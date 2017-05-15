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«Достаточно желания — и Россия станет участником Исламиады»

Министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов об Исламиаде в Баку

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Фото: предоставлено Азадом Рагимовым

В Баку стартовали четвертые Игры исламской солидарности, проводящиеся под флагом Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС). Министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов рассказал о разнице между Исламиадой и Олимпиадой, талисманах Игр, шансах России на участие в соревнованиях и многом другом.

«Лента.ру» Что для Баку и Азербайджана значит принимать такие Игры?

Рагимов: Это не первые крупномасштабные соревнования, проводящиеся в нашей стране. Азербайджан принимал у себя первые Европейские игры, шахматную Олимпиаду, ежегодные этапы «Формулы-1». Таким образом, мы закрепили за собой статус мультикультурного центра, где с равным успехом проходят спортивные мероприятия и Европы, и мусульманского Востока. Таким Азербайджан открывается миру.

Что касается Игр исламской солидарности, это четвертые по счету соревнования. Первая Исламиада состоялась в Саудовской Аравии. Для нас это большой опыт, красивый фестиваль дружбы и мира. Для нас это возможность привлечь как можно больше наших молодых людей к спорту, и, конечно же, для нас очень важно, чтобы на церемониях награждения поднимался флаг Азербайджана, звучал гимн нашей страны. На предыдущих Играх в Палембанге в Индонезии мы выиграли 24 медали: семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. Надеемся, что дома мы приумножим победы наших спортсменов.

Изменилась ли программа соревнований, если сравнивать с предыдущими? Появились ли в программе Игр новые виды спорта?

Отличительной особенностью Исламиады-2017 стало то, что в ряде видов спорта проводятся соревнования паралимпийцев. Такими видами, как и на Европейских играх, станут дзюдо и легкая атлетика. Особый интерес специалистов вызывает турнир по карате. Как известно, этот вид спорта был включен в программу летних Олимпийских игр совсем недавно и дебютирует в этом качестве только через четыре года в Токио. Баку станет для многих команд важным этапом в подготовке к грядущей Олимпиаде. Любители спорта не останутся равнодушными и к соревнованиям по зорхане. Это весьма популярный вид спорта на Ближнем и Среднем востоке. Зорхана — общее название распространенных еще со времен средневековья городских спортивных клубов, в которых выступали борцы-пехлеваны.

В целом же в спортивную программу Игр включены 20 видов спорта: прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3 на 3, футбол, художественная и спортивная гимнастика, ушу, настольный теннис, гандбол, греко-римская и вольная борьба, стрельба, теннис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, таэквондо и тяжелая атлетика.

Кто придумал маскотов Игр: карабахских скакунов Инджу и Джасур?

Карабах — один из древнейших центров азербайджанской культуры. Это символ духовности нашего народа, его истории и традиций, в том числе традиций ковроткачества и коневодства. Все это нашло воплощение в логотипе и маскотах Игр исламской солидарности. Нежная Инджи как воплощение мира и красоты и отважный красавец Джасур как непреклонная воля к победе — результат совместной работы азербайджанских и английских дизайнеров.

Что получает Баку, проводя подобные масштабные мероприятия? Например, в Сочи и Казани благодаря Олимпиаде и Универсиаде появились новые дороги, гостиницы, были реконструированы аэропорты, появились новые спортивные объекты? Какова инфраструктура Баку? В каком состоянии были спортивные объекты? Что-то пришлось достраивать или ремонтировать?

Для Исламских игр не пришлось ничего строить, так как все объекты у нас были готовы и находились в прекрасном состоянии. Площадками для соревнований стали модернизированные спортивные арены, успешно прошедшие обкатку на первых Европейских играх. Среди них наиболее значимые — Олимпийский стадион, гимнастическая арена, Дворец водных видов спорта, Бакинская теннисная академия, центр тяжелой атлетики, стадионы «Далга арена», «Баксель арена» и другие.

Важно отметить и ту пропагандистскую миссию, которую выполняют различные спортивные состязания, проводящиеся в стране. Это популяризация здорового образа жизни, привлечение к занятиям спортом все большего числа людей. До сих пор на возведенных в различных частях города шахматных площадках собираются и играют рядовые бакинцы. Стимул к занятиям гимнастикой, плаванием, академической греблей и другими видами спорта получают десятки тысяч наших сограждан. Мы также проводим различные акции. В частности, ряд мероприятий был проведен и в период подготовки Игр исламской солидарности.

