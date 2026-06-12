Чувствуя дыхание катастрофы, граждане лихорадочно бросились спасать накопления. Квартиры стали превращаться в оптовые продовольственные базы

Семьи разом снимали тысячи рублей накоплений и скупали все подряд — что только могли найти в продаже. В кладовках рядами складировали сотни пачек индийского чая, банки со сгущенкой и армейскую тушенку в заводском солидоле. Набирали впрок спички 50-литровыми бидонами и одежду из военторга 54-го размера — просто на вырост.

Расцвела бытовая спекуляция. Подростки с рук перепродавали неотоваренные талоны на сигареты, накручивая цену в два-три раза. Ушлые покупатели целыми тележками вывозили из универмагов дефицитные кеды по 3–4 рубля за пару.

Как реформа Павлова и рост цен ударили по накоплениям

Слишком много денег в экономике — проблема даже для СССР. Союзный премьер Валентин Павлов решил ее жестко. Вечером 22 января 1991 года, ровно в 21:00, программа «Время» ошарашила телезрителей.

Диктор сообщил об экстренном изъятии из обращения купюр номиналом 50 и 100 рублей образца 1961 года. Таким образом планировалось нанести удар по теневому капиталу и фальшивомонетчикам.

В этот час банки и магазины уже закрыли двери. На вывод сбережений людям отвели всего три дня — со среды по пятницу. Ввели жесткие лимиты: поменять разрешали максимум 1000 рублей. Снять деньги позволяли в пределах 500 рублей в месяц, причем кассиры ставили строгую контрольную отметку на последней странице паспорта.

Услышав новость, самые находчивые граждане бросились в ночь. Они скупали дорогие авиабилеты на месяцы вперед с прицелом сдать их обратно. Ловко меняли крупные купюры у таксистов или в кассах метрополитена, которые еще не знали о новом указе. Люди оформляли денежные переводы самим себе прямо на вокзальных почтамтах, работавших до полуночи.