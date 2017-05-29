«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»

Развитие национального экспорта является вполне логичным ответом на стремительную экономическую глобализацию. Однако в текущих условиях очевидно, что компании-экспортеры нуждаются во всесторонней поддержке — финансовой, страховой, юридической. О том, какие механизмы поддержки и развития этой сферы предлагает Российский экспортный центр (РЭЦ), рассказал его исполнительный директор, председатель правления — генеральный директор АО «ЭКСАР» Алексей Тюпанов.

«Лента.ру»: Недавно на уровне правительства была утверждена стратегия развития РЭЦ до 2019 года. Какова роль финансового блока и ЭКСАР в частности?

Тюпанов: В рамках утвержденной стратегии развития определена роль РЭЦ в качестве основной платформы для создания единого эффективного института развития, нацеленного на формирование общенациональной системы поддержки экспорта.

Нельзя сказать, что до создания РЭЦ в стране это направление оставалось без внимания, — безусловно, существовал широкий инструментарий как прямой финансовой, так и нефинансовой поддержки экспортеров, и многие из этих механизмов были востребованы и эффективны. Проблема была в другом, и это мы хорошо видели, работая в ЭКСАР: бизнес приходил к нам не только с запросом на страхование экспортных поставок, но и с дополнительными вопросами, связанными с поиском надежных контрагентов, с просьбой предоставить аналитику по странам-импортерам. Предпринимателям нужны были консультации по защите интеллектуальной собственности и так далее. То есть формирование единого института поддержки и развития экспорта через оказание комплекса финансовых и нефинансовых услуг экспортоориентированным компаниям — это логичный и закономерный шаг.

Что важно: РЭЦ в качестве единого института поддержки экспорта заполняет «пробелы» рынка и сотрудничает с рыночными игроками, не вступая с ними в конкуренцию. Мы в хорошем смысле этого понятия не изобретаем велосипед. Если посмотреть на опыт иностранных институтов поддержки экспорта (ИПЭ) и оценить наш собственный, то можно заметить, что финансовая поддержка востребована на более поздних этапах экспортного цикла, тогда как нефинансовая направлена на рост числа компаний, выходящих на внешние рынки, за счет решения задач более ранних этапов экспортного цикла.

Какие актуальные моменты учитывались при разработке механизмов поддержки экспорта?

Мы разработали комплекс мер и инструментов финансовой поддержки экспорта, обеспечивающих необходимые условия для повышения привлекательности российской продукции, товаров и услуг. При разработке были учтены все ограничения, включая исключение риска проведения антидемпинговых расследований по линии ВТО, а также соблюдение правил и норм, нацеленных на нераспространение террористических угроз и соблюдение экологических стандартов ОЭСР.

Финансовая поддержка необходима и, соответственно, может быть предоставлена на любом из этапов экспортного цикла для российских компаний и для их иностранных контрагентов. То есть, по сути, утвержденная стратегия РЭЦ содержит те же механизмы финансовой поддержки, которые были в арсенале ЭКСАР и Росэксимбанка, но за счет интеграции финансового и нефинансового блоков и инфраструктурного развития экспортной среды будут созданы условия для существенного увеличения объем несырьевого экспорта и вырастет число компаний, выходящих на внешние рынки.

Можете ли вы перечислить финансовые продукты ЭКСАР, которые будут предложены согласно стратегии?

Цель страховой поддержки — развитие экспортной деятельности и создание условий для упрощения доступа российских предприятий на международные товарные рынки. Эта функция изначально была в ЭКСАР, она сохраняется — с помощью инструментария страхования экспортных кредитов и инвестиций мы защищаем бизнес не только от экономических, но и, что особенно актуально сейчас, от политических рисков. В совокупности это позволяет коммерческим банкам предоставлять финансирование экспортерам без увеличения стоимости заемных средств в связи со специфическими для экспортной деятельности рисками.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Деятельность ЭКСАР (в составе группы РЭЦ) по страховой поддержке также будет обеспечивать снижение рисков российских экспортеров и инвесторов при выходе на внешние рынки посредством страхования ответственности иностранных покупателей или обязательств стран — реципиентов российских инвестиций.

Какие конкретные механизмы будут развиваться в рамках системы экспортного страхования?

Важнейшим элементом системы экспортного страхования в России является формирование и развитие следующих механизмов: снижение влияния на нормативы банков активов (в любой валюте), обеспеченных договорами экспортного страхования (вплоть до 0 в соответствии с общепринятыми международными стандартами и практиками); расширение эксперимента ЦБ РФ по рефинансированию кредитов, обеспеченных договорами экспортного страхования, в части как сроков и валют рефинансирования, так и инструментов финансирования и снижения ставки. Мы также продолжим свою работу в части реализации сделок перестрахования с участием российских страховщиков, российских перестраховщиков, иностранных страховщиков, иностранных перестраховщиков и (или) экспортно-кредитных агентств. У ЭКСАР уже есть существенный опыт в данном вопросе.

