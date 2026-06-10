Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете

Как понять, что вы слишком увлеклись экономией

Первый тревожный сигнал — постоянный стресс и чувство вины из-за денег. Например, вы купили ребенку зимнюю обувь, починили стиральную машину или залечили зуб, но вместо облегчения чувствуете тревогу.

Здоровое накопление приносит спокойствие. Болезненное заставляет вас паниковать даже при покупке чашки кофе или билета в кино, отмечает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

Второй признак — обесценивание собственного времени. Это происходит, когда вы готовы потратить 3 часа на поездку в переполненном транспорте на другой конец города, лишь бы не платить 500 рублей за доставку заказа, приводит пример член совета директоров «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин.

Третий знак — жесткая экономия на базовых потребностях. Вы можете годами игнорировать боль и откладывать визит к врачу, потому что платить специалисту слишком дорого. Или переходите на самые дешевые суррогаты еды в ущерб качеству питания.