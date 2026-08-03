В 2026 году без нетворкинга не найти работу. Как правильно заводить полезные контакты и чего от них ждать: гайд
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Что такое нетворкинг простыми словами
Нетворкинг — это активное создание и развитие сети полезных деловых знакомств.
Если говорить совсем просто, это процесс, в котором вы знакомитесь с людьми, поддерживаете с ними отношения и в будущем помогаете друг другу в карьере или бизнесе.
Это не просто набор контактов в телефонной книге, а целенаправленная работа по выстраиванию взаимовыгодных связей, основанных на доверии и обмене информацией. Вы можете заниматься нетворкингом на конференциях, в социальных сетях или при общении с бывшими коллегами.
Ключевое отличие от простого общения — осознанность: вы понимаете, зачем знакомитесь и поддерживаете связь с человеком и чем можете быть полезны друг другу.
Чем нетворкинг отличается от блата, продаж и дружбы
Нетворкинг часто путают с продажами, блатом и обыкновенной дружбой. Но у них есть принципиальная разница.
У дружбы вообще нет конкретной цели — это просто состояние отношений, когда нам комфортно быть рядом с человеком. У блата и у продаж есть четкая, ограниченная по времени задача: в продажах — закрыть сделку или продать услугу проекта, в блате — получить конкретный ресурс или преференцию.
Зачем нужен нетворкинг
Трудоустройство
Личные знакомства остаются одним из ключевых инструментов трудоустройства — свыше половины россиян используют их при поиске новой работы.
Нетворкинг позволяет узнавать о вакансиях до того, как они появятся в открытом доступе, и повышает ваши шансы на трудовой договор.
Когда вас знают как надежного профессионала, вас рекомендуют первым, как только появляется подходящая позиция.
Карьера
Построение профессиональных отношений — ключевой фактор карьерного роста. Вы получаете доступ к наставникам, лидерам индустрии и коллегам, которые могут дать ценные советы, поделиться ресурсами и помочь продвинуться по карьерной лестнице.
Бизнес
Предпринимателям нетворкинг помогает найти квалифицированных сотрудников для команды или соинвесторов для проектов, получить рекомендации и запустить новые каналы продаж.
Обмен опытом
Нетворкинг — эффективный способ передачи знаний. Общение с теми, кто уже проверил идеи на практике, позволяет получить контекст и выяснить нюансы, которых нет в статьях и постах. Вы перенимаете лучшие методики, учитесь на чужих ошибках, узнаёте о новых тенденциях и технологиях, а также получаете свежий взгляд на привычные задачи.
Какой бывает нетворкинг
Онлайн и офлайн
Онлайн-нетворкинг происходит в цифровом пространстве. Главное его преимущество — доступность: можно знакомиться с людьми из других городов и стран, не тратя время на дорогу. Минус — сложнее построить глубокое доверие без живого контакта.
Офлайн-нетворкинг — это встречи лицом к лицу: конференции, отраслевые митапы, деловые завтраки, случайные знакомства на профильных мероприятиях. Живое общение дает больше невербальной информации, быстрее формирует доверие и оставляет более яркое впечатление. Но оно требует времени, денег и готовности выходить из зоны комфорта.
Самая эффективная модель сегодня выглядит так: найти человека онлайн, углубить контакт через личный разговор или совместную деятельность, а затем поддерживать отношения снова онлайн.
Деловой и социальный
Деловой нетворкинг направлен на карьерные и бизнес-цели: поиск клиентов, партнеров, инвесторов, новых проектов. Это осознанная работа, где каждая встреча или сообщение имеют конкретную задачу.
Социальный нетворкинг строится вокруг личных интересов и общего досуга: хобби, спорта, волонтерства, родительства. Здесь знакомства возникают естественно, без явной деловой цели. Но именно из таких «необязательных» связей иногда вырастают самые неожиданные профессиональные возможности.
Границы между этими видами нетворкинга размыты — социальное знакомство может перерасти в деловое сотрудничество и наоборот.
Главные принципы нетворкинга
Давать ценность первым
Это краеугольный камень нетворкинга. Всегда думайте, чем вы можете быть полезны другому человеку, прежде чем что-то просить.
Поделитесь информацией, дайте контакт, сделайте комплимент, предложите помощь. Это создает «банк доверия», из которого вы сможете «взять» что-то, когда это действительно понадобится.
