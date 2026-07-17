Вакансии сосредоточились на рабочих, малый бизнес усилил найм, ИИ-эйчаров решили ограничить. Главное о рынке труда за неделю

В рейтинг самых востребованных рабочих специальностей сейчас входят:

швеи (85 тысяч вакансий);

слесари (83 тысячи);

сварщики (33 тысячи);

машинисты (29 тысяч);

электромонтеры (25 тысяч);

повара (21 тысяча);

каменщики (свыше 10 тысяч).

Не только работодатели меняют отношение к рабочим специальностям. Сами россияне тоже начинают смотреть на такие профессии иначе: большинство (70%) считают труд рабочего престижным. Об этом рассказали эксперты аналитического центра ВЦИОМа.

Главным мерилом престижа считают три показателя: высокая зарплата, гарантированная занятость и польза для общества. В 2026 году рабочие профессии однозначно проходят по всем этим критериям: платят таким работникам все больше, часто устраивают официально и надолго, а их труд особо ценен (ведь куда мы без слесарей и машинистов).