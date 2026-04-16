Не просто проболтался. Как могут наказать за несоблюдение NDA и что это вообще такое
*По данным аналитиков ГК «Солар»
Что такое NDA и зачем оно нужно
NDA (Non-Disclosure Agreement) — соглашение о неразглашении информации или буквально «договор о неразглашении». Такой документ защищает конфиденциальную информацию от раскрытия третьим лицам или конкурентам.
Нет, по закону это разные вещи.
Конфиденциальной считается информация, которую нельзя передавать третьим лицам без согласия ее обладателя. А коммерческая тайна — один из режимов конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю получать коммерческую выгоду.
Проще говоря, не факт, что на конфиденциальной информации можно заработать. А на коммерческой тайне — обязательно.
У работодателя, который заинтересован в сохранении конфиденциальной информации, есть 2 варианта ее защиты, рассказывает партнер адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» адвокат Ольга Карпова.
- Включить в трудовой договор с работником условия о неразглашении конфиденциальной информации.
- Подписать гражданско-правовое соглашение NDA.
При этом российские законы не знают NDA — такого термина в них не встретить. Но Гражданский кодекс позволяет россиянам заключать любые договоры, если они не противоречат нормам законодательства.
Поэтому NDA — легальная практика, и суды такие документы признают.
В оба вида соглашений включают перечень конфиденциальной информации, последствия ее разглашения, срок действия соглашения и срок сохранения конфиденциальности (подробнее об этом ниже).
Но есть и важное отличие.
Соглашение, заключенное в соответствии с нормами трудового законодательства, может содержать только те меры ответственности, которые предусмотрены Трудовым кодексом (выговор, увольнение, полная материальная ответственность). Тогда как в классическом NDA стороны свободны в установлении любых вариантов ответственности. Ограничением является только критерий исполнимости предусмотренных санкций. А все остальное — свобода договора.
Какие NDA бывают
Односторонние NDA. Предполагают, что обязательства по конфиденциальности берет только одна, принимающая сторона — получатель доступа к закрытым сведениям.
Такие соглашения чаще всего используют в трудовых отношениях: работодатель раскрывает сотрудникам коммерческую тайну, а те обязуются не разглашать ее непосвященным.
Еще односторонние NDA используют при работе с фрилансерами и подрядчиками.
Двусторонние NDA. Или взаимные. Здесь 2 стороны обмениваются конфиденциальной информацией и каждая обязуется ее защищать. Актуальны для совместных проектов компаний.
Например, владелец патента на какое-то техническое устройство хочет наладить ее его выпуск по лицензии. Ему нужна компания с линией сборки. Первому придется раскрыть детали изобретения, второму — данные о производстве. Тогда понадобится двустороннее NDA, чтобы сохранить секреты обеих сторон.
Многосторонние NDA. Еще встречается термин «мультисторонние». Заключаются, если в обмене конфиденциальной информацией участвуют 3 стороны и больше. Так бывает при создании совместного предприятия или консорциума.
Из чего состоит NDA
Стороны соглашения
Это юридические наименования и ФИО физлиц, реквизиты и данные представителей-подписантов. Они нужны, что однозначно определить ответственных в будущем.
Перечень конфиденциальной информации
В документе получит название «предмет соглашения». Сюда могут войти:
- коммерческие сведения (например, шаблоны договоров);
- финансовые данные (предположим, данные о ценообразовании и скидках);
- клиентские базы;
- технические инструкции;
- результаты исследований;
- разработанные алгоритмы и коды;
- протоколы совещаний;
- деловые переписки и многое другое.
Список должен быть максимально конкретным.
При этом не все можно в него добавить.
Режим конфиденциальности не распространяется на сведения, которые компания обязана предоставлять государственным органам или инвесторам, которые работник вправе передавать другим лицам, например, при обращении за юридической помощью, а также на общедоступную информацию — адрес, телефон, лицензии, сертификаты и т. д.
Права и обязанности сторон
Здесь указывают, кто за что отвечает. Например, раскрывающая сторона передает конфиденциальную информацию через корпоративную почту, а принимающая сторона берет на себя обязанность хранить ее в тайне. Условия могут отличаться в зависимости от соглашения.
