Ром среди ясного неба

На большие экраны выходит пятая часть франшизы «Пиратов Карибского моря» — «Мертвецы не рассказывают сказки». История, возникшая на основе популярного диснеевского аттракциона, имеет мало общего с реальностью. Заклятия, ожившие утопленники, путешествия на тот свет и обратно — все это чистое фэнтези. Но есть в «Пиратах» и пересечения с нашим миром.

Неутолимая жажда наживы определяла поступки и грязных пиратов, и контрабандистов, и респектабельных купцов. Один из главных антагонистов пиратов — лорд Катлер Беккет, глава могущественной Британской Ост-Индской компании. Движимый меркантильными соображениями и жаждой мести, он завладел сердцем морского дьявола и фактически стал единоличным хозяином Карибского бассейна. В реальности компания не занималась освоением Вест-Индии, то есть Карибов, но зато помогла Великобритании подчинить почти весь мир. «Лента.ру» разбиралась в том, как это удалось частной корпорации, а также изучила образ Британской Ост-Индской компании в «Пиратах Карибского моря».

Дали перца

В конце XVI века цены на пряности в Европе резко выросли. Их привозили голландские и португальские купцы из Южной и Восточной Азии. Английским коммерсантам тоже хотелось наладить прямую торговлю с Ост-Индией, но поскольку экспедиции такого уровня были рискованными и очень дорогими, им пришлось объединиться.

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Так 31 декабря 1600 года и была образована «Компания купцов Лондона, торгующих в Ост-Индиях», получившая хартию от Елизаветы I на монопольное ведение дел в Индии. У компании было 125 акционеров (в том числе и сама королева), капитал — 72 тысячи фунтов стерлингов.

С 1600 по 1610 год компания организовала три экспедиции в Ост-Индию, крайне успешные. Уже в 1612 году открылась первая фактория в Сурате, в Индии. Тогда же закрепилось официальное название — Британская Ост-Индская компания. Свои Ост-Индские компании появились в Голландии, Португалии, Франции и нескольких других европейских странах, но конкуренции с британцами они в итоге не выдержали.

Спустя несколько лет Британская Ост-Индская компания разместила свои акции на бирже, то есть, говоря современным языком, стала публичным акционерным обществом. Самым первым. Тогда же окончательно оформилось ее корпоративное устройство. Ежемесячно проводились собрания акционеров, решения принимались большинством голосов. Текущим управлением занимался совет директоров из 15 человек, избиравшихся акционерами. Также акционеры назначали главного директора и его заместителя, генерал-губернатора, управляющего делами в Индии, и коммодора, командующего флотом. Организовав мощное парламентское лобби, компания добивалась все больших торговых привилегий. Поскольку ее кредитами часто пользовалась королевская казна, правительство шло навстречу совету директоров во всех вопросах.

Изображение: Francis Hayman / Wikipedia Ост-Индская компания подготовила почву для включения Индии в состав Британской империи.

«Для любого найдется плата, которую он примет»

В фильмах Британскую Ост-Индскую компанию возглавляет Катлер Беккет. Высокомерный и расчетливый, он начинал простым служащим и сделал головокружительную карьеру. В молодости побывал в плену у пиратов, возненавидел их и поклялся истребить. Ради этого он даже заключил шаткий союз (держащийся на шантаже и угрозах) с морским дьяволом — Дейви Джонсом. Собрав огромную армаду, Беккет лично повел ее против объединенного пиратского флота в генеральное сражение, но погиб вместе со своим судном, после того как «Летучий голландец» — корабль Джонса — выступил против него.

Беккет — и директор корпорации, и губернатор, и верховный главнокомандующий. В реальности один человек не мог все это совместить. Экранному герою явно приданы черты Наполеона Бонапарта: невысокий рост, двууголка... Оба высокомерные, властолюбивые, оба добились успеха, начав с самых низов.

Будучи антагонистом пиратов, Беккет представляет закон и преследует по сути благородную цель — искоренение преступности. Однако его методы порой бесчеловечны. Он действует по принципу «цель оправдывает средства». Точно так же, как Ост-Индская компания — и экранная, и реальная.

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: На краю Света» Лорд Беккет возглавлял компанию во второй и третьей частях франшизы. В фильме его изобразили диктатором с неограниченными полномочиями.

Государство в государстве

Сформировав устойчивую структуру и совершив пробные экспедиции, Британская Ост-Индская компания развернула широкую торговлю. Основным государством на территории современной Индии в то время была Могольская империя, и именно с ее правителями, падишахами, договаривалась компания.

В 1616 году у корпорации было пять факторий, в 1640-м — 23. И не только в Индии: несколько — на территории современной Индонезии, одна даже была в Японии. Английские купцы вывозили малайский перец, хлопчатобумажные ткани, шелк, сахар, чай, пряности. Все это покупали за серебро и золото, поскольку английские товары индийцев не интересовали.

