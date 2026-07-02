Что будет, если опоздать или не прийти на работу из-за очереди на заправке? Узнали у юриста
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Очередь на заправке — это уважительная причина на прогула или опоздания? Или нет?
Сам по себе факт отсутствия бензина в баке авто или длительной очереди на заправке не считается уважительной причиной, освобождающей от ответственности за опоздание или отсутствие на работе.
При этом в трудовом законодательстве нет четкого перечня уважительных причин отсутствия, поэтому и работодатель, и суд оценивают не только сам факт опоздания, но и всю ситуацию в совокупности.
Уволят ли за такой прогул?
Гипотетически да. Если вы вдруг не придете на работу, потому что просто не смогли заправиться или решили стоять в очереди на заправке весь рабочий день, вас могут уволить.
Прогул считается грубым нарушением трудовой дисциплины, и достаточно один раз не появиться на рабочем месте или опоздать более чем на 4 часа, чтобы работодатель с вами расстался.
Но если это первый такой случай, работник ранее добросовестно исполнял обязанности, а причина связана с объективными обстоятельствами, суд может посчитать увольнение за прогул несоразмерным. Особенно если речь идет о ситуации, с которой столкнулись многие работники.
Чего точно не стоит делать, так это пытаться воспользоваться ситуацией и «косить» от работы, оправдываясь пробками и очередями.
Если ваш работодатель знает, что обычно вы добираетесь до работы, например, на общественном транспорте или такси, а тут причиной неявки внезапно становится очередь на АЗС, это может вызвать справедливые вопросы. И на вашу сторону он потом вряд ли встанет.
Как не остаться без работы, если до нее все же не получается добраться?
Чтобы снизить риски, важно сразу предупредить руководителя о проблеме.
- Сообщите ему, что возможности добраться другим способом нет.
- Обязательно сделайте фото очереди, пробки и иной проблемы с фиксацией времени.
- Сохраните переписку с работодателем.
- После выхода на работу дайте письменное объяснение причин опоздания.
Главное здесь — не молчать и не ставить работодателя перед фактом фразами в духе «да только сейчас смог добраться». Если сразу рассказать о сложившейся ситуации — подробно и с доказательствами, — риски потерять работу существенно снизятся.