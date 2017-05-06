Забег в историю

Африканские легкоатлеты Элиуд Кипчоге (Кения), Лелиса Десиса (Эфиопия) и Зерсенай Тадесе (Эритрея) готовятся побить мировой рекорд в марафоне. Забег пройдет на трассе «Формулы-1» в итальянской Монце. Перед стартом ведущие бегуны прошлого и настоящего делятся опытом преодоления дистанции в 42 километра и рассуждают о шансах спортсменов, бросивших вызов самим себе и всему миру, выбежать из двух часов.

Сегодня рекорд у мужчин на марафонской дистанции равен 2 часам 2 минутам и 57 секундам. Чтобы побить рекорд, нужно сократить это время на три процента. Многие считают это невозможным. Специалисты подсчитали: чтобы пробежать дистанцию меньше чем за два часа, нужно каждый из 42 километров пробежать быстрее на четыре секунды. Кипчоге, Десиса и Тадесе считают эту задачу выполнимой, тем более что на помощь атлетам пришли ученые, разработавшие комплексный подход к подготовке и учитывающий все факторы: питание, тренировочный процесс, экология, технологичная экипировка.

Битва с секундомером

Чтобы всего на три минуты сократить рекордное время, за которое человек может пробежать марафон, (с 2:06:05 до 2:02:57), потребовалось 16 лет. В 2014 году действующий мировой рекорд на Берлинском марафоне установил кенийский бегун Деннис Киметто. Если рассматривать историю как график, где можно отследить какие-то тенденции, то марафон, который получит звание «почти двухчасового», состоится еще нескоро. Сама попытка уложиться в два часа — это психологический вызов, заставляющий бегунов сомневаться. «2 часа — это не 10 секунд, за такое продолжительное время может произойти что угодно», — говорит Карл Льюис, один из первых спринтеров, преодолевших 10-секундный барьер на стометровке. В 1991 году он вернул себе звание рекордсмена, пробежав дистанцию за 9,86 секунды, и удерживал этот титул почти три года.

Фото: пресс-служба Nike

Даже величайшие бегуны в истории понимают, каков масштаб этого временного барьера и какие силы нужно приложить для его преодоления. «Бегать с такой скоростью так долго — это сверхсложно», — отмечает Гален Рапп, бронзовый призер марафона на Олимпийских играх-2016 в Рио. Чтобы выбежать из двух часов, в Бразилии ему пришлось бы прийти к финишу на 9 минут и 59 секунд раньше. Тем не менее Рапп настроен оптимистично: он считает, что преодоление двухчасового барьера — вопрос лишь времени, а не возможностей.

Один из последних масштабных барьеров в беге

«Марафон — самый большой монстр», — говорит Бернард Лагат, обладатель пяти золотых олимпийских медалей, один из атлетов, который пробежит с Кипчоге, Тадесе и Десисой часть «почти двухчасового» марафона, особенно зрелищного за счет амбициозной цели бегунов. «Возможность стремиться к такому яркому временному отрезку выпадает нечасто», — считает Гален Рапп и напоминает, что предыдущий рекорд такого рода был установлен аж 63 года назад: Роджер Баннистер пробежал 1,6 километра менее чем за четыре минуты, став первым человеком, который финишировал с результатом 3 минуты и 59 секунд.

Правда, уже через 46 дней этот рекорд побил другой атлет, а сегодня таких бегунов уже 25. Тем не менее предстоящее событие — знаковое для многих спортсменов, и большинство воспримут его как вызов. «Этот временной барьер уникален в том числе потому, что участие в марафоне может принять любой человек», — рассуждает Карл Льюис.

Бесполезность регалий и титулов

Кипчоге, Тадесе и Десиса решили выйти на старт потому, что спонсор забега считает их лучшими в своем деле, но это вовсе не значит, что они машины, не чувствующие усталости. «Это будет тот самый редкий день, когда у бегунов не будет шанса расслабиться, им предстоит включиться на сто процентов и работать на пределе возможностей», — говорит Джоан Бенуа Самуэльсон — победительница первого в истории олимпийского марафона для женщин, рекордсменка Бостонского марафона 1983 года. По ее мнению, бег — это интернациональный язык, который объединяет людей.

Делай как я

Наблюдение за тремя бесстрашными атлетами, готовыми приложить колоссальные усилия в рамках марафона, который увидят тысячи людей, может вдохновлять на реализацию даже самых смелых планов. «Проект Breaking2 навел меня на мысли, что я, возможно, сам себе бессознательно установил границы, и тогда я задумался, как именно могу их преодолеть», — отметил Рапп.

Фото: пресс-служба Nike

Двукратный олимпийский призер на дистанции 1500 метров Бернард Лагат, который усиленно тренировался ради частичного участия в событии, тоже намеревается использовать шанс осуществить давнюю мечту: «Сейчас у меня эмоциональный подъем, поскольку я хочу попытаться побить американский рекорд на отрезке пути в 10 километров».

В 2016 году, в 41 год, Лагат преодолел дистанцию длиной 10 километров за 27 минут 49 секунд и установил новый ветеранский мировой рекорд, на 41 секунду улучшив результат предыдущего рекордсмена Кевина Кастилла.

Для других атлетов грядущий забег тоже стал поводом поставить более серьезные цели. Джоан Бенуа Самуэльсон, к примеру, начала бегать как раз после того, как ей сказали, что женщинам лучше не испытывать себя на дистанциях больше полутора километров, поскольку это может повлиять на фертильность. «Теперь, когда у меня двое детей и 240,5 тысячи километров за спиной, я все еще пытаюсь нащупать ту финишную черту. Мое стремление к тому, что считается невозможным, — это бесценный источник новых сил. Думаю, для каждого, кто увлечен, вызов превращается в лучшую мотивацию для достижения своей цели», — отмечает бегунья.

Разрыв шаблона

Пола Рэдклифф, которой принадлежит мировой рекорд в марафонском беге среди женщин (2:15,25), считает, что вызов имеет огромное значение для бегунов всего мира: «Если кто-то из атлетов сможет преодолеть недостижимую ранее временную черту, это сломает устоявшиеся представления о возможностях. Это будет событие, сравнимое с победой Роджера Баннистера в 1954 году, когда он смог пробежать более полутора километров меньше чем за четыре минуты».

Сила в единстве

Возможность увидеть, как раскрывается человеческий потенциал, как рушатся границы, которые казались непреодолимыми, объединяет людей независимо от возраста, половой принадлежности и национальности.

«Забег — это демонстрация того, что тяжелый труд, воля, целеустремленность и вера в свои силы помогают многого достичь», — объясняет Пола Рэдклифф. И главное преимущество заключается в том, что цель эта может быть совершенно любой.