Качество важнее количества
Бессмысленно собирать сотни визиток или добавлять тысячи контактов в социальных сетях, если вы не поддерживаете эти связи. Важнее иметь 20-30 по-настоящему крепких, рабочих контактов, чем сотню случайных.
Долгосрочность
Настоящие связи строятся годами, а не за один вечер. Вы знакомитесь с человеком сегодня, а результат может прийти через полгода или два года, и это нормально. Поэтому любое взаимодействие рассматривайте как начало длинных отношений, а не как сделку.
Искренность и открытость
Люди чувствуют фальшь. Будьте собой, проявляйте неподдельный интерес к собеседнику и его деятельности.
Стратегическое мышление
Нетворкинг — это не случайные знакомства, а целенаправленная работа. Задумайтесь, кто вам нужен и зачем, какие цели вы преследуете, какие компетенции вам интересны.
Как заводить контакты: пошаговая инструкция
1. Определить цель
Не «хочу познакомиться с полезными людьми», а, например, хочу лучше понимать определенную отрасль, найти партнеров для исследования, войти в профессиональное сообщество или расширить международный круг контактов.
Лучше всего сразу понять, кого именно вы ищете.
Например: «Я ищу предпринимателя, который уже выводил продукт в федеральные сети». «Мне нужен опыт человека, который перестроил отдел продаж после резкого падения спроса». «Хочу познакомиться с владельцами регионального бизнеса и понять, какие каналы продвижения у них работают». Чем точнее запрос, тем проще заметить подходящего человека и начать содержательный разговор.
2. Найти подходящую среду
Лучше выбрать два-три сообщества, в которых вы сможете появляться регулярно, чем посетить двадцать случайных мероприятий.
3. Подготовиться
Посмотреть программу мероприятия, состав участников, публикации интересующих людей. Обращение «я давно слежу за вашей работой» звучит неубедительно, если вы не можете назвать ни одного конкретного проекта.
4. Начать с контекста, а не с просьбы
Обсудить выступление, исследование, отраслевую проблему или общий проект. Контекст снимает неловкость и объясняет, почему вы обращаетесь именно к этому человеку.
5. Больше слушать
Хороший нетворкинг строится не на умении ярко говорить без остановки, а на способности услышать, чем живет собеседник. Проявите к нему интерес.
Например, спросите: «Вы говорили, что недавно меняли каналы продаж. Что в итоге сработало?», «Как вы поняли, что продукт пора пересобирать?» или «С какой самой сложной проблемой столкнулись при выходе в регионы?».
Люди гораздо охотнее включаются в разговор, когда видят настоящий интерес к своему опыту. При этом не нужно превращать знакомство в интервью. Хорошая беседа строится на обмене: один делится ситуацией, второй узнает в ней что-то знакомое, добавляет собственное наблюдение, задает следующий вопрос.
6. Обменяться контактами с понятной причиной
Не просто «давайте добавимся», а «пришлю вам исследование, о котором говорила» или «буду рада продолжить разговор о совместном проекте».
7. Выполнить обещанное
Если вы обещали отправить материал или познакомить с коллегой, сделайте это. Репутация очень часто складывается именно из таких мелочей.
8. Зафиксировать контекст знакомства
Например, записать в телефоне детали беседы.
Я не вижу ничего плохого в заметках: где познакомились, что обсуждали, что человеку интересно. Это не превращение людей в CRM. Это уважение к собственной памяти и к собеседнику.
9. Поддерживать отношения
И делать это до того, как понадобится помощь. Нетворкинг, который начинается со слов «мы давно не общались, но у меня к вам просьба», обычно считывается мгновенно.
Как начать разговор и рассказать о себе
Как вести small talk
Лучший small talk — не бессодержательный разговор о погоде, а безопасный мостик к содержательной теме.
На конференции можно спросить: «Как вам дискуссия?», «С какой задачей вы пришли на это мероприятие?», «Что сейчас происходит в вашей отрасли?», «Я услышала, что вы занимаетесь этим направлением. А что в нем сейчас самое сложное?».
Такие вопросы дают человеку возможность рассказать о себе, но не звучат как допрос.
Навык small talk можно и нужно практиковать. Чем больше вы будете пробовать, тем проще со временем вам будет заводить разговор.
Какой должна быть самопрезентация
Самопрезентацию советуют строить из четырех элементов:
- кто вы;
- чем занимаетесь (не «я маркетолог» — это слишком широко, а «я специалист по маркетингу в сфере образования», или вместо «я руководитель» — «я возглавляю отдел продаж в логистической компании»);
- какую задачу помогаете решать (например, «помогаю производственным компаниям снижать стоимость логистики на 10–15%» или «запускаю онлайн-школы и довожу их до окупаемости за три месяца»);
- что вам сейчас особенно интересно (предположим, «сейчас я ищу новые каналы продаж для своих проектов» или «Хочу разобраться, как нейросети можно использовать в рекрутинге»).
