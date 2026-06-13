Как вернуться в офис после удаленки и не сойти с ума? Отвечает психолог
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*Следует из результатов исследования StaffLine и Dominanta.
Почему сложно вернуться в офис после удаленки
На первый взгляд действительно может казаться, что ничего принципиально не изменилось: те же задачи, те же дедлайны, те же коллеги. Но для психики разница между работой из дома и в офисе огромна.
Во-первых, дом за время удаленки становится привычной, комфортной и безопасной средой. Дома проще контролировать пространство: можно менять температуру, освещение, звуки и ни с кем это не согласовывать, а еще отключать уведомления и полностью погружаться в задачи, тогда как в офисе коллеги могут подойти в любой момент.
Дома чувствуешь себя более расслабленно: можно надеть более комфортную одежду, нет необходимости контролировать позы за столом (ведь вас никто не видит).
Во-вторых, меняется сама структура дня. Возвращается дорога, ранние подъемы, необходимость собираться, рассчитывать время, подстраиваться под график транспорта и офиса. Дорога для многих может быть довольно выматывающим процессом.
Отдельная сложность — живая коммуникация. Онлайн-общение и общение в офисе ощущаются совершенно по-разному. В Zoom и чатах у вас больше контроля: можно выключить уведомления и камеру, сделать паузу и ответить позже, лучше продумать сообщение перед отправкой.
В офисе коммуникация становится более непрерывной и менее предсказуемой. Нужно чаще считывать эмоции собеседника, быстро реагировать, поддерживать разговор и выдерживать постоянное присутствие других людей рядом.
Кроме того, дома многим проще организовать комфортный быт. Можно спокойно приготовить еду, пообедать в тишине, прилечь на несколько минут, переодеться или быстро переключиться между рабочими и бытовыми задачами. Кому-то это дарит ощущение большей устойчивости и контроля над жизнью.
Еще один важный фактор — концентрация. В офисе куда больше отвлекающих стимулов: шум, разговоры, чужие звонки, постоянные вопросы, которые вынуждают быстро переключаться между задачами. Дома вы обычно можете выстроить систему, где вас не прерывают — или делают это куда реже.
Открытые офисные пространства далеко не всегда улучшают коммуникацию, а шум в опенспейсах повышает физиологические показатели стресса и ухудшает психологическое самочувствие, даже если производительность внешне остается прежней.
Одно из исследований показало, что постоянные прерывания на работе заставляют людей выполнять задачи быстрее, но ценой большего напряжения, раздражения и ощущения нехватки времени. Если вы привыкли к относительно тихой домашней среде, это может быть очень резкой перестройкой.
При этом важно понимать: офис не хуже удаленки, а удаленка не идеальна.
У дистанционной работы тоже есть свои сложности: социальная изоляция, ощущение одиночества, размытые границы между работой и отдыхом. Разным людям ближе разный формат работы.
Поэтому возвращение в офис — это не переход из «хорошего» формата в «плохой», а смена одного набора нагрузок на другой.
Как подготовиться к выходу в офис после удаленки
Ключевое перед возвращением в офис — не пытаться убедить себя «не переживать», а признать, что это возвращение может вызвать стресс, и сделать будущий переход максимально понятным и предсказуемым.
Психика намного легче переносит стресс, когда знает, чего ожидать.
Для начала полезно выписать все тревоги, связанные с возвращением. Не просто «не хочу в офис», а максимально конкретно: пугает дорога, шум, отсутствие сил, ранние подъемы, необходимость все время общаться, ощущение потери свободы.
Затем важно спросить у себя: «Что именно в этом самое тяжелое?» и «Что я могу сделать, чтобы снизить нагрузку?».
Например, если сильнее всего вас выматывает шум, можно заранее продумать, как вы будете с ним справляться: захватите наушники, найдете тихое место в офисе или способы показывать коллегам, что вы сейчас заняты.
Если тревожит дорога, то можно заранее протестировать маршрут, выбрать более комфортный вариант транспорта или подготовить приятный ритуал в пути — любимые песни, кофе в дорогу или что-то еще.
Попробуйте оформить эти соображения в виде таблицы. Она позволит наглядно увидеть конкретные точки напряжения и способы немного облегчить адаптацию.
Пример тревог и способов адаптации
|Что вызывает стресс
|Что именно тяжело
|Что может помочь лично мне
|Дорога в офис
|Потеря времени
|Найти интересный подкаст или книгу в дорогу, позвонить маме по пути с работы
|Шум и опенспейс
|Трудности с концентрацией
|Купить шумоподавляющие наушники
|Постоянное общение
|Усталость от него
|Планировать короткие перерывы в одиночестве (выйти погулять, умыть лицо в уборной), не перегружать себя контактами вне работы
|Ранние подъемы
|Недосып и раздражительность
|Постоянно сдвигать режим сна за несколько дней до выхода в офис
|Потеря ощущения свободы
|Чувство жесткого контроля над временем
|Оставлять зоны выбора: маршрут, обед, ритуалы в течение дня
Очень помогает понятный распорядок дня. Чем меньше хаоса в первые недели, тем легче пройдет адаптация. Лучше заранее продумать, как будет выглядеть ваше утро, во сколько вы выйдете из дома, где позавтракаете, как организуете обед, когда будете делать перерывы.
В идеале новый офисный ритм должен хотя бы частично напоминать домашний по уровню предсказуемости.
