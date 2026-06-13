Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемныеКогда покупать билеты и где ночевать
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Средние траты россиян на отпуск
Согласно исследованию сервиса «Купибилет», чаще всего россияне закладывают на отдых от 100 000 до 200 000 рублей на человека, а средний бюджет на одного человека — около 140 тыс. рублей за летний отпуск.
Эксперты АТОР называли похожую цифру: средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. И это без перелета. Цены кусаются — и почти половина россиян задумались о том, чтобы отказаться от летнего отпуска.
Как сэкономить на отдыхе в России — лайфхаки
Выбираем правильное время
Однако недорого отдохнуть в России — даже летом, даже на Черном море — можно. Пресс-служба национального туроператора «Алеан» отмечает, что для этого можно выбрать варианты размещения не на первой береговой линии, без питания и не в разгар сезона — в июне, а не в июле.
Поездка на черноморские курорты России обычно дешевле до 20-х чисел июня и во время бархатного сезона — с конца августа до начала октября. В это время размещение в среднем на 10–15% дешевле, чем в пик летних каникул.
Выбираем правильный город и район
Один из главных советов от туроператора — выбирать более бюджетные районы курортов для размещения.
- В Сочи это обычно Лазаревский район — разница с Адлером и Сириусом может составлять 20%.
- В Крыму стоит присмотреться к поселку Николаевка в Симферопольском районе, к Поповке, Новофедоровке, Феодосии, Коктебелю.
- Геленджик, Туапсе, Анапу, Новороссийск и Абхазию называют самыми недорогими направлениями.
Туапсинский район испытывает проблемы с туристическим потоком, но все отели там работают в штатном режиме, принимают гостей.
Отельеры получают официальные подтверждения о соответствии пляжных территорий нормам, а загрязнений в пляжных районах нет, подчеркнули в «Алеане».
Цены на пакетный отдых — от 7000 рублей на троих
В июне цены на 7 ночей на двоих взрослых с ребенком стартуют от 7000 рублей в гостевом доме без питания — это цена в Ольгинке в 1 км от моря.
В отелях поближе к морю — от 14 700 рублей.
Отдых с полным пансионом на троих на семь ночей обойдется в сумму от 38 500 рублей на двоих взрослых с ребенком.
В июле будет чуть дороже — семь ночей от 8400 рублей на двух взрослых с ребенком (в том же гостевом доме в селе Ольгинка) и от 39 900 рублей на троих на семь ночей с полным пансионом.
Новороссийск чуть дороже: от 18 900 рублей за семь ночей в июне на двух взрослых с ребенком без питания, в июле — от 26 600 рублей.
Геленджик сопоставим по ценам, как и Кабардинка.
В Анапе семь ночей без питания в июле в гостевом доме на семью из трех человек обойдутся в сумму от 23 000 рублей.
В Абхазии размещение с завтраками в отеле уровня «три звезды» на двух взрослых с ребенком в июле обойдется в сумму от 41 600 рублей.
Туроператор рекомендует обязательно отслеживать скидки. Многие отели предлагают их в том числе летом. И на черноморских курортах Краснодарского края, и на оздоровительных курортах КавМинВод, и в столице можно найти предложения на 10–25% дешевле, чем обычно.
Можно ли бюджетно съездить за рубеж?
Без больших накоплений можно летать и за рубеж. Путешественник и блогер Олег Меркурьев отметил, что в первую очередь это касается стран СНГ. Европа дешевой быть перестала, но и тут можно сэкономить.
Если вы хотите более-менее бюджетно добраться до Европы, придется потратить часы на подготовку маршрута, выхватывать билеты на распродажах, добираться с пересадками — чуть ли не на автобусе в Грузию, где ловить редкий рейс из Кутаиси… Вы в любом случае платите, но в этой ситуации — своим временем.
Но, конечно, если говорить о максимальной экономии, то стоит присмотреться к соседним странам: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Армения или Кыргызстан.
До Беларуси можно недорого добраться поездом или автобусом, в остальные страны — поймать недорогие авиабилеты. Цены на отели и гостевые дома здесь порой даже дешевле, чем на российских курортах, а уровень сервиса сопоставимый.
В Узбекистан с точки зрения погодной обстановки лучше всего летать в апреле, мае и сентябре — начале ноября, отметил Тимур Юсупов.
В Казахстане и Кыргызстане сезон похожий, но если собрались в горы, то можно и летом — там не так жарко. Если же ехать в несезон, можно еще и прилично сэкономить. А с точки зрения изучения достопримечательностей будет даже комфортней: нет очередей и толп.
Страны Азии: Вьетнам, Таиланд, даже Китай — тоже можно отнести к условно недорогим. Там можно найти дешевое жилье. Но этот отдых станет бюджетным только в том случае, если удастся заполучить недорогой билет.
