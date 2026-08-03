Карьера

Построение профессиональных отношений — ключевой фактор карьерного роста. Вы получаете доступ к наставникам, лидерам индустрии и коллегам, которые могут дать ценные советы, поделиться ресурсами и помочь продвинуться по карьерной лестнице.

Бизнес

Предпринимателям нетворкинг помогает найти квалифицированных сотрудников для команды или соинвесторов для проектов, получить рекомендации и запустить новые каналы продаж.

Обмен опытом

Нетворкинг — эффективный способ передачи знаний. Общение с теми, кто уже проверил идеи на практике, позволяет получить контекст и выяснить нюансы, которых нет в статьях и постах. Вы перенимаете лучшие методики, учитесь на чужих ошибках, узнаёте о новых тенденциях и технологиях, а также получаете свежий взгляд на привычные задачи.

Какой бывает нетворкинг

Онлайн и офлайн

Онлайн-нетворкинг происходит в цифровом пространстве. Главное его преимущество — доступность: можно знакомиться с людьми из других городов и стран, не тратя время на дорогу. Минус — сложнее построить глубокое доверие без живого контакта.

Офлайн-нетворкинг — это встречи лицом к лицу: конференции, отраслевые митапы, деловые завтраки, случайные знакомства на профильных мероприятиях. Живое общение дает больше невербальной информации, быстрее формирует доверие и оставляет более яркое впечатление. Но оно требует времени, денег и готовности выходить из зоны комфорта.