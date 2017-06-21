Красный цветок нашей памяти

Георгиевская лента на женских сумках и школьных рюкзаках… Надпись «Спасибо деду за Победу» на задних стеклах машин… Недавно к символам памяти и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны присоединился еще один — значок в виде красной гвоздики в петлице. Обычай носить бутоньерку ввел благотворительный фонд «Память поколений», организовавший общероссийскую акцию в поддержку ветеранов «Красная гвоздика». Накануне 22 июня, дня памяти и скорби, «Лента.ру» рассказывает о новой традиции в продолжение спецпроекта «Страна добрых дел».

— Значок в виде красной гвоздики я увидела на кассе, — рассказывает одна из покупательниц магазина «Магнит», женщина лет тридцати пяти. — Он выглядит ярко, патриотично. И стоит недорого. Я купила один. Надену 22 июня — в память о прадеде, который прошел всю войну…

Вот уже второй год в нашей стране проходит масштабная благотворительная акция «Красная гвоздика». С 1 мая по 22 июня в супермаркетах, газетных киосках, музеях, на вокзалах и в поездах дальнего следования, на станциях метро, в отделениях Сбербанка продаются небольшие значки из гофрированного картона в виде красной гвоздики. Цена невелика — 50 рублей. Все средства, собранные с их продажи, идут в фонд помощи ветеранам боевых действий «Память поколений». «Мы помним, мы помогаем» — таков девиз нового движения.

Уже почти век красная гвоздика остается символом памяти павших… Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Цветок в петлице

Обычай прикалывать к одежде бутоньерку в знак памяти и благодарности павшим воинам существует во многих странах. Он появился в годы Первой мировой войны. Так, во Франции еще в 1916 году группа французских женщин организовала мастерские, где ветераны, получившие увечья на фронте, изготавливали из папиросной бумаги и продавали в пользу раненых броши в виде васильков — самого распространенного цветка французских полей. С тех пор французы надевают «васильки» 11 ноября, в годовщину окончания войны.

В Британии же в этот день принято носить алые маки — в память о первой газовой атаке на Ипре 1915 года, когда в полях Фландрии погибло свыше 15 тысяч французских и канадских солдат. Говорят, потом эти поля долго цвели ярко-красными маками….

В России в годы Первой мировой также был свой символ — дубовая ветвь. На протяжении всей войны гимназисты и студенты устраивали кружечные сборы в пользу солдат на передовой, и всем, кто сделал пожертвование, дарили значок в виде двух дубовых листков.

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В советские годы традиции благотворительности были надолго забыты… Но вот, в 2015 году был основан фонд «Память поколений». Его президентом и идейным вдохновителем стала первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. В качестве символа же организаторы выбрали красную гвоздику:

— Мы вспомнили историю, — говорит Валентина Терешкова. — В 1918 году было предложено награждать красноармейцев за отвагу и мужество орденом Красной гвоздики. Однако учредили орден «Красного знамени». А гвоздика так и осталась народным символом памяти павших солдат…

Впервые благотворительная акция «Красная гвоздика» состоялась в 2016 году. В течение двух месяцев в больших торговых сетях «Магнит», «Билла» и Х5 любой житель нашей страны мог приобрести значок-гвоздику. Кроме того, можно было сделать онлайн-пожертвование любой суммы через официальный сайт фонда «Память поколений». А один из партнеров акции, Сбербанк, вручал своим клиентам значок за каждую банковскую операцию.

— Что важно, наши гвоздики нельзя было получить бесплатно, их можно было только купить, — рассказывает исполнительный директор фонда Катерина Круглова. — Мы хотели, чтобы люди, участвующие в акции, помогали ветеранам осознанно.

Всего в ходе акции в прошлом году было продано около 700 тысяч гвоздик, а чистая прибыль от акции составила 11 миллионов рублей.

