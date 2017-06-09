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Толстой и эти

11 причин поехать в Ясную Поляну

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Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 год
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 год
Фото: РИА Новости

С 9 по 11 июня в усадьбе «Ясная Поляна» на четырех сценах под открытым небом пройдет театральный фестиваль «Толстой Weekend». На нем будут показаны интерпретации произведений классика, а также постановки по текстам других авторов, созвучных творчеству писателя. Всего в рамках фестиваля состоится около 20 мероприятий: спектаклей, сторителлингов и публичных дискуссий. «Лента.ру» выбрала самые интересные события фестиваля «Толстой Weekend». Полностью программу можно посмотреть здесь.

Специальная версия оперы «Война и мир» Московский академический Музыкальный театр
имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (Москва)

Спектакль «Война и мир», созданный Феликсом Коробовым, Александром Тителем и Владимиром Арефьевым, считается одним из самых ярких в репертуаре театра. Всегда идет с аншлагами, постановка была представлена в рамках Opera Europa, побывала на гастролях в Китае и дважды демонстрировалась на телевидении. В специальной версии спектакля, созданной для Ясной Поляны постановщиками московского спектакля и режиссером Людмилой Налетовой, выступят солисты оперы, артисты миманса и оркестр театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Главные партии исполнят: Наташа Ростова — Наталья Петрожицкая, Андрей Болконский — Дмитрий Зуев, Пьер Безухов — Николай Ерохин, Наполеон — народный артист России Анатолий Лошак, Кутузов — заслуженный артист России Роман Улыбин. В постановке задействовано более 100 артистов.
9 июня 21:00, главная сцена

Сторителлинг «Рассказы для детей Л.Н. Толстого» Центр имени Вс. Мейерхольда (Москва)

В основу спектакля легли сказки «Работник Емельян и пустой барабан», «Праведный судья», «Черепаха и орел», «Зайцы и лягушки», «Белка и волк», «Старуха и волк». Зрители смогут принять участие в спектакле и попробовать себя в новом жанре. В Европе сторителлинг давно существует как вид импровизационного театра, для России же это новый жанр. В Мастерской сторителлинга актеров учат перекладывать мифы и легенды, русские народные и современные сказки, смешные и страшные истории. Здесь искусство рассказывать истории рассматривают в первую очередь как искусство коммуникации со зрителями.
10 июня 11:00, 11 июня 11:00, Яблоневый сад

Спектакль-путешествие «Зеленая палочка» Творческое объединение «GRUPPO BASTON VERDE» (Москва)

«Зеленая палочка» — спектакль, сценой для которого станет вся усадьба, декорациями — ее пейзажи, а среди актеров будут и сами зрители. В основу представления легли детские воспоминания Льва Николаевича Толстого и рассказ его старшего брата Николеньки об утерянном секрете всеобщего счастья, написанном на зеленой палочке.
10 июня 12:00 и 18:00, 11 июня 12:00 и 16:00, территория усадьбы

Сторителлинг «Истории об истории» Мастерская Дмитрия Брусникина (Москва)

Театр на расстоянии вытянутой руки, «Истории об истории» — серия стендап-скетчей на исторические темы в исполнении артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина», проект развлекательный по форме и просветительский по сути. Один за другим на пустой сцене в луче прожектора актеры разыгрывают сюжеты про ключевых героев истории допетровской Руси. В ход идут современный остроактуальный лексикон, культурные и политические аллюзии, а также то, что взбредет в голову артисту здесь и сейчас — номера наполовину импровизационные. Героями сторителлинга станут разные исторические персонажи.
10 июня 17:00, 11 июня 18:00, Парк Клины

Моноспектакль «Севастополь в декабре месяце» Авторы: Артем Гапоненко, Анастасия Бошенкова

Моноспектакль Анастасии Бошенковой представляет миротворческое, завораживающее художественное высказывание, основанное на тексте Льва Толстого. В сознании современного человека война — часто что-то далекое и ненастоящее. Между тем она постоянно присутствует рядом. Находясь в состоянии войны, человек всячески старается не замечать этого, надеясь, что тем самым прогонит ее.
10 июня 21:00, малая сцена

Спектакль «Отцы и сыновья» Московский академический театр имени Вл. Маяковского (Москва)

Актеры выйдут на деревянную веранду, куда сквозь льняные шторы будет проглядывать летнее солнце. Тургеневские барышни будут спасаться от палящего зноя изящными шляпками с широкими полями, кружевными зонтиками, домашним мороженым и холодной водой из ручья, протекающего прямо посреди сцены. Аккомпанементом пению птиц станут романсы Бетховена. Именно в этот русский оазис приезжает в мае 1859 года Аркадий Кирсанов вместе со своим другом Базаровым.
10 июня 21:00, главная сцена

Спектакль «Темные аллеи» по рассказам Ивана Бунина Даугавпилсский театр (Латвия)

В спектакле рассказывается о том, что часто ошибочно называется любовью, — гордыне, желании обладать, неумении прощать.
10 июня 22:30, Яблоневый сад

Публичная дискуссия «Толстой на европейской сцене» При поддержке Гете-института в Москве

В дискуссии принимают участие Армин Петрас — известный немецкий режиссер, постановщик и сценарист, директор Штутгартского Национального театра, автор пьесы по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а также Елена Ковальская — театральный критик, педагог Российской академии театрального искусства (ГИТИС), с 2013 года — арт-директор Центра им. Вс. Мейерхольда.
11 июня 11:00, Дом Волконского

Спектакль о семейных ценностях «Толстого нет» Активный театр (Москва)

Основой для пьесы послужил документальный материал — воспоминания современников, письма, дневниковые записи, вместе с тем автор не пытается точно воссоздать события, предшествующие уходу писателя из Ясной Поляны. Переживания и чувства членов семьи, которые добровольно или насильственно вынуждены всей своей жизнью служить интересам и целям великого человека, — вот нить, на которую нанизываются события истории.
11 июня 14:00, Парк Клины

«Сказки и детские рассказы Толстого» Александра Ислентьева

Программа для детей и родителей, в которой актриса театра «Эрмитаж» Александра Ислентьева рассказывает о Л.Н. Толстом, о яснополянской школе, читает рассказы «Лев и собачка», «Корова», «Два товарища», «Жилетка», «Как тетушка рассказывала бабушке, как ей разбойник Емелька Пугачев дал гривенник», «Акула».
11 июня 17:00, Яблоневый сад

Спектакль «Семья» Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Санкт- Петербург)

В основу камерного спектакля легла пьеса молодого петербургского драматурга Юрия Урюпинского, написанная по мотивам «Крейцеровой сонаты» Толстого. Режиссер Анатолий Праудин поставил вторую часть трилогии, посвященной главным этапам жизни человека. Если в первой части — драматической импровизации «Школа» — герой только начинает свое знакомство с миром и самим собой, то во второй части он уже взрослый человек, ведущий семейную жизнь.
11 июня 18:00, малая сцена

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