Экспортный цикл состоит из нескольких фаз, на каком этапе вы готовы предложить услуги экспортного страхования?

В зависимости от потребностей экспортера, мы готовы предлагать страховые услуги на любом этапе. В каких-то ситуациях необходима поддержка на предэкспортной стадии: страхование и финансирование создания экспортного производства. Часто к нам обращаются за поддержкой на стадии нового экспорта: финансирование иностранных покупателей и банков, финансирование расходов экспортера, страхование кредитов иностранным покупателям и банкам, предоставление гарантий по исполнению экспортером обязательств. Мы также предлагаем финансовые услуги на стадии текущего экспорта: финансирование и страхование дебиторской задолженности экспортера, предоставление транзакционных продуктов (расчетное обслуживание, валютный контроль, конверсии) и другое.

генеральный директор АО «ЭКСАР» Алексей Тюпанов и глва РЭЦ Петр Фрадков Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Какие преимущества получат экспортеры сегмента МСП и планируется ли разработка специализированных финансовых продуктов для них в рамках данной стратегии?

Некрупные экспортеры с годовой выручкой до двух миллиардов рублей в год составляют более 95 процентов предприятий. При этом именно таких предпринимателей принято считать средним классом, драйвером экономического роста — как правило, такие компании способны быстро реагировать на макроэкономические изменения, адаптироваться к потребностям рынка, оперативно внедрять современные технологии.

Вполне закономерно, что в последнее время все больше представителей МСП видят перспективы для своего бизнеса в развитии экспортного потенциала, и для них мы разработали стандартизированные «коробочные» продукты с предварительно одобренным лимитом. Такой подход позволяет обеспечить российских экспортеров существенным конкурентным преимуществом и ускорить процесс заключения сделок. Для некрупных компаний очень важны сроки предоставления финансовой поддержки — скорость принятия решения по финансированию текущих расходов в рамках экспортной деятельности зачастую играет ключевую роль для исполнения обязательств по контракту. Не стоит упускать из виду и географический фактор — Россия страна большая, и для предпринимателей из регионов предпочтительнее решать задачи не через Москву, а в своем городе. Поэтому Группа РЭЦ будет развивать как региональную сеть, так и дистанционные каналы, позволяющие получить экспресс-продукты в режиме онлайн.

Какие отрасли промышленности в данный момент могут обеспечить наибольший рост несырьевого экспорта?

Сейчас ключевые механизмы государственной поддержки экспорта формируются в рамках проектного офиса: мы с коллегами из профильных министерств и ведомств проанализировали основные отрасли промышленности по нескольким параметрам: какие успехи есть сейчас, какой есть потенциал развития, востребованность продукции на зарубежных рынках и так далее. В результате сформировался список отраслей-локомотивов, поддержка которых будет способствовать улучшению общей ситуации. Речь идет об автомобильном, железнодорожном и сельхозмашиностроении, а также авиастроении. Это не означает, что другие отрасли будут обделены, но те четыре, которые я назвал, объективно способны не только продемонстрировать наилучший результат в вопросе «завоевания» внешних рынков, но и подтянуть за собой другие смежные отрасли.

Учитываются ли отраслевые особенности при разработке инструментов поддержки? На решение каких задач будет направлено субсидирование?

Идет работа по формированию отраслевых стратегий и проработка конкретных инструментов поддержки. Я уже говорил о необходимости развития региональной сети внутри страны, зеркальна ситуация и с развитием сети в странах-импортерах российской продукции, поэтому мы активно занялись темой формирования отраслевых торговых домов.

Говоря об инструментах отраслевой поддержки, выделю еще один — механизм субсидирования, который предлагает РЭЦ как Агент правительства. По итогам прошлого года РЭЦ поддержал поставки 23 тысяч единиц автопромышленной техники, выделив субсидии на 2,1 миллиарда рублей. На экспорт сельскохозяйственной техники было выдано 176 миллионов рублей, осуществлены поставки более 700 единиц техники на сумму три миллиарда рублей. В этом году субсидирование будет доступно для снижения затрат экспортеров на сертификацию, омологацию, патентование своей продукции. Также мы будем частично или полностью компенсировать компаниям затраты на участие в международных выставках и рекламных кампаниях под зонтичным национальным экспортным брендом Made in Russia. Уверен, что такой комплексный подход даст результат и российские компании будут занимать достойное место на международной арене.