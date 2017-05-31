Боевая техника Севера

Повышение политико-экономического интереса к арктическим районам, начавшееся в России уже в 2000-е годы, не могло не отразиться на военном строительстве. Старт возвращения российских военных в Арктику был дан в первой половине 2010-х, и это потребовало от них целого ряда новых инженерно-технических решений, не исключая и специальным образом адаптированную технику.

Два в одном

Двухзвенные гусеничные транспортеры первыми начали применять шведы. Для действий в Северной Швеции, отличающейся слаборазвитой коммуникационной сетью и сложной местностью, королевство развернуло специальные соединения (так называемые норрландские бригады). Этим войскам требовалась техника повышенной проходимости.

В конце 1950-х годов инженеры компании Bolinder-Munktell (дочерняя фирма Volvo) предложили использовать двухзвенную гусеничную сцепку. Так появилась машина Bv 202 (в серии с 1964 года). С 1981-го ее сменила в серии машина фирмы Hägglunds Bv 206. Эти удачные машины сейчас использует не только Швеция, но и вооруженные силы еще двух десятков стран, причем не только северных (Канада, Норвегия), но и южных (например, Малайзия, Бразилия или Израиль).

Параллельно разработки техники повышенной проходимости для районов Арктики вел и Советский Союз. На Ишимбайском заводе транспортного машиностроения было создано семейство двухзвенных транспортеров под шифром «Витязь» (в частности, ДТ-10), которые пошли в серию с начала 1980-х.

Военнослужащие 25-го полка морской пехоты США на учениях осваивают транспортер Bv 206, одолженный у норвежской армии Фото: Public Domain / Wikimedia

Однако при оснащении мотострелковых соединений, предназначенных для действий в сложной местности (например, в Карелии и на Кольском полуострове), советские военные полагались на другую машину — транспортер МТЛБ классической компоновки. Заслуженная «мотолыга» до сих пор пользуется уважением в войсках, она была по достоинству оценена и шведами в «норрландских бригадах», куда около 450 этих машин (обозначаемых в шведских вооруженных силах как Pbv 401) попали в начале 1990-х из наличия распущенной Национальной народной армии ГДР.

Не так давно, с середины 2000-х годов, в Швеции выкатили дальнейшее развитие Bv 206 — BvS 10. Машина длиннее и тяжелее своего предка. Она оснащена более мощным двигателем, что позволило увеличить скорость по дорогам с 55 до 65 километров в час. Изначально машину разрабатывали под требования морской пехоты Великобритании (к тому времени Hägglunds уже перешел под контроль британского концерна BAE Systems), однако в дальнейшем она заинтересовала и другие страны, в частности Нидерланды, а также Францию, Австрию и, наконец, собственно Швецию.

Двухзвенные коммерческие транспортеры для арктических условий активно разрабатывают и в Канаде. Однако канадские военные практически не используют эту технику, закупив в начале 2000-х шведские Bv 206.

Возвращение в Арктику

С 2000-х годов российское руководство начало уделять повышенное внимание контролю за арктической зоной. В районе полярной шапки планеты сплелось слишком много интересов. Здесь и залежи полезных ископаемых (в том числе шельфовые месторождения углеводородного сырья), и постепенное смягчение ледового режима, что повышало коммерческую эффективность перевозок по Северному морскому пути. Наконец, это очень чувствительный с военной точки зрения регион, по сути огромное пустое пограничье, отделяющее Россию от США и Канады.

В рамках Госпрограммы вооружений на период 2011-2020 годов значительное внимание было уделено созданию задела по снаряжению и специальной технике, предназначенным для войск, действующих в арктической зоне. Российские военные не просто озаботились закупкой транспортных средств для приполярного бездорожья, но пытаются перенести на арктические платформы основные средства сухопутных войск. К начале 2010-х годов работы велись сразу по нескольким фронтам — как преемственным к семейству «Витязь», так и принципиально новым.

Плакат по развитию технических платформ в рамках ОКР «Арктика». Выставлялся на показе перспективной военной техники в Бронницах, 2011 год Фото: Михаил Жердев

Во-первых, была запущена ОКР «Арктика», по которой военные заказали проработку нескольких типов новых защищенных боевых машин на универсальной межвидовой гусеничной платформе. В частности, был обоснован облик бронированного транспортера-тягача ДТ-4ПБ, а также созданного на его базе гусеничного бронетранспортера (проект «Ледоруб»).

