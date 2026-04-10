Как встать на биржу труда в 2026 году и чем она поможет безработному. Инструкция
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое биржа труда
Биржа труда — неофициальное название кадровых центров «Работа России». Ранее они назывались центрами занятости населения (ЦЗН), и сейчас это название тоже используется.
Модернизация центров занятости началась в России в 2023 году. Каждый год она проходит в отдельных регионах (в среднем в 15 за год). К концу 2025-го в стране обновили свыше 1200 центров в 46 субъектах страны.
В 2026 году модернизация пройдет еще в 14 российских регионах. Полностью завершить программу собираются к концу 2028-го.
Центры занятости помогают безработным россиянам и тем, кто хотел бы сменить работу, подобрать подходящую вакансию. Поэтому их и называют биржами труда.
Там же оформляют официальный статус безработного, который позволяет получать пособие по безработице. Подробнее об этом мы расскажем ниже.
Кто может и не может встать на биржу труда
Официально статус безработного можно получить только после постановки на учет в центр занятости. Если вы уволились и сами ищете работу, официально безработным вы не считаетесь.
официально безработных в России по состоянию на февраль 2026 года
Статус безработного присваивают, если за 10 дней на бирже труда для вас не найдется работа.
На учет в центр занятости не могут встать:
- россияне до 16 лет;
- самозанятые и индивидуальные предприниматели;
- студенты-очники;
- пенсионеры;
- нотариусы, адвокаты и другие специалисты с лицензиями;
- россияне с любым видом дохода (в том числе фриланса по договорам ГПХ, подсобного хозяйства, фермерства, членства в корпоративных коммерческих организациях и так далее);
- проходящие военную или альтернативную службу;
- осужденные в местах лишения свободы или на исправительных работах;
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- официально ухаживающие за инвалидами и пенсионерами;
- приемные родители.
Помимо этого, в постановке на учет откажут, если нарушить правила центра занятости:
- обратиться в центр занятости не по месту жительства или пребывания;
- не пройти профилирование в день направления заявления;
- не явиться в центр занятости для формирования индивидуального плана содействия занятости (без уважительной причины) или отказаться его согласовать.
В какой срок нужно встать на биржу труда
Конкретного срока нет — можно сделать это в любое время после увольнения. Но чем раньше вы пройдете процедуру, тем быстрее начнете получать пособие по безработице.
Лучше не затягивать и сделать это в первый месяц.
Исключение здесь — уволенные по сокращению или при ликвидации. Они должны встать на учет в центр занятости в течение 14 дней, чтобы получать от работодателя пособие в размере среднего заработка. Его выплачивают 3 месяца подряд, если новой работы не найдется.
Как встать на биржу труда: алгоритм
Сейчас это можно сделать не выходя из дома — на портале «Работа России». Вот каким будет порядок действий.
- Авторизуйтесь на портале как соискатель.
- Опубликуйте свое резюме.
- Выберите пункт меню «Меры поддержки».
- Выберите пункт «Содействие гражданам в поиске подходящей работы» и нажмите «Подать заявление».
- Выберите «Я претендую на признание безработным».
- Проверьте сведения, которые вносятся автоматически. В случае ошибки персональные данные можно изменить на «Госуслугах».
- Выберите ранее опубликованное резюме или создайте новое при необходимости.
- Укажите адрес регистрации по месту жительства.
- Выберите свой регион и центр занятости, в котором вы хотели бы обслуживаться.
- Укажите способ получения пособия по безработице.
- Проверьте контактные данные и отредактируйте их при необходимости.
- Подтвердите свое согласие на обработку персональных данных.
- Отправьте заявление.
Заявление должны рассмотреть не позднее следующего дня.
Если в заявлении ошибка, можно отозвать его и подать повторно. Но только если его еще не приняли в работу. Для этого нужно нажать кнопку «Отозвать» под поданным заявлением.
Если у вас возникнут проблемы при подаче онлайн-заявления, вы можете обратиться в ближайший центр занятости населения лично. Там вам помогут его оформить.
Безработным вас признают через 11 дней с даты подачи заявления, если за это время не найдется подходящей вакансии.
Как проверить статус заявления
- Зайдите на портал как соискатель.
- Нажмите в пункте меню «Услуги центра занятости» кнопку «Мои заявления».
- Нажмите на название заявления. Информация по нему будет указана в верхней части.
Зачем вставать на биржу труда
Пособие по безработице
Это денежная поддержка на время поиска новой работы. Стандартного размера пособия нет — он зависит от ряда критериев. Сюда входят:
- средний заработок за последние 3 месяца на предыдущем месте работы;
- срок безработицы;
- причина увольнения (подробнее ниже).
