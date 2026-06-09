Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры

На первый взгляд это кажется странным. Если вы чего-то не знаете, логично это уточнить. На практике многие выпускники боятся показаться недостаточно компетентными. Им кажется, что вопрос покажет слабую подготовку или заставит руководителя усомниться в их профессионализме. Поэтому они предпочитают разбираться самостоятельно.

Проблема в том, что самостоятельность легко превращается в угадывание. Через несколько дней выясняется, что задачу поняли неправильно, работу вели не в том направлении, а время уже потеряно. В итоге приходится переделывать то, что можно было уточнить за пять минут.

Сложно найти руководителя, которого бы раздражали разумные вопросы в начале проекта. Зато легко представить ситуацию, когда отсутствие вопросов дорого обходится команде.