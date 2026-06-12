На фоне пустых прилавков. 35 лет назад россияне выбрали первого президента: вспоминаем экономическую повседневность того времени
Как проходили первые выборы президента в России
До 1991 года в РСФСР президента не было — зато был президент всего СССР, Михаил Горбачев. Но на всенародном референдуме 17 марта 1991 года люди проголосовали за то, что и у самой большой республики в составе СССР должна быть такая должность.
В тот же день люди проголосовали за сохранение Советского Союза. Тридцать с лишним лет назад эти два решения не казались избирателям взаимоисключающими.
В массовом сознании у масштабного союзного государства оставалось будущее.
ФАКТ
Явка 12 июня составила 74,66%. Долгое время это были рекорд: на последующих президентских выборах активность граждан обычно не достигала отметки в 70%.
Исключение — 2024 год (77,49%).
На предвыборную кампанию закон отвел меньше трех месяцев. Участие Бориса Ельцина было предопределено.
Это главный оппонент союзного центра, символ разрыва с прежней системой и бескомпромиссных перемен. Ельцина узнают на улицах, его речи собирают толпы. Главный слоган кампании — «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить»: такой месседж он слал региональным элитам.
Фактически Ельцин уже был стал главой российской республики: в мае 1990-го его избрали председателем Верховного Совета РСФСР. Именно на этом посту он инициирует принятие Декларации о государственном суверенитете России. Это случилось 12 июня 1990 года. Эту дату мы отмечаем как День России.
Главный оппонент — Николай Рыжков, бывший глава союзного правительства. Незадолго до старта кампании он перенес инфаркт.
Также на пост президента претендовали уже тогда разрывавший публику экспрессивными речами Владимир Жириновский и Аман Тулеев, после этого десятилетиями возглавлявший Кемеровскую область.
Из менее известных персон — военачальник Альберт Макашов и экс-министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин.
В предвыборных кампаниях команды опирались на два канала советского телевидения, профильные газеты и личный авторитет.
Но главную агитацию за Ельцина сделала сама реальность. К лету 1991 года страна погрузилась в тяжелейший экономический хаос. Громоздкая советская машина оказалась на грани остановки, а люди буквально выживали в условиях тотального дефицита.
Как люди сводили концы с концами накануне развала СССР
Летом 1991 главным навыком граждан стало жизненно важное умение «достать» еду.
При этом деньги-то у людей были. Но купить на них было нечего: в магазинах — шаром покати.
Впервые со времен Великой Отечественной войны в стране массово заработала карточная система. По унизительным бумажным талонам людям строго по норме выдавали сахар, сливочное масло и мясо.
Без заветного квитка нельзя было сыграть даже свадьбу — по талонам распределяли не только праздничную водку и мясные нарезки, но и костюмы для молодоженов.
ФАКТ
Наличие талона вообще не гарантировало покупку.
Часто отоварить бумажку не получалось элементарно из-за пустых прилавков.
В столицах положение доходило до критической точки. Руководители крупнейших мегаполисов слали в центр отчаянные телеграммы об угрозе голодных социальных бунтов:
- Мэр Москвы Юрий Лужков сообщал о нехватке 150 тыс. тонн мяса.
- Глава Санкт-Петербурга Анатолий Собчак умолял срочно пустить в город 50 млн условных банок мясных консервов, так как запасов еды по талонам оставалось на три-четыре дня.
В некоторых регионах дело обстояло еще хуже. В Читинской области ввели практически блокадную норму — по 150 граммов муки на человека в сутки.
При этом фиктивные доходы людей только росли. Машины Гознака работали на предельных оборотах. Только за июнь напечатали наличных на 18,74 млрд рублей — втрое больше показателей предыдущего месяца. Но товаров в магазинах от этого больше не становилось.
Чувствуя дыхание катастрофы, граждане лихорадочно бросились спасать накопления. Квартиры стали превращаться в оптовые продовольственные базы
Семьи разом снимали тысячи рублей накоплений и скупали все подряд — что только могли найти в продаже. В кладовках рядами складировали сотни пачек индийского чая, банки со сгущенкой и армейскую тушенку в заводском солидоле. Набирали впрок спички 50-литровыми бидонами и одежду из военторга 54-го размера — просто на вырост.
Расцвела бытовая спекуляция. Подростки с рук перепродавали неотоваренные талоны на сигареты, накручивая цену в два-три раза. Ушлые покупатели целыми тележками вывозили из универмагов дефицитные кеды по 3–4 рубля за пару.
Как реформа Павлова и рост цен ударили по накоплениям
Слишком много денег в экономике — проблема даже для СССР. Союзный премьер Валентин Павлов решил ее жестко. Вечером 22 января 1991 года, ровно в 21:00, программа «Время» ошарашила телезрителей.
Диктор сообщил об экстренном изъятии из обращения купюр номиналом 50 и 100 рублей образца 1961 года. Таким образом планировалось нанести удар по теневому капиталу и фальшивомонетчикам.
