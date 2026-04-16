16 апреля 2026, 12:25

Не просто проболтался. Как могут наказать за несоблюдение NDA и что это вообще такое

Тысячи работников подписывают соглашение о неразглашении конфиденциальной информации или соглашаются с этим пунктом в трудовом договоре. Но далеко не все его соблюдают: за 2025 год в общедоступные нейросети отправили в 30 раз больше таких данных, чем годом ранее*. При этом NDA может предусматривать серьезные санкции за слив — от дисциплинарных взысканий до выплаты компенсации. Что нужно знать о соглашении и процедуре его заключения, чтобы защитить себя? Разобрались с адвокатами.
Не просто проболтался. Как могут наказать за несоблюдение NDA и что это вообще такое

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

*По данным аналитиков ГК «Солар»

Что такое NDA и зачем оно нужно

NDA (Non-Disclosure Agreement) — соглашение о неразглашении информации или буквально «договор о неразглашении». Такой документ защищает конфиденциальную информацию от раскрытия третьим лицам или конкурентам.

Конфиденциальная информация и коммерческая тайна — это одно и то же?

Нет, по закону это разные вещи.

Конфиденциальной считается информация, которую нельзя передавать третьим лицам без согласия ее обладателя. А коммерческая тайна — один из режимов конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю получать коммерческую выгоду.

Проще говоря, не факт, что на конфиденциальной информации можно заработать. А на коммерческой тайне — обязательно.

У работодателя, который заинтересован в сохранении конфиденциальной информации, есть 2 варианта ее защиты, рассказывает партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» адвокат Ольга Карпова.

  • Включить в трудовой договор с работником условия о неразглашении конфиденциальной информации.
  • Подписать гражданско-правовое соглашение NDA.

При этом российские законы не знают NDA — такого термина в них не встретить. Но Гражданский кодекс позволяет россиянам заключать любые договоры, если они не противоречат нормам законодательства.

Поэтому NDA — легальная практика, и суды такие документы признают.

В оба вида соглашений включают перечень конфиденциальной информации, последствия ее разглашения, срок действия соглашения и срок сохранения конфиденциальности (подробнее об этом ниже).

Но есть и важное отличие.

Соглашение, заключенное в соответствии с нормами трудового законодательства, может содержать только те меры ответственности, которые предусмотрены Трудовым кодексом (выговор, увольнение, полная материальная ответственность). Тогда как в классическом NDA стороны свободны в установлении любых вариантов ответственности. Ограничением является только критерий исполнимости предусмотренных санкций. А все остальное — свобода договора.

Ольга Карпова

Какие NDA бывают

Односторонние NDA. Предполагают, что обязательства по конфиденциальности берет только одна, принимающая сторона — получатель доступа к закрытым сведениям.

Такие соглашения чаще всего используют в трудовых отношениях: работодатель раскрывает сотрудникам коммерческую тайну, а те обязуются не разглашать ее непосвященным.

Еще односторонние NDA используют при работе с фрилансерами и подрядчиками.

Двусторонние NDA. Или взаимные. Здесь 2 стороны обмениваются конфиденциальной информацией и каждая обязуется ее защищать. Актуальны для совместных проектов компаний.

Например, владелец патента на какое-то техническое устройство хочет наладить ее его выпуск по лицензии. Ему нужна компания с линией сборки. Первому придется раскрыть детали изобретения, второму — данные о производстве. Тогда понадобится двустороннее NDA, чтобы сохранить секреты обеих сторон.

Многосторонние NDA. Еще встречается термин «мультисторонние». Заключаются, если в обмене конфиденциальной информацией участвуют 3 стороны и больше. Так бывает при создании совместного предприятия или консорциума.

Из чего состоит NDA

Стороны соглашения

Это юридические наименования и ФИО физлиц, реквизиты и данные представителей-подписантов. Они нужны, что однозначно определить ответственных в будущем.

Перечень конфиденциальной информации

В документе получит название «предмет соглашения». Сюда могут войти:

  • коммерческие сведения (например, шаблоны договоров);
  • финансовые данные (предположим, данные о ценообразовании и скидках);
  • клиентские базы;
  • технические инструкции;
  • результаты исследований;
  • разработанные алгоритмы и коды;
  • протоколы совещаний;
  • деловые переписки и многое другое.

Список должен быть максимально конкретным.

При этом не все можно в него добавить.

Режим конфиденциальности не распространяется на сведения, которые компания обязана предоставлять государственным органам или инвесторам, которые работник вправе передавать другим лицам, например, при обращении за юридической помощью, а также на общедоступную информацию — адрес, телефон, лицензии, сертификаты и т. д.

