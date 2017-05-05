Свободная касса

К 1 июля предприниматели, занимающиеся торговлей, обязаны перейти на кассовую технику нового образца. Так государство планирует повысить собираемость налогов и уменьшить долю теневого сектора в экономике. Для бизнеса это означает одно — рост издержек, связанных с установкой и обслуживанием оборудования. «Лента.ру» разбиралась в плюсах и минусах новой системы, а также узнала, как сэкономить на подключении онлайн-касс.

Мгновенные налоги

Бизнесу придется научиться играть по новым правилам. В силу вступили поправки в федеральный закон №54. Документ регулирует применение контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах наличными и безналом. Ключевая новация — передача полного массива информации о покупках (как в обычных, так и в интернет-магазинах) в Федеральную налоговую службу (ФНС) в онлайн-режиме.

Чтобы соблюсти букву закона, предпринимателям надо либо обновить кассовую аппаратуру, либо приобрести новую. С 1 февраля 2017 года бизнес уже не мог зарегистрировать старую технику в налоговой службе, а с 1 июля она и вовсе будет снята с учета. Сейчас в стране чуть более 1 миллиона кассовых аппаратов. Ожидается, что после начала применения 54-ФЗ их число вырастет до 3,5 миллиона.

Напомним, что в старой ККТ данные о покупках сохраняла специальная контрольная лента. Она обеспечивала долговременное хранение информации о каждом расчете, проведенном через кассу. На основании этих данных налоговая служба планировала необходимые мероприятия. Информация о сделках проверялась раз в год. В новых аппаратах ленту заменяет фискальный накопитель. Регистрируется новая техника через личный кабинет на сайте ФНС, идти к налоговикам предпринимателю не нужно.

«Почему же понадобилось реформировать эту систему и контролировать сделки в реальном времени? Дело в том, что моментальный контроль за транзакциями — это только вершина айсберга. Современные средства вычислительной техники позволяют выявить бизнес, который ведется непорядочно, где деятельность ведется легально, а где фиктивно. Россия также скоро войдет в число стран с такой системой кассового контроля. Подобные системы уже ввели у себя Босния и Герцеговина, Сербия, Албания, Чехия, Канада», — прокомментировал член правления ЮниКредит Банка Иван Матвеев.

Внедрение онлайн-касс стартовало осенью 2016-го. Пионерами стали крупные торговые сети и рестораны. Тем не менее предполагается, что новая система будет распространяться постепенно. Так, для малого бизнеса предусмотрен переходный период. Например, предприниматели, которые работают по патенту, а также плательщики единого налога на вмененный доход пока освобождены от использования кассовой техники. Внедрить ККТ нового типа они должны до 1 июля 2018 года, то есть на год позже, чем остальные бизнесмены.

По оценкам экспертов, переход на онлайн-кассы позволит сделать бизнес в России более прозрачным. Для предпринимателей это означает, что ФНС будет видеть реальный объем выручки, а число налоговых проверок снизится. То есть, упрощается и ускоряется взаимодействие коммерческих структур с государством.

«Это одна из лучших структурных реформ. Меры, вводимые в законодательство, позволяют регулировать неконтролируемый оборот денежной массы в стране. Те, кто пытается выдать одни сделки за другие, чтобы не платить налоги, теперь будут видны налоговой службе», — отметил Матвеев.

Плюс на минус

Федеральный закон №54 изменялся ради достижения нескольких целей. Поправки позволяют ФНС более точно контролировать размер выручки компаний, сборы НДС. Кроме того, благодаря поправкам станет проще следить за ценами на социально значимые товары. Дополнительным эффектом от применения обновленного 54-ФЗ станет создание базы данных поведения потребителей, оптимизация ресурсов налоговой службы, а также усиление защиты прав потребителей.

Плюсы новой системы очевидны. Государству она позволяет улучшить ситуацию в сфере администрирования налогов. С рынка при этом убираются недобросовестные игроки, которые получали конкурентное преимущество за счет ухода от уплаты налогов. Это выгодно бюджету, который испытывает дефицит из-за падения цен на нефть. Около 30 миллионов человек работают в серой зоне — есть потенциал к увеличению налоговых поступлений. В такой ситуации есть два варианта. Можно поднять налоги, что приведет к разорению компаний или к их уходу в тень. В этом случае государство все равно налогов не увидит. А можно попытаться поднять собираемость — эту задачу, собственно, и решает 54-ФЗ.

Потребитель также ощутит позитивные изменения. После оплаты на чеке остается QR-код. Проверив его, покупатель может удостовериться, что продавец работает легально. Это усиливает систему защиты прав потребителей.

Для бизнеса 54-ФЗ также открывает новые возможности. Кассы теперь регистрируются проще, процесс осуществляется удаленно. Обязательное сопровождение работы касс центрами технического обслуживания отменено. Благодаря онлайн-технологиям предпринимателю станет проще учитывать товары, контролировать точки продаж и склады, следить за спросом на предложенную продукцию.

Но у любой медали есть две стороны. И такая крупная реформа, как внедрение онлайн-касс, не могла пройти абсолютно беспроблемно. Специалисты отмечают, что пока на рынке не хватает фискальных накопителей. Производят необходимую аппаратуру в России только три компании, и они с трудом смогут удовлетворить спрос к середине 2017 года. Бизнес испытывает трудности с перенастройкой ККТ, также есть вопросы к бесперебойному подключению касс к интернету.

