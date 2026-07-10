Массовый поиск работы с 14 лет, деловые переписки в отпуске и штрафы за секс на корпоративе. Главное о рынке труда за неделю
Молодежь на работе: одни хотят денег, другие — опыта
Школьники спешат найти работу. За июнь школьники нагуглили 83,8 тысячи запросов «работа с 14 лет». Это рекорд за последние два года. По сравнению с прошлым летом — плюс 15%, а с позапрошлым — сразу 32%.
Больше всего ищут в Москве (почти 8 тысяч запросов), Петербурге (4,2 тысячи) и Нижнем Новгороде. А по относительному интересу лидируют Ижевск, Курск, Омск, Тюмень и Челябинск.
Работодатели тоже заметили тренд. Компании начали нанимать с 14 лет (раньше брали с 16). Для подростков они предлагают официальную зарплату, наставников и нормированный график, чтобы не перегружать.
Что предлагают школьникам
Продавцы, курьеры и промоутеры — вот топ вакансий для несовершеннолетних этим летом. Также в списке официанты и работники общепита. Сами школьники чаще всего ищут работу в торговом зале, сборщиками заказов, курьерами и разнорабочими.
Сейчас несовершеннолетних готовы брать 17% компаний. Среди крупных — 24%, среди малых — 11%.
Похоже, школьники больше не хотят клянчить деньги у родителей.
Зумеры идут на первую работу не за деньгами, а за опытом.
Больше 70% начинающих специалистов говорят: главное — реальные проекты в портфолио. 58% хотят практический опыт, а 43% — обучение внутри команды. Зарплата уже на втором плане.
Чаще всего новички рассчитывают на 50−70 тысяч рублей (так ответили 27%). Еще 20% готовы стартовать с 30−50 тысяч. А вот запросы от 200 тысяч встречаются только у 1% соискателей.
HR-эксперты рассказывают, что молодежь вкладывается в портфолио, чтобы быть конкурентоспособной. Опыт для них ценнее денег. Те, кто ждет сразу 200 тысяч, видимо, планируют стать директорами с первой зарплаты. Но, к счастью, таких немного.
Абитуриентам рабочих специальностей могут дать деньги при поступлении
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единовременную выплату для тех, кто поступает на востребованные рабочие специальности в колледжи. Чтобы молодежь шла учиться на электриков, сварщиков и слесарей, а не только в IT.
Сколько будут платить — пока не решили. Скорее всего, сумму установят местные власти, в зависимости от того, кто нужнее в регионе.
Сейчас рабочих специальностей не хватает, а школьники чаще выбирают офис и компьютеры. Деньги за поступление могут стать хорошим стимулом.
Вам отказали в вакансии через пять минут? Скорее всего, это ИИ
Все чаще соискатели получают отказ почти мгновенно после отклика на вакансию. Обидно, но на самом деле вас мог даже не увидеть живой рекрутер, на первом этапе резюме проверяет нейросеть. Она сверяет ключевые навыки, опыт и ключевые слова. Если резюме не совпало с шаблоном — автоматический отказ.
Автоматический отказ далеко не всегда означает, что кандидат недостаточно квалифицирован. Иногда проблема в том, что резюме не отражает релевантный опыт или не адаптировано под конкретную вакансию.
Раньше вы хотя бы могли надеяться, что ваше резюме прочитает живой человек. Теперь первым его встречает алгоритм. И если вы не подогнали текст под конкретную вакансию — считайте, что проиграли битву с роботом.
Вывод простой: одно и то же резюме для всех вакансий больше не работает. Придется адаптировать под каждую. Иначе отказы будут приходить быстрее, чем вы успеете закрыть ноутбук.
Но даже если нейросеть пропустила, есть нюанс
Работодатели не всегда указывают в вакансиях все требования. Пол, возраст, личные качества — такие критерии часто остаются за кадром. Если соискатель не подходит по неочевидному параметру, его резюме просто уходит в папку «отказ».
Включение всех требований в одно объявление сделало бы его громоздким и отпугнуло бы соискателей.
В итоге получается двойной фильтр: сначала нейросеть отсеивает по формальным признакам, а потом живой рекрутер — по тем, о которых вы даже не догадывались. Вывод простой: одно и то же резюме для всех вакансий больше не работает. Придется адаптировать под каждую, иначе отказы будут приходить быстрее, чем вы успеете закрыть ноутбук. И никакой гарантии, что даже с идеально настроенным резюме вас не отсеют из-за возраста или пола, о которых вы не знали.
