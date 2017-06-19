Поймать выгоду

Современный российский финансовый рынок крайне разнообразен. На нем представлено множество инструментов, которые позволяют клиентам получать прибыль. И речь не идет о банальных банковских вкладах, доходность по которым неуклонно снижается вот уже на протяжении многих месяцев. По последним данным ЦБ, средняя ставка по депозитам в России составляет 7,58 процента годовых. Многие хотели бы иметь куда больший доход и зарабатывать реальные деньги на своих вложениях. И, как уже было сказано, на рынке есть масса возможностей для повышения благосостояния. «Лента.ру» рассказывает о самых лучших способах получения пассивного дохода.

Бумажная прибыль

Один из самых распространенных способов вложить лишние накопления — отправиться на рынок ценных бумаг. В нашей стране частный клиент может стать полноценным биржевым игроком, просто открыв брокерский счет. С этого момента перед ним открываются безграничные возможности фондового рынка. Человек получает право купить часть публичной компании, а затем надеяться, что его ставка была успешной и дела у предприятия идут хорошо. Речь, разумеется, идет об акциях. Покупка и продажа ценных бумаг вполне может сделать вас богачом. Но и о рисках забывать не стоит.

Во-первых, для успешной игры на бирже надо обладать определенным уровнем знаний, а не просто базовой финансовой грамотностью. Покупать вслепую акции, конечно же, можно, но такая стратегия может быть успешной, только если вам очень сильно везет. Чтобы доход был стабилен, необходимо разбираться в том, по каким правилам живет рынок ценных бумаг и какие факторы оказывают на него воздействие.

Во-вторых, даже глубокие познания в финансовой сфере не гарантируют на 100 процентов сохранность денежных средств. В экономику страны может влететь «черный лебедь», то есть произойти непредвиденное событие, которое способно перевернуть рынок акций. В этот момент есть риск потерять все вложенные в бумаги деньги. Да и в целом акции, даже акции гигантов, кажущихся незыблемыми, — это всегда риск. Инвестиции в акции могут принести как большой доход, так и сплошные убытки.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Для тех, кто рисковать не хочет, существует консервативная стратегия. Не так давно государство решило занять несколько миллиардов рублей у граждан и выпустило «народные облигации», или облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Иными словами, любой желающий может купить эти облигации и тем самым прокредитовать российское правительство. Но на то это и консервативная стратегия: риски тут минимальные (дефолт государству не грозит, финансовое положение страны весьма устойчиво), но и доходность небольшая — 8,5 процента годовых. Причем такой доход можно получить, если быть держателем ОФЗ-н в течение трех лет. Если вы решили сдать бумаги раньше срока, назад получите только номинал без процентов. «Народные облигации» мало чем отличаются от классических банковских вкладов, разве что последние проще оформляются.

На рынке ценных бумаг работает одно простое правило: чем выше риск, тем больше можно выиграть или проиграть. Стабильный пассивный доход возможен, но он, скорее всего, будет небольшим.

Зашифрованные деньги

Самый современный и новомодный способ инвестиций — это криптовалюты. Всего несколько лет назад слово «биткоин» было известно ограниченному кругу людей, интересовавшихся технологиями шифрования данных. Теперь о биткоинах можно услышать практически на каждом шагу. Его курс растет, на текущий момент за 1 биткоин дают примерно 150 тысяч рублей. Многие аналитики считают, что данная криптовалюта к концу 2017 года может подорожать еще в два раза. А в датском Saxo Bank полагают, что через 10 лет 1 биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, или 5,8 миллиона рублей по текущему курсу.

Биткоин — технологически сложная вещь (это не единственная в мире криптовалюта, но самая популярная). Ее выпуск децентрализован — на планете нет «криптоцентробанка», который мог бы включить печатный станок по своему желанию. Эмиссией биткоинов может заняться каждый — при наличии хорошего компьютера. Вычислительные мощности используются для расширения системы, формирования новых блоков. Биткоины поступают на кошельки пользователей в качестве награды за этот процесс. Все это называется майнингом. Майнеры выступают в роли локальных эмиссионных центров. Они анонимны.

