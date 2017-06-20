Proxy для форекса

С 15 мая в России заработал регулируемый рынок форекс — отечественные дилеры позволяют гражданам делать ставки на валютные пары. Однако компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, оттягивают клиентов на себя, поскольку обладают преимуществами как по набору инструментов, так и по возможности предоставлять «плечо». В ответ ЦБ вознамерился блокировать сайты тех, кто привлекает деньги россиян, но российское законодательство не исполняет. Насколько это реально и к чему может привести?

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На сегодняшний день счастливых обладателей лицензий Банка России насчитывается восемь: «Альпари Форекс», «ВТБ 24 Форекс», «ПСБ-Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс», «Фикс Трейд», «Финам Форекс», «Форекс Клуб». Максимальное кредитное плечо, которое они могут предоставлять клиентам, по закону составляет 1 к 50. Это означает, что открывший счет может заключать сделки на суммы, в 50 раз превышающие его собственные средства. Но, как правило, клиенты хотят большего (с соответствующим риском).

Клиент, которому тесно в рамках российского законодательства, желающий получить плечо 1 к 100 и попытать счастья с фьючерсами и опционами, привязанными к фондовым индексам, акциям и форвардным контрактам, может торговать через дилеров, формально не российских. Достаточно зарегистрироваться на сайте. И «белые» с точки зрения российских законов форекс-дилеры оказываются в проигрышном положении. Поэтому ЦБ в лице замначальника главного управления безопасности и защиты информации Артема Сычева предложил блокировать сайты иностранных форекс-компаний. Поскольку «белый» рынок сформирован, можно заняться борьбой с «серым». Но кому, как ни россиянам, знать, что практически на любой сайт, заблокированный государством, можно зайти с помощью специальных программ? В чем тогда смысл инициативы ЦБ?

Forex — рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. На этом международном рынке торгуют только крупные банки и компании. В России термином «форекс» обычно называют спекулятивную торговлю валютой через специальные компании-дилеры, которая ведется с использованием кредитного плеча. На этом рынке, как правило, торгуют мелкие клиенты. Значительные размеры кредитного плеча обуславливают высокую вероятность потерь денежных средств клиентами.

Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам» (где также имеется свое форексное подразделение, входящее в число лицензированных компаний), считает, что резон в блокировке все же есть. «Во-первых, аудитория компаний, которые ведут бизнес нелегально, так или иначе снизится, все-таки опыт блокировки сайтов у российских властей имеется, — разъяснил он «Ленте.ру». — Понятно, что если пользователь захочет на такой сайт попасть, он туда попадет, но ведь 99 процентов переходов на эти сайты обеспечиваются за счет рекламы». Кочетков уверен, что государству надо работать с рекламными площадками, и прежде всего с «Яндексом» и Google. «Если сайты заблокированы, но есть реклама, то никакого эффекта не будет — пользователь найдет, как попасть на запрещенный ресурс и даже может быть больше замотивированным открыть там счет», — говорит глава «Финама».

По оценке Кочеткова, более 85 процентов трафика форекс-дилеры получают с поисковых систем. Поэтому, если крупнейшие поисковики откажутся рекламировать тех, у кого нет российской лицензии, их бизнес сильно сократится. Однако другие эксперты считают, что блокировки в принципе неэффективны.

Одноглазое регулирование

Все знают, что в Китае и Индии форекса номинально просто нет, законодательство такую деятельность не допускает, однако также общеизвестно, что это два крупнейших рынка. Собственно, в России до принятия закона, регулирующего этот вид деятельности, ситуация была похожей.

Фото: Issei Kato / Reuters

«Китайское правительство выбрало позицию "один глаз закрыл — другим слежу", — поясняет вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» Ян Арт. — Формально никакого форекса в стране нет, но государство смотрит, чтобы дилеры не творили полный беспредел».

По мнению эксперта, в российском сегменте форекса могут быть два решения — «мягкое» и «жесткое». Первое состоит в том, чтобы позволить работать в России вообще всем, у кого есть какая-то лицензия (британская, европейская, кипрская...). По такому пути пошли в Европе.

«Жесткое» — допускать на рынок только компании с лицензией нашего регулятора. Так поступили в США. Но в этом варианте есть серьезный недостаток: запреты порождают множество способов их обойти. А если тех, кто обходит запрет, достаточно много, рынок вообще становится нерегулируемым.

Однако, по мнению Арта, блокировка сайтов компаний выходит за рамки самого жесткого регулирования. «Например, в России иностранные банки не могут открывать филиалы, действующие по законам своих юрисдикций (только дочерние банки), но это не мешает любому российскому гражданину стать вкладчиком любого иностранного банка (Barclay, Credit Susse, Bank of Amerika), даже если он не работает в России. Было бы логично применять банковские правила», — считает он.

Кроме того, отмечает Арт, приближается 2020 год, когда законодательство стран Таможенного союза будут взаимно признаны. «Самое продуманное и либеральное законодательство о форексе — в Белоруссии. А это означает, что чуть более чем через два года любой форекс-дилер, получив белорусскую лицензию, сможет работать на всей территории России», — отмечает эксперт. И планируемое Центробанком ужесточение просто не сработает.

Фото: Lee Jae Won / Reuters

В Европе, на Кипре и в Великобритании тоже ужесточают законодательство о форексе, но по-другому: обязывают дилеров обеспечивать прозрачность котировок. Основная проблема рынка форекс в России — то, что клиент не понимает, откуда берутся котировки, и оказывается практически беззащитным перед дилером. Поэтому Банк России и сравнивает рынок форекс с казино, хотя принципы формирования выигрыша в игорном бизнесе иные. Но в нынешнем виде российский форекс и правда сильно напоминает игорный бизнес.

Арт убежден, что прозрачность котировок — вопрос технический и вполне решаемый. По его мнению, несложно выстроить систему, при которой дилер показывает клиенту источник котировок и с каким спредом он их предоставляет. В некоторых странах от дилеров требуют предоставлять ежедневную отчетность по проведенным операциям. «При таком контроле котировок можно и не выводить сделки на биржу, а торговать внутри компании. Тогда сделка работает так же, как пари», — отмечает эксперт.

Самое жесткое законодательство в отношении форекса в США, где государство обязало дилеров публиковать на своих сайтах предупреждение о том, что предлагаемые сделки не предназначены для американских граждан. Это означает, что если гражданин Соединенных Штатов потеряет деньги, играя на рынке форекс, судебная система страны защищать его не будет (его предупреждали).

«В России подобное не сработает, — полагает Владислав Кочетков. — Россияне и так не ждут от своего государства особенной защиты». Поэтому российские регулирующие органы и думают, как бы запретить операции, не вписывающиеся в законодательство. Но рассчитывать на эффективность таких мер не стоит.