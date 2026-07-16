Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры. Вердикт
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Сколько дают за рождение детей и как их можно тратить
Маткапитал в 2026 году — 729 тыс. рублей на первого ребенка. Со вторым он увеличивается до 963 тыс.
Государство разрешает тратить эти деньги в том числе на решение квартирного вопроса: покупку жилья, строительство дома, первый взнос или досрочное погашение ипотеки.
ФАКТ
Номинально маткапитал растет каждый год на величину инфляции, но его покупательская способность снижается. Если в 2016 году маткапитал был эквивалентен 8,4 кв. м, то в 2026 году можно приобрести только 5,2 кв. м жилья.
По правилам господдержки, покупка квартиры с маткапиталом обязывает вас выделить в ней доли всем членам семьи. И это — ловушка.
Как детские доли мешают распоряжаться недвижимостью
Продать такую квартиру вы сможете только после того, как получите специальное разрешение от органов опеки. Ведомство строго следит за тем, чтобы имущественные права ребенка не пострадали при переезде.
На практике этот контроль превращается в бюрократический капкан: продать старое жилье разрешают лишь при условии покупки нового, причем без малейшего ухудшения условий.
Почему так сложно купить новую квартиру в ипотеку
Представьте: вы купили тесную «однушку» с маткапиталом, родился второй малыш. Семье нужно расширяться. Логичный шаг — продать старые метры и взять просторную «трешку», оформив новую ипотеку. Но тут планы разбиваются о стену законов.
Опека не разрешит продать нынешнюю квартиру, пока вы не выделите детям метры в новой. А если новая квартира покупается в ипотеку, она сразу уходит в залог банку. Банки же категорически отказываются делать несовершеннолетних собственниками залогового жилья — вдруг вы перестанете платить и квартиру придется изымать?
Опеку не устроят ваши обещания переписать доли потом, когда вы выплатите долг. Образуется замкнутый круг. Так семьи на долгие годы застревают в тесноте.
Опека нередко отказывает в согласовании переезда в район с менее развитой инфраструктурой, покупки квартиры в строящемся доме (из‑за риска временного отсутствия жилья у ребенка) или сделки, где новое жилье объективно дешевле. Поэтому, если семья допускает, что в ближайшие годы ей может понадобиться сменить место жительства, имеет смысл всерьез рассмотреть иные способы использования сертификата.
Опека оценивает не бумажную формальность, а реальное соответствие условий: новое жилье для ребенка не должно быть хуже по площади, инфраструктуре и условиям, чем текущее. Это резко сужает пул вариантов для обмена — семья не может просто продать квартиру и купить что-то более скромное или в другом районе, если это будет выглядеть как ухудшение положения ребенка.
Как покупатели реагируют на квартиры, приобретенные с маткапиталом
На рынке вторичного жилья объекты с вложенным маткапиталом считаются проблемным активом. Покупатели стараются обходить такие квартиры стороной или требуют весомую скидку, чтобы компенсировать потраченное время и риски.
Людей пугает сложный и затянутый процесс сделки. Приходится собирать толстые папки документов и неделями ждать, пока вы получите заветное разрешение от опеки. Риск срыва слишком велик.
Также люди боятся, что продавец вложил субсидию, но скрыл это и не выделил детям доли. Если это вскроется, сделку аннулируют, и покупатель останется и без квартиры, и без денег.
Если родители «забывают» наделить детей метрами и продают квартиру, в дело вмешивается прокуратура. Ведомство регулярно проверяет такие сделки. Итог предсказуем: прокурор через суд просто отменяет договор купли-продажи. Квартира возвращается продавцу, а покупатель вынужден годами выбивать свои деньги обратно. Кроме того, суд может обязать родителей вернуть весь маткапитал Социальному фонду.
В итоге иногда отличная отремонтированная квартира в хорошем районе не продается даже за 14,5 млн рублей. Покупатели узнают про маткапитал, расстраиваются и уходят. А соседские квартиры, требующие ремонта, легко улетают за 15–15,5 млн просто потому, что там нет детских долей и опеки.
Можно ли снизить риски
Полностью избежать проблем не выйдет, но вы можете заранее подготовить пути к отступлению.
Главный лайфхак — выделить детям минимально возможные доли. Закон не заставляет вас делить жилье на равные части. Эксперты советуют высчитывать метры строго пропорционально сумме субсидии.
Чем меньше квадратных метров принадлежит ребенку, тем проще договориться с опекой при переезде.
При продаже старого жилья опека потребует, чтобы вы купили детям равноценные доли в новой недвижимости (причем не залоговой, а за живые деньги) или положили аналогичную сумму на детский счет. Найти средства, чтобы перекрыть стоимость 2 «квадратов», гораздо реальнее, чем компенсировать 15 метров.
Предположим, семья с двумя детьми покупает квартиру площадью 45 квадратных метров за 4 млн рублей. Если вложить в нее 453 тысячи из сертификата, на государственные деньги придется всего около 5 квадратов. Именно эту маленькую площадь и нужно распределить между матерью, отцом и двумя детьми.
Получается, каждому малышу достанется чуть больше одного квадрата — это примерно 2/45 от всей недвижимости. Остальную площадь можно оформить как совместно нажитое имущество супругов.
Можно заранее проконсультироваться с опекой по типовым сценариям обмена — некоторые органы дают предварительные разъяснения. Стоит помнить: после 18-летия конкретного ребенка ограничения по его доле снимаются автоматически, так что при долгосрочном горизонте планирования остроту проблемы иногда проще снять, просто отложив активные операции с недвижимостью до этого момента.
Для семей, которые покупают жилье «на долгий срок» и не планируют в ближайшие годы переезд, использование маткапитала остается одним из самых выгодных вариантов. Поэтому вопрос не в том, чтобы отказаться от использования средств на недвижимость, а в том, чтобы заранее оценить свои планы.
Можно ли добровольно вернуть маткапитал государству
Просто прийти в Социальный фонд, вернуть 728 тысяч рублей и снять с квартиры обременение не получится. Закон не предусматривает добровольного отказа от маткапитала, если вы уже оформили покупку. Отмотать сделку назад не выйдет даже через суд.
Часто родители осознают ошибку слишком поздно. Спасти сделку по продаже квартиры и избавиться от контроля опеки уже не выйдет. Вам в любом случае придется выделять доли детям и продавать проблемный объект с бумажной волокитой.
Что в итоге: вывод
Вердикт однозначный: по возможности не смешивайте сертификат о маткапитале с жильем.
Безопаснее направить государственную субсидию на оплату детского сада, кружков, будущее образование детей или формирование накопительной пенсии матери.
Если вы платите ипотеку из своей зарплаты, а маткапитал тратите на оплату детского сада, у вас нет проблем с документами. Но если вы оплачиваете сад из своего кармана, а сертификат закидываете в кредит, вы гарантированно потонете в бюрократии.
Многие семьи на этапе покупки жилья недооценивают проблему, ведь трудности проявляются не сразу, а спустя годы. В целом использование маткапитала на жилье стоит воспринимать не как разовую транзакцию, а как долгосрочное имущественное обязательство, которое нужно вписывать в общий жизненный план семьи на 10–15 лет вперед.