У соревнований есть свои спортивные и звездные посланники, которые играют важную роль в доведении до мировой общественности послания Игр относительно солидарности, мира, ценностей и совершенства, а также становятся кумирами миллионов молодых азербайджанцев. Среди звездных посланников певица Тюнзаля Агаева, актеры Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, благотворитель и телеведущий Гаджи Нуран и победитель «Конкурс мугама-2011» Миралам Мираламов. Спортивными же посланниками стали Расул Чунаев (греко-римская борьба), Рустам Оруджев (дзюдо), Рафаэль Агаев (карате), Гаджи Алиев (вольная борьба), Ильхам Закиев (парадзюдо), Радик Исаев (таэквондо), Кямран Шахсуварлы (бокс) и многие другие.

Какие бизнес-перспективы открывают подобные мероприятия?

Для нас это возможность развить туризм. К нам приезжают из России из европейских стран, из стран Среднего и Ближнего Востока, таких как Ирак, Египет и даже Афганистан.

Сколько участников и сколько стран заявлены на Игры?

В Исламскую спортивную солидарность входит 57 стран-участниц. На сегодняшний день подтвердили участие 55 стран. Ждем подтверждения еще от двух стран — Судана и Ливии. Кувейтские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом

Кем осуществляется допинг-контроль? Сотрудничает ли СФИС со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)? Если да, то в какой форму осуществляется взаимодействие?

Несомненно, допинг контроль осуществляется. Его проводит немецкая компания PWC Совместно с Азербайджанским национальным антидопинговым агентством. Все анализы будут высылаться в две лаборатории: в Кельне и в Дохе.

В чем главное отличие Исламских игр от Олимпийских? Какие цели и задачи решает центральный управленческий орган СФИС?

Во-первых, мы стараемся, чтобы эти Игры не стали повторением олимпийских. Это совершенно разный формат, начиная от вопросов квалификации, заканчивая количеством видов спорта и участвующих атлетов. Это совершенно разные вещи. Наша главная цель — провести очередное комплексное спортивное мероприятие с соответствующей обстановкой, во многом схожее по атмосфере с Олимпийскими играми. Кроме того, это бесценный опыт для участия в будущих соревнованиях. Само ощущение от соревнований разительно отличается от того, что чувствуют спортсмены на любых других стартах.

Как изменился Баку за время подготовки к Играм? Сколько человек было задействовано при подготовке и проведении соревнований?

Около полутора тысяч человек — это оперативный офис работы по подготовке к Играм. Задействовано около 8 тысяч волонтеров для операционной работы и около 4 тысяч — на церемонию открытия и закрытия. Во всех сферах подготовки к стартам работает около 14 тысяч человек, не считая офиса и волонтеров.

Как формировалось волонтерское движение? Есть ли волонтеры из России или люди с опытом работы на сочинской Олимпиаде?

Волонтерское движение в Азербайджане возникло давно. Более 20 лет назад была открыта первая неправительственная молодежная организация, которая занималась вопросами организации волонтеров. Но революция в волонтерском движении произошла во время Европейских игр, когда были задействованы 18 тысяч юношей и девушек, в том числе и из России. Это помогло и во время проведения других спортивных мероприятиях на территории страны. Представляете, стоило нам дать объявление, как мы получили свыше 10 тысяч заявок.

К Играм солидарности у волонтеров появился свой гимн. Гимн волонтеров — «Салам, Баку» стал первой песней подобного рода. Слова написал директор Операционного комитета Игр Эльчин Сафаров, а музыку — звездный посол Игр Тюнзаля Агаева. Жанр — поп, но в исполнении участвуют и наши народные музыкальные инструменты — тар и гавал. Мы не теряем связи с волонтерами от мероприятия к мероприятию.

Каковы перспективы России стать участником Исламских игр, все-таки наша страна многонациональная и вправе быть в числе участников.

Россия уже является наблюдателем в исламской конференции стран, и я уверен, достаточно простого запроса в Исламскую солидарность, чтобы ваша страна получила приглашение на эти Игры также, как и на первые Европейские игры в Баку.

Беседовал Андрей Стрельцов

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