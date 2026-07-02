Что будет, если опоздать или не прийти на работу из-за очереди на заправке? Узнали у юриста

Уволят ли за такой прогул?

Гипотетически да. Если вы вдруг не придете на работу, потому что просто не смогли заправиться или решили стоять в очереди на заправке весь рабочий день, вас могут уволить.

Прогул считается грубым нарушением трудовой дисциплины, и достаточно один раз не появиться на рабочем месте или опоздать более чем на 4 часа, чтобы работодатель с вами расстался.