В целом постарайтесь сделать возвращение более «ритмичным»: одинаковое время выхода, одинаковые утренние действия, заранее подготовленная одежда, еда и рабочие вещи. Это должно снизить тревогу.
Помочь может и техника «если — то». Она позволяет заранее решить, как вы будете действовать в потенциально стрессовых или неприятных ситуациях.
Нужно выписать, какие события могут случиться на работе, а после продумать, как вы будете на них реагировать.
Например:
- «если в офисе станет слишком шумно, я выйду на пять минут пройтись»;
- «если коллега начнет отвлекать меня во время задачи, я скажу, что подойду позже»
- «если я стану паниковать в дороге, включу приятную музыку».
Не лишним будет добавить офису домашнего комфорта: захватить с собой любимую кружку, плед, привычный чай, сменную обувь.
Это кажется чем-то незначительным, но для психики такие знакомые детали работают как сигналы безопасности и устойчивости.
Обычно резкие переходы воспринимаются тяжелее, поэтому, если условия работы позволяют, можно попросить о постепенном переходе в офис. Но порой договориться о гибком графике невозможно — тогда на помощь придут техники выше.
Что поможет снизить стресс при выходе в офис
|Рекомендация
|Подробности
|Не пытаться заглушить стресс
|Признайте, что переход будет непростым
|Выписать все тревоги
|Будьте максимально конкретны
|Подумать, как снизить нагрузку
|Подготовьте сценарий для каждого тревожного момента
|Оформить таблицу для облегчения адаптации
|Внесите все, что может выбить вас из колеи
|Распишите распорядок дня
|Готовьтесь придерживаться плана первое время
|Попробуйте технику «если — то»
|Подумайте, какие сложности могут возникнуть и как вы будете реагировать
|Добавить офису домашнего комфорта
|Захватите из дома любимую кружку или привычный чай
|Попросить о постепенном переходе
|Если это возможно
Как снизить стресс в первые недели в офисе после удаленки
Важно отказаться от идеи «надо быстро привыкнуть». Адаптация — это нагрузка, даже если работа и офис вам нравятся. Стоит честно признаться себе, что психике может быть нелегко, и с особой бережностью относиться к себе в это время.
В первые пару недель полезно внимательно наблюдать за своим состоянием. Какие моменты вызывают максимальную усталость? Когда падает концентрация? Что сильнее всего раздражает: шум, дорога, постоянные разговоры, отсутствие возможности побыть одному?
Иногда простой трекинг состояния и внимание к себе, а также понимание взаимосвязей уже помогает снизить напряжение, потому что стресс становится более понятным и управляемым.
Очень помогают короткие микропаузы в течение дня. Можно на пару минут закрыть глаза, выйти в туалет и умыться прохладной водой, сделать несколько глубоких вдохов, пройтись по лестнице, попить чай в тишине или дать себе небольшую физическую нагрузку (например, прыжки или приседания).
Техники для микропаузы
|Техника
|Как выполнять
|Для чего
|Дыхание по квадрату
|Выберите перед собой любой квадратный предмет или мысленно представьте квадрат и ведите глазами по его сторонам: на одной стороне — вдох на четыре счета, на следующей — задержка дыхания на четыре счета, потом опять сторона со вдохом и сторона с выдохом. Повторите несколько циклов.
|Вернуть концентрацию.
|Наблюдение мыслей
|Закройте глаза или смотрите в одну точку и мысленно представляйте, что мысли — это облака, которые появляются и уплывают дальше. Не спорьте с ними и не анализируйте их.
|Снизить эмоциональное напряжение
|Мышечная релаксация сидя
|Поочередно сильно напрягайте мышцы на 5–7 секунд, а затем расслабляйте их. Начать можно с кистей, плеч, ног или челюсти.
|Снизить телесное напряжение
|Техника «5-4-3-2-1»
|Назовите пять предметов, которые вы видите, четыре звука, которые слышите, три ощущения в теле, два запаха и один вкус или приятную мысль.
|Вернуться в состояние «здесь и сейчас»
|Мини-разминка
|Потянитесь, сделайте круговые движения плечами, разомните шею, пройдитесь или несколько раз медленно встаньте и сядьте.
|Переключить внимание
При этом важно не только делать паузы в течение дня, но и снижать нагрузку после работы. В первые недели адаптации лучше не планировать на вечер слишком много дел, сложных разговоров и встреч. Во время привыкания к новой среде вам может требоваться больше времени на восстановление — учитывайте это в первые недели.
Наконец, важно снижать требования к себе. Многие после возвращения в офис начинают злиться на себя за усталость и воспринимают адаптацию как слабость.
Но стресс в этой ситуации — абсолютно нормальная реакция нервной системы на резкую смену среды. Психике нужно время, чтобы снова привыкнуть к шуму, новому социальному ритму, дороге.
Не пытайтесь сразу снова стать «максимально социальными». Возвращение в коллектив тоже требует адаптации. Намного легче переносятся несколько спокойных и предсказуемых контактов, чем постоянное ощущение, что нужно снова быть на 100% включенным в офисную жизнь.
Когда дело не в адаптации
Важный момент: если спустя несколько недель после возвращения в офис у вас сохраняются проблемы со сном, раздражительность, эмоциональное истощение, а перед каждым рабочим днем вы продолжаете испытывать стресс — это уже повод отнестись к своему состоянию серьезнее. Проблема может заключаться в слишком высокой нагрузке и неподходящем формате работы, и ее нужно решать.
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