Финансы
 

Дворкович отказался связывать цены на нефть и бензин

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Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович

Бензин дорожает в пределах инфляции, причем большее влияние на это оказывает налоговая политика, а не колебания нефтяных цен. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС. Он добавил, что ключевое значение в ценообразовании имеют налоговые решения по акцизам, а также налог на добычу полезных ископаемых.

В апреле цены на бензин в России превысили стоимость аналогичного горючего в США. При этом в годовом исчислении бензин в нашей стране подорожал почти на шесть процентов, что несколько выше уровня инфляции.

По оценке партнера консалтингового агентства RusEnergy Михаила Крутихина, в России на налоги приходится 60 процентов стоимости бензина. В США, для сравнения, — 22 процента. По словам Крутихина, бензин и дальше будет дорожать быстрее инфляции.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

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