Помощь фонда «Память поколениий» ветерану боевых действий в Афганистане Видео: Фонд "Память поколений" / YouTube

Сапожки в подарок

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На сегодняшний день фонд оказал помощь уже более чем 3000 ветеранов. Среди них как собственно ветераны Великой Отечественной войны, так и все те, кто так или иначе пострадал во время войны: узники концлагерей, труженики тыла, жители оккупированных территорий, дети войны.

Поддержка, в основном, медицинская. На собранные средства фонд приобретает для своих подопечных восокотехнологичные средства реабилитации, а также оплачивает операции по протезированию верхних и нижних конечностей, слухопротезированию и прочее.

— В прошлом году к нам обратилась пожилая женщина из Калининграда, — рассказывает Катерина Круглова. — До войны она была балериной, а в войну медсестрой — выносила раненых с поля боя. Сейчас ей 95, она одинока, живет в доме престарелых. С возрастом она оглохла, а так как она человек активный, ее это очень тяготило. Мы и помогли ей поставить слуховые протезы. И теперь она не только слышит, но и снова бьет чечетку…

Еще один пример. Москвичка Александра Григорьевна Николаенкова, 91 год. В годы войны она жила в Белоруссии. В ее деревне стояли немцы. Когда ей было 14 лет, ее дважды водили на расстрел, но оба раза ей удавалось бежать. В 16 она ушла в партизаны. Последние годы Александра Григорьевна страдает диабетом и повышенным давлением. Фонд приобрел для нее тонометр с речевым выходом, глюкометр, а к нему 50 тест-полосок.

Сказать, что пожилые люди благодарны сотрудникам фонда — ничего не сказать.

— В 17 лет, сразу как закончился школьный год, я был призван в армию, служил на Северном флоте, — рассказывает Василий Иванович Жаков из Ростова-на-Дону. — Мы сопровождали караваны судов в Мурманск и Архангельск. Однажды во время шторма подорвались на мине. Меня контузило. Но я воевал до победного конца.

После войны Василий Иванович работал директором школы, а затем инспектором народного образования. С возрастом здоровье его ухудшилось, ему стало трудно ходить без посторонней помощи. Фонд подарил ему инвалидную коляску. Первое время Василий Иванович ездил на ней только по комнате, но теперь освоился и выезжает на прогулки в парк.

Василий Иванович Жаков Видео: Фонд "Память поколений" / YouTube

Другой подопечный фонда — Казакевич Лейба Моисеевич. В Великую Отечественную он был артиллеристом, сражался чуть южнее Орловско-Курской дуги. Был тяжело ранен в голову и в течение жизни перенес одиннадцать глазных операций. Лейбу Моисеевича фонд «Память поколений» поддерживал дважды: сначала лекарственными препаратами для улучшения зрения, затем помог прооперировать паховую грыжу. В благодарность ветеран решил купить менеджеру фонда, молодой девушке, нарядные сапожки. Оказывается, такие знаки внимания были приняты во времена его молодости…

Каждый живет лишь дважды

Впрочем, фонд «Память поколений» поддерживает не только ветеранов Великой Отечественной, но и участников тех боевых действий, которые наша страна вела в уже после войны: ветеранов Афганистана, Чечни и даже Саудовской Аравии.

— Мы провели соцопрос и выяснили: для большинства людей сегодня ветеран — это старик в медалях, — говорит Катерина Круглова. — И это, на наш взгляд, опасная тенденция. Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Но солдаты, которые по долгу службы сражаются за родину, по-прежнему есть. Они тоже герои. И могут рассчитывать на нашу помощь и поддержку.

Важно и другое: оказывая медицинскую помощь ветеранам, которым уже далеко за восемьдесят, сотрудники фонда в силах лишь улучшить качество жизни своих подопечных. Поддерживая же бывших солдат, которым сейчас тридцать, сорок, пятьдесят лет, они могут дать им шанс прожить полноценную жизнь.

— С молодыми ветеранами почти каждая история — это история успеха, — говорит Катерина. — В прошлом году, например, мы помогли одному воину-афганцу в протезировании ампутированной ноги. Теперь он увлекся альпинизмом, и уже поднялся на Эльбрус.

