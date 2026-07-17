Вакансии сосредоточились на рабочих, малый бизнес усилил найм, ИИ-эйчаров решили ограничить. Главное о рынке труда за неделю
Каждая вторая вакансия в России — для рабочих
Почти половина из 1,9 млн вакансий на рынке труда приходится на рабочие специальности. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Если точнее, то на такие профессии указаны в 46% открытых вакансиях.
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В рейтинг самых востребованных рабочих специальностей сейчас входят:
- швеи (85 тысяч вакансий);
- слесари (83 тысячи);
- сварщики (33 тысячи);
- машинисты (29 тысяч);
- электромонтеры (25 тысяч);
- повара (21 тысяча);
- каменщики (свыше 10 тысяч).
Не только работодатели меняют отношение к рабочим специальностям. Сами россияне тоже начинают смотреть на такие профессии иначе: большинство (70%) считают труд рабочего престижным. Об этом рассказали эксперты аналитического центра ВЦИОМа.
Главным мерилом престижа считают три показателя: высокая зарплата, гарантированная занятость и польза для общества. В 2026 году рабочие профессии однозначно проходят по всем этим критериям: платят таким работникам все больше, часто устраивают официально и надолго, а их труд особо ценен (ведь куда мы без слесарей и машинистов).
Малые и средние предприятия вошли в топ источников новых рабочих мест. За последние 5 лет рост занятости в МСП зафиксировали сразу в нескольких секторах.
В среднем на предприятие в этих направлениях приходится от 15 до 11 сотрудников, тогда как общий показатель для малого и среднего бизнеса составляет около 8 человек на организацию.
Если говорить о регионах, то среднее число сотрудников в МСП выше всего в Москве — здесь их 10. Следом идут Санкт-Петербург и Калужская область с 9 работниками на каждую организацию.
В Корпорации МСП подсчитали, что персонал есть примерно в каждом третьем малом или среднем предприятии (всего таких 2,2 млн), а суммарно в МСП заняты почти 18,5 млн человек.
По данным Росстата за весну 2026 года, всего в России было 74,6 млн занятых. Выходит, в малом и среднем бизнесе трудился каждый четвертый.
Отсеивающие резюме нейросети захотели приструнить
В Госдуме предложили отрегулировать ИИ-фильтры при отсеивании резюме ради борьбы с дискриминацией. По мнению зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, сегодня большинство работодателей используют нейросети для первичного скрининга соискателей и это уже стало большой проблемой.
Алгоритмы ищут ключевые слова, а не талант. Если в резюме написано «улучшение операций» вместо «оптимизация процессов» — вы вылетаете. И это не просто проблема соискателей — это угроза для всей экономики.
Депутат отметил, что ИИ предпочитают кандидатов с определенными именами (правда, не сказал, с какими) и автоматически отбрасывают резюме кандидатов 50+ из-за слишком большого опыта. Формально это дискриминация, но доказать в такой ситуации умысел работодателя практически невозможно.
Решить проблему мог бы обязательный аудит ИИ-алгоритмов, который обсуждают последние несколько лет. Панеш считает, что при автоматическом отсеве соискатель должен получать обоснование отказа с обязательным указанием критериев, по которым он не прошел дальше, и иметь право на пересмотр резюме живым эйчаром. А для компаний следует ввести ответственность за дискриминацию через фильтры.
«Если мы не урегулируем эту сферу, мы рискуем потерять целое поколение специалистов, которые просто не могут пройти цифровой фильтр. Рынок труда должен быть справедливым, а не отданным на откуп непрозрачным алгоритмам», — заключил парламентарий.
Работодателям установят срок для ответов профсоюзам
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о двухнедельном сроке для ответов работодателей на запросы профсоюзов. Его уже поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, но при условии доработки. В кабмине предлагают продлить этот срок до одного месяца.
Действующее законодательство обязывает работодателей в течение недели сообщать профсоюзам о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.
Каких-то других конкретных сроков в Трудовом кодексе нет. Из-за этого запросы профсоюзов игнорируются или же рассматриваются слишком долго, считают авторы законопроекта.
В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что в большинстве случаев работодатели находятся в контакте с профсоюзными организациями, но порой между ними возникают конфликты и тогда обмен данными действительно затягивается или становится слишком формальным.
Цифра недели
зарплаты не выплатили россиянам в 2026 году
Такой ущерб установили в Следственном комитете РФ, где возбудили почти тысячу уголовных дел из-за отсутствия положенных выплат работникам. Чуть больше 200 дел уже закрыли после погашения задолженности.
Всего на стадии следствия удалось добиться выплат большей части суммы — 10 млрд рублей.
Цитата недели
Который год экономисты и другие эксперты рынка труда обсуждают, чем работники-зумеры отличаются от своих старших коллег и насколько критичны для работодателей эти отличия. Директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Кирилл Клименко предположил, что они активнее сравнивают и оценивают условия труда, которые им предлагают.
Не сторонник того, что с зумерами что-то не то. С зумерами все нормально, они ничем не отличаются. <...> Изменилась конфигурация рынка труда, это общие требования сегодня, которые предъявляет рынок. Просто по инерции люди, опирающиеся на свой жизненный опыт, действуют еще по-другому. Но те, кто сегодня выходит на рынок труда, имея доступ к информации, просто активнее сравнивают. Поэтому дело не в том, что зумеры как-то по-другому смотрят на те условия, которые [им] предлагают, просто они более свободно могут сравнивать.
Другие открытия недели
Другие открытия недели
Карьерные консультанты подсказали причины для ухода на позицию ниже. В 2026 году на рынке труда сложилась непростая для работника ситуация: компании замораживают найм, проводят точечные (в лучшем случае) сокращения и заставляют сотрудников брать задачи уволившихся коллег. Позиция ниже — это выход на случай и затянувшихся поисков работы, и постоянного стресса от навалившихся задач.
Но это далеко не все причины. Что еще может подтолкнуть к переходу на более низкую должность, рассказали здесь.
Названо неожиданное препятствие для замены работников роботами. По мнению главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергея Черногаева, все упирается в пенсионные взносы.
Если всех работников заменить ИИ, то платить нынешним пенсионерам будет нечего — роботов и нейросети налогами не обложить.
В целом же рассуждения о тотальной замене ИИ части профессий он назвал популистскими.
Угроза увольнения действительно помогает добиться повышения зарплаты. Почти каждый третий (29%) россиянин прибегал к такому аргументу ради прибавки и более половины из них (59%) получили желаемое, выяснили в SuperJob.
Интересно, что мужчины используют такой прием в полтора раза чаще женщин. А если говорить о зависимости от дохода, то пригрозить увольнением ради прибавки чаще готовы те, кто уже получает от 150 тысяч рублей в месяц.
Россияне массово скрывают подработки от начальников. Каждый второй участник опроса «Работы.ру» и «Подработки» заявил, что не рассказывал о ней своему непосредственному руководителю. При этом большинство из них (30%) готовы поделиться, если их об этом спросят. Остальные 19% не станут говорить о подработке ни при каких обстоятельствах.
Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети