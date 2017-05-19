Взять Казань

Иногда очень хочется сменить картинку, на короткое время вырвавшись из повседневной жизни. В пятницу вечером сесть в самолет или на поезд, чтобы провести выходные в совсем иных декорациях. Для краткосрочных путешествий не нужен повод, достаточно живого интереса, легкости на подъем и… предварительной подготовки. Когда у тебя всего два дня, о подробном изучении города речи не идет, но и первого знакомства может быть достаточно, чтобы узнать главное, увидеть новое и влюбиться. «Лента.ру» отправилась в Казань.

Первый взгляд

Этот старинный город с многовековой историей парадоксально и гармонично сочетает древние архитектурные артефакты с новшествами, построенными к Универсиаде. По прилету сразу поражают две вещи: современный, удобный, с развитой инфраструктурой аэропорт и работающий Uber. Забегая вперед, стоит отметить, что средняя поездка по городу обойдется в 100 рублей, а от аэропорта до центра — около 450.

Мечеть Кул-Шариф обязательна к посещению Фото: Константин Чалабов / РИА Новости 1 /2

Пока едешь, хочется не пропустить ни единой детали проносящегося за окном пейзажа. Вот спортивные объекты, вот похожий на сказочный дворец Театр кукол, вот центральные улицы с прекрасно сохранившимися домами разных эпох. Не обходится и без кричащей рекламы и удивительных с точки зрения копирайта вывесок, однако город это не слишком портит.

С чего же начать «взятие Казани»? В списке прилежного туриста наверняка найдется Кремль, улица Баумана, Богородицкий монастырь и набережная — позволим себе поучиться у французов art de vivre и выберем не просто ставить галочку напротив достопримечательностей, а по-настоящему увидеть город.

На кофейной гуще

Утренней идеей номер один может стать пункт «выпить кофе». В Казани озабочены качеством этого вопроса — все больше и больше открывается не сетевых, а авторских мини-кофеен, где зерно жарят сами или закупают у лучшего поставщика. В «Гудини кофейная лавка» (улица Кави Наджми, 3) всего один большой столик, но такие вкусные брауни, безупречно сваренный кофе и компетентные бариста, что хочется забрать все это с собой. Видимо, для этих целей одна из полок представляет собой магазин открыток, смешных чашек и кофе. Цены радуют: капучино — 140 рублей, раф — 180, напиток из каскары — 100 рублей.

Утренней идеей номер один может стать пункт «выпить кофе» Фото: @gudinicoffee

В Coffee Shop «Нефть» (улица Университетская, 7) кофе пьют под альтернативную музыку и в индустриальном интерьере. Никаких «мимими», только качество, только лучшее зерно и крепкая рука ребят, стоящих за стойкой. Меню простое: без молока (альтернатива, эспрессо, американо), не кофе (какао и чаи), с молоком (макиато, флэт-уайт, латте, раф, капучино) и авторские, за которыми, собственно, и стоит идти в «Нефть». О прекрасном: снежный раф с мятой; банана-раф — как ни странно, с бананом; луговой раф, для которого специально варят сироп из трав; грушевый чай. За внушительную порцию просят 220 рублей. Сладости и завтраки тоже есть, голодным не останешься, но все это скорее про fun, нежели серьезная еда.

Если надо поесть, то можно заглянуть в кофейню «Жаворонок», которая работает по будням с 7.30, а в выходные с 9.00. Ранние пташки найдут в меню бейглы, яичницу на тосте, кашу с бананом и даже различные супы. Интерьер простой: много света, пастельные цвета — словом, все, что нужно для комфортного завтрака и создания отличного контента для Instagram.

Ближе к телу

Здесь стоит сделать лирическое отступление и сообщить, что в Казани находится один из лучших спа-комплексов в России, называется он Luciano и построен женой президента республики. При таких вводных совершенно очевидно, что качество предоставляемых услуг на весьма достойном уровне. А концентрация публичных людей и знаменитостей в банных халатах — как купальщиков в сезон на сочинском пляже.

Соразмерна ли цена получаемому удовольствию? Вполне! Самый простой и несколько аскетичный номер стоит девять тысяч рублей (доступ в термальный комплекс включен) и около шести тысяч — без спа-услуг.

Незаметно провести в Luciano весь день, плавно перетекая из бассейна в парную и из хаммама в джакузи — легче легкого Фото: спа-комплекс Luciano 1 /2

Термальный комплекс — это двухуровневое пространство, где есть буквально все: бассейн с морской водой, молочная ванна, джакузи, теплый бассейн с лежаками, гидромассаж, а этажом выше представлено многообразие парных: хаммам, русская баня, сауна ароматическая и обычная и т.д. Идеальная чистота, безукоризненно вежливые работники, полезные снеки для желающих перекусить и оздоровительные чаи доступны совершенно бесплатно. Словом, незаметно провести в Luciano весь день, плавно перетекая из бассейна в парную и из хаммама в джакузи — легче легкого.

Можно сделать перерыв на массаж или потренироваться в спортзале, который устроен как Диснейленд для фитнес-адептов. Существуют также оздоровительные программы продолжительностью в неделю или спа-выходные, включающие различные процедуры. Уже ради себя самого — такого спокойного, отдохнувшего и посвежевшего — нужно ехать в Казань.

Назад в СССР

Культурную программу можно выполнить, совершив променад по центру с подъемом к Кремлю, осмотром мечети Кул-Шариф и многочисленных музеев. Прогулку в Парке Горького в погожий день тоже можно назвать приятной, таксисты почему-то настойчиво рекомендуют попить в парке кофе. Стоит поверить и проверить.

Кстати, о музеях. Оставим тяжелую артиллерию на совести экскурсоводов и расскажем про Музей счастливого детства (улица Баумана, 47, к. 9). Ностальгия и нежные воспоминания достигнут максимума при виде игрушек, книжек, одежды, игровых аппаратов, постеров с сериалом «Просто Мария» и других совершено бесценных вещей из далекого прошлого. В музее можно не только вновь увидеть знакомые вещи, но и в прямом смысле прикоснуться к советскому времени.

Разносолы по-казански

Для туристов-пуристов дегустация местной кухни является важной частью путешествия. Где, как не в Казани, отведать знаменитый чак-чак, шурпу, беляш, очпочмак (маленький треугольный пирожок с мясом и картошкой), губадию (сладкий пирог, где начинка — слои творога, риса и изюма) и многие другие деликатесы! За национальной кухней нужно отправиться в «Татарскую усадьбу» (улица Марджани, 8). Будет вкусно, сытно и по канонам.

Губадия — традиционный сладкий пирог с начинкой из творога, риса и изюма Фото: Егор Алеев / ТАСС 1 /2

Если тесто и обилие мяса не входит в ваши планы, то можно пообедать в гастропабе «Квартира 63» (улица Большая Красная, 63). В основе концепции местные продукты. В меню — бурата с маракуйей, скумбрия с лимонно-базиликовым ризотто, ньокки с кальмарами и спаржей, бараньи сердца с пюре из сельдерея. Винная карта обширная, а бутылку можно купить и с собой, причем с хорошей скидкой. Легкий минус — довольно расслабленный сервис, но для развития вкуса и впечатлений место довольно правильное.

Еще одна рекомендация, которую поддерживают местные жители, — бар «Соль» (Профсоюзная улица, 22). Охарактеризовать это место лучше всего словосочетанием «просто и вкусно». Трудно удивить сэндвичем, пусть даже и фруктовым (в составе — заправка из сливочно-творожного сыра, орешки, мята, апельсин и банан на гриле), или бургерами, хоть и в количестве шести штук, но, с другой стороны, вкусно пообедать без открытий тоже приятно.

На ход ноги

На десерт расскажем про десерт. На улице Некрасова, 31, расположилась маленькая кофейня «Мари Мадлен». Вернее, самое главное здесь — большая кухня, где проводят мастер-классы по выпечке и созданию тортов. Можно поучиться как у признанных европейских мастеров, которые приезжают в Казань с завидной регулярностью, так и у местных преподавателей. В программе обучения — сложносочиненные торты, классика десертов и капризные макарон. Если желания готовить нет, то занимайте места в кафе, макарон с новаторскими вкусами и необычные эклеры строго рекомендованы.

По логике, на этой сладкой ноте стоит закончить, но тогда рассказ о вкусе Казани будет неполным. Вечером всенепременно отправляйтесь в бар. При относительном богатстве выбора лучше всего остановиться на двух: многоликом ReLab и тайном Mr. Willard.

Попасть в Mr.Willard можно только по рекомендации, полученной от барменов в ReLab, но можно пройти и в качестве плюс один, что не гарантирует возможности повторного визита. Бар без специальной навигации не отыщешь, находится он между лестницей и заколоченной дверью. Переступая порог, оказываешься в очень уютном зале на несколько столиков, где центр и смысл притяжения — барная стойка.

Философия барменов — командная работа и принцип «господа готовят напитки для господ». Пока коктейли смешиваются, щеголеватые бартендеры поддерживают светскую беседу и тщательно стараются угодить со вкусом. Меню состоит из 12 дринков и меняется раз в месяц. Ужинать в баре не возбраняется, шеф-повар находится в зале и обсуждает с гостями вкусовые предпочтения и настройки остроты.

Пожалуй, на этом высоком градусе «взятие Казани» можно считать реализованным. На память с собой берите чак-чак, казы и самые лучшие впечатления, которые, как известно, срока годности не имеют.