Главная ошибка — пытаться за 30 секунд пересказать всю карьеру. Цель самопрезентации не в том, чтобы выдать собеседнику свою устную биографию. Нужно дать ему одну понятную зацепку, за которую можно продолжить разговор.
Не лучшая самопрезентация: «Меня зовут Олег. Я работаю в строительной компании, у меня 15 лет стажа. У меня был опыт в проектировании, потом я перешёл в отдел продаж. Сейчас занимаюсь развитием направления...»
Слишком длинно, слишком много деталей. Собеседник потеряет нить уже на третьем предложении.
Пример хорошей самопрезентации: «Я Олег, занимаюсь развитием продаж в строительном девелопменте. Помогаю строительным компаниям находить новых клиентов в сегменте коммерческой недвижимости. Сейчас мне особенно интересны новые цифровые каналы продвижения, потому что традиционные перестали давать прежний результат».
Четыре пункта, коротко и по делу. И собеседник сразу знает, о чем можно спросить дальше.
Где заниматься нетворкингом офлайн и онлайн
Офлайн
Ставку делать советует не столько на крупнейшие форумы, сколько на камерные и повторяющиеся форматы:
- деловые завтраки;
- отраслевые клубы;
- круглые столы;
- рабочие группы;
- экспертные советы;
- образовательные программы;
- исследовательские и волонтерские проекты.
Сцена дает знания и публичность, но настоящие связи часто возникают в кулуарах, во время совместной работы и в небольших дискуссионных группах. Чем больше у участников поводов не просто обменяться контактами, а что-то обсудить или сделать вместе, тем выше качество нетворкинга.
Онлайн
Онлайн в российском контексте хорошо работают нишевые телеграм-сообщества, закрытые профессиональные чаты, отраслевые медиа и сообщества вокруг авторов и экспертов.
Для международных контактов сохраняют значение LinkedIn (заблокирован в РФ с 2016 года), профессиональные ассоциации, отраслевые платформы и сообщества выпускников образовательных программ.
Как поддерживать связь и не быть навязчивым
После завершения мероприятия, важно поддержать контакт в течение первых суток. Если отложить на два-три дня, вероятность продолжения общения резко снижается — человек просто теряет нить, забывает детали разговора, и вы становитесь одним из многих, поясняет Инна Сумская, руководитель агентства персонального брендинга In Strategy.
После встречи не нужно сразу предлагать созвон. Первый шаг должен быть приятным и ничего не требовать.
Например, «Ольга, после нашего разговора вспомнила разбор похожего проекта. Оставлю его здесь — возможно, пригодится». Или так: «Михаил, отправляю обещанный пример. Пусть будет под рукой».
Если человек не ответил, достаточно одного спокойного напоминания. Дальше отсутствие ответа лучше принять.
Чем отличаются теплые и холодные контакты в нетворкинге
В нетворкинге все контакты делятся на две большие группы — теплые и холодные.
- Теплые контакты — это люди, с которыми у вас уже есть общая точка соприкосновения: коллеги, бывшие однокурсники, друзья друзей, общие знакомые. С ними вы не начинаете с нуля.
- Холодные контакты — это незнакомые люди, с которыми у вас нет общей связи. Выход на них требует больше усилий и подготовки.
Стратегия работы с ними тоже разная. Теплые контакты проще и естественнее: вы можете сразу переходить к делу, просить совета или рекомендации. Холодные требуют предварительной подготовки: сначала нужно дать человеку повод запомнить вас, показать свою ценность, а уже потом просить о чём-то.
