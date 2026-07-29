Платформа

Уточните у рекрутера, где именно будет созвон. Залогиньтесь заранее и проверьте ссылку и время на платформе. Если уже используете эту программу, убедитесь, что в профиле не висит ник «Злая львица».

Если интерфейс для вас новый, изучите его, чтобы не искать кнопку демонстрации экрана на самом созвоне.

А еще не лишним будет позвонить другу или коллеге и проверить, как вас видно и слышно.

Камера и звук

Камеру лучше поставить на уровне глаз. Когда вы смотрите сверху вниз, это может ощущаться как «я тут главный», а снизу вверх — как детская позиция.

Сделайте скриншот и посмотрите на кадр. Лицо должно быть видно целиком, а макушка не обрублена. Убедитесь, что вы не ушли куда-то в угол.

Микрофон и наушники тоже проверьте заранее. Если встроенный микрофон шипит или «ловит» все звуки в доме, возьмите гарнитуру или петличку. Это покажет, что вы отнеслись к встрече серьезно.

Интернет

Самое неприятное в онлайн-собеседованиях — неожиданный обрыв связи. Чтобы этого избежать, ноутбук можно подключить к интернету по кабелю, а Wi‑Fi оставить как резерв. Так меньше шансов, что видео начнет зависать в тот момент, когда вы рассказываете про свой звездный кейс.