В 1660 году король Карл II разрешил Британской Ост-Индской компании чеканить собственную монету, иметь собственные войска, по своему усмотрению вести военные действия и управлять территориями. Фактически возникло целое государство.

Дела шли все успешнее, прибыль акционеров превышала 250 процентов. В 1686 году Ост-Индская компания впервые применила военную силу. После неудачных переговоров с наместником падишаха в Бенгалии по поводу налогов компания отправила туда два корабля с солдатами. Дважды обстреляв берег, корабли отошли в низовья реки Хугли, к форту, который потом станет городом Калькутта. Там их внезапно настигли могольские войска. Целый год длилась осада. Наконец англичане запросили мира. Падишах, понимая выгодность торговли, за большую контрибуцию и под честное слово англичан восстановил торговые привилегии компании.

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: На краю Света» Беккет на время подчинил себе Дейви Джонса, капитана «Летучего голландца». С помощью морского дьявола глава компании хотел уничтожить всех пиратов и стать хозяином Карибского моря. Но в итоге Катлер Беккет погиб.

Переговоры?

Междоусобные войны могольских княжеств укрепили положение компании в регионе. Англичане уже не просто торговали, а добивались контроля над территориями и протекций над княжествами. Население десятков деревень фактически превратили в рабов. Налоги с торговли заменялись фиксированными выплатами местным князьям. Также агенты компании добились лояльного отношения со стороны местных банкиров, которые, в свою очередь, контролировали индийских торговцев и ремесленников. В результате Британская Ост-Индская компания вытеснила из Индии своего давнего конкурента — Голландскую Ост-Индскую компанию.

Теперь английские коммерсанты соперничали с французскими. Сами Лондон и Париж придерживались нейтралитета, но их предприятия в Индии наращивали военную мощь, в первую очередь — наймом и обучением сипаев, то есть рекрутов из местных. В 1757 году, после нескольких мелких стычек, произошла битва при Плесси. Британская Ост-Индская компания выступила против правителя Бенгалии Сираджа уд-Даула и поддерживающих его французов. У англичан было три тысячи солдат, у противника — 55 тысяч. Англичане, конечно, не могли с ними справиться, поэтому просто подкупили главнокомандующего Мира Джафара, пообещав сделать его правителем Бенгалии в обмен на капитуляцию. В итоге после нескольких залпов английской артиллерии Джафар отдал приказ к отступлению. Англичане сделали его марионеточным правителем, потребовав контрибуцию и несколько районов Бенгалии в придачу.

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря: На краю Света» Адмирал Джеймс Норрингтон принес Беккету сердце Дейви Джонса и на время сделал главу компании самым могущественным человеком на планете.

Ничего личного

С этого момента в Индии начинается эпоха Британской Ост-Индской компании. К 1763 году вооруженные силы компании насчитывают уже 23 тысячи хорошо обученных солдат. И эта армия постоянно воюет с соседними княжествами. Князья пытались ослабить влияние Британии в Бенгалии, но терпели поражения одно за другим, уступая компании все новые территории и, что особенно важно, право собирать налоги.

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Основным источником доходов корпорации в итоге стала не торговля, а сбор налогов с подконтрольных земель. Ремесленников прикрепляли к английским факториям, заставляя отдавать продукцию за бесценок, а то и вообще бесплатно. Затем товары перепродавалась индийскому же населению, но уже с наценкой. Независимые производители не выдерживали конкуренции с низкими ценами Ост-Индской компании и разорялись, население страдало от вечно растущих налогов. Все это привело к нескольким бунтам и голоду в 1770 году, от которого погибли 10 миллионов человек. Через 10 лет голод повторился, унеся еще несколько миллионов жизней.

Компания продолжала покорять княжества, обкладывая налогами местное население и нанимая его же в свои постоянно растущие войска. Окончательно подавив все сопротивление на юге Индии, англичане углубилась на север, захватив Дели, Агру и соседние территории.

Изображение: Wikipedia Штаб-квартира компании в Лондоне, 1812 год. К этому моменту она контролировала большую часть Индии.

В 1814 году войска компании вторглись в Непал. Началась Англо-непальская война. Силы англичан были втрое больше, но даже после их победы в двух крупных сражениях Непал продолжал сопротивляться, не желая принимать разорительные условия мира. Война требовала все больше расходов, поэтому в итоге было заключено соглашение, по которому Непал сохранял суверенитет, но обязывался сдавать часть территорий в аренду Британской Ост-Индской компании.

Через три года была разгромлена Маратхская конфедерация. В армии компании уже служили 200 тысяч человек. В середине XIX века подчинились сикхские княжества и Пенджаб. На покоренных территориях строились железные дороги, прокладывались телеграфные линии, а население активно европеизировалось.