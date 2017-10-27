Еда в добрые руки

По разным оценкам, сегодня от трети до половины произведенных в мире продуктов питания выбрасывают в помойку за ненадобностью. Все больше людей считают это неразумным и даже преступным. Как результат, в последние годы все большую силу набирает фудшеринг (от англ. food — «еда», share — «делится») — общественное движение, активисты которого спасают от утилизации пригодные в пищу продукты, а затем раздают их нуждающимся. «Лента.ру» изучила новый тренд на примере московского проекта «Фудшеринг» в продолжение рубрики «Страна добрых дел».

4 сентября прошлого года на Красной площади в Москве, на закрытии фестиваля «Спасская башня» был приготовлен самый большой греческий салат в мире. Он весил 20 тонн и попал в книгу рекордов Гиннесса. Все утро повара, звезды шоу-бизнеса и волонтеры нарезали для него овощи. Затем нарезку загрузили экскаватором в кузов самосвала, перемешали и лопатами разложили в ведра, чтобы угостить гостей фестиваля. 10 тонн салата были съедены тут же. Еще часть отдали социальным организациям. Остатки собирались отправить на помойку, но тут появились волонтеры московского движения «Фудшеринг». Они сложили излишки салата в контейнеры и в тот же день раздали всем желающим, не поспевшим к раздаче. От греческого гиганта не пропало ни грамма!

В Москве фудшерингом занимаются около тысячи волонтеров

Никому портвейн не нужен?

Фудшеринг как явление родился в Германии пять лет назад. Немцы, известные своей педантичностью, подсчитали: ежегодно в стране выбрасывают продуктов на 1,3 миллиарда долларов (отчет делался для ООН, поэтому сумма в долларах США — прим. «Ленты.ру»). Смириться с этим они не могли. Владельцы магазинов, кафе, ресторанов и отелей стали отдавать остатки продуктов волонтерам, которые, в свою очередь, раздавали их всем желающим. Особенно щедр, говорят, на еду Берлин в рождественские каникулы.

В нашей стране фудшеринг развивается с 2015 года. Первое время это происходило стихийно — через соцсети. До сих пор почти в каждом крупном городе, будь то Уфа, Хабаровск, Пермь или Санкт-Петербург, есть интернет-сообщества, в которых люди делятся едой. Что только друг другу не отдают! «Куча фруктовых чаев, горячего шоколада, булгур — полная пачка!». «Паста соевая со вкусом грибов, взяла первый раз на пробу, не понравилась. Может, кто-нибудь любит». «Отдам то, что в бутылке. А там портвейн. Сладкий и вязкий, как ликер». И комментарий под этим постом: «Что, никто не забронировал? Вы нормальные люди вообще?».

Но вот года полтора назад четверо молодых людей — москвичи Анна Успенская и Андрей Кухин и петербуржцы Анна Кирилловская и Юлия Филатова — организовали движение, которое так и называли «Фудшеринг». Свой проект они создали по строгим европейским правилам, взяв за образец немецкий foodsharing.de, но при этом адаптировав германский опыт к российским реалиям.

— Первый вывоз у нас состоялся весной 2016 года, — рассказывает организатор проекта Анна Успенская. — Предстояло забрать упаковки сухариков, которые остались непроданными. Мы быстро собрали команду добровольцев и вывезли коробки из магазина. Среди волонтеров оказались участники фонда помощи многодетным семьям, так что сухарики разошлись по их знакомым.

Как спасли суп

— Вчера вечером я забрал суп из одного вегетарианского кафе в центре города. Супа было немного. Я перелил его в контейнер и по пути домой передал пожилой женщине, которая постоянно распределяет еду среди знакомых пенсионеров, — рассказывает Константин Пономарев, координатор проекта «Фудшеринг».

Косте — тридцать три, он работает программистом в IT-компании, женат, есть ребенок. В фудшеринг он пришел год назад и быстро прошел путь от волонтера до координатора, курирующего вывозы продуктов из разных точек.

— Мне оказалась близка идея движения, — говорит он. — У меня всегда было много пунктиков насчет экономии. Например, выходя из комнаты, я обязательно гашу свет, никогда не включаю воду в душе на весь напор. А теперь и к еде отношусь бережливо.