Ветераны, как же мало их осталось! Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Другой парень, в которого очень верят сейчас все в «Памяти поколений» — рядовой Олег Грищенко. Олегу 33, срочную службу он проходил в Чечне, как раз во время второй контртеррористической операции. В БТР, на котором он ехал, попала граната. В результате ранения Олег ослеп. На один глаз полностью, на втором перенес десять операций. Безуспешно. Но у Олега остался еще один шанс. Благодаря поддержке фонда оперировать его согласился профессор-офтальмолог из немецкого Аахена. И есть небольшая, но все же надежда, что к Грищенко снова вернется, пусть и слабое, зрение.

Но больше всего сотрудникам фонда запомнилась другая история. Валерий Гудаев, 50 с небольшим лет, живет в Ярославской области. Валерий служил в Афганистане, в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку. В ходе одной из военных операций его БТР подорвался на мине. Валерий был тяжело ранен. С возрастом из-за полученных травм его здоровье настолько ухудшилось, что он оказался полностью парализован. Последние десять лет он прикован к постели, будучи при этом в ясном уме и твердой памяти.

— Когда мы впервые увидели его, он хотел только одного — умереть, — рассказывает Катерина. — Мы уговорили его повременить с этим. И купили ему многофункциональную кровать, позволяющую лежачим больным принимать различные положения тела.

Спустя три недели в «Память поколений» позвонила супруга Гудаева — Ольга и спросила, не может ли фонд прислать инвалидную коляску с подголовником. Оказалось, Валерий захотел выйти из дома и съездить в церковь.

Валерий Владимирович Гудаев Видео: Фонд "Память поколений" / YouTube

Вернуться в строй

Главный день, когда надо приколоть значок красной гвоздики на лацкан одежды — 22 июня, годовщина начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Накануне этой даты у фонда много работы.

— 9 Мая мы впервые приняли участие в марше «Бессмертного полка», — говорит Екатерина Круглова. — В этот день на всем пути шествия полка у нас было двадцать две точки продажи красных гвоздик, и, по нашим наблюдениям, каждые одну-две минуты люди останавливались, делали пожертвование и покупали значок. Всего в День Победы мы продали 35 тысяч значков.

С 1 мая по 22 июня значки с красной гвоздикой продаются во всех крупных торговых сетях от Калининграда до Владивостока: в «Магните», «Билла», «Алых парусах», «7-я», а также газетных киосках «Союзпечать» и «Пресса». Ближе к дате к акции фонда «Память поколений» присоединятся РЖД и Московский метрополитен — значки будут продаваться на вокзалах и станциях метро, а также в поездах дальнего следования. Не исключено, что инициативу фонда поддержит и Кубок конфедераций, приколов на форму своих сотрудников бутоньерки в виде гвоздик. И совершенно точно, что стенды «Красная гвоздика» будут стоять во всех скверах и парках больших городов. На этих стендах можно будет не только приобрести значки, но также сфотографироваться и тут же напечатать снимок или выставить его в Instagram.

— Этот формат мероприятий мы сделаем специально для молодежи, — поясняет Екатерина Круглова. — Если красная гвоздика как символ памяти и благодарности станет популярна среди молодых людей, за ней будущее.

Что касается долгосрочных планов, то кроме медицинской помощи, фонд хочет в будущем оказывать ветеранам психологическую поддержку.

— Работая с ветеранами, мы заметили, что многие бывшие солдаты испытывают психологические трудности, — говорит Катерина. — Им трудно найти себя в мирной жизни, они часто жалуются на приступы неожиданной агрессии и тяги к насилию, особенно осенью и весной.

Так что сейчас «Память поколений» работает над тем, чтобы организовать онлайн горячую линию, по которой любой ветеран мог бы связаться с психологами, обсудить тревожащие его проблемы и постараться найти их решение.

— Сегодняшние ветераны — это в большинстве своем крепкие мужчины. Они не должны быть обузой для общества, — уверена Катерина Круглова. — Напротив, они могут принести еще много пользы. Будет здорово, если нам удастся вернуть их в строй.