Вадим Егулемов, управляющий партнер Key Consulting Group, адвокат

Права и обязанности сторон

Здесь указывают, кто за что отвечает. Например, раскрывающая сторона передает конфиденциальную информацию через корпоративную почту, а принимающая сторона берет на себя обязанность хранить ее в тайне. Условия могут отличаться в зависимости от соглашения.

В целом в NDA можно прописать практически все что угодно, но исключения все же есть.

Можно признать практически невозможной реализацию такого условия договора как запрет работнику трудоустраиваться у конкурентов в течение срока, на который установлен режим конфиденциальности. И в рамках трудовых соглашений, и в рамках NDA реально исполнить такое условие невозможно. Если в NDA работодатель хотя бы может предусмотреть вариант штрафных санкций за такое трудоустройство и даже эти санкции взыскать, то в рамках трудового договора нет никаких вариантов исполнить такое требование или взыскать с бывшего работника штраф именно за факт трудоустройства, а не за факт разглашения.

Ольга Карпова

Срок действия соглашения

Можно установить любой срок — до конкретной даты или в течение какого-то периода. Например, на время действия трудового договора и 3 лет после его прекращения или просто на 5 лет.

Исключения из конфиденциальности

В NDA отдельно прописывают, в каких ситуациях разглашение сведений не станет нарушением соглашения. Например, если вы раскроете то, что и так известно, или будете вынуждены это сделать по решению суда.

Последствия за нарушение NDA

За разглашение можно предусмотреть следующие санкции:

  • выплату неустойки;
  • возмещение убытков (реальный ущерб и упущенную выгоду);
  • обязательство уничтожить или вернуть переданные материалы;
  • дисциплинарные взыскания по трудовому законодательству (замечание, выговор, увольнение).

Как оформляется NDA

Подготовка документа. Сначала в компании готовят само соглашение: прописывают в нем все важные пункты, делая упор на перечне конфиденциальной информации, порядке ее передачи и приема, а также санкциях за разглашение.

Обсуждение условий. Затем готовый документ предлагают подписать сотрудникам, подрядчикам или компаниям-партнерам. На практике наемные работники мало что могут здесь изменить, у юрлиц свободы куда больше.

Подписание соглашения. После обсуждения стороны ставят подписи на документе. Теперь NDA может вступить в силу.

Что лучше для работника: трудовой договор или отдельный NDA

Даже при наличии гражданско-правовых соглашений суды полагают, что отношения работодателя с работником должны регулироваться нормами трудового права, а не гражданского, отмечает адвокат Ольга Карпова.

Работник и работодатель априори не равны, что исключает квалификацию их отношений как гражданско-правовых, основанных на равенстве сторон. Делая такой вывод, суды применяют нормы, существенно ограничивающие возможности работодателя реализовать все условия NDA и компенсировать в полном объеме тот вред, который был причинен в связи с разглашением тайны.

Ольга Карпова

В случае применения норм трудового права у работника серьезно повышаются шансы на то, что суд:

  • существенно ограничит размер его ответственности;
  • признает, что работодатель сам не приложил достаточно усилий, чтобы установить тайну;
  • решит, что режим конфиденциальности в отношении разглашенной информации установили неправомерно.

Но чаще всего отказы во взыскании компенсаций за разглашение связаны с тем, что объективно очень трудно доказать, что информация попала «в эфир» именно по вине конкретного сотрудника. А в отсутствие этих доказательств взыскать штрафные санкции нельзя ни по одному из вариантов соглашения.

Ольга Карпова

Впрочем, расслабляться в этом вопросе не стоит — суды встают и на сторону работодателей.

Например, в одном из дел суд признал законным увольнение за отправку конфиденциальной информации в личный телеграм-аккаунт. При этом суд счел несущественным, получили ли третьи лица к ней доступ.

Как работнику защитить себя

По возможности лучше заключить соглашение о неразглашении именно как часть трудового договора, ведь трудовое законодательство защищает работников куда лучше, чем гражданское.

Если это невозможно, то крайне важно тщательно проверить предмет соглашения: четко ли прописано, что именно должно оставаться тайной.

Размытые формулировки («любая информация о компании») — риск. Также необходимо убедиться, что в список тайны не попало то, что тайной быть не может. Чтобы обезопасить себя, надо подписывать только NDA с четким перечнем охраняемых сведений.

Вадим Егулемов

Не менее важно уточнить порядок работы с информацией. В NDA должно быть четко описано, как хранить, передавать и уничтожать документы. Чем больше конкретики, тем ниже риски, что вы сделаете что-то не так.

Источники
