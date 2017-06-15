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Топливный баланс

Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Начало лета ознаменовалось в России снижением оптовых цен на автомобильное топливо. По данным информационно-аналитического центра «Кортес», в период с 5 по 9 июня средняя стоимость бензина и дизтоплива в зависимости от сорта снизилась от 179 до 401 рубля за тонну. Впрочем, ценники на АЗС пока демонстрируют противоположную динамику: литр бензина за неделю стал дороже на 10-13 копеек. Что происходит на рынке и есть ли у бизнеса шанс сократить издержки за счет удешевления автомобильного топлива — разбиралась «Лента.ру».

Подъемная сила

Ситуация, сложившаяся на топливном рынке страны в начале июня, выбивается из общего тренда. До этого цены на АЗС практически каждую неделю демонстрировали рост. В частности, за первые четыре месяца 2017 года бензин и дизтопливо подорожали на 2,6 процента, причем в апреле в годовом исчислении цены на бензин выросли на 5,3 процента.

Топливо дорожает активнее, чем в 2016-м, когда цены в среднем повысились на 3,8 процента. Это было ниже уровня инфляции — 5,4 процента. В 2017 году удорожание бензина ожидается в пределах 6-7 процентов, а рост потребительских цен, согласно официальному прогнозу, ограничится примерно 4 процентами.

Однако есть и более пессимистические сценарии. В декабре прошлого года глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов предсказал «плавный рост» стоимости топлива на 8-12 процентов. По его мнению, это обусловлено повышением топливных акцизов.

Налоги действительно играют ключевую роль в формировании цены бензина и дизтоплива на российском рынке: так, в стоимости литра Аи-95 их доля составляет почти 60 процентов. Аналитики Vygon Consulting подсчитали: три года назад маржа отечественных НПЗ была 6,3 процента, в 2015 году — 1,8 процента, а в 2017-м — не превысит нулевой отметки.

Участники рынка подтверждают, что ситуация неблагоприятная. В марте стало известно о намерении «Лукойла» в течение двух лет продать все 2,5 тысячи своих АЗС.

«Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2000 рублями на тонну годом ранее», — пояснил «Интерфаксу» представитель компании.

Он признался, что выходом может стать повышение цен примерно на 5 рублей за литр топлива. Впрочем, позже Алекперов уточнил: идея продать АЗС родилась при разработке десятилетней стратегии развития компании, и правление ее не поддержало.

Счета к оплате

От снижения оптовых цен на бензин не выгадают ни производители, ни потребители. Происходящее не связано с летним спросом на топливо внутри страны, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«В данном случае все дело в экспортном паритете — Brent стал дешевле, чем раньше. К 9 июня баррель североморского сырья коснулся локального минимума на уровне 47,40 доллара за баррель. Это была самая низкая цена за бочку черного золота за пять недель», — напомнила она.

Это изменение паритета и влияет на оптовые цены. Однако в российских реалиях такая коррекция не получает зеркального отражения на снижении цен на АЗС . К концу года бензин может подорожать еще на 4-5 процентов, не исключает Бодрова.

«Розничные сети — АЗС — хотят зарабатывать больше, чем раньше, и делают это за счет потребителя. Так, за ту же неделю к 9 июня литр Аи-95 в Ростовской области подорожал сразу на 50 копеек. В Краснодарском крае цена выросла на 30 копеек», — констатировала аналитик.

С начала года и по первую декаду июня цены на бензин в России выросли в среднем на 6-7 процентов, а к декабрю автомобильное топливо может подорожать еще на 4-5 процентов, считает Бодрова. Для бизнеса это означает дальнейшее увеличение издержек, что неизбежно отразится на ценах на товары и услуги — ведь все свои затраты производитель и продавец традиционно перекладывают на плечи потребителя.

«Рост цен на бензин осложняет жизнь всем: и бизнесу, и потребителям. Будучи компанией, которая активно пользуется услугами логистических операторов, мы учитываем "энергетический фактор" при ежегодной индексации стоимости наших контрактов», — подтверждает президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

По его словам, июньского снижения оптовых цен на автомобильное топливо компания не ощутила. Доставка грузов не стала дешевле. «Может, надо просто подождать?» — сомневается бизнесмен.

Философия отскока

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша охарактеризовал «Ленте.ру» ситуацию, сложившуюся в начале лета на оптовом рынке, как «кратковременный отскок». За пять месяцев текущего года цены на бензин и дизтопливо в России выросли достаточно сильно — на 11-12 процентов к аналогичному периоду 2016 года, подчеркнул Аркуша. И общий тренд на удорожание топлива, убежден он, остается неизменным.

С таким выводом согласна представитель Deloitte Камилла Жалилова: «Мы считаем, что повода для изменения общей восходящей динамики цены на бензин нет».

По оценке Жалиловой, недельное изменение стоимости бензина в пределах одного процента — явление нормальное. Оно не вызовет ажиотажа среди профессиональных участников рынка. «Розничные цены на бензин также подвержены краткосрочным разнонаправленным колебаниям, но связывать их изменением оптовых цен "в моменте" не следует», — полагает эксперт.

Более информативным, по мнению Жалиловой, является анализ трендов в краткосрочной и среднесрочной перспективах. А здесь, как было сказано выше, сохраняется устойчивая тенденция к росту стоимости топлива. Этому есть как минимум две причины. Первая — цены на бензин в последние несколько лет росли существенно медленнее инфляции. Вторая — обещанного на 2017 год снижения размера акцизов не ожидается.

Справедливость утверждений аналитика подтверждает информация Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго, согласно которой цены на АЗС в период с 4 по 11 июня резко выросли. В результате средняя цена литра бензина Аи-95 увеличилась на 9 копеек и впервые превысила 40 рублей; литр Аи-92 стал дороже на 16 копеек — цена достигла 37,35 рубля.

«Поскольку затраты на бензин прямо или опосредованно формируют себестоимость практически в любой сфере экономики, рост цен на автомобильное топливо будет формировать инфляционные ожидания, в первую очередь в таких негибких по отношению к стоимости бензина отраслях, как сельское хозяйство и транспорт», — резюмировала Жалилова.

Игорь Наумов

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