Спорт
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Забег в историю

Сможет ли группа африканцев побить мировой рекорд в марафоне

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Nike

Африканские легкоатлеты Элиуд Кипчоге (Кения), Лелиса Десиса (Эфиопия) и Зерсенай Тадесе (Эритрея) готовятся побить мировой рекорд в марафоне. Забег пройдет на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце. Перед стартом ведущие бегуны прошлого и настоящего делятся опытом преодоления дистанции в 42 километра и рассуждают о шансах спортсменов, бросивших вызов самим себе и всему миру, выбежать из двух часов.

Сегодня рекорд у мужчин на марафонской дистанции равен 2 часам 2 минутам и 57 секундам. Чтобы побить рекорд, нужно сократить это время на три процента. Многие считают это невозможным. Специалисты подсчитали: чтобы пробежать дистанцию меньше чем за два часа, нужно каждый из 42 километров пробежать быстрее на четыре секунды. Кипчоге, Десиса и Тадесе считают эту задачу выполнимой, тем более что на помощь атлетам пришли ученые, разработавшие комплексный подход к подготовке и учитывающий все факторы: питание, тренировочный процесс, экология, технологичная экипировка.

Битва с секундомером

Чтобы всего на три минуты сократить рекордное время, за которое человек может пробежать марафон, (с 2:06:05 до 2:02:57), потребовалось 16 лет. В 2014 году действующий мировой рекорд на Берлинском марафоне установил кенийский бегун Деннис Киметто. Если рассматривать историю как график, где можно отследить какие-то тенденции, то марафон, который получит звание «почти двухчасового», состоится еще нескоро. Сама попытка уложиться в два часа — это психологический вызов, заставляющий бегунов сомневаться. «2 часа — это не 10 секунд, за такое продолжительное время может произойти что угодно», — говорит Карл Льюис, один из первых спринтеров, преодолевших 10-секундный барьер на стометровке. В 1991 году он вернул себе звание рекордсмена, пробежав дистанцию за 9,86 секунды, и удерживал этот титул почти три года.

Даже величайшие бегуны в истории понимают, каков масштаб этого временного барьера и какие силы нужно приложить для его преодоления. «Бегать с такой скоростью так долго — это сверхсложно», — отмечает Гален Рапп, бронзовый призер марафона на Олимпийских играх-2016 в Рио. Чтобы выбежать из двух часов, в Бразилии ему пришлось бы прийти к финишу на 9 минут и 59 секунд раньше. Тем не менее Рапп настроен оптимистично: он считает, что преодоление двухчасового барьера — вопрос лишь времени, а не возможностей.

Один из последних масштабных барьеров в беге

«Марафон — самый большой монстр», — говорит Бернард Лагат, обладатель пяти золотых олимпийских медалей, один из атлетов, который пробежит с Кипчоге, Тадесе и Десисой часть «почти двухчасового» марафона, особенно зрелищного за счет амбициозной цели бегунов. «Возможность стремиться к такому яркому временному отрезку выпадает нечасто», — считает Гален Рапп и напоминает, что предыдущий рекорд такого рода был установлен аж 63 года назад: Роджер Баннистер пробежал 1,6 километра менее чем за четыре минуты, став первым человеком, который финишировал с результатом 3 минуты и 59 секунд.

Правда, уже через 46 дней этот рекорд побил другой атлет, а сегодня таких бегунов уже 25. Тем не менее предстоящее событие — знаковое для многих спортсменов, и большинство воспримут его как вызов. «Этот временной барьер уникален в том числе потому, что участие в марафоне может принять любой человек», — рассуждает Карл Льюис.

Бесполезность регалий и титулов

Кипчоге, Тадесе и Десиса решили выйти на старт потому, что спонсор забега считает их лучшими в своем деле, но это вовсе не значит, что они машины, не чувствующие усталости. «Это будет тот самый редкий день, когда у бегунов не будет шанса расслабиться, им предстоит включиться на сто процентов и работать на пределе возможностей», — говорит Джоан Бенуа Самуэльсон — победительница первого в истории олимпийского марафона для женщин, рекордсменка Бостонского марафона 1983 года. По ее мнению, бег — это интернациональный язык, который объединяет людей.

Делай как я

Наблюдение за тремя бесстрашными атлетами, готовыми приложить колоссальные усилия в рамках марафона, который увидят тысячи людей, может вдохновлять на реализацию даже самых смелых планов. «Проект Breaking2 навел меня на мысли, что я, возможно, сам себе бессознательно установил границы, и тогда я задумался, как именно могу их преодолеть», — отметил Рапп.

Двукратный олимпийский призер на дистанции 1500 метров Бернард Лагат, который усиленно тренировался ради частичного участия в событии, тоже намеревается использовать шанс осуществить давнюю мечту: «Сейчас у меня эмоциональный подъем, поскольку я хочу попытаться побить американский рекорд на отрезке пути в 10 километров».

В 2016 году, в 41 год, Лагат преодолел дистанцию длиной 10 километров за 27 минут 49 секунд и установил новый ветеранский мировой рекорд, на 41 секунду улучшив результат предыдущего рекордсмена Кевина Кастилла.

Для других атлетов грядущий забег тоже стал поводом поставить более серьезные цели. Джоан Бенуа Самуэльсон, к примеру, начала бегать как раз после того, как ей сказали, что женщинам лучше не испытывать себя на дистанциях больше полутора километров, поскольку это может повлиять на фертильность. «Теперь, когда у меня двое детей и 240,5 тысячи километров за спиной, я все еще пытаюсь нащупать ту финишную черту. Мое стремление к тому, что считается невозможным, — это бесценный источник новых сил. Думаю, для каждого, кто увлечен, вызов превращается в лучшую мотивацию для достижения своей цели», — отмечает бегунья.

Разрыв шаблона

Пола Рэдклифф, которой принадлежит мировой рекорд в марафонском беге среди женщин (2:15,25), считает, что вызов имеет огромное значение для бегунов всего мира: «Если кто-то из атлетов сможет преодолеть недостижимую ранее временную черту, это сломает устоявшиеся представления о возможностях. Это будет событие, сравнимое с победой Роджера Баннистера в 1954 году, когда он смог пробежать более полутора километров меньше чем за четыре минуты».

Сила в единстве

Возможность увидеть, как раскрывается человеческий потенциал, как рушатся границы, которые казались непреодолимыми, объединяет людей независимо от возраста, половой принадлежности и национальности.

«Забег — это демонстрация того, что тяжелый труд, воля, целеустремленность и вера в свои силы помогают многого достичь», — объясняет Пола Рэдклифф. И главное преимущество заключается в том, что цель эта может быть совершенно любой.

Андрей Стрельцов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
13:30 Сегодня
Мария Шарапова

«Она могла обманывать нас всех 10 лет»

Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
14:30 Сегодня

В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов

13:23 Сегодня

В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды

21:19 6 мая 2017

«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу

Спорт
 — 
00:02 Сегодня

«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»

Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
12:46 Сегодня

Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях

12:12 Сегодня

Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом

10:44 7 мая 2017

Анонсирован бой между Головкиным и Альваресом

Спорт
 — 
14:19 16 мая 2017
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 30: (R-L) Amanda Nunes of Brazil punches Ronda Rousey in their UFC women's bantamweight championship bout during the UFC 207 event on December 30, 2016 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Пришел, увидел, получил

Как бойцы ММА отправляются в нокауты на первых секундах
11:16 Сегодня

Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России

10:20 Сегодня

Штангист перекрестился после удачной попытки на Исламиаде

12:39 7 мая 2017

СМИ анонсировали назначение Слуцкого главным тренером «Челси»

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы