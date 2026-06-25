Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
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Ситуация с бензином в конце июня 2026 года: личный опыт
В Москве проблем с заправкой не наблюдалось. Некоторые АЗС стояли без топлива, но в целом сетевые заправки работали, очередей к колонкам не было. Цены — стандартные.
Однако уже в Московской области ситуация начала меняться: чем дальше от МКАД, тем чаще попадались заправки с нулями на стеллах — АЗС выставляют «00,00», чтобы водители видели, что топлива в продаже нет. Где бензин и дизель в наличии, скапливались небольшие очереди в среднем по 5-7 машин к колонке.
Самым напряженным участком пути стали Владимирская и Нижегородская область. В них около половины АЗС стояли без топлива. Из крупных чаще всего пустыми оказывались точки почти всех крупных сетевых АЗС. На ряде мелких независимых АЗС в продаже был не весь ассортимент: например, отпускали только дизель или только 92-й.
ФАКТ
Во Владимире почти на всех работающих заправках стояли очереди из десятков машин.
Чем меньше в районе работающий сетевых заправок — тем выше цена на независимых. Чтобы пополнить бак на всякий случай, корреспондент «ТВЗ» заправился на одной из них 92-м по 90 рублей за литр. Это примерно на четверть дороже привычных цен. Бензин АИ-95 стоил под 100 рублей. Очередей на таких заправках нет.
Как показал дальнейший путь, такая перестраховка оказалась лишней — через несколько десятков километров удалось найти работающую сетевую АЗС с обычными ценами и дозаправиться почти без очереди. Единственное ограничение — отпускают до 40 литров.
СОВЕТ
Если едете в путешествие, периодически пополняйте бак так, что в нем всегда оставалось не меньше половины. Тогда не придется экстренно заправляться на «дорогих» АЗС, стоять в очередях или испытывать неудобства из-за лимита.
«Пустые» АЗС, очереди и завышенные цены регулярно встречались до Татарстана — за ним это было скорее исключение, чем тенденция.
За Уралом почти все АЗС крупных брендов работают: есть все виды топлива, цены — среднерыночные. Самое дешевое топливо на пути встречалось в Курганской и Омской областях — чуть выше 60 рублей за литр.
НАБЛЮДЕНИЕ
Все АЗС, которые посетил корреспондент ТВЗ от Москвы до Сибири, перешли от привычной уже системы предоплаты к постоплате. Нельзя сказать заправщику: «До полного!»: нужно сперва пойти на кассу и заплатить за конкретное количество в рамках лимита.
На большинстве АЗС в европейской части России и на Урале висят объявления о том, что в канистры топливо наливать нельзя. Так власти и АЗС борются с теми, кто закупает бензин и дизель впрок — из-за паники или ради перепродажи. В обоих случаях это создает повышенный спрос на топливо, и оно может кончиться раньше, чем привезут новую партию.
В Омской и Новосибирской областях это правило уже не действует: люди спокойно наливают топливо в емкости.
Ситуация с бензином в конце июня 2026 года: официальные данные
По данным СМИ, ограничения на продажу топлива (обычно это 40 литров «в одно руки», реже — 30 литров) ввели 20+ регионов, а в Крыму топливо отпускают только госструктурам.
Лимиты вводят на фоне того, что в России падает производство нефтепродуктов. В мае их выпустили на 13,5% меньше, чем за тот же месяц год назад, сообщил Росстат. В апреле производство сократилось на 9%. Статистики за июнь еще нет.
подорожал бензин за неделю c 9 по 15 июня, дизель — на 2,7%. Проще говоря, литр топлива стал дороже на 2 рубля.
C начала года бензин цены на бензин выросли почти на 10%, это вдвое быстрее официальной инфляции. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что не видит скачка цен на топливо, признав рост только на части независимых АЗС.
Чтобы бензина стало больше, государство даст нефтяникам налоговые скидки за производство топлива внутри страны. Госдума уже внесла нужные поправки в Налоговый кодекс. Государство приравняло смешивание сырья с присадками к полноценному производству. Заводы будут делать бензин на продажу из прямогонного полуфабриката и получать за это денежный вычет.
Прямогонный бензин — это первичная техническая жидкость (сырье), которую получают после простой варки нефти. Октановое число у нее крошечное — около 50 или 60. Заливать такое в бак нельзя. Чтобы получить качественный автомобильный бензин, заводы добавляют в этот полуфабрикат специальные химические присадки.
Параллельно чиновники заставляют нефтеперерабатывающие заводы обновлять старое оборудование. Власти дали предприятиям время до 31 декабря 2026 года на запуск современных установок. Потратить на модернизацию нужно минимум 100 млрд рублей. Взамен заводы сохранят налоговые льготы, а рынок получит стабильный поток горючего.
Правительство подготовило страховку на крайний случай. Если бензин придется срочно закупать за рубежом, государство компенсирует компаниям часть затрат на его ввоз из бюджета.
С 1 июня 2026 года заработали новые правила для расчета таких выплат. Если горючее покупают в странах СНГ, компенсацию посчитают по специальному фиксированному коэффициенту. Если везут из дальних стран, за базу для расчетов возьмут стоимость бензина на рынке Индии с учетом затрат на доставку морем.