Как искать недорогие билеты
Олег Меркурьев констатировал: «волшебных вторников, четвергов и часов» не существует. У авиакомпаний динамическое ценообразование, цены меняются постоянно.
Можно следить за ними самим, но это действительно очень сложно. Поэтому лучше подписываться на специализированные паблики, группы и каналы во «ВКонтакте», Telegram и других соцсетях.
Следят за ценами на билеты и рассказывают о лучших предложениях, например, сервисы Vandrouki, Pirates.Travel, «ТревелБелка».
Главный принцип бюджетных путешествий — лететь не туда, куда вы запланировали, мечтаете или вам очень хочется, а туда, куда получится.
Появилось предложение с отличной ценой — и летите. Направление определяет цена.
Дешевые билеты никогда не бывают на нужные вам даты. Чаще всего это будние дни с не самыми удобными вылетами. Важно учитывать, что если вы прилетаете, например, ночью, то посмотреть ничего уже не успеете, а вот отель оплатить придется — и это может съесть всю экономию. То же касается обратных утренних рейсов.
Когда перелеты дешевле
Нужно быть готовым, что летом на море перелеты всегда дороже.
Однако в странах Азии там как раз не сезон — с мая и до конца сентября. Это время дождей либо, наоборот, сильной жары. Цены и на билеты, и на отели в это время проседают — бывает, что и в 10 раз.
Другое дело, хотите ли вы поехать в Индию, когда там 40 градусов?
Олег Меркурьев называет это «принципом противохода»: билеты начинают дешеветь на рейсы, которые теряют популярность. Особенно это характерно для сезонных пиковых дат.
Все хотят полететь перед Новым годом в Таиланд. Туда самолеты летят запакованные, но обратно — пустые. Это означает, что из Таиланда в конце декабря вы можете вернуться за копейки. Так же и в обратную сторону: в Таиланд можно попасть недорого в 16–20-х числах января или даже чуть раньше.
По его словам, в Турцию хорошо летать после майских праздников, когда схлынет поток российских туристов, решивших отдохнуть там в длинные выходные. До самого начала июня обычно большая просадка по ценам на билеты.
И, конечно, гораздо дешевле летать в межсезонье. В той же Турции оно начнется в начале октября — и в это время там есть шанс застать хорошую погоду и пока еще не остывшее море.
Как найти дешевое жилье
Что касается России, то в «Алеане» советуют обратить внимание на апартаменты, чтобы сэкономить на летнем отдыхе. Сейчас они открываются в разных регионах страны ежегодно, выбор растет и позволяет удовлетворить интерес туристов к разным направлениям путешествий.
В апартаментах обычно дешевле примерно на 20%, чем в номере схожего по уровню отеля. Подойдут они и большим компаниям, и многодетным семьям, и туристам, для которых важно наличие мини-кухни в номере.
Для бронирования жилья за рубежом так или иначе нужно воспользоваться какими-либо агрегаторами. Они выступают посредниками между туристом и зарубежным отелем. Но, конечно, здесь все зависит от самих отелей и того, как они выстраивают ценовую политику, пояснил Олег Меркурьев.
Конечно, стоит обратить внимание на хостелы. Да — самые недорогие места там, где в комнате шесть-восемь кроватей с незнакомыми людьми. Но и хостелы бывают приличными: с запирающимися шкафчиками для личных вещей, вниманием персонала, закрытым доступом на территорию и т. д.
Тимур Юсупов заметил, что в хостелах попадаются отдельные приличные двух-трехместные номера с собственными ванными комнатами, при этом с ценами вдвое ниже, чем в отелях.
Можно обратить внимание и на гостевые дома, которые сдают местные жители, — это возможность еще и погрузиться в культуру страны, куда вы едете.
Необычные варианты жилья для путешественников
Еще один вариант — так называемый каучсерфинг.
Через специальный сайт вы находите людей за рубежом, которые готовы вас приютить практически бесплатно. Подразумевается, что какое-то время вы проведете с хозяином дома, что-то ему расскажете и пообщаетесь. Обычно так принимают гостей со всего света люди, которые не могут путешествовать сами.
Набирает популярность и так называемый хаусситтинг. Хозяева квартиры уезжают в отпуск или командировку, а путешественник живет в их квартире, присматривает за жильем и ухаживает за питомцами.
Здесь тоже работают специализированные сайты: например, Nomador — там бесплатная регистрация.
В России, правда, такая история пока не очень распространена, и предложения в Сети по стране встречаются скорее странные: например, живите в Тульской области, но в процессе проживания нужно будет делать ремонт.
Разумеется, можно сделать отдых совсем дешевым: путешествовать автостопом, жить в палатках и тд. Но при должной организации даже комфортный отдых может оказаться гораздо дешевле, чем обычно. Правда, возможно, не в тех локациях и не в те сроки, что вы планировали.