Украина стала страной с самым недоступным бензином в Европе — средняя зарплата на территории республики позволяет купить 185 литров топлива. Об этом свидетельствует исследование, подготовленное РИА Рейтинг.

Лидером по доступности бензина оказался Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты 2,7 тысячи литров. На втором месте — Норвегия. Граждане скандинавской страны имеют возможность купить 2,4 тысячи литров бензина. Третья — Великобритания с 2,3 тысячи литров. Россия расположилась на 18-м месте с показателем в 813,6 литра.

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Среди аутсайдеров находятся в основном страны Восточной Европы. Это связано с сочетанием относительно низких зарплат и высоких цен на топливо в этих государствах.

При этом самые низкие цены на бензин зафиксированы в Казахстане (26,5 рубля за литр АИ-95). Чуть дороже топливо в Белоруссии (36,6 рубля). Россия на третьем месте, средняя цена составляет 38,6 рубля.

Дороже всего в России бензин на Чукотке и в Якутии. Самые низкие цены — в Ивановской, Курганской и Ярославской областях, а также в Чечне.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.