Последний может получить разные виды вооружения в модульном исполнении, включая 30-миллиметровую автоматическую пушку, пулеметы калибра 12,7 или 7,62 миллиметра, а также пусковые установки управляемых ракет «Корнет» — по аналогии с оснащением перспективной «нормальной» бронетехники сухопутных войск («Курганец-25», «Бумеранг»). Боевая масса машины — около 25 тонн, при этом масса прицепа около 7 тонн. Машина перевозит 12 человек: троих в первом звене и девять во втором.

Второе направление дала ОКР «Вездесущий», в общих чертах завершенная еще в 2003 году. Это дальнейшая проработка «Витязей» в вариациях с полезной нагрузкой 10, 20 и 30 тонн (ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ, ДТ-30ПМ). Проект дал универсальное тяжелое шасси с бронезащитой для размещения различной нагрузки.

Среди предполагаемых вариантов использования: техника ПВО сухопутных войск (зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук» и малой — «Тор-М2», также прорабатывался вариант для ракетно-пушечного комплекса малой дальности «Тунгуска»), реактивная артиллерия (РСЗО «Град» и «Смерч») и командно-штабные машины, машины связи и т.п.

Показанные на Параде Победы 2017 года в Москве боевые машины зенитных комплексов «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА» выполнены как раз на базе двухзвенных транспортеров ДТ-30ПМ. Эти машины в базе имеют массу около 60 тонн и оснащены дизельным двигателем мощностью 800 лошадиных сил, что позволяет развивать по шоссе скорость до 43 километров в час.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» на репетиции Парада Победы в Москве, 2017 год Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Среди арктических проектов российской боевой техники есть и весьма загадочная тема «Рыцарь». О ней мало что известно. Еще с 2009 года велись проработки облика принципиально новой боевой машины пехоты массой более 20 тонн (для сравнения, штатная БМП-3 — 18,7 тонны, перспективная Б-11 на платформе «Курганец» — 25 тонн) с электрической трансмиссией и газотурбинным двигателем мощностью не ниже 400 лошадиных сил. Исполнителем проекта является «Курганмашзавод» (единственный производитель БМП в стране).

О продвижении проекта много писали в 2011-2012 годах, но потом наступила пауза. Довольно долго велась стендовая отработка двигателя: в 2013-м разработчик агрегата обещал закончить его к 2015-2016 годам. Только весной сообщалось, что прототип машины уже практически готов. Начало полевых испытаний запланировано на осень 2017 года.

Подход к снаряду

Следует отметить широту замаха российских военных. На данный момент ни одна армия мира не ставила себе задачу создать хотя бы ограниченную боевую систему сухопутных сил, предназначенную для действий в Арктическом регионе.

Шведские «норрландские бригады», предназначавшиеся для обороны вполне конкретного ограниченного района (Северной Швеции), были постепенно свернуты до единственной Норботтенской бригады, которая с начала 2000-х сокращена до одноименного полка. Подразделения канадских рейнджеров (не более 5 тысяч человек личного состава) полностью лишены тяжелого вооружения и представляют собой, по сути, легкие погранично-патрульные силы, способные работать в условиях Крайнего Севера. Норвежский 2-й пехотный батальон содержит две роты, подготовленные для боевых действий в Арктике, но это, в принципе, легкая элитная пехота со спецподготовкой.

Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-30ПМ Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Российские же военные сформулировали амбициозную задачу: развернуть арктические общевойсковые соединения бригадного уровня со всеми полагающимися средствами усиления и обеспечения, включая бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и технику тыла и связи. Естественно, что такой подход к делу потребовал куда более масштабных работ по созданию и закупкам специализированной техники, по конструированию новых шасси для уже имеющихся образцов вооружения, а также по адаптации этих вооружений к условиям арктическим применения.

Причем речь идет не только о технике сухопутных войск. Активно задействуются в арктических тренировках и ВДВ, а это значит, что рано или поздно будет поставлен вопрос о специальной северной технике и для «крылатой пехоты». Показанный на параде 2017 года «Панцирь-СА» — это комплекс для войск воздушно-космической обороны, а не для ПВО сухопутных войск, при его создании учитывался опыт эксплуатации трех «нормальных» комплексов «Панцирь-С», с 2014-го поставленных на дежурство на Новосибирских островах.