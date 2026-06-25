Ситуация с бензином в конце июня 2026 года: личный опыт

В Москве проблем с заправкой не наблюдалось. Некоторые АЗС стояли без топлива, но в целом сетевые заправки работали, очередей к колонкам не было. Цены — стандартные.

Однако уже в Московской области ситуация начала меняться: чем дальше от МКАД, тем чаще попадались заправки с нулями на стеллах — АЗС выставляют «00,00», чтобы водители видели, что топлива в продаже нет. Где бензин и дизель в наличии, скапливались небольшие очереди в среднем по 5-7 машин к колонке.

Самым напряженным участком пути стали Владимирская и Нижегородская область. В них около половины АЗС стояли без топлива. Из крупных чаще всего пустыми оказывались точки почти всех крупных сетевых АЗС. На ряде мелких независимых АЗС в продаже был не весь ассортимент: например, отпускали только дизель или только 92-й.