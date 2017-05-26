В радиоактивный пепел

Группа ученых из Принстонского университета обвинила в халатности Комиссию по ядерной регламентации США (Nuclear regulatory commission — NRC). Они выяснили, что во время принятия программы мер по защите от радиоактивной угрозы комиссия опиралась на ошибочные данные. «Лента.ру» разобралась, к чему может привести такая оплошность и как скоро в США воссоздадут мир игры Fallout.

В большинстве АЭС США ядерное топливо располагается в непосредственной близости от ядерных отходов. После того как топливо удаляется из активной зоны реактора, радиоактивные продукты деления продолжают распадаться, выделяя тепло. Все АЭС хранят отработанное топливо на дне глубоких бассейнов как минимум четыре года, в течение которых оно медленно остывает. По мнению авторов статьи, опубликованной в журнале Science, это и является главной проблемой.

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В бассейнах топливные стержни хранятся в огромном количестве и плотно упакованы, из-за чего эти отходы крайне нестабильны. Бездействие NRC приводит к высокому риску возникновения так называемого радиоактивного пожара в местах охлаждения отработанного ядерного топлива близ реакторных отсеков.

Физик Фрэнк Фон Хиппель (Frank von Hippel) подсчитал, что в случае возгорания на одной из старейших АЭС в городе Пич-Боттом (штат Пенсильвания) под облаком радиации окажется территория, вдвое превышающая площадь Нью-Джерси (около 50 тысяч квадратных километров). Это приведет к эвакуации восьми миллионов человек, а финансовые убытки составят два триллиона долларов.

АЭС Пич-Боттом Фото: Carolyn Kaster / AP

При оценке потенциальной угрозы в независимой комиссии могли умышленно допустить ошибки, говорят ученые. Фон Хиппель утверждает, что представители ядерной промышленности непосредственно, а также через Конгресс оказывали давление на NRC, чтобы занизить потенциальные последствия катастрофы. «В ином случае это сулит увеличением расходов и приведет к закрытию большого числа атомных электростанций, — добавил фон Хиппель. — К сожалению, если общество будет молчать об этой опасной ситуации, NRC продолжит поддаваться влиянию отрасли».

По данным NRC, пожар в бассейне с отработавшим топливом в ядерном реакторе приведет к ущербу в размере 125 миллиардов долларов. В том же отчете комиссии говорится, что скорейшая отправка стержней в сухие контейнеры может сократить радиоактивные выбросы от пожаров на 99 процентов. Однако в NRC посчитали, что вероятность такого пожара маловероятна, поэтому меры по обеспечению безопасности были бы неоправданными — соответственно, предприятиям не нужно тратить миллионы долларов на обеспечение этих мер.

Исследователи, наоборот, уверены в том, что риск катастрофы слишком велик, чтобы о ней молчать и пренебрегать мерами безопасности. Спровоцировать ее может что угодно — от крупного землятресения до теракта. NCR исключили возможность теракта, как и то, что из-за катастрофы пострадает местность в радиусе более 80 километров от АЭС. Неспособность оценить такие последствия может привести к аварии, уверен Фон Хиппель.

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Примечательно и то, что комиссия занизила потенциальный ущерб от катастрофы в 20 раз по сравнению с оценками ученых. Возмещение убытков в большей степени ляжет на плечи налогоплательщиков. Виной всему — закон о возмещении убытков в области ядерной промышленности Прайс-Андерсона, принятый в 1957 году, который регулирует вопросы, связанные с невоенными ядерными объектами. Согласно этому закону, в случае инцидента АЭС выплачивает не более 12,6 миллиарда долларов на ликвидацию последствий, тогда как остальная сумма возмещается из бюджета.

«Слишком часто NRC использует ошибочные данные для оправдания своего бездействия, в результате чего миллионы американцев подвергаются риску радиоактивного выброса, который сделает непригодными для проживания их дома и лишит их средств к существованию, — утверждает соавтор работы Эдвин Лайман. — Настало время для NRC использовать данные ученых при принятии решений».

Специалисты Принстонского университета уже не в первый раз публикуют подобные статьи, в которых призывают NRC принять меры по минимизации рисков катастрофы. В прошлых работах авторы также указывают на многие ошибки, допущенные при составлении отчетов. Ровно год назад — 26 мая 2016 года — было опубликовано аналогичное исследование, однако цифры в нем были несколько иными. Тогда ученые подсчитали, что крупный пожар на АЭС в Пич-Боттом может привести к необходимости переселения 3,46 миллиона человек с территории общей площадью 31 тысяча квадратных километров. Эти данные были получены с помощью программы, которая моделирует распространение радиоактивного дыма ветром.

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В обеих работах исследователи опираются на сведения, известные об аварии на АЭС Фукусима-1. Землетрясения магнитудой 9,0 вызвало цунами, которое затопило резервные генераторы, вследствие чего станция осталась без электроснабжения и системы охлаждения реакторов. В результате ядерное топливо первого, второго и третьего реакторов начало плавиться, начался пожар, произошло несколько взрывов.

Агентство ядерной и промышленной безопасности Японии подсчитало, что за время аварии в атмосферу было выброшено количество цезия-137, эквивалентное 168 бомбам «Малыш» (так называлась ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму в 1945 году). Аварии был присвоен седьмой, самый высокий уровень по шкале ядерных событий. Из области в радиусе 50 километров от АЭС было эвакуировано 88 тысяч человек, еще столько же покинули дома самостоятельно. Непригодными для жизни оказались 1,1 тысячи квадратных километров земель. По некоторым данным, на ликвидацию последствий ушло около 200 миллиардов долларов.

Именно после аварии в Японии NRC рассмотрела предложения по разработке новых требований безопасности на АЭС в США. Среди прочего тогда предлагалось запретить владельцам предприятий плотно упаковывать отработанное топливо в бассейны и обязать переместить стержни в сухие контейнеры.

«Авария на Фукусиме могла быть в 100 раз хуже, если бы началась утечка воды, покрывающей отработанное топливо в бассейнах возле каждого из реакторов, — комментирует Фон Хиппель. — Тогда это почти произошло в четвертом блоке».

Изображение: PHOTO COURTESY OF MICHAEL SCHOEPPNER, PRINCETON UNIVERSITY, PROGRAM ON SCIENCE AND GLOBAL SECURITY 1 /3

Ученые использовали и данные о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Они проработали возможный сценарий, в котором за основу берутся фактические погодные условия 2015 года. Указывается, что в результате аварии на АЭС Пич-Боттом будут поражены города Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, а также округ Колумбия.

Фон Хиппель напомнил, что даже если комиссия не предпримет никаких мер, за дело может взяться Конгресс США. Решение проблемы, по мнению ученого, заключается в том, чтобы штаты, субсидирующие ядерные реакторы, предоставляли средства только тем АЭС, которые обязуются хранить отработанное топливо в плотно упакованных бетонных контейнерах (сухой способ). В ином случае сильное наводнение, цунами или землетрясение может стать причиной глобальной катастрофы.