Теплые и холодные контакты в нетворкинге: в чем отличия
|Критерий
|Теплые контакты
|Холодные контакты
|Связь
|Есть общая точка соприкосновения: бывшие коллеги, однокурсники, друзья друзей, общие знакомые
|Полностью незнакомые люди, общих связей нет
|Доверие
|Доверие уже есть или его легко установить через общих знакомых
|Доверие нужно выстраивать с нуля
|Способ выхода на контакт
|Личное сообщение, звонок, встреча без формального повода
|Профессиональные мероприятия, конференции, LinkedIn, холодные письма
|Первое сообщение
|Может быть неформальным: «Привет, как дела? Давно не виделись, хочу спросить твой совет»
|Всегда формальное или полуформальное: представление, краткая справка о себе, четкий запрос
|Скорость результата
|Высокая — ответ приходит быстро, потому что есть личная связь
|Низкая — может потребоваться несколько касаний, чтобы человек вас запомнил
|Стратегия
|Поддерживать регулярно, не ждать, пока понадобится помощь. Звонить, поздравлять, делиться полезной информацией
|Сначала давать ценность (статьи, идеи, полезные контакты), потом просить. Работать на узнаваемость через посты и комментарии
|Типичные ошибки
|Обращаться только когда нужна помощь и начинать сообщения с «Напомни, кто ты?». Это обидно и разрушает контакт
|Начинать с продажи себя или товара. Писать длинные письма без конкретного запроса. Не готовиться к встрече
Частые ошибки нетворкинга и как их избежать
Нетворкинг может показаться несложным процессом: познакомился, пообщался, обменялся контактами и пошел дальше. На деле многие совершают здесь одни и те же ошибки.
Частые ошибки нетворкинга
|Ошибка
|Как избежать
|Коллекционировать контакты
|Собирайте не визитки, а точки контакта. После мероприятия выберите 2–3 человека, с которыми было реально интересно, и напишите им в течение 24 часов. Качественные связи важнее количества.
|Сразу продавать себя или свой товар
|На первой встрече продают не товар, а доверие. Показывайте себя как эксперта, задавайте вопросы, давайте ценность.
|Говорить только о себе
|Правило золотого сечения: 50% времени говорите вы, 50% — собеседник. Люди запоминают не того, кто много говорил, а того, кто их выслушал.
|Оценивать знакомство только по вероятности сделки
|Сегодняшний знакомый может привести к клиенту через три года, а может познакомить с тем, кто спасёт ваш проект. Не отсекайте людей только потому, что они не принесут выгоду прямо сейчас.
|Ждать мгновенный результат
|Нетворкинг — это марафон, а не спринт. Отправьте одно сообщение, через месяц — второе, поделитесь статьей. И только спустя несколько касаний просите о чём-то. Результат придет, но не сразу.
|Изображать несуществующую близость
|Не начинайте общение с незнакомцем со слов «Привет, друг! Как жизнь?». Это вызывает недоверие. Общайтесь уважительно, нейтрально и по делу, пока человек сам не перейдет на более теплый тон.
|Вспоминать о людях лишь в момент кризиса
|Контакт не должен быть одноразовым. Поздравляйте с праздниками, комментируйте посты, спрашивайте «как дела» без просьб. Если вы появляетесь только когда что-то нужно, вас запомнят как «человека, который всегда что-то просит» и перестанут отвечать.
|Не выполнять обещания
|Если пообещали что-то прислать, сделать или позвонить — сделайте это. Даже мелкое невыполненное обещание разрушает доверие.
Особенности нетворкинга в 2026 году
Тренд на офлайн-формат
Многие эксперты отмечают: в 2026 году нетворкингом все больше предпочитают заниматься очно.
Мое мнение однозначное: тренд на офлайн сейчас стремительно растет. И причина этому — развитие искусственного интеллекта. Мы все ужасно подустали от искусственных картинок, сгенерированных текстов и бесконечных созвонов в зуме. Живое общение и офлайн сегодня становятся новой роскошью общения и взаимодействия.
Избирательность
Из-за массовых рассылок и сообщений, созданных с помощью ИИ, шаблонное общение стало особенно заметным и почти не работает, подчеркивает Елена Назарова. Умение написать человеку персонально уже не преимущество: важны точность, уместность и подтверждение того, что вы действительно его слушали.
Экспертный контент как форма отложенного нетворкинга
Человек читает ваши статьи и посты, слушает выступления и еще до личного знакомства понимает, как вы мыслите, поясняет Ксения Алексеева. Иногда первая встреча формально только первая: профессионально собеседник уже давно с вами знаком.
Главное о нетворкинге в 2026 году
Нетворкинг — это не сбор визиток, а осознанное создание сети взаимовыгодных деловых связей, которые помогают в карьере, работе и бизнесе. В 2026 году тренд смещается в сторону офлайн-формата: живое общение становится новой роскошью на фоне усталости от ИИ и бесконечных созвонов. Главные принципы остаются неизменными: давайте ценность первыми, выбирайте качество контактов, а не количество, и помните, что настоящие связи строятся годами.