По правилам господдержки, покупка квартиры с маткапиталом обязывает вас выделить в ней доли всем членам семьи. И это — ловушка.

Как детские доли мешают распоряжаться недвижимостью

Продать такую квартиру вы сможете только после того, как получите специальное разрешение от органов опеки. Ведомство строго следит за тем, чтобы имущественные права ребенка не пострадали при переезде.

На практике этот контроль превращается в бюрократический капкан: продать старое жилье разрешают лишь при условии покупки нового, причем без малейшего ухудшения условий.

Почему так сложно купить новую квартиру в ипотеку

Представьте: вы купили тесную «однушку» с маткапиталом, родился второй малыш. Семье нужно расширяться. Логичный шаг — продать старые метры и взять просторную «трешку», оформив новую ипотеку. Но тут планы разбиваются о стену законов.

Опека не разрешит продать нынешнюю квартиру, пока вы не выделите детям метры в новой. А если новая квартира покупается в ипотеку, она сразу уходит в залог банку. Банки же категорически отказываются делать несовершеннолетних собственниками залогового жилья — вдруг вы перестанете платить и квартиру придется изымать?

Опеку не устроят ваши обещания переписать доли потом, когда вы выплатите долг. Образуется замкнутый круг. Так семьи на долгие годы застревают в тесноте.