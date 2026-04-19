Минимальной суммы взятки нет. По закону наказать могут за любую, причем иногда наказание будет весьма суровым.

Например, если бизнесмен пообещал заплатить чиновнику за какие-то поблажки 2 млн рублей, но успел передать только 1000 рублей, это квалифицируют по 290-й статье УК, которая предполагает лишение свободы.

Как отказаться от дорогого подарка, чтобы его не посчитали взяткой

Если вы попадаете в категорию людей, для которых действуют лимиты на подарки, принять его вы можете в двух случаях:

Он дешевле 3000 рублей. Вам вручили его на официальном мероприятии или в служебной командировке.

В любом случае о подарке нужно уведомить государственный орган. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с момента получения подарка или с даты возвращения из командировки.

О каких подарках можно не уведомлять:

канцелярские принадлежности;

цветы;

ведомственные награды.

Если подарок дороже 3000 рублей или вы не знаете его точную цену, его нужно сдать ответственному лицу в течение пяти рабочих дней после того, как вы подали уведомление. В этом случае составляют акт приема-передачи.

Если вам очень понравился подарок, который вы сдали, и вы хотите оставить его себе, государство разрешает его выкупить.

Если явно дорогой презент прислали с курьером или почтой, госслужащий должен отказаться от него письменно, сдать и не выкупать, если есть связь с его должностью, говорит Головченко.

Об этом он должен уведомить представителя органа власти и прокуратуру.