В целом в NDA можно прописать практически все что угодно, но исключения все же есть.
Можно признать практически невозможной реализацию такого условия договора как запрет работнику трудоустраиваться у конкурентов в течение срока, на который установлен режим конфиденциальности. И в рамках трудовых соглашений, и в рамках NDA реально исполнить такое условие невозможно. Если в NDA работодатель хотя бы может предусмотреть вариант штрафных санкций за такое трудоустройство и даже эти санкции взыскать, то в рамках трудового договора нет никаких вариантов исполнить такое требование или взыскать с бывшего работника штраф именно за факт трудоустройства, а не за факт разглашения.
Срок действия соглашения
Можно установить любой срок — до конкретной даты или в течение какого-то периода. Например, на время действия трудового договора и 3 лет после его прекращения или просто на 5 лет.
Исключения из конфиденциальности
В NDA отдельно прописывают, в каких ситуациях разглашение сведений не станет нарушением соглашения. Например, если вы раскроете то, что и так известно, или будете вынуждены это сделать по решению суда.
Последствия за нарушение NDA
За разглашение можно предусмотреть следующие санкции:
- выплату неустойки;
- возмещение убытков (реальный ущерб и упущенную выгоду);
- обязательство уничтожить или вернуть переданные материалы;
- дисциплинарные взыскания по трудовому законодательству (замечание, выговор, увольнение).
Как оформляется NDA
Подготовка документа. Сначала в компании готовят само соглашение: прописывают в нем все важные пункты, делая упор на перечне конфиденциальной информации, порядке ее передачи и приема, а также санкциях за разглашение.
Обсуждение условий. Затем готовый документ предлагают подписать сотрудникам, подрядчикам или компаниям-партнерам. На практике наемные работники мало что могут здесь изменить, у юрлиц свободы куда больше.
Подписание соглашения. После обсуждения стороны ставят подписи на документе. Теперь NDA может вступить в силу.
Что лучше для работника: трудовой договор или отдельный NDA
Даже при наличии гражданско-правовых соглашений суды полагают, что отношения работодателя с работником должны регулироваться нормами трудового права, а не гражданского, отмечает адвокат Ольга Карпова.
Работник и работодатель априори не равны, что исключает квалификацию их отношений как гражданско-правовых, основанных на равенстве сторон. Делая такой вывод, суды применяют нормы, существенно ограничивающие возможности работодателя реализовать все условия NDA и компенсировать в полном объеме тот вред, который был причинен в связи с разглашением тайны.
В случае применения норм трудового права у работника серьезно повышаются шансы на то, что суд:
- существенно ограничит размер его ответственности;
- признает, что работодатель сам не приложил достаточно усилий, чтобы установить тайну;
- решит, что режим конфиденциальности в отношении разглашенной информации установили неправомерно.
Но чаще всего отказы во взыскании компенсаций за разглашение связаны с тем, что объективно очень трудно доказать, что информация попала «в эфир» именно по вине конкретного сотрудника. А в отсутствие этих доказательств взыскать штрафные санкции нельзя ни по одному из вариантов соглашения.
Впрочем, расслабляться в этом вопросе не стоит — суды встают и на сторону работодателей.
Например, в одном из дел суд признал законным увольнение за отправку конфиденциальной информации в личный телеграм-аккаунт. При этом суд счел несущественным, получили ли третьи лица к ней доступ.
Как работнику защитить себя
По возможности лучше заключить соглашение о неразглашении именно как часть трудового договора, ведь трудовое законодательство защищает работников куда лучше, чем гражданское.
Если это невозможно, то крайне важно тщательно проверить предмет соглашения: четко ли прописано, что именно должно оставаться тайной.
Размытые формулировки («любая информация о компании») — риск. Также необходимо убедиться, что в список тайны не попало то, что тайной быть не может. Чтобы обезопасить себя, надо подписывать только NDA с четким перечнем охраняемых сведений.
Не менее важно уточнить порядок работы с информацией. В NDA должно быть четко описано, как хранить, передавать и уничтожать документы. Чем больше конкретики, тем ниже риски, что вы сделаете что-то не так.
