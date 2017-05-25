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На свободу с чистой совестью

Новая жизнь Обамы и его семьи — еще лучше прежней

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US former President Barack Obama and his wife Michelle walk during their visit to Siena, Tuscany region, Italy, Monday, May 22, 2017. The Obamas arrived in Tuscany last Friday for a six-day holiday. (Fabio Di Pietro/ANSA via AP) комментарии:
Фото: AP / East News

20 января 44-й президент США Барак Обама и его семья выехали из Белого дома, в котором они провели восемь лет. Скинув тяжелое бремя, 56-летний бывший глава государства вместе с 53-летней супругой Мишель пустился в романтичные путешествия, проводит время с друзьями-знаменитостями и наслаждается свободой. Недавно репортеры заметили пару на роскошной вилле в итальянской Тоскане. Изучив репортажи светской прессы, «Лента.ру» рассказывает, как наверстывает упущенное знаменитая американская чета.

Дорвались

После того как супруги пожали руку президенту США Дональду Трампу, сели в военный вертолет и вылетели на авиабазу Эндрюс, в их жизни началась новая глава. Покинув Белый дом, Обама вместе с женой сразу отправились на отдых в Калифорнию, чтобы от души поиграть в гольф. Потом полетели на частный остров в регионе Вест-Индия, где рассекали волны, занимаясь кайтбордингом в компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Пользователи социальных сетей с восторгом репостили снимки улыбающегося Обамы на катере и создавали мемы, шутя об обретенной им свободе. Журналисты сопровождали политика даже на пляже, причем семейство встречало съемочные группы и папарацци без раздражения.

😂 #obama #obamameme

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«Когда никто на работе тебя не ценит, ты увольняешься, и все летит к черту».

Супруги отметили праздник всех влюбленных. «С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и лучший компаньон на острове», — написала Мишель в Twitter.

Однако на этом отдых не закончился. Вернувшись в Нью-Йорк, в рамках культурной программы супруги отправились на бродвейскую постановку и поужинали в компании фронтмена группы U2 Боно.

Также Барак и Мишель погостили на ранчо «Мираж» в Калифорнии, где находится дом бывшего американского посла в Испании Джеймса Костоса и его супруга, дизайнера интерьеров Майкла Смита. Именно он декорировал Белый дом с 2008 года.

В начале марта чета встретилась в штате Небраска с американским миллиардером Уорреном Баффеттом, после чего улетела на Гавайи и на Тетиароа (остров во Французской Полинезии). Кстати, Тетиароа — райское и очень престижное местечко — недавно также выбрала Пиппа, младшая сестра герцогини Кембриджской Кэйт Миддлтон, для своего медового месяца.

Держать позиции

Даже сложив с себя обязанности первой леди США, Мишель Обама продолжает активную деятельность по борьбе за права и здоровье граждан страны. Она выступила на собрании некоммерческой организации The Partnership For A Healthier America в Вашингтоне, где позволила себе упрек в адрес Трампа. Мишель была возмущена тем, что президент приостановил проект, запущенный ею до смены власти в Белом доме: он должен был изменить меню в школах страны, сделав питание детей более здоровым.

«Вам нужно остановиться и подумать. Почему вы не хотите предоставить нашим детям лучшее питание в школах? Что с вами не так и почему вы не говорите об этом открыто?» — спросила она, обращаясь к президенту.

Также семья курирует фонд Obama Foundation, созданный в январе 2014 года. Планирует построить библиотеку и музей в Чикаго. Они видят свою миссию в поддержании демократических устоев в американском обществе, мира и благоденствия граждан.

19 мая бывший президент прибыл вместе с женой в Италию на частном самолете. Пара остановилась на вилле Borgo Finocchieto в Сиене.

Во время путешествия по стране супруги чувствовали себя абсолютно расслабленно, занимались спортом и посетили основные достопримечательности округи. Обама играл в гольф, катался на велосипеде и терпеливо фотографировал жену на фоне живописных пейзажей.

Девочки, которые выросли в Белом доме

Дочери Обамы, 18-летняя Малия и 15-летняя Саша, также отдыхают от постоянного пребывания в центре общественного внимания.

Хотя, по словам Мишель Обамы, девочки покидали Белый дом со слезами на глазах. Накануне отъезда устроили вечеринку с друзьями, пригласив их на пиццу. Эти стены стали для сестер родными — ведь они провели там большую часть своей сознательной жизни. Однако обе юные американки нашли занятия по душе. И у них не осталось времени даже на отдых с родителями.

Окончив частную школу «Сидуэлл Френдс» в Вашингтоне, Малия взяла год перерыва в учебе перед университетом. 30 января девушка приступила к трехмесячной оплачиваемой стажировке в продюсерской компании Харви Вайнштейна The Weinstein Company.

У нее есть шанс получить работу в нью-йоркском офисе. Она трудится в отделе производства, где отбирает перспективные сценарии. Ей платят девять долларов в час.

Личная жизнь Малии все так же интересует журналистов. Девушку фотографируют в дверях офиса и на редких свиданиях. Также она присоединилась к митингу против возобновления строительства нефтепровода Dakota Access, которое намерен разрешить Дональд Трамп.

Саша Обама еще посещает «Сидуэлл Френдс». СМИ редко ее преследуют, позволяя спокойно учиться. Она так сосредоточена на занятиях, что из-за контрольной работы в школе пропустила прощальную речь своего отца.

Элиза Таян

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