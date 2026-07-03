Тренд на отказ от штатных сотрудников, проверка самозанятых и бессонница после отпуска. Главное о рынке труда за неделю

Демография тоже не на стороне работодателей: людей старше 60 уже больше, чем молодежи 23−30 лет. Молодые просто не смогут закрыть потребности компаний в работниках. Плюс ИИ меняет правила игры, он не заменит людей, но перекроит их роли. Кто-то будет решать задачи, кто-то — объяснять их клиентам, а кто-то — отвечать за результат.

Главная ошибка бизнеса — пытаться всех нанять на полную ставку. Иногда выгоднее взять эксперта на проект, чем держать его в штате годами. И, да, через 10 лет без гибкости будет совсем тяжко. Но не потому, что людей не станет, а потому что подход к работе изменится.