Размер пособия по безработице
|Срок с момента регистрации в центре занятости
|Размер выплаты
|До 3 месяцев
|75% от среднего заработка на последнем месте работы
|От 4 до 6 месяцев
|60% от среднего заработка
|Более 6 месяцев
|Не начисляется
Важно: в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер увеличивается на районный коэффициент.
Вот только рассчитывать на серьезные суммы не приходится — даже если вы зарабатывали сотни тысяч рублей, у пособия есть свой максимум, и довольно скромный.
Максимальное пособие по безработице
Кому платят
- Гражданам, уволенным по любым основаниям (кроме случаев, где их вина доказана) в течение года перед обращением в центр занятости населения, если они отработали не менее 26 недель;
- предпенсионерам;
- детям-сиротам, впервые ищущим работу (до достижения 23 лет).
Сколько платят
составляет максимальное пособие по безработице в 2026 году
В следующие 3 месяца (если вы все еще будете на него претендовать) максимальный размер выплаты составляет 6209 рублей.
Как долго платят
До 6 месяцев. Исключение — предпенсионеры (те, кому до пенсии осталось менее 5 лет). Им пособие могут платить до 12 и даже 24 месяцев в зависимости от трудового стажа.
Размер пособия по безработице для предпенсионеров
|Срок с момента регистрации в центре занятости
|Размер выплаты
|До 3 месяцев
|75% от среднего заработка на последнем месте работы
|От 4 до 7 месяцев
|60% от среднего заработка
|Более 7 месяцев
|45% от среднего заработка
Минимальное пособие по безработице
Кому назначают
- Впервые ищущим работу;
- гражданам, которые не работали более одного года перед обращением в центр занятости населения;
- отработавшим суммарно менее 26 недель в течение 12 месяцев до начала безработицы;
- уволенным за нарушение трудовой дисциплины (например, за прогул или появление в нетрезвом виде);
- бывшим ИП и самозанятым (если деятельность прекращена, но за год до регистрации в кадровом центре не набралось 26 недель официального трудового стажа).
Сколько платят
составляет минимальное пособие по безработице в 2026 году
Как долго платят
Минимальное пособие выплачивается в течение 3 месяцев. Если гражданин не предоставил справку о среднем заработке, он также может получить минимальную выплату.
Когда перестанут платить пособие по безработице
Вас снимут с учета, если вы найдете оплачиваемую работу, переедете, дольше месяца не будете появляться в кадровом центре или попадетесь на обмане при получении пособия. Тогда пособие автоматически отменяется.
Еще выплаты могут не прекратить, а приостановить на месяц. Это возможно, если вы:
- откажетесь от 2 подходящих вакансий;
- в течение 3 дней не придете на назначенные собеседования;
- через месяц откажетесь от общественных работ или обучения;
- будете нерегулярно посещать занятия или плохо учиться;
- нарушите правила перерегистрации (уточните, как часто нужно ее проходить);
- придете в кадровый центр в состоянии опьянения.
Если вас направят на обучение, заберут в армию или вы забеременеете, выплаты приостановят на время учебы, службы, а также беременности и периода ухода за ребенком.
Пункт с вакансиями выглядит особенно несправедливым, ведь нередко в центрах занятости предлагают позиции с шокирующе низкими зарплатами.
Отказ от предложенной вакансии при сокращении можно «оспорить» (не допустить учета этого отказа...), если предложенная работа объективно не подходит. Значительное снижение заработной платы является весомым аргументом, но ключевым фактором остается квалификация и соответствие вакансии состоянию здоровья.
Помощь в поиске работы
В период поиска работы биржа труда также всячески помогает вам найти работу и в целом обрести себя в профессиональном смысле. Вот какие услуги она оказывает.
- Бесплатное профессиональное обучение и переквалификация.
- Помощь в открытии своего дела, включая консультации и первоначальный капитал (грант).
- Общественные оплачиваемые работы, временные работы для подростков или безработных.
- Психологическая поддержка, тренинги, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.
- Доступ к базе вакансий, участие в ярмарках вакансий.
- Помощь с переездом или переселением в другую местность для трудоустройства.
- Оформление пенсии раньше срока для предпенсионеров, если не удается найти работу после сокращения.
В отличие от пособия, которое платят несколько месяцев, помощь в трудоустройстве будут оказывать все время, пока вы стоите на учете по безработице и активно ищете работу.
