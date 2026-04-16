Срок действия соглашения

Можно установить любой срок — до конкретной даты или в течение какого-то периода. Например, на время действия трудового договора и 3 лет после его прекращения или просто на 5 лет.

Исключения из конфиденциальности

В NDA отдельно прописывают, в каких ситуациях разглашение сведений не станет нарушением соглашения. Например, если вы раскроете то, что и так известно, или будете вынуждены это сделать по решению суда.

Последствия за нарушение NDA

За разглашение можно предусмотреть следующие санкции:

выплату неустойки;

возмещение убытков (реальный ущерб и упущенную выгоду);

обязательство уничтожить или вернуть переданные материалы;

дисциплинарные взыскания по трудовому законодательству (замечание, выговор, увольнение).

Как оформляется NDA

Подготовка документа . Сначала в компании готовят само соглашение: прописывают в нем все важные пункты, делая упор на перечне конфиденциальной информации, порядке ее передачи и приема, а также санкциях за разглашение.

Обсуждение условий . Затем готовый документ предлагают подписать сотрудникам, подрядчикам или компаниям-партнерам. На практике наемные работники мало что могут здесь изменить, у юрлиц свободы куда больше.

Подписание соглашения . После обсуждения стороны ставят подписи на документе. Теперь NDA может вступить в силу.

Что лучше для работника: трудовой договор или отдельный NDA

Даже при наличии гражданско-правовых соглашений суды полагают, что отношения работодателя с работником должны регулироваться нормами трудового права, а не гражданского, отмечает адвокат Ольга Карпова.