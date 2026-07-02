Саморазвитие и карьера
02 июля 2026, 11:00

Что будет, если опоздать или не прийти на работу из-за очереди на заправке? Узнали у юриста

На российских заправках образуются очереди, а нужные марки бензина можно найти не везде, констатировал президент Владимир Путин. Ограничения и заторы — проблема для любого водителя, но особенно они неприятны для тех, кто пользуется машиной по работе или чтобы добраться до нее. Что будет, если вы опоздаете или не выйдете на работу из-за проблем с бензином или очереди на заправке? Сочтут ли это уважительной причиной? Узнали у юриста.
Что будет, если опоздать или не прийти на работу из-за очереди на заправке? Узнали у юриста

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Очередь на заправке — это уважительная причина на прогула или опоздания? Или нет?

Сам по себе факт отсутствия бензина в баке авто или длительной очереди на заправке не считается уважительной причиной, освобождающей от ответственности за опоздание или отсутствие на работе.

При этом в трудовом законодательстве нет четкого перечня уважительных причин отсутствия, поэтому и работодатель, и суд оценивают не только сам факт опоздания, но и всю ситуацию в совокупности.

София Жидких
юрист по трудовому праву Key Consulting Group

Уволят ли за такой прогул?

Гипотетически да. Если вы вдруг не придете на работу, потому что просто не смогли заправиться или решили стоять в очереди на заправке весь рабочий день, вас могут уволить.

Прогул считается грубым нарушением трудовой дисциплины, и достаточно один раз не появиться на рабочем месте или опоздать более чем на 4 часа, чтобы работодатель с вами расстался.

Но если это первый такой случай, работник ранее добросовестно исполнял обязанности, а причина связана с объективными обстоятельствами, суд может посчитать увольнение за прогул несоразмерным. Особенно если речь идет о ситуации, с которой столкнулись многие работники.

София Жидких

Чего точно не стоит делать, так это пытаться воспользоваться ситуацией и «косить» от работы, оправдываясь пробками и очередями.

Если ваш работодатель знает, что обычно вы добираетесь до работы, например, на общественном транспорте или такси, а тут причиной неявки внезапно становится очередь на АЗС, это может вызвать справедливые вопросы. И на вашу сторону он потом вряд ли встанет.

Как не остаться без работы, если до нее все же не получается добраться?

Чтобы снизить риски, важно сразу предупредить руководителя о проблеме.

  • Сообщите ему, что возможности добраться другим способом нет.
  • Обязательно сделайте фото очереди, пробки и иной проблемы с фиксацией времени.
  • Сохраните переписку с работодателем.
  • После выхода на работу дайте письменное объяснение причин опоздания.

Главное здесь — не молчать и не ставить работодателя перед фактом фразами в духе «да только сейчас смог добраться». Если сразу рассказать о сложившейся ситуации — подробно и с доказательствами, — риски потерять работу существенно снизятся.

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