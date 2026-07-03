Тренд на отказ от штатных сотрудников, проверка самозанятых и бессонница после отпуска. Главное о рынке труда за неделю
40% россиян хотят уволиться после отпуска
Едва ли не каждый пятый возвращается на работу с апатией, раздражением и бессонницей. А 40% работников в России и вовсе начинают думать о смене места, даже не успев толком сесть за рабочий стол. Такие результаты показало исследование компании «Иногосстрах» и клиник «Будь здоров».
У 19% возвращение сопровождается нарушением сна и апатией. А 45% нужно время, чтобы просто включиться в рабочий процесс. У большинства это занимает один-два дня, но есть и те, кто не может прийти в себя целую неделю.
Психолог Ольга Уманова называет это постотпускным синдромом.
У вас появляется ощущение, будто вы не отдыхали, а работали на износ, вам трудно сосредоточиться, появляется раздражение от любого рабочего вопроса, состояние апатии. Как следствие — нарушения сна, либо бессонница, либо желание спать по 12 часов
Специалист советует оставлять один день на «амортизацию» — без работы, с разбором почты и списком задач. А еще можно смотреть фотографии с отдыха, слушать музыку из поездки, гулять по вечерам или утром. Так адаптироваться к работе получится быстрее.
Кто дружит с ИИ, зарабатывает. Остальные проигрывают
Сотрудники, которые освоили нейросети, зарабатывают на треть больше своих коллег без таких навыков. Цифровая неграмотность оказалась дорогой — она не просто мешает работать, а напрямую бьет по зарплате.
На рынке уже есть случаи, когда сотрудники отказываются от новых технологий и теряют работу. Таких историй будет больше.
Речь не про умение включить компьютер или отправить письмо. Речь про автоматизацию, анализ данных и умение договариваться с нейросетью. В зоне риска — те, кто считает, что цифровые технологии — это задача IT-отдела, а не их.
Через 10 лет штат может исчезнуть. И это не про увольнения
Российским компаниям все сложнее будет закрывать задачи через обычный наем. Бизнесу придется чаще комбинировать штатных сотрудников, внешних экспертов и технологии, считает гендиректор сервиса для работы с самозанятыми Solar Staff Роман Шинкаренко.
Через 10 лет бизнесу может не хватить людей не потому, что они исчезнут с рынка. Их может не хватить именно для старого подхода, где каждую потребность пытаются закрыть полной ставкой.
Демография тоже не на стороне работодателей: людей старше 60 уже больше, чем молодежи 23−30 лет. Молодые просто не смогут закрыть потребности компаний в работниках. Плюс ИИ меняет правила игры, он не заменит людей, но перекроит их роли. Кто-то будет решать задачи, кто-то — объяснять их клиентам, а кто-то — отвечать за результат.
Главная ошибка бизнеса — пытаться всех нанять на полную ставку. Иногда выгоднее взять эксперта на проект, чем держать его в штате годами. И, да, через 10 лет без гибкости будет совсем тяжко. Но не потому, что людей не станет, а потому что подход к работе изменится.
Зумеры против офисного рабства
Зумеры не хотят «жить» на работе. Министр экономики в шоке. Российские работодатели столкнулись с неожиданной проблемой: молодое поколение отказывается «жить» на работе. Министр экономического развития Максим Решетников признал: у зумеров «какие-то другие запросы». Они не горят желанием задерживаться в офисе и могут менять работу чуть ли не каждый год.
Лишь 17% зумеров готовы работать в стандартном режиме 5/2. Остальные все реже соглашаются жертвовать личной жизнью ради карьеры. И даже не стесняются этого.
«С этим надо работать, это новая реальность», — философски заметил министр. Похоже, работодателям придется смириться: зумеры не собираются жертвовать хобби и увлечениями ради корпоративных целей.
Не прельщает даже работа за границей.
Молодежь перестает рваться за границу.. Зумеры все реже смотрят в сторону зарубежных рынков труда. По данным опросов, за последние несколько лет число молодых людей, готовых уехать работать за границу, сократилось вдвое. И дело не только в зарплатах — причины глубже, и эксперты их активно разбирают.
В 2026 году переезд ради работы перестал быть трендом. По разным данным, сейчас о таком варианте задумываются 14−18% молодых людей против почти 30% пару лет назад.
Главные причины — падение курса рубля, заморозка международных переводов и бюрократические барьеры. Но есть и психологический фактор: многие уже попробовали жить за границей и вернулись. Устали от дорогой аренды, виз и культурной дистанции. Оказалось, что дома даже с посредственной зарплатой можно чувствовать себя более устойчиво.
