Удачный отбор

Более 1,2 миллиона россиян приняли участие в праймериз «Единой России», которые прошли в это воскресенье. Окончательные итоги единороссы еще не подвели, однако уже сейчас с уверенностью утверждают — явка и само число участников предварительного голосования превысили все ожидания. Как удалось сохранить интерес к праймериз после думских выборов и что даст ЕР обновление рядов — в материале «Ленты.ру».

Явка на праймериз, по предварительным данным, превысила девять процентов, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, в некоторых регионах показатели еще более впечатляющие: например, в Саратовской области явка оценивается в 15 процентов. В Брянской области, где намечены выборы как в областную Думу, так и в муниципальные советы, — больше 13 процентов.

Партия власти закрепила процедуру праймериз в партийном уставе еще в 2009 году, однако впервые масштабно, с охватом на всю страну они прошли в прошлом году — в преддверии выборов в Госдуму. Тогда во внутрипартийном отборе кандидатов поучаствовали более девяти миллионов человек. В партии еще в ходе подготовки к предварительному голосованию этого года подчеркивали, что таких результатов не ждут. Если в 2016-м речь шла о выборах федерального масштаба, то эти праймериз сосредоточены вокруг кампаний регионального и городского уровня.

Судя по первым оценкам, в некоторых субъектах интерес к местным выборам оказался выше, отмечает глава ЦИК партии Владимир Бурматов. В частности, во Владивостоке (а Дальний Восток традиционно относится к числу регионов с более низкой явкой) на участки 28 мая пришло на два процента больше избирателей, чем годом ранее.

Более 38 тысяч жителей Ленинградской области подали свои голоса за кандидатов на мандат Сергея Нарышкина, освободившийся после его перехода на должность главы Службы внешней разведки. «Это хороший показатель, мы прогнозировали чуть меньше», — отметил руководитель регионального отделения ЕР Сергей Бебенин.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Отсутствие скандалов — хороший знак

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подводя предварительные итоги праймериз, отметил, что институт предварительного голосования доказал свою эффективность. И подчеркнул, что партии удалось добиться «абсолютной прозрачности».

Праймериз в этом году прошли без громких скандалов, а потому не были в центре внимания общественности, отмечает политолог Дмитрий Фетисов. Исключение — разошедшееся по СМИ и соцсетям предложение кандидата в муниципальные депутаты Барнаула Марины переименовать город в Путинград.

Отсутствие громких инфоповодом позволило институту праймериз зарекомендовать себя как «мощный, сложившийся институт партийной жизни и электоральной кампании», считает Фетисов: «В этом году масштаб праймериз был скромнее, но качество возросло. Это видно и по уровню организации, и по кампаниям участников. Стало заметно меньше популистских и неподготовленных заявлений, все старались говорить о конкретных проблемах и путях их решения».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что всплеск интереса к праймериз «совершенно закономерен». По мнению политолога, это связано «с высокой заинтересованностью населения в политических решениях и последовательном развитии гражданского общества».

Строгий отбор

Как отмечают эксперты, сам механизм предварительного голосования стал более стабильным. В прошлом году его удалось обкатать на парламентских выборах федерального уровня, а в этом — закрепить на выборах в исполнительные органы в городах. Так, например, в Якутске через праймериз отбирали кандидата от ЕР на пост главы города. В результате наибольшее число голосов получил действующий руководитель Айсен Николаев: за него проголосовали более 86 процентов избирателей.

В партии также акцентируют внимание на прозрачности выборов. Жалоб в итоге поступило немного, всего около семидесяти, однако они позволили выявить даже самые мелкие нарушения, отмечает Сергей Неверов. Самое серьезное — попытка кандидата на выдвижение в гордуму Владивостока Дениса подкупить избирателей. В итоге оргкомитет исключил его из предвыборной гонки.

Часть кандидатов, не соответствующих требованиям, отсеяли еще не предварительном этапе. Отбор был строгим: депутата омского горсовета Евгения Сметанина, например, сняли с партийных выборов за отсутствие справки о судимости.

Новая кровь

Поучаствовать в праймериз в этом году решили более 2,2 тысячи кандидатов: конкурс — 3,4 человека на место. Дмитрий Медведев подчеркивал, что почти половина кандидатов впервые получила политический опыт. «47 процентов — это люди, которые первый раз участвуют в этих мероприятиях, — отмечал лидер единороссов. — Это очень хорошая цифра, это означает, что наша партия обновляется».

Дмитрий Медведев Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Довольны в партии власти и тем, что треть зарегистрировавшихся на праймериз — младше 35 лет, а значит, механизм позволяет привлечь в партряды активную молодежь. Тем более в этом году вовлечь в политический процесс их было проще: на региональном уровне шансов у таких кандидатов больше.

Политолог Дмитрий Фетисов отмечает, что «Единая Россия» получила действенный механизм привлечения сильных кандидатов. Это дает партии власти преимущество перед конкурентами: «Другие партии при необходимости проведения праймериз столкнутся с кадровым голодом»

Наказы на лифт идей

По мнению замгенсекретаря ЕР Евгений Ревенко, праймериз стали не только кадровым социальным лифтом, но и «лифтом идей». Дебаты, встречи кандидатов с избирателями позволяют охватить больше населения и услышать их мнение по различным вопросам.

Председатель партии Дмитрий Медведев предложил обобщить наказы избирателей, чтобы включить их в партийные программы в регионах. Он подчеркнул, что ко всем вопросам, которые поднимались населением в ходе дебатов, нужно отнестись внимательно.

Похвалив однопартийцев за праймериз, он вместе с тем напомнил им о необходимости оправдать оказанное доверие. И призвал всех кандидатов, в том числе беспартийных, и впредь придерживаться тех тезисов, которые ими были озвучены: «Это уже их предварительная избирательная программа, они от нее не должны отступать».

Победителям предварительного голосования еще предстоит получить одобрение региональных конференций. И здесь Дмитрий Медведев снова напомнил единороссам о необходимости следовать правилам, которые прописала сама же партия. «Если люди доверили конкретному человеку в ходе предварительного голосования и мы знаем об этом результате, то именно он и будет выдвинут, даже если он по каким-то причинам не нравится местным руководителям», — заключил он.