Биткоины чем-то схожи с золотом. Их количество также ограничено. Архитектура системы может содержать 21 миллион денежных единиц. При этом биткоины передаются от пользователя к пользователю практически мгновенно и без участия посредников. Для транзакции нужно знать лишь ключ адресата.

И вся эта система также скрывает довольно ощутимые риски. Первый — рынок криптовалют весьма волатилен. Курс меняется достаточно быстро, и чтобы ощутить отдачу от вложений в биткоины, надо долго ждать, не спешить с их покупкой или продажей. Да, в целом, в долгосрочной перспективе, они дорожают, но из-за краткосрочных колебаний можно потерять деньги. Второй риск — неопределенный статус криптовалют в России. Пока Минфин и ЦБ только думают, как можно квалифицировать и регулировать цифровые деньги внутри страны. Власти размышляют над тем, стоит ли им присваивать статус «иного имущества». До того момента, как биткоин и иные криптовалюты не получат в России определенного статуса, вкладываться в них опасно, так как могут возникнуть проблемы с законом. Сейчас операции с биткоинами — это операции на черном рынке.

С картой по жизни

Наконец, существует весьма удобный способ получения пассивного дохода, о котором многие даже и не догадываются. Банковские карты стали неотъемлемой частью жизни практически каждого россиянина. В стране выпущено почти 255 миллионов карточек, то есть по 1,7 карты на человека. И те, кто пользуется обычными картами без функции кешбэка, фактически упускают собственную прибыль, поскольку данный инструмент позволяет не только тратить деньги (ведь он чаще всего используется для оплаты различных товаров и услуг), но и получать их.

Функция кешбэка дает держателю карты возможность совершать привычные операции с выгодой. В семейном бюджете любого человека есть постоянные статьи расходов — покупка продуктов питания, техники, заправка автомобиля, походы в рестораны и многое-многое другое. Кешбэк позволяет возвращать на карту часть потраченных средств. Выгода налицо: иметь карту без кешбэка становится бессмысленным, если ваши расходы и структура потребления постоянны.

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Посмотрим, как работает кешбэк на примере карт Альфа-Банка, который в конце мая обновил условия соответствующей программы. Теперь банк каждый месяц возвращает своему клиенту 10 процентов от суммы, которую вы потратили на АЗС, 5 процентов — от счетов за кафе и рестораны, и 1 процент — от любых других трат за предыдущий месяц.

Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно выполнить несколько простых условий. Надо оформить соответствующую карту. Обслуживание по ней стоит 1990 рублей в год, или всего 165 рублей в месяц. Затем каждый месяц надо расходовать от 20 тысяч рублей. Клиенту предоставляется «вилка»: при тратах от 20 тысяч рублей обратно на карту вернется до 2 тысяч, от 30 тысяч рублей — до 5 тысяч.

Более наглядный пример. Допустим, в месяц вы тратите 7,5 тысяч рублей на заправках, 15 тысяч рублей — в кафе и ресторанах, еще 37,5 тысяч рублей уходят на остальные расходы. В месяц расходы по карте составляют 60 тысяч рублей. За год при сохранении такого уровня потребления можно вернуть себе на счет 22,5 тысячи рублей. Просто за то, что вы занимаетесь привычными делами — ходите по супермаркетам, в кафе, заправляетесь. Без карты с функцией кешбэка все это оборачивается упущенной прибылью — вы просто тратите средства, не получая никаких бонусов.

С точки зрения потребителя, кешбэк является наиболее приемлемым способом формирования пассивного дохода. Рисков нет никаких, клиент просто продолжает расходовать деньги по привычной схеме. Но с помощью кешбэка эти расходы могут обернуться стабильной выгодой.