Самых амбициозных по-прежнему манят IT-гиганты и стартапы, но таких уже меньшинство. Остальные выбирают работу в России.
Самозанятым могут увеличить лимиты заработка, но будут пристальнее следить
Самозанятым хотят разрешить зарабатывать до 5 млн в год
Сейчас лимит — 2,4 млн рублей в год. Депутаты «Новых людей» предложили поднять эту планку более чем в два раза. Экономисты говорят: идея здравая. За шесть лет существования режима самозанятости цены выросли, доходы — тоже, а лимит остался на уровне 2019 года.
«За это время существенно изменился уровень доходов населения и цены на услуги. Лимит давно пора индексировать», — пояснила доцент университета «Синергия» Лидия Мазур.
Особенно это актуально для репетиторов, мастеров в сфере красоты, ремонтников и тех, кто сдает жилье. Они чаще всего упираются в потолок и либо уходят в тень, либо оформляют ИП с кучей бюрократии.
Правда, самозанятость все равно не заменит ИП: нанимать сотрудников самозанятым по-прежнему нельзя, с торговлей тоже сложности.
Самозанятых проверят на подмену трудовых договоров Власти начали активнее выявлять компании, которые нанимают людей под видом самозанятых, а не оформляют их в штат. На совещании в Совете Федерации обсуждали, как бороться с такими схемами. Один из главных инструментов — новые индикаторы риска для налоговой и Роструда.
Если компания работает с 35 самозанятыми, при этом 75% их дохода идет от нее, а средняя сумма больше 35 тысяч рублей — это повод для проверки.
И есть еще один маркер — больше десяти штатных сотрудников в следующем квартале перешли на гражданско-правовые договоры.
Сейчас в «группе риска» около 4,5 тыс. компаний — это 0,4% от всех, кто работает с самозанятыми. Налоговая уже доначисляет НДФЛ и взносы тем, кто уличен в подмене.
Но пока что даже попадание в реестр недобросовестных работодателей влечет только репутационные риски. В реестре уже около 650 компаний, 80% из них — ИП. Сейчас обсуждают возможность лишения таких работодателей региональных мер поддержки. Например, в Москве такой опыт уже есть. А там, где рубль говорит громче репутации, это может сработать быстрее.
Работодателей призвали не наказывать за опоздания из-за очередей на АЗС
Если сотрудник опоздал на работу, потому что стоял в очереди за бензином, это уважительная причина, считает глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Он обратился к работодателям с просьбой не штрафовать и не выносить выговоры, если личный транспорт — единственный способ добраться до офиса.
«Наказывать за такие вынужденные опоздания в условиях перебоев на АЗС нельзя», — заявил Черногаев. А для социально ответственных компаний он предложил вообще организовать доставку сотрудников автобусами, чтобы исключить риск опозданий.
Однако в такой ситуации работодателю придется поверить, что опоздание вызвано именно очередью на АЗС, а не желанием поспать лишние полчаса. В профсоюзе, впрочем, настаивают на лояльности.
О том, что будет, если опоздать или не прийти на работу из-за очереди на заправке, мы подробно писали здесь.
Больничные и пособия начнут назначать автоматически. Заявление писать не придется
С 1 июля Социальный фонд запускает новый механизм: выплаты по больничным, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет и единовременное пособие при рождении будут назначать без заявлений. Все, что нужно, фонд возьмет из системы индивидуального учета. Раньше он запрашивал данные у работодателя — теперь проверять будет сам.
По сути, государство решило, что просить людей каждый раз собирать бумажки — это устарело. Теперь фонд будет работать сам. В идеале — быстрее.
Эксперты рассказали, как просить повышения зарплаты
Просить повышения зарплаты лучше не жалобами на то, как все подорожало, а с помощью конкретных цифр. Покажите, сколько вы сделали, что улучшили, сколько денег сэкономили или заработали для компании. Сначала изучите рынок — если вы получаете заметно меньше среднего, это аргумент. Но главное — показать результат, а не стаж.
«Угрозы увольнением и сравнения с коллегами — плохая стратегия. А вот конкретные проекты, рост показателей и расширение зоны ответственности работают гораздо лучше», — пишет «Финансы Mail».
К разговору лучше подготовиться заранее и выбрать момент после успешного проекта. Встреча должна быть деловой, а не эмоциональной. Если отказали — не ссорьтесь, а спросите, что нужно сделать, чтобы пересмотреть условия в будущем. В общем, просить деньги стоит с позиции не «я бедный», а «я полезный». Это работает лучше.