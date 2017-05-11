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«Может, в КХЛ ему больше повезет»

Как Овечкин вновь остался без Кубка Стэнли

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Александр Овечкин
Александр Овечкин
Фото: Rob Carr / Getty Images

Александр Овечкин и его «Вашингтон» вновь оступились на втором этапе плей-офф Кубка Стэнли, давно ставшим для столичной команды не ступенью, а неприступной вершиной. «Кэпиталс» проиграли седьмой матч серии «Питтсбургу» и распрощались с мечтами о трофее. «Лента.ру» об очередном заокеанском провале Александра Великого.

Не опять, а снова

Вряд ли в 2005 году Александр Овечкин мог предположить, что спустя 12 лет все его попытки завоевать Кубок Стэнли завершатся ничем. В ночь на 11 мая «Вашингтон Кэпиталс» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли уступили «Питтсбург Пингвинс» и вылетели из турнира. Опять.

А ведь всего несколько дней назад на победу столичной команды мало кто ставил, уж слишком хорош был «Питтсбург» другого россиянина, Евгения Малкина, да и преимущество соперника 3-1 в серии до четырех побед ничего хорошего Овечкину и компании не сулило. Но затем «Кэпиталс» будто подменили. Главный тренер Барри Тротц отправил Овечкина в третье звено, и это принесло результат. «Вашингтон» сравнял счет в серии, имел психологическое преимущество и все шансы снять наконец проклятие второго этапа. Но не вышло.

«Питтсбург» забросил всего две шайбы, зато в обеих есть вина Овечкина. После мощного старта «Вашингтона», который гости пережили во многом благодаря уверенным действиям своего голкипера (забегая вперед, Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков по своим воротам), «Пингвинс» удалось выровнять игру, а на девятой минуте второго периода они вышли вперед. Овечкин вначале не успел подобрать шайбу, неудачно пущенную по борту Мэттом Нисканеном, а затем опоздал с накрытием броска Брайана Раста.

Видео: Sports with Laffey / YouTube

Игроки «Вашингтона» занервничали, заспешили, но шайба отказывалась идти в ворота «Питтсбурга». В дебюте третьего периода Овечкин допустил досадную ошибку, приговорившую столичную команду. В довольно безобидной ситуации он потерял шайбу у своей синей линии, а три его одноклубника не сумели остановить одного Патрика Хернквиста. Швед уверенно разобрался в ситуации, а на лицах представителей «Кэпиталс» читалось если не отчаяние, то что-то очень на него похожее.

В концовке Овечкин спас команду от третьей шайбы, но этот подвиг не имел никакого значения — матч проигран, а мечты о Кубке Стэнли вновь откладываются на следующий сезон. Как и во все предыдущие годы.

Проклятие второго раунда

«Вашингтон» является неизменным участником плей-офф с сезона-2007/08. И с тех пор команда ни разу не преодолевала барьер второго раунда, а несколько раз вылетала уже в первом. Болельщики других клубов устраивали поклонникам «Кэпиталс» травлю почище той, которой подвергались фанаты московского «Спартака».

Но все эти годы «Вашингтон», в отличие от красно-белых, неизменно был одним из главных фаворитов турнира. Но Кубок Стэнли — штука непредсказуемая. Сильная команда, коей бесспорно является «Вашингтон», ни разу за девять лет не только не подняла трофей над головой, но даже не имела шанса за него побороться. В трех случаях из девяти на пути «Кэпиталс» вставал именно «Питтсбург».

В составе «Пингвинс» выступает другая российская суперзвезда — Евгений Малкин. После победы в решающем матче серии форвард отметил, что залогом успеха стала четкая система и уверенная игра голкипера. «Вся команда сыграла здорово. Считаю, что это была наша лучшая игра в этой серии. Бросали много, шли на ворота, уверенно контролировали шайбу в большинстве. Играли строго в свой хоккей. Вратарь сегодня сыграл замечательно. Если бы не он, нам бы было намного тяжелее. Сегодня он нам принес победу, можно сказать», — отметил Малкин в интервью сайту НХЛ.

Овечкин, в свою очередь, заявил, что «Вашингтон» не использовал свои шансы: «Мы старались. Очень старались. Без забитого гола невозможно выиграть матч. Конечно, это наша вина. У нас было много моментов, но мы их не использовали, а пара ошибок стоила нам игры».

Что дальше

Овечкину уже 31 год, а к началу следующего сезона НХЛ будет уже 32. Не сказать, что беспросветный хоккейный пенсионер, но уже и не мальчик. Организм не молодеет, постепенно дают о себе знать старые травмы. А ведь в минувшем регулярном чемпионате, который «Кэпиталс» выиграли (подтвердив еще одну гипотезу о том, что команда, первенствующая в «регулярке» никогда не выиграет плей-офф), время Овечкина ограничивали, оставляя ему силы под плей-офф. Но даже это не помогло. Александр сыграл неплохо, но и не феерил. Пять шайб и три результативные передачи в 13 матчах — далеко не лучшая статистика россиянина.

Многие эксперты заговорили о целесообразности обмена Овечкина в другой клуб. Дескать, от подобного хода выиграют все — «Вашингтон» сможет получить за Александра ряд более молодых (читай перспективных) игроков, а сам форвард начнет все с чистого листа и, глядишь, выиграет-таки заветный кубок.

Правильный ли это шаг — сказать сложно. Еще сложнее предположить, какое решение примет сам Овечкин. Сейчас его мысли наверняка связаны со сборной России, сражающейся на мировом первенстве в Кельне и Париже. Олег Знарок держит места в составе как раз под игроков НХЛ: Малкина или Овечкина — ему наверняка все равно. Теперь у Александра есть возможность переключиться и повысить настроение удачной игрой за национальную команду. Российские болельщики будут ему только благодарны.

«Чемпионат мира — все, что его заботит»

Разочарованные болельщики, естественно, не стали молчать. Кто-то предположил, что Овечкину больше повезет в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге).

Некоторые говорят, что Овечкина заботит только чемпионат мира: «Спорим, к полудню четверга он уже будет в Париже? Чемпионат мира — все, что его заботит».

Другие шутят о противостоянии с «Питтсбургом». «Когда один из соперников постоянно проигрывает, считается ли это соперничеством?» — отметили в Twitter.

«Вы говорите, что Россия может посадить своего человека в Белый дом, но не может дать Овечкину Кубок Стэнли?» — написал один из болельщиков.

И еще одна шутка по поводу бестрофейности Овечкина.

Ну и куда же без плачущего Майкла Джордана.

Ринат Салахетдинов

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