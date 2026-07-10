Массовый поиск работы с 14 лет, деловые переписки в отпуске и штрафы за секс на корпоративе. Главное о рынке труда за неделю

Работодатели тоже заметили тренд. Компании начали нанимать с 14 лет (раньше брали с 16). Для подростков они предлагают официальную зарплату, наставников и нормированный график, чтобы не перегружать.

Что предлагают школьникам

Продавцы, курьеры и промоутеры — вот топ вакансий для несовершеннолетних этим летом. Также в списке официанты и работники общепита. Сами школьники чаще всего ищут работу в торговом зале, сборщиками заказов, курьерами и разнорабочими.

Сейчас несовершеннолетних готовы брать 17% компаний. Среди крупных — 24%, среди малых — 11%.

Похоже, школьники больше не хотят клянчить деньги у родителей.

Зумеры идут на первую работу не за деньгами, а за опытом.

Больше 70% начинающих специалистов говорят: главное — реальные проекты в портфолио. 58% хотят практический опыт, а 43% — обучение внутри команды. Зарплата уже на втором плане.