Семь из десяти россиян совмещают работу с подработкой
Около 72% сотрудников на полной ставке имеют дополнительный заработок. Чаще всего люди совмещают работу по найму и самозанятость, так делают почти 60% опрошенных.
86% считают, что одной зарплаты им не хватает. А 80% за последние два года стали чаще думать о подработке.
Больше половины уже не представляют жизни без дополнительного дохода. Только 28% планируют работать только по трудовому договору. Одна работа больше не дает чувства стабильности, люди ищут любые способы подстраховаться.
Почти 70% россиян работают в отпуске. Добровольно
Большинство (68%) хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту, а каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. И не потому, что начальник заставляет, а по внутренней тревоге: «А вдруг без меня все развалится?»
Эксперты говорят, что проблема не в людях, а в корпоративной культуре, которая поощряет незаменимость. Сотрудник боится, что в его отсутствие обнаружат — система работает и без него.
«Это не трудоголизм, а страх. А страх, как известно, плохой помощник в восстановлении».
В общем, если вы читаете рабочий чат, лежа на пляже, вы не ответственный, а просто не умеете отдыхать. И компания от этого теряет больше, чем если бы просто перераспределила вашу нагрузку.
Перед зарплатой россияне перестают покупать косметику, но продолжают заказывать еду
Исследование компании Call to Visit показало, как меняются траты в течение месяца. Первые десять дней все идут разгул: люди получают зарплату и заказывают все подряд. С 15 по 20 число — второй всплеск, уже на аванс. А после 22-го наступает режим экономии.
Сильнее всего страдает косметика: заказы падают на 30−40%. Электроника теряет 20−30%, а средний чек снижается с 6−8 тысяч до 3,5−5 тысяч.
А вот доставка еды держится стойко: падение всего на 10−15%, а средний чек остается почти неизменным — 1,9−2,4 тысячи рублей. Тут все понятно: от тонального крема можно отказаться, а от пиццы в пятницу вечером уже сложнее.
Люди сокращают расходы за счет отказа от необязательных покупок, а не перехода на бюджетные аналоги. Еда — исключение, она воспринимается как доступный способ порадовать себя.
Самозанятые не спешат платить за пенсию и больничные
Самозанятые, ИП и другие работающие на себя могут добровольно платить взносы на пенсию и больничные. Но в первом квартале 2026 года на пенсионное страхование поступило всего 574 миллиона рублей — это 8,5% от того, что планировали собрать за год. На случай болезни еще меньше, 34 миллиона (0,5% от годового плана).
Минимальный взнос за полный год стажа в 2026-м — 71,5 тысячи рублей. Для многих самозанятых сумма приличная, а выгода неочевидна: пенсия когда-то потом, а штрафов за неуплату нет.
Власти рассчитывали собрать почти по 7 миллиардов рублей на каждое направление. Но люди не хотят платить заранее за то, что, неизвестно, получат ли когда-нибудь. Как результат, они рискуют остаться без страхового стажа и без выплат, если заболеют.
Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова объясняет, что самозанятые не видят смысла отдавать такие деньги сейчас, когда доходы нестабильны, а пенсия — абстрактное будущее. Пока система не предлагает понятных стимулов, платить будут только самые предусмотрительные. Остальные надеются на лучшее или просто не задумываются об этом.
За пьяный секс с коллегой на корпоративе предложили штрафовать. Пока это только идея
На неделе разлетелась новость: Госдума якобы готовит поправки в Семейный кодекс, по которым женатых мужчин будут штрафовать за измены, особенно если дело дошло до интима с коллегой на корпоративе. Mash сообщил, что авторы инициативы хотят дать супругам возможность прописывать в брачных договорах санкции за измену и домашнее насилие.
Идею пока поддержал сенатор Айрат Гибатдинов, он обещал внести предложение в Госдуму. Но не все так просто: депутат Виталий Милонов уже назвал инициативу «средневековой торговлей индульгенциями». А юристы сомневаются, что доказать измену в суде будет легко.
Закон пока никто не писал. Авторы инициативы заручились только поддержкой сенатора, но до реальных поправок в Семейный кодекс — дистанция огромная. Пока это просто идея. Но если когда-нибудь такой закон примут, брачные договоры станут намного интереснее.