Саморазвитие и карьера
13 июня 2026, 03:05

Как вернуться в офис после удаленки и не сойти с ума? Отвечает психолог

Еще лет десять назад большая часть сотрудников офисов даже не думала про дистанционный формат работы. Но с начала пандемии удаленка стала полноценным образом жизни для многих, и все они привыкли к тишине, гибкому графику и комфортной рабочей среде. В 2026 году тренд меняется: все больше компаний делают ставку на офисные позиции*, и возвращение в кабинеты и опенспейсы становится для сотрудников причиной сильного стресса. Обсудили с психологом, почему после долгой удаленки так трудно возвращаться в офис, как подготовить себя к этому переходу и что поможет снизить стресс в первые недели адаптации.
Как вернуться в офис после удаленки и не сойти с ума? Отвечает психолог

© Создано при помощи нейросети

*Следует из результатов исследования StaffLine и Dominanta.

Почему сложно вернуться в офис после удаленки

На первый взгляд действительно может казаться, что ничего принципиально не изменилось: те же задачи, те же дедлайны, те же коллеги. Но для психики разница между работой из дома и в офисе огромна.

Анастасия Антонова, психолог, специалист платформы Alter

Во-первых, дом за время удаленки становится привычной, комфортной и безопасной средой. Дома проще контролировать пространство: можно менять температуру, освещение, звуки и ни с кем это не согласовывать, а еще отключать уведомления и полностью погружаться в задачи, тогда как в офисе коллеги могут подойти в любой момент.

Дома чувствуешь себя более расслабленно: можно надеть более комфортную одежду, нет необходимости контролировать позы за столом (ведь вас никто не видит).

Во-вторых, меняется сама структура дня. Возвращается дорога, ранние подъемы, необходимость собираться, рассчитывать время, подстраиваться под график транспорта и офиса. Дорога для многих может быть довольно выматывающим процессом.

Отдельная сложность — живая коммуникация. Онлайн-общение и общение в офисе ощущаются совершенно по-разному. В Zoom и чатах у вас больше контроля: можно выключить уведомления и камеру, сделать паузу и ответить позже, лучше продумать сообщение перед отправкой.

В офисе коммуникация становится более непрерывной и менее предсказуемой. Нужно чаще считывать эмоции собеседника, быстро реагировать, поддерживать разговор и выдерживать постоянное присутствие других людей рядом.

Кроме того, дома многим проще организовать комфортный быт. Можно спокойно приготовить еду, пообедать в тишине, прилечь на несколько минут, переодеться или быстро переключиться между рабочими и бытовыми задачами. Кому-то это дарит ощущение большей устойчивости и контроля над жизнью.

Еще один важный фактор — концентрация. В офисе куда больше отвлекающих стимулов: шум, разговоры, чужие звонки, постоянные вопросы, которые вынуждают быстро переключаться между задачами. Дома вы обычно можете выстроить систему, где вас не прерывают — или делают это куда реже.

В офисе правда так сложно?

Открытые офисные пространства далеко не всегда улучшают коммуникацию, а шум в опенспейсах повышает физиологические показатели стресса и ухудшает психологическое самочувствие, даже если производительность внешне остается прежней.

Одно из исследований показало, что постоянные прерывания на работе заставляют людей выполнять задачи быстрее, но ценой большего напряжения, раздражения и ощущения нехватки времени. Если вы привыкли к относительно тихой домашней среде, это может быть очень резкой перестройкой.

При этом важно понимать: офис не хуже удаленки, а удаленка не идеальна.

У дистанционной работы тоже есть свои сложности: социальная изоляция, ощущение одиночества, размытые границы между работой и отдыхом. Разным людям ближе разный формат работы.

Поэтому возвращение в офис — это не переход из «хорошего» формата в «плохой», а смена одного набора нагрузок на другой.

© Создано при помощи нейросети

Как подготовиться к выходу в офис после удаленки

Ключевое перед возвращением в офис — не пытаться убедить себя «не переживать», а признать, что это возвращение может вызвать стресс, и сделать будущий переход максимально понятным и предсказуемым.

Психика намного легче переносит стресс, когда знает, чего ожидать.

Для начала полезно выписать все тревоги, связанные с возвращением. Не просто «не хочу в офис», а максимально конкретно: пугает дорога, шум, отсутствие сил, ранние подъемы, необходимость все время общаться, ощущение потери свободы.

Затем важно спросить у себя: «Что именно в этом самое тяжелое?» и «Что я могу сделать, чтобы снизить нагрузку?».

Например, если сильнее всего вас выматывает шум, можно заранее продумать, как вы будете с ним справляться: захватите наушники, найдете тихое место в офисе или способы показывать коллегам, что вы сейчас заняты.

Если тревожит дорога, то можно заранее протестировать маршрут, выбрать более комфортный вариант транспорта или подготовить приятный ритуал в пути — любимые песни, кофе в дорогу или что-то еще.

Попробуйте оформить эти соображения в виде таблицы. Она позволит наглядно увидеть конкретные точки напряжения и способы немного облегчить адаптацию.

Пример тревог и способов адаптации

Что вызывает стрессЧто именно тяжелоЧто может помочь лично мне
Дорога в офисПотеря времениНайти интересный подкаст или книгу в дорогу, позвонить маме по пути с работы
Шум и опенспейсТрудности с концентрациейКупить шумоподавляющие наушники
Постоянное общениеУсталость от негоПланировать короткие перерывы в одиночестве (выйти погулять, умыть лицо в уборной), не перегружать себя контактами вне работы
Ранние подъемыНедосып и раздражительностьПостоянно сдвигать режим сна за несколько дней до выхода в офис
Потеря ощущения свободыЧувство жесткого контроля над временемОставлять зоны выбора: маршрут, обед, ритуалы в течение дня

Очень помогает понятный распорядок дня. Чем меньше хаоса в первые недели, тем легче пройдет адаптация. Лучше заранее продумать, как будет выглядеть ваше утро, во сколько вы выйдете из дома, где позавтракаете, как организуете обед, когда будете делать перерывы.

