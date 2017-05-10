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«Есть провокационные моменты, смущающие публику»

Чемпионка мира по пилонному спорту o работе в цирке, участии в ОИ и личной жизни

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Полина Волчек
Полина Волчек
Фото: pinkpuma.co

Вокруг пилонного спорта (pole dance) существует множество стереотипов, ведь он представляет собой разновидность танца на шесте. Глубокие вырезы, яркий макияж и провокационное поведение давно в прошлом. На смену им пришли жесткие правила, система оценок и своя Международная федерация, которая в октябре прошлого года подала заявку в МОК на включение вида спорта в перечень олимпийских. Двукратная чемпионка мира по pole dance, актриса «Ленинград Центра» Полина Волчек рассказала «Ленте.ру», почему променяла купол цирка Дю Солей на пилон и как планирует выступить на Олимпиаде.

Лента.ру: Вы начинали спортивную карьеру в художественной гимнастике. Почему бросили этот вид спорта?

Волчек: Родители отдали меня на художественную гимнастику в семилетнем возрасте. В этом виде я профессионально тренировалась, выступала в течение десяти лет. Нашей команде даже удалось стать трехкратными чемпионами России в групповых упражнениях. Но оставаться в гимнастике я не хотела, так часто бывает у спортсменов: когда достигаешь всех поставленных перед собой целей, то либо поднимаешь планку и ставишь на карту силы, время и здоровье, либо переключаешься на другой род деятельности. Я выбрала второе и решила пробовать себя в цирке. Все сложилось, и семь лет я работала в цирковых шоу-программах. Во время одной поездки я и открыла для себя pole dance.

В какой момент вы поняли, что хотите сосредоточиться на новой дисциплине?

Я бы не сказала, что pole dance появился в моей жизни специально. Это было связано с работой, так как многие мои коллеги уже тогда выступали в шоу и работали в этом направлении на профессиональном уровне. Попав в труппу цирка Дю Солей, я по контракту должна была выступать с pole dance и воздушной акробатикой. Это и стало толчком к открытию тогда еще нового для меня направления.

Вы проработали в цирке Дю Солей всего год. Почему так быстро ушли?

У меня был долгосрочный контракт с цирком, но появились сложности в закулисных моментах, которые мешают артистам на определенном этапе. И самое главное — безопасность. Когда работаешь в воздухе, на высоте 10-15 метров над землей, очень важны ассистенты, от них напрямую зависит твое здоровье. У нас же случались некоторые инциденты... В итоге я решила, что мне лучше выступать дальше самой и в тех жанрах, которые я выберу, а не в рамках цирка Дю Солей, препятствующего творческому развитию.

Почему вы выступаете под псевдонимом Pink Puma?

Это был творческий симбиоз. Розовый — от цвета волос, который я не меняю на протяжении многих лет. Пума — собирательный образ, объединяющий те качества, которыми должна обладать pole dancer: грация, сила, красота и стремительность. Плюс ко всему в момент появления Розовой Пумы я работала в США, где очень много красивых индейских легенд о крылатых пумах и о том, как люди превращаются в животных.

Какие трофеи с соревнований для вас самые ценные?

Наиболее важен соревновательный опыт и то ощущение, которое ты уносишь с собой с площадки, восторг зрителя, его удивление. Награды бывали разные. Однажды завоевала интересный приз в США, очень изысканный — большой, тяжелый, металический, кованый. Он явно не соответствует представлениям о том, как должен выглядеть наградной кубок. Но главная его ценность не во внешнем виде, а в том, что на том чемпионате США его впервые вручили девушке из России.

Международная федерация пилонного спорта (IPSF) в прошлом году подала заявку в МОК на включение дисциплины в список олимпийских. Как вы оцениваете шансы на успех?

Шансы есть, но, понятно, это будет не в ближайшее время. Мы заметно отличаемся, например, от такого традиционного вида спорта, как художественная гимнастика. У нас есть некоторые провокационные моменты, которые иногда смущают публику. Но если рассматривать все это с точки зрения спорта, мы соответствуем спортивным и техническим характеристикам олимпийского вида. Я бы сказала, что в течение следующих 20 лет pole sport может быть рассмотрен как претендент на олимпийский вид.

Выступили бы на Олимпиаде за Россию?

Для любого спортсмена участие в Олимпиаде является заветной мечтой. Я с у довольствием представлю Россию на Играх. Соревнования могут быть разными, но то впечатление, которое оставляет после себя это событие, даже если смотришь его по телевизору, ни с чем нельзя сравнить. Олимпиада — самый масштабный и авторитетный праздник спорта!

Какие соревнования по pole sport сегодня самые престижные? Кто обычно выступает на них в качестве судей и каковы критерии оценок?

IPSF на протяжении пяти лет организует мировые первенства. Нужно отдать должное: результаты и система оценок на этих соревнованиях максимально объективны, по крайней мере, там, где мне доводилось выступать. Может быть, поэтому Россия выбрала это спортивное направление, оно предоставляет спортсменам возможность честной победы и получения прозрачных результатов, без всяких подтасовок. Система правил детально расписана. Многих участников это пугает, потому что проще готовится по правилам, которые расписаны на 20 страниц, чем читать правила на 150 страницах. Но я думаю, чем детальнее расписаны указания и требования к элементам, тем объективнее система оценивания. Там идут разбивки на техническую часть, на обязательные элементы, на артистизм и хореографию. Есть общий критерий надбавки. То есть каждый из судей отвечает за свою зону. Именно этот фактор исключает возможность как-то влиять на результаты.

Существуют ли какие-то ограничения по внешнему виду спортсменок?

Да, у нас в этом плане все жестко. Правила распространяются на костюмы — спортсмены выступают в костюмах определенного покроя. В принципе, у нас есть возможность выбрать любой фасон, но минимальные требования по костюму должны быть соблюдены, иначе спортсмен получает сбавку или дисквалификацию. Сегодня, кстати, на сцене «Ленинград Центра» в Санкт-Петербурге состоится шоу «Вертикаль». Все желающие могут понаблюдать за выступлениями звезд pole sport мировой величины.

Насколько это занятие травмоопасно?

Поскольку это спорт в отрыве от земли, вероятность травм очень высока. Но чаще это происходит с неподготовленными спортсменами, многое зависит от системы обучения и педагога. Организм нужно специально подготавливать к определенным элементам. Всегда должен быть мышечный каркас, чтобы не травмироваться.

Чем вы занимаетесь сейчас?

Я состою в труппе «Ленинград Центра», где pole dance умеют показать со стороны шоу! Выступаю в качестве организатора чемпионата России по pole dance. Он походит с 9 по 14 мая. На это сейчас брошены все силы. Мероприятие поможет россиянами квалифицироваться на чемпионат мира и сформировать сборную. Очень большой возрастной диапазон, есть индивидуальные программы, есть дуэты. Лучшие по результатам соревнований в конце июня отправятся на мировое первенство.

Вы столько выступаете, разъезжаете с мастер-классами, как вы находите время на личную жизнь?

Это сложно, но нужно грамотно балансировать свое время, отделять работу от чего-то личного. Когда прихожу домой, просто стараюсь не включаться в какие-то рабочие моменты. В тяжелые дни, когда идет подготовка к мероприятию, для меня важны взаимопонимание и поддержка партнера. Это необходимо для нормальной личной жизни.

Беседовала Екатерина Цуканова

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