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На британский флаг

Сможет ли Федор Чудинов увезти из Шеффилда титул чемпиона мира по боксу

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Джордж Гроувз и Федор Чудинов
Джордж Гроувз и Федор Чудинов
Фото: Reuters

Последние выходные мая будут богатыми на хороший бокс. Внимание любителей этого вида спорта приковано к британскому Шеффилду, где в ночь на воскресенье пройдут сразу два чемпионских боя. Россиянин Федор Чудинов встретится с лондонцем Джорджем Гроувзом, а местный герой Келл Брук сразится с американцем Эрролом Спенсом.

Келл Брук — Эррол Спенс, 27 мая (Шеффилд, Англия)

Нынешняя суббота — большой день для британского бокса. На ринг выйдет много англичан, в том числе одна из главных звезд местного кулачного искусства — Келл Брук. Ему 31 год, за карьеру он потерпел единственное поражение — от значительно более крупного боксера, Геннадия Головкина. Для того поединка, который состоялся поздней осенью 2016 года, Бруку пришлось набрать шесть килограммов и перейти в среднюю весовую категорию. В родном дивизионе (66 килограммов) Келл не проигрывал никому и никогда, одержав 36 побед (25 нокаутом). Именно в этом весе и проводится бой со Спенсом.

Самую значимую победу Брук одержал в 2014 году. В США он померился силами с местным небитым чемпионом мира Шоном Портером и в зрелищном поединке взял верх над фаворитом решением большинства судей. Та победа превратила Брука из неоперившегося птенца в заслуженного и уважаемого чемпиона. В предстоящем бою со Спенсом он может вернуть себе ныне вакантный титул IBF, которым владел до перехода в средний вес для боя с Головкиным.

Сделать это крайне непросто, поскольку Эррол Спенс, пожалуй, самый перспективный боец в полусреднем весе. Ему 27 лет (на четыре меньше, чем Бруку). Он одержал 21 победу (18 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Кидать его сейчас под Брука — решение крайне рискованное, но менеджер американца, серый кардинал бокса Эл Хэймон всегда знает, что делает, и его бойцы почти никогда не проигрывают.

И Брук, и Спенс предпочитают атаку обороне. Оба мощно пробивают и всегда идут за нокаутами. Оба ни секунды не сомневаются в своей победе и спокойно рассуждают о следующих соперниках. По зрелищности бой американца и британца запросто может не уступить поединку Энтони Джошуа — Владимир Кличко. Букмекеры, как ни странно, отдают заметное предпочтение Спенсу. Коэффициент на его победу — 1.44, на победу Брука — около 3.

«Спенс очень хороший левша, умело использующий длину своих рук. У него хорошая скорость, хорошее боксерское мышление, но дело в том, что я более опытен, он никогда не сталкивался с соперником вроде меня. Он никогда не чувствовал моей мощи. Последние два боя он провел против Леонарда Бунду и Криса Алгиери, у которых очень низкий процент побед нокаутом. В моем лице он встретит самого жестко бьющего панчера», — сказал Брук, и с ним трудно не согласиться.

Джордж Гроувз — Федор Чудинов, 27 мая (Шеффилд, Англия)

В тот же вечер на той же арене на ринг вернется россиянин Федор Чудинов. Его соперник — британец Джордж Гроувз, для которого это четвертая попытка завоевать титул чемпиона мира. Предыдущие три титульных боя он проиграл — дважды нокаутом соотечественнику Карлу Фрочу и однажды — близким решением судей шведу Баду Джеку. В 2016 году дела у Гроувза шли только в гору, он одержал четыре эффектных победы и сейчас находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

Федор Чудинов владел титулом чемпиона мира по версии WBA c 9 мая 2015 года, когда он раздельным решением судей победил в Германии местного ветерана Феликса Штурма. После этого Федор удачно защитил титул с британцем Фрэнком Буглиони, но в феврале 2016 года потерпел более чем спорное поражение в реванше от Штурма. Немца вскоре поймали на допинге, и пояс остался вакантным.

Федор ничуть не слабее Гроувза, но одолеть в Англии местного парня, если нет явного превосходства в классе, крайне непросто — судейство в Великобритании отнюдь не всегда объективное. Да и 15-месячный простой может создать проблемы для 29-летнего, особенно на фоне большой и успешной работы Гроувза в 2016 году.

Россияне редко побеждали британцев на их поле. Есть хорошие примеры: например, Сергей Ковалев красиво разобрался с Натаном Клеверли в 2013 году в Кардиффе, но чаще боксеры из России в Соединенном Королевстве проигрывали. Вспоминаются поражения Кости Цзю от Рикки Хаттона в 2005-м, Евгения Градовича от Ли Селби в 2015-м и недавний проигрыш Петра Петрова Терри Флэнагану.

Для победы над Гроувзом Федору Чудинову необходимо бить значительно точнее, чем в бою со Штурмом. Возможно, при объективном судействе этого будет достаточно. Гроувз — боксер сильный, но вполне доступный. Если по нему плотно попасть, он сразу же поплывет.

Букмекеры в россиянина не особо верят. Коэффициент на его победу — 4,38, на британца — 1,26. Тем не менее Федору вполне по силам победить и сломать неприятную тенденцию для российских боксеров на Туманном Альбионе.

Михаил Потапов

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