Так или иначе, но самой главной проблемой остается рост издержек продавцов. Как уже отмечалось, чтобы выполнить новые нормы и стать полностью прозрачным для ФНС, предпринимателю придется заплатить — за новые кассы или за модернизацию старых.

Помощь банка

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщала, что сейчас в России работают более 40 тысяч онлайн-магазинов. Более 70 процентов объема рынка генерирует сотня крупных компаний. Для остальных относительно небольших предприятий любая экономия, в том числе и на приобретении новой ККТ, является важным элементом снижения издержек, а значит — и успешного ведения бизнеса. В деле сокращения издержек бизнесу помогают банки, которые предлагают пакетные услуги для торговых компаний.

Директор департамента розничных сегментов и маркетинга ЮниКредит Банка Олег Чернышов сравнил расходы, которые несли предприниматели при старых нормах с расходами, которые они должны нести теперь. Годовое обслуживание оборудования с контрольной лентой обходились предпринимателю примерно в 12 тысяч рублей в год. Этот же показатель для фискального накопителя — 15 тысяч рублей. Издержки выросли за счет подорожавшего обслуживания ККТ.

Как мы видим, расходы бизнеса из-за нововведений возрастают. При этом за неисполнение законодательства предусмотрены штрафы в размере до 75 процентов от суммы выручки — провинившимся фактически придется свернуть бизнес. Таким образом, предприниматель вынужден смириться с ростом издержек, чтобы не нарушать закон. Но банковские услуги позволяют ему сгладить негативный эффект.

Защита от издержек

С начала февраля 2017 года ЮниКредит Банк проводит кампанию «Свободная касса». Ее цель — поддержка предпринимателей при закупке и обслуживании контрольно-кассовой техники. В рамках кампании «Свободная касса» кредитная организация помогает малому и среднему бизнесу нивелировать сложности при переходе на стандарты федерального закона №54. Банк предлагает клиентам свою экспертизу и поддержку во время переходного периода.

ЮниКредит Банк обеспечивает поддержку индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занятых в сфере розничной торговли и услуг. Стоимость, наполнение, а также условия обслуживания клиентов в рамках пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) остаются без изменений. «Свободная касса» распространяется на все регионы присутствия ЮниКредит Банка, а это — 31 город России.

В период до 1 июля каждый новый клиент, перешедший на обслуживание на один из тарифных планов, получает возможность приобретения ККТ, отвечающей новым требованиям 54-ФЗ, и сопутствующих услуг согласно сумме, зависящей от тарифного плана. При этом банк компенсирует затраты на приобретение ККТ, что крайне важно для снижения издержек.

Так, средние расходы на единицу контрольно-кассовой техники составляют в среднем 42 тысячи рублей (большая часть этой суммы — 30 тысяч рублей — приходится непосредственно на покупку кассы нового образца). ЮниКредит Банк предлагает своим клиентам значительно сократить расходы благодаря программе «Свободная касса». В рамках данной программы экономия составляет примерно 85 процентов, то есть расходы на одну онлайн-кассу снижаются примерно до 6 тысяч рублей.

Основные преимущества «Свободной кассы»: бесплатное предоставление оборудования нового образца (с доставкой и подключением), бесплатное заключение договора с оператором фискальных данных (он занимается передачей информации от ККТ до ФНС) и бесплатная электронная подпись.

Схема взаимодействия сторон в рамках программы «Свободная касса» следующая. Предприниматель обращается в банк, тот открывает счет и подключает тарифный план на РКО. Клиент оплачивает 1 месяц обслуживания в банке. После этого кредитная организация направляет заявку партнеру на предоставление ККТ. Партнер и клиент подписывают договор на поставку техники, а затем банк оплачивает партнеру стоимость ККТ по договору. Кроме того, ЮниКредит Банк вышел со специальным предложением в ФНС, чтобы наличие у клиента договора с Центром технического обслуживания о поставке ККT в рамках сотрудничества с финансовой организацией давало ему возможность избежать штрафов в случае, если клиент еще не успел получить ККТ до установленного законом срока.

Рассмотрим работу программы «Свободная касса» на наглядном примере. Пакет услуг «Розничный» предлагает юрлицам и предпринимателям комплексный набор решений. Он стоит 9990 рублей в месяц (это цена для Москвы, региональный тариф — 7990 рублей). За эту сумму клиент получает сертификат номиналом 30 тысяч рублей на приобретение ККТ, соответствующей требованиям 54-ФЗ. В пакет также включен бесплатный выпуск и обслуживание двух корпоративных карт, бесплатная аренда двух POS-терминалов. Кроме того, ЮниКредит Банк не берет комиссию за внесение наличных через терминал или через кассу, а также за электронные платежи в системе Банк-Клиент.

ЮниКредит Банк предлагает клиентам гибкие условия обслуживания — предприниматель может выбрать необходимый ему набор услуг и соответствующий пожеланиям тариф. Но каким бы не был выбор предпринимателя, основа программы «Свободная касса» остается неизменной — необходимое оборудование он получает бесплатно.