В этот час банки и магазины уже закрыли двери. На вывод сбережений людям отвели всего три дня — со среды по пятницу. Ввели жесткие лимиты: поменять разрешали максимум 1000 рублей. Снять деньги позволяли в пределах 500 рублей в месяц, причем кассиры ставили строгую контрольную отметку на последней странице паспорта.
Услышав новость, самые находчивые граждане бросились в ночь. Они скупали дорогие авиабилеты на месяцы вперед с прицелом сдать их обратно. Ловко меняли крупные купюры у таксистов или в кассах метрополитена, которые еще не знали о новом указе. Люди оформляли денежные переводы самим себе прямо на вокзальных почтамтах, работавших до полуночи.
Конфискационная реформа достигла цели, но на бумаге. Денежная масса по стране сократилась всего на 8%. Цены продолжили расти, а дефицит никуда не исчез
Ситуация усугубилась 2 апреля, когда Союзное государство отпустило цены и стоимость продуктов полетела в космос. Обычная картошка в начале 1991-го стоила 1 рубль 20 копеек за килограмм, а к декабрю — уже 10 рублей.
Вся эта экономическая разруха началась не 1991 году, а зрела намного дольше.
Почему рухнула советская экономика
Принято считать, что Советский Союз погубило падение мировых цен на нефть и горбачевский «сухой закон». Но экономисты приводят другие цифры.
Доходы от продажи энергоносителей давали бюджету меньше 10%, а продажа спиртного — около 8%. Эти потери были болезненными, но не смертельными.
Настоящая беда заключалась в системе распределения и управления. Сотни гигантских министерств гнались за абстрактными плановыми цифрами, теряя качество. При этом страна производила ракеты и тяжелую технику, но долго игнорировала базовые бытовые потребности людей.
Ситуацию добил «парад суверенитетов», когда советские республики просто перестали перечислять налоги в общую казну.
К 1991 году началась настоящая война бюджетов. За 9 месяцев 1991 года союзный бюджет получил всего 32% от запланированных доходов. Валютная выручка таяла, за долги за рубежом стали арестовывать советские торговые суда.
Обилие новых правил игры конца восьмидесятых усугубило картину. Предприятия получили право продавать продукцию на экспорт, а кооперативы начали перекупать дешевое государственное сырье и взвинчивать цены. Базовые товары банально перестали доезжать до полок магазинов.
Заводы остались без комплектующих и денег, поэтому начали работать по бартеру. Предприятия выстраивали поразительные цепочки выживания. Омский завод отгружал строительные панели на дальний север в обмен на горючее. Эту нефть оправляли на нефтезавод, полученная солярка шла на горно-обогатительный комбинат, тот отдавал руду металлургам, а они возвращали в Омск железо.
Вот с таким багажом — пустыми прилавками, бартером и исчезнувшими накоплениями — уставшие люди пошли выбирать Бориса Ельцина.
К чему привели выборы и как изменилась жизнь людей
Сразу после первых выборов страну ждала череда потрясений: августовский путч ГКЧП, крушение Советского Союза и переход к свободному рынку.
В январе 1992 года новая власть сделала радикальный шаг — полностью отменила государственное регулирование цен и пошлины на импорт. Инфляция взлетела: только за первый месяц жизнь подорожала в 3,5 раза. Иностранные и отечественные вещи моментально появились в витринах, но теперь мало кто мог позволить себе их купить.
Следом стране вернули свободную торговлю. Это оказалось спасением. Границы открылись, и миллионы бывших инженеров, учителей и рабочих превратились в челноков.
ФАКТ
Люди массово поехали в Польшу, Китай и Турцию. Обычный человек мог легально ввезти из-за границы товары на сумму до $5000 без регистрации ИП. Огромные клетчатые баулы с одеждой, косметикой и обувью быстро насытили стихийные вещевые рынки по всей стране.
Вскоре стартовал передел собственности — приватизация.
Каждому жителю выдали знаменитый ваучер (приватизационный чек). Это была бумага на право владеть частью заводов и фабрик страны. Предполагалось, что рабочие коллективы соберут свои чеки и станут совладельцами родных предприятий. На практике финансово неграмотные граждане массово продавали ваучеры за бесценок — меняли на продукты, алкоголь или отдавали скупщикам.
Так, первая половина девяностых стала для россиян временем грандиозных перемен, передела собственности, потери иллюзий и жесткой адаптации к новой реальности. Но и дала кое-что важное.
Пройдя через кризисные периоды, россияне выработали уникальный навык адаптации, который сегодня помогает им сохранять финансовую стабильность даже в условиях жесткого санкционного давления. Конечно, реагируют все по-разному, но в целом краткосрочные всплески тревожности быстро сменяются возвращением к привычным финансовым стратегиям и поиску новых финансовых иснтрументов. Палитра инструментов разнообразна: от банковских продуктов до индивидуальных инвестиционных счетов.