*Следует из рейтинга International IQ Test

Что такое IQ простыми словами

IQ (коэффициент интеллекта) — это количественный показатель, который отражает успешность выполнения заданий в тестах на проверку интеллекта. Проще говоря, это число, которое показывает, насколько ваши результаты такого теста соотносятся с результатами других людей вашего возраста.

Средний показатель IQ установлен на уровне 100 единиц. Около половины людей, проходящих тест, получают результаты от 90 до 110. Две трети всех тестируемых набирают от 85 до 115 баллов. Результат выше 120 считается «очень высоким уровнем интеллекта», а ниже 80 — «очень низким».

Как появился IQ-тест

История теста началась во Франции в начале XX века. В 1904 году правительство страны поручило психологу Альфреду Бине разработать методику, которая помогла бы выявлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи в школе. Вместе с коллегой Теодором Симоном он создал тест, который оценивал внимание, память и мышление детей разного возраста. Задания подбирались так, чтобы с ними справлялись 50–80% детей каждого возраста — от 3 до 12 лет. Так появилась шкала Бине — Симон.

Сам термин «коэффициент интеллекта» (IQ) ввел немецкий психолог Вильгельм Штерн в 1912 году. Он предложил вычислять не просто разницу между умственным и реальным возрастом ребёнка, а их соотношение. Так появилась формула: умственный возраст делится на хронологический и умножается на 100.

В 1916 году тест добрался до США. Профессор Льюис Термен адаптировал его для американцев, добавил подробную инструкцию и назвал новую версию шкалой Стэнфорд — Бине (Стэнфорд — потому что исследование проводилось в стенах одноименного университета). Именно в этой версии IQ впервые использовали как основной показатель.

С тех пор тест неоднократно пересматривался, но он все равно остается одним из самых известных инструментов для оценки интеллектуальных способностей.