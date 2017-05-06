«Триатлон мотивирует к покупке загородного дома»

Руководитель направления «Триатлон» в сети фитнес-клубов World Class Виктория Шубина — первая россиянка, прошедшая квалификацию на оба чемпионата мира по триатлону серии Ironman, — поделилась экспертным мнением по правильному выбору обуви для триатлона.

Как-то в одной из статей про триатлон я прочитала, что, если вы решили стать триатлетом, у вас будет пара велосипедов, несколько гидрокостюмов для разных погодных условий и не менее 20 пар кроссовок. Отчасти это правда. Триатлон — отличный вид спорта, который мотивирует вас к покупке загородного дома, чтобы уместить весь свой спортивный инвентарь.

Прежде всего отмечу, что нет единой фирмы-производителя, которая бы подходила всем. Я начала с фирмы Asics, прошла через Mizuno и Saucony, но сейчас я тренируюсь в Аdidas, а гуляю в Hoka One One.

Все перечисленные фирмы хороши, но необходимо найти свою модель и свой размер. Стоя в очереди в транзитную зону за своим велосипедом после финиша, я часто становлюсь очевидцем гордой демонстрации своих «боевых ранений». Выставленные на всеобщее обозрение пострадавшие конечности служат доказательством, каким нелегким трудом достаются финиши на Ironman. Но стертые ноги не дадут качественно тренироваться какое-то время. Поэтому куда важнее сразу правильно подобрать себе подходящую обувь.

Фото: пресс-служба World Class

Разберем, какие кроссовки абсолютно необходимы для тренировок и участия в соревнованиях.

Тренировочные для работы / для СФП (силовой и функциональной подготовки), для темпового и интервального бега на специальном покрытии (беговая дорожка, беговой стадион). Это легкие кроссовки практически без амортизации. У них очень пластичная подошва, поэтому они позволяют легко «включать» стопу. Чем меньше амортизация, тем выше скорость, но только при правильной технике! Нельзя бегать в таких кроссовках по асфальту и на длинные дистанции, а также просто часто (например, каждый день). Вы просто «убьете» свои ноги, и на этом этапе ваш тренировочный процесс прервется на неопределенное время, до восстановления.

Тренировочные кроссовки для продолжительного бега ну улице (на длинные дистанции). Это кроссовки с хорошей амортизацией, подбираются они индивидуально под строение вашей стопы (пронация, супинация, нормальная стопа, плоскостопие продольное или поперечное). Чем больше вес спортсмена, тем большая амортизация необходима.

Стартовые кроссовки для коротких и средних дистанций.

Стартовые кроссовки для длинных дистанций (half Ironman-Ironman). Стартовые кроссовки могут быть той же модели, что и тренировочные. Для коротких дистанций — более легкие с меньшей амортизацией, для длинных — тоже легкие, но с большей амортизацией.

Выше перечислен тот минимум, который нужен начинающему триатлету. Но у продвинутого спортсмена появляются еще:

трейловые, для бега по пересеченной местности, причем в зависимости от того, какая это местность — лес или скальные породы, а может быть, песок — жесткость и рельеф подошвы будут разные;

зимние, для снега или льда;

кроссовки на межсезонье, менее теплые, но тоже непромокаемые.

У кроссовок есть срок службы, и после года интенсивного использования (если очень интенсивно, возможно раньше), кроссовки следует менять, так как их амортизационные свойства исчезают.

Чем сильнее становятся беговые мышцы, тем более скоростные кроссовки можно себе позволить. Но для этого важно иметь объективное мнение, которое позволит оценить свою беговую форму на текущий момент. Я рассказываю своим ученикам, что смогла «включать» стопу только после двух лет тренировок и до сих пор улучшаю этот навык. Я понимаю желание «хочу все очень быстро и сразу». Сегодня купил кроссовки, а завтра побежал «на все деньги». Знакомо, сама такая. Но если вы проигнорируете объективную информацию о себе и постараетесь перепрыгнуть сразу через несколько ступенек, то велика вероятность получения травмы. Я слышу со всех сторон: болит колено, болит тазобедренный сустав, болит спина, голеностоп… Ничего не должно болеть, если все делается правильно!

Фото: Dario Sequi

Ошибок, конечно, можно избежать. Я по видеозаписи могу проанализировать технику бега своих подопечных и определить особенности строения стопы. В хороших спортивных магазинах тоже могут проанализировать технику бега покупателя и сразу посоветовать модель кроссовок. Слушая советы продавца, не стоит забывать про собственные ощущения. Если уже в магазине при примерке ощущается дискомфорт, то рассчитывать, что на 35-м километре обувь притрется к ноге, очень самонадеянно.

На Ironman у меня кроссовки больше на половину размера, чем я использую в обычной практике — при длительном беге стопа увеличивается. Если не учесть этот момент, а со мной такое тоже было, то можно попрощаться с некоторым количеством ногтей. Растут они медленно, а летом в босоножках очень хочется быть не только триатлетом, но и просто привлекательной женщиной.

Существуют специальные лаборатории, где сделают более глубокий анализ стопы и при наличии особенностей строения предложат специальные стельки, которые полностью уберут болевые ощущения. Это намного дешевле, чем новые ноги!

И самое главное: как велосипед за вас не поедет, а гидрокостюм за вас не поплывет, так и самые модные и дорогие кроссовки за вас не побегут.

Готовьте свои мышцы и суставы к бегу, делайте СБУ (специальные беговые упражнения), включите в свою программу функциональные и силовые тренировки, работайте над беговой техникой, не забывайте качественно восстанавливаться. Получайте удовольствие от процесса и будьте здоровы!

