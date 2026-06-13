Средние траты россиян на отпуск

Согласно исследованию сервиса «Купибилет», чаще всего россияне закладывают на отдых от 100 000 до 200 000 рублей на человека, а средний бюджет на одного человека — около 140 тыс. рублей за летний отпуск.

Эксперты АТОР называли похожую цифру: средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. И это без перелета. Цены кусаются — и почти половина россиян задумались о том, чтобы отказаться от летнего отпуска.

Как сэкономить на отдыхе в России — лайфхаки

Выбираем правильное время

Однако недорого отдохнуть в России — даже летом, даже на Черном море — можно. Пресс-служба национального туроператора «Алеан» отмечает, что для этого можно выбрать варианты размещения не на первой береговой линии, без питания и не в разгар сезона — в июне, а не в июле.

Поездка на черноморские курорты России обычно дешевле до 20-х чисел июня и во время бархатного сезона — с конца августа до начала октября. В это время размещение в среднем на 10–15% дешевле, чем в пик летних каникул.

Выбираем правильный город и район

Один из главных советов от туроператора — выбирать более бюджетные районы курортов для размещения.

В Сочи это обычно Лазаревский район — разница с Адлером и Сириусом может составлять 20%.

В Крыму стоит присмотреться к поселку Николаевка в Симферопольском районе, к Поповке, Новофедоровке, Феодосии, Коктебелю.

Геленджик, Туапсе, Анапу, Новороссийск и Абхазию называют самыми недорогими направлениями.

Туапсинский район испытывает проблемы с туристическим потоком, но все отели там работают в штатном режиме, принимают гостей.

Отельеры получают официальные подтверждения о соответствии пляжных территорий нормам, а загрязнений в пляжных районах нет, подчеркнули в «Алеане».