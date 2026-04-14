14 апреля 2026, 03:00

Что делать, если вообще нет сил работать? Отвечает психолог

Не всякая работа физически выматывает и изнуряет, но все мы порой чувствуем от нее бесконечную усталость. Очередная смена позади, и вроде задач было не так уж и много, но сил на личную жизнь практически не осталось, а мысли о новом рабочем дне приводят в ужас. С этим можно и нужно бороться. Узнали, что именно с этим делать, у психолога.
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Почему мы устаем от работы

Когда мы говорим про силы и желание работать, то важно понимать, что сюда входят 4 основных компонента:

  • физические силы (вы достаточно спите, вы полноценно питаетесь, у вас достаточно физической нагрузки и физического расслабления);
  • эмоциональная нагрузка (ваша жизнь не ограничивается только бытом и работой, вам достаточно того, что наполняет вас приятными эмоциями: радостью, удовольствием, интересом, спокойствием и т. д.);
  • нагрузка для ума (вы стараетесь держать баланс между решением сложных интеллектуальных задач и расслаблением мозга, вы даете себе возможность переключения);
  • смысловая нагрузка (вы понимаете, зачем вы это делаете, и это «зачем» вас мотивирует и/или вдохновляют продолжать).

Таким образом, чувствовать усталость вы можете не только потому, что физически истощены, но и, к примеру, потому что вас захлестывает тревога от объема задач или скука от того, что вы делаете что-то бесполезное.

Как оценить нагрузку

Как только вы ловите себя на этих ощущениях, первое, что важно сделать, это оценить по шкале в 10 баллов каждый уровень нагрузки.

  • Вам достаточно сна, еды, физической нагрузки и расслабления?
  • В вашей жизни сейчас достаточно того, что дает вам позитивные эмоции?
  • Вы держите баланс в умственной нагрузке?
  • То, «зачем» вы работаете, вас мотивирует и/или вдохновляет продолжать это делать дальше?

Если есть пункты, которые набрали менее 7 баллов, то нужно действовать.

Как снизить нагрузку

Ваша задача: придумать минимум 3 пункта, что можно добавить в свою жизнь уже сейчас, чтобы эта оценка выросла.

Вот как это сделать: оцените, чем вы занимались последние пару часов и сделайте противоположное. Потратьте на это хотя бы 15–20 минут.

Например, если вы сидели на стуле, то, здравствуй, прогулка или разминка, если это были бесконечные встречи, то 15 минут тишины — отличное решение.

Наши силы работают как мышцы по принципу «напрягли — расслабили», поэтому не забывайте, что пора выдыхать.

