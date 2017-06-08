Высшая школа здоровья

Статус университетской клиники считается в Европе очень престижным. И дело даже не столько в долгой истории конкретной институции, сколько в серьезных ресурсах и уникальных возможностях, которыми она располагает. Одна из лучших европейских клиник такого рода находится в городке Фрайбург на юго-западе Германии.

Время и место

Университетская клиника города Фрайбурга — одно из старейших медицинских учреждений Германии. Создана на базе медицинского факультета местного университета, которому в 2017 году исполнилось 560 лет. Сегодня клиника объединяет 40 отделений, а также разнообразные институты и центры.

Так исторически сложилось, что лучшие врачи и самые передовые технологии сконцентрированы именно в университетских клиниках. Все просто — только здесь неразрывно связаны профильное образование, строго научные исследования и соответствующая практическая деятельность. Эти направления деятельности постоянно взаимодействуют, дополняя, развивая и совершенствуя друг друга.

Фото: Университетская клиника г. Фрайбурга

У каждого профессора сразу два рабочих места — в клинике и университете. С одной стороны, он ведет пациентов. С другой — читает лекции и руководит семинарами по своей специальности, параллельно отбирает студентов и готовит из них будущих сотрудников своего центра или подразделения. Причем делает это, привлекая их к работе в отделении. Каждый самостоятельно решает, чему уделять больше внимания. Главное, чтобы разные виды деятельности — академической и практической — оптимально сочетались. Важнейшее преимущество такого подхода заключается в том, что регулярная работа в клинике позволяет преподавателям лично участвовать в решении актуальных медицинских вопросов, в том числе в диагностике и лечении редких заболеваний, осмысливать этот опыт и передавать другим. В том, что у специалистов во Фрайбурге огромный опыт, сомневаться не приходится. Ведь ежегодно здесь обслуживают 717 тысяч амбулаторных и 91 тысячу стационарных пациентов.

Второе важное преимущество университетской клиники, в сущности, вытекающее из всего сказанного выше, — это доступ к новейшим технологиям, оборудованию и лекарственным препаратам.

Фото: Университетская клиника г. Фрайбурга 1 /4

И наконец, еще один важный момент. Во Фрайбурге трудятся далеко не только немцы. Коллектив университетской клиники предельно интернационален. Здесь специалисты из десятков стран Европы, Америки, Азии. В общей сложности около 12 тысяч сотрудников, в том числе 1650 врачей и 3520 работников среднего медицинского персонала. Каждый сосредоточен на собственной узкой проблематике, зато знает ее досконально. Ни одна стандартная клиника не обладает такими ресурсами.

Большая медицинская энциклопедия

Университетская клиника города Фрайбурга объединяет десятки самостоятельных центров и подразделений — от нейрохирургии и гастроэнтерологии до урологии и торакальной хирургии. Много специализированных детских отделений — с особой атмосферой и персоналом, умеющим работать с самыми маленькими пациентами.

Здесь находится, например, крупнейший в Германии кардиологический центр. В его стенах проводят операции по трансплантации сердца, имплантации дефибрилляторов, аортокоронарного шунтирования с минимальной инвазией, замены и реконструкции клапанов и многие другие.

Но, пожалуй, основная специализация клиники — онкология. В Онкологическом центре осуществляют диагностику и лечение всех видов раковых заболеваний. Ежегодно здесь проходят курс до 10 тысяч пациентов. Причем для каждого разрабатывается индивидуальная программа, которая может включать химиотерапию, гормонотерапию, иммунотерапию, трансплантацию костного мозга и стволовых клеток, а также сопутствующие методы лечения, такие как терапия боли или диетотерапия. Кроме того, с пациентами активно работают психологи.

С онкологией так или иначе связаны самые разные подразделения. Например, в радиологической клинике, оборудованной не только новейшими МРТ, но также цифровыми объемными томографами (они здесь появились едва ли не первыми в мире), ангиографами, цифровыми маммографами и позитронно-эмиссионными компьютерными томографами, проводят точечную диагностику всех органов с минимальной нагрузкой на организм и практикуют минимально-инвазивное лечение опухолей.

Отделение лучевой терапии заслуженно считается одним из лучших в мире. Дело не только в высококлассных специалистах и уникальном оборудовании, вроде линейного ускорителя True Beam STX Novalis Radiosurgery, который сверхточно облучает опухоли размером меньше сантиметра. Дело в передовых научных разработках в данной области. Широко применяется точечное интенсивное облучение, минимизирующее нагрузку на здоровые ткани. В клинике практикуют сочетание лучевой и иммунной терапии для того, чтобы клетки самостоятельно боролись с раком. Применяют интраоперационную лучевую терапию, а также брахитерапию, то есть введение радиоактивного источника непосредственно в опухоль.

Преодолевая границы

На рубеже нового тысячелетия при университетской клинике открылся Центр международных медицинских услуг. Подразделение целенаправленно занимается обслуживанием иностранных пациентов, в том числе русскоговорящих. В любой момент можно туда позвонить и на родном языке получить первичную консультацию о спектре предоставляемых услуг, предварительной стоимости, условиях проживания и многом другом.

Но этим задачи Центра не ограничиваются. Работа с каждым из гостей ведется индивидуально и выходит далеко за формально консультативные рамки. Условно ее можно разделить на три части: подготовка визита, организация пребывания в клинике и, наконец, последующее сопровождение.

Фото: Университетская клиника г. Фрайбурга

Сотрудники центра организуют предварительные консультации, которые проходят в режиме телеконференции и потому не требуют на начальном этапе личного присутствия. Это позволяет пациенту существенно экономить время и деньги. Связь осуществляется по защищенному интернет-каналу, что гарантирует полную анонимность. Дополнительно напрямую на сервер клиники можно пересылать снимки, которые уже на месте оценивают соответствующие специалисты.

Центр помогает с получением визы и ее продлением, в случае если возникает такая необходимость. Планируют программу пребывания в клинике, подбирают подходящее жилье — гостиницу или квартиру для амбулаторных пациентов. Встречают гостя в аэропорту, выделяют персонального переводчика для приватного общения с медперсоналом. По окончании курса готовят, переводят и пересылают медицинские заключения и даже помогают с медикаментами.

Работа центра не сводится только к решению организационных вопросов. По желанию гостей сотрудники организуют индивидуальные шопинг-туры, а также разнообразные туристические экскурсии. Например, прогулки по историческому центру Фрайбурга, поездки в Шварцвальд, на озеро Титизее, в Эльзас или швейцарский Базель. Все это позволяет совместить обследование или лечение с приятной культурно-познавательной программой. Излишне говорить, сколь важны такие вещи с психологической точки зрения, особенно когда речь заходит о пациентах с тяжелыми заболеваниями.

Контакты:

сайт: ims.uniklinik-freiburg.de

почта: info-ims@uniklinik-freiburg.de

тел: +49 761 270 84710; +49 761 270 18120