Как вернуться в офис после удаленки и не сойти с ума? Отвечает психолог

Во-первых, дом за время удаленки становится привычной, комфортной и безопасной средой . Дома проще контролировать пространство: можно менять температуру, освещение, звуки и ни с кем это не согласовывать, а еще отключать уведомления и полностью погружаться в задачи, тогда как в офисе коллеги могут подойти в любой момент.

Дома чувствуешь себя более расслабленно: можно надеть более комфортную одежду, нет необходимости контролировать позы за столом (ведь вас никто не видит).

Во-вторых, меняется сама структура дня . Возвращается дорога, ранние подъемы, необходимость собираться, рассчитывать время, подстраиваться под график транспорта и офиса. Дорога для многих может быть довольно выматывающим процессом.