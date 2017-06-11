«Не просто классик с бородой»

Усадьба «Ясная Поляна» в наше время не просто музей Л.Н. Толстого, но и место проведения различных культурных мероприятий. С 9 по 11 июня там проходит театральный фестиваль «Толстой Weekend», в котором участвуют ведущие московские и российские театры. А в середине июля в Ясную Поляну на международный семинар приедут британские писатели и литературоведы. О современной жизни усадьбы с ее директором Екатериной Толстой поговорила обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

Почему вы решили сделать «Толстой Weekend» именно театральным фестивалем?

Мне кажется, что это очень созвучно усадьбе. Театр — старая яснополянская традиция. Еще при жизни Льва Николаевича Толстого в яснополянском доме ставились пьесы. И нам показалось важным и актуальным, чтобы в «интерьерах» усадьбы проходил фестиваль «Толстой Weekend».

Каждая постановка — это режиссерская трактовка текста Толстого. Насколько вы лояльны к необычным прочтениям?

К творчеству Толстого режиссеры обращались всегда, и каждый привносил в него что-то от своего времени. Мне как раз очень интересно, как современный человек видит произведения Льва Николаевича. Это и показывает, в чем актуальность Толстого в наши дни. Какие проблемы волновали людей в толстовские времена — и сейчас. Когда речь идет о трактовке толстовских текстов, тут у нас нет неприятия. Каждый может и имеет право читать тексты Толстого так, как это созвучно его мировидению. Скорее, вопросы могут возникать, когда современные авторы пытаются коснуться биографии Льва Николаевича, жизни семьи, особенно последних лет. Здесь трактовки, которые не соответствуют подтвержденным фактам, вызывают вопросы. В этом нужно следовать исторической правде, а не вымыслам и домыслам.

Фото: предоставлено «Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 1 /2

Как вам «Анна Каренина» Карена Шахназарова?

Нас с Кареном Георгиевичем связывают дружеские отношения, и мы ждали этот фильм. Это замечательный фильм, хорошее актерское попадание, образ Вронского и образ Каренина очень интересны. Нам было интересно посмотреть на новую трактовку нашего любимого романа, и она нас не разочаровала.

В свою очередь, поскольку каждая экранизация текстов Толстого бурно обсуждается, не могу не спросить вас об «Анне Карениной» Джо Райта и британском сериале «Война и мир».

То, что не только российские режиссеры обращаются к Толстому, — это очень важно для популяризации творчества Льва Николаевича. После того как в Европе зрители посмотрели сериал «Война и мир», в разы выросли продажи книг Толстого, то есть усилился интерес именно к его текстам. Я посмотрела этот фильм с большим удовольствием. Конечно, там много вещей, которые русскому человеку могут быть не созвучны, но мне показалось, что у авторов было желание следовать тексту. Это такой европейский взгляд на роман Толстого.

Если говорить об «Анне Карениной» Джо Райта с Кирой Найтли в главной роли, то, думаю, это очень интересный пример современного кинематографического подхода: с одной стороны это кино, с другой — театральная постановка. Мне кажется, что это очень интересный ход. Он, может быть, не совсем толстовский, но никто и не претендует на сугубое следование тексту. А такая подача способна заинтересовать современного зрителя.

Как вам кажется, почему толстовские экранизации вызывают такие оживленные зрительские дискуссии?

Это лишний раз доказывает, что Толстой современен и сегодня. А еще потому, что Толстой затрагивает темы, которые вне времени: темы любви, добра, семейного счастья, семейных и общечеловеческих ценностей. И сейчас мы продолжаем искать ответы на вопросы: кто я такой, для чего я живу, в чем смысл моего существования. Толстой помогает найти ответы на эти важные общечеловеческие вопросы. Поэтому его произведения актуальны и сегодня.

На вашем фестивале популярен формат сторителлинга — еще один способ сделать классику ближе читателю.

Сторителлинг нам интересен тем, что это непосредственное общение со зрителем. В прошлом году мы попробовали его с детьми и увидели, какой неподдельный интерес у детишек вызывает именно такая форма. Они и сами хотели быть участниками, и задавали вопросы. И в то же время актер, чувствуя, что интерес детей уходит, может поменять вектор, увести беседу в другое направление. Это был невероятный контакт со зрителем. В этом году мы будем устраивать сторителлинг не только для детей, но и для взрослых. Мастерская Брусникина приготовила для фестиваля истории о великих людях, которые оставили след в истории. Это очень толстовская тема.

Усадьба «Ясная Поляна» Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Часто люди, занимающиеся наследием классика, относятся к нему и его текстам очень ревниво. Вы же всячески «разминаете» толстовские тексты для современной публики — будь то театральные постановки или сторителлинг.

Честно говоря, хотелось бы, чтобы к Толстому относились не просто как к классику с бородой, а как к писателю, который актуален и сейчас. Он заставляет читателя сопереживать, жить в его произведении. Хотелось бы, чтобы и дети, которые берутся за Толстого, поняли, что это не скучное чтение — ведь что греха таить, в школе классика часто воспринимается именно так. Мы же хотим показать, что чтение Толстого — это увлекательное и полезное занятие для ума и души. И все мероприятия, которые мы придумываем в Ясной Поляне, в первую очередь дают людям представление не только как о писателе, а как о живом, разностороннем человеке.

При этом мы ничего не скрываем. Лев Николаевич был яркой, но противоречивой натурой. Он и его близкие — это живые люди, они прожили свою жизнь, дружили, ссорились, любили, страдали. Нужно относиться к писателю как к человеку. И если вернуться к фестивалю, то нам хотелось бы посмотреть, какими глазами видят Толстого жители нашей большой страны. Будут и дискуссии, и спектакли, моноспектакль по «Севастопольским рассказам», потому что Толстой, как никто другой, описал войну и показал ее бесчеловечность.

В своем трактате «Что такое искусство» Толстой размышлял о поиске настоящего, нефальшивого, где есть естественность, глубина мысли. «Чем проще, чем обнаженнее, тем лучше» — писал Толстой, имея в виду под обнаженностью исповедальность.

Кажется, стало уже традицией, что Британский Совет совместно с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» проводит выездные семинары. Этим летом в июле в усадьбе пройдет семинар «Британская литература сегодня» с участием британских писателей. Не могли бы вы рассказать, как появилась эта традиция, и можно ли утверждать, что такие семинары будут проводиться каждый год?

Первый международный семинар Британского Совета состоялся еще в 1989 году в Берлине. Можно сказать, что семинар в Ясной Поляне продолжает традицию, заложенную уже достаточно давно. И нам, и партнерам из Британского Совета показалось очень естественным и гармоничным то, что выездной семинар в России будет проводиться там, где жил и работал Лев Толстой. Мы всегда рады видеть в Ясной Поляне ярких, талантливых, увлеченных своим делом людей и готовы продолжать наши встречи и в будущем. Судя по тому, что количество принятых заявок уже превысило показатели прошлого года (а регистрация на семинар пока не закончена), это обязательно произойдет.