В идеале новый офисный ритм должен хотя бы частично напоминать домашний по уровню предсказуемости.

В целом постарайтесь сделать возвращение более «ритмичным»: одинаковое время выхода, одинаковые утренние действия, заранее подготовленная одежда, еда и рабочие вещи. Это должно снизить тревогу.

Помочь может и техника «если — то». Она позволяет заранее решить, как вы будете действовать в потенциально стрессовых или неприятных ситуациях.

Нужно выписать, какие события могут случиться на работе, а после продумать, как вы будете на них реагировать.

Например:

  • «если в офисе станет слишком шумно, я выйду на пять минут пройтись»;
  • «если коллега начнет отвлекать меня во время задачи, я скажу, что подойду позже»
  • «если я стану паниковать в дороге, включу приятную музыку».

Не лишним будет добавить офису домашнего комфорта: захватить с собой любимую кружку, плед, привычный чай, сменную обувь.

Это кажется чем-то незначительным, но для психики такие знакомые детали работают как сигналы безопасности и устойчивости.

Обычно резкие переходы воспринимаются тяжелее, поэтому, если условия работы позволяют, можно попросить о постепенном переходе в офис. Но порой договориться о гибком графике невозможно — тогда на помощь придут техники выше.

Что поможет снизить стресс при выходе в офис

РекомендацияПодробности
Не пытаться заглушить стрессПризнайте, что переход будет непростым
Выписать все тревогиБудьте максимально конкретны
Подумать, как снизить нагрузкуПодготовьте сценарий для каждого тревожного момента
Оформить таблицу для облегчения адаптацииВнесите все, что может выбить вас из колеи
Распишите распорядок дняГотовьтесь придерживаться плана первое время
Попробуйте технику «если — то»Подумайте, какие сложности могут возникнуть и как вы будете реагировать
Добавить офису домашнего комфортаЗахватите из дома любимую кружку или привычный чай
Попросить о постепенном переходеЕсли это возможно

Как снизить стресс в первые недели в офисе после удаленки

Важно отказаться от идеи «надо быстро привыкнуть». Адаптация — это нагрузка, даже если работа и офис вам нравятся. Стоит честно признаться себе, что психике может быть нелегко, и с особой бережностью относиться к себе в это время.

В первые пару недель полезно внимательно наблюдать за своим состоянием. Какие моменты вызывают максимальную усталость? Когда падает концентрация? Что сильнее всего раздражает: шум, дорога, постоянные разговоры, отсутствие возможности побыть одному?

Иногда простой трекинг состояния и внимание к себе, а также понимание взаимосвязей уже помогает снизить напряжение, потому что стресс становится более понятным и управляемым.

Очень помогают короткие микропаузы в течение дня. Можно на пару минут закрыть глаза, выйти в туалет и умыться прохладной водой, сделать несколько глубоких вдохов, пройтись по лестнице, попить чай в тишине или дать себе небольшую физическую нагрузку (например, прыжки или приседания).

Техники для микропаузы

ТехникаКак выполнятьДля чего
Дыхание по квадратуВыберите перед собой любой квадратный предмет или мысленно представьте квадрат и ведите глазами по его сторонам: на одной стороне — вдох на четыре счета, на следующей — задержка дыхания на четыре счета, потом опять сторона со вдохом и сторона с выдохом. Повторите несколько циклов.Вернуть концентрацию.
Наблюдение мыслейЗакройте глаза или смотрите в одну точку и мысленно представляйте, что мысли — это облака, которые появляются и уплывают дальше. Не спорьте с ними и не анализируйте их.Снизить эмоциональное напряжение
Мышечная релаксация сидяПоочередно сильно напрягайте мышцы на 5–7 секунд, а затем расслабляйте их. Начать можно с кистей, плеч, ног или челюсти.Снизить телесное напряжение
Техника «5-4-3-2-1»Назовите пять предметов, которые вы видите, четыре звука, которые слышите, три ощущения в теле, два запаха и один вкус или приятную мысль.Вернуться в состояние «здесь и сейчас»
Мини-разминкаПотянитесь, сделайте круговые движения плечами, разомните шею, пройдитесь или несколько раз медленно встаньте и сядьте.Переключить внимание

При этом важно не только делать паузы в течение дня, но и снижать нагрузку после работы. В первые недели адаптации лучше не планировать на вечер слишком много дел, сложных разговоров и встреч. Во время привыкания к новой среде вам может требоваться больше времени на восстановление — учитывайте это в первые недели.

Наконец, важно снижать требования к себе. Многие после возвращения в офис начинают злиться на себя за усталость и воспринимают адаптацию как слабость.

Но стресс в этой ситуации — абсолютно нормальная реакция нервной системы на резкую смену среды. Психике нужно время, чтобы снова привыкнуть к шуму, новому социальному ритму, дороге.

Не пытайтесь сразу снова стать «максимально социальными». Возвращение в коллектив тоже требует адаптации. Намного легче переносятся несколько спокойных и предсказуемых контактов, чем постоянное ощущение, что нужно снова быть на 100% включенным в офисную жизнь.

Когда дело не в адаптации

Важный момент: если спустя несколько недель после возвращения в офис у вас сохраняются проблемы со сном, раздражительность, эмоциональное истощение, а перед каждым рабочим днем вы продолжаете испытывать стресс — это уже повод отнестись к своему состоянию серьезнее. Проблема может заключаться в слишком высокой нагрузке и неподходящем формате работы, и ее нужно решать.

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