Не думайте, что фудшеринг — раздача еды бомжам: среди тех, кто приходит за едой, немало студентов

Неудивительно, что под Костиным руководством московский фудшеринг работает как часы. Сейчас в проекте 20 организаций-партнеров, около 200 постоянных волонтеров и еще примерно 1000 человек, готовых при случае помочь. Каждый день в конце смены организации-партнеры — кафе, рестораны, небольшие магазины — сбрасывают на сайт движения информацию, какая еда у них остается непроданной и в каком количестве. За каждой из точек закреплена своя команда фудсейверов, дежурства расписаны заранее. В назначенный час волонтер приезжает на точку и забирает продукты. При этом он должен быть пунктуален, опрятно одет, вежлив и аккуратен.

— В конце рабочего дня сотрудники кафе и магазинов уже устали, им хочется домой, — говорит Костя. — Фудсейверы не должны создавать им хлопот. Ведь передача продуктов волонтерам — их добрая воля.

«Нами спасено уже 85 627 килограммов еды» — гласит баннер на сайте движения. Еда эта самая разная. Салаты и запеканки из столовых, сэндвичи и пирожные из кафе, фрукты и овощи из небольших магазинов, ланчи для офисов из служб доставки готовой еды. Особенно часто в конце дня нераспроданный товар отдают пекарни — их покупатели любят свежую выпечку, поэтому хлеб пекут каждый день. А самый необычный продукт, который приходилось спасать фудсейверам, — окара, жмых соевых бобов, который используется в традиционной азиатской кухне.

— Окару нам постоянно отдает компания, производящая соевое молоко, — рассказывает Костя. — Это ценный диетический продукт. Я сам ее часто беру. Добавляю в сырники или в котлеты. Получается сытно и вкусно.

Насколько безопасно для здоровья есть списанные по сути продукты? Анна Успенская уверена, что риск невелик:

— По моим наблюдениям, испорченной или несвежей еды у нас бывает менее пяти процентов от всего объема, остальные продукты по качеству не отличаются от того, что можно купить в магазине.

Тем не менее каждый волонтер, прежде чем распределить еду, обязан хотя бы элементарно ее проверить и рассортировать. Перебрать, например, ящик овощей, пустив то, что помялось, в переработку, или отложить подсохший хлеб, чтобы потом сделать из него сухари. Кроме того, фудсейверы должны сообщать людям, откуда получена еда и что ее необходимо съесть в ближайшее время.

Раздача еды у метро «Борисово» Фото: Петр Каменченко

Но самое главное — быстро распределить продукты по нуждающимся.

— Это был самый, наверное, яркий случай в моей практике, — рассказывает Костя. — В прошлом году, 31 декабря, я записался на вывоз сразу в две французские пекарни. Я думал, канун праздника — хлеба останется мало. Приезжаю, а у них полные прилавки. В одной точке мне отдали 20 килограммов хлеба, в другой — 30.

По счастью, Костя был на машине с друзьями. Он вывез все. Всю ночь пакеты с хлебом стояли у него на кухне и благоухали. А утром 1 января он обошел соседок-пенсионерок и угостил их круассанами и багетами. Такой вот получился неожиданный новогодний сюрприз.

Черная икра для пенсионеров

— Василия я покормила и с собой ему тоже дала…

— А Светлана где? Я что-то не вижу Светланы...

Воскресенье. Два часа дня. Парк на берегу реки Городни у метро «Борисово». Прямо при входе, в беседке, волонтеры движения «Фудшеринг» кормят всех желающих бесплатными обедами. На перилах расставлены тарелки с горячей едой и баночки с домашним вареньем. Рядом — большой термос с чаем.

— Можно нам еще? — протягивают волонтерам тарелки два парня, по виду учащиеся колледжа. Добровольцы накладывают им добавки. В меню сегодня макароны с овощами, паштет из окары, печенье и яблочный пирог.

В принципе, фудсейверы вправе распределять еду любым удобным способом. На практике волонтеры стараются отдать ее на благотворительность. Костя, например, часто относит продукты в Свято-Данилов монастырь, другие добровольцы передают пищу в фонды помощи инвалидам, многодетным семьям, бездомным или подкармливают знакомых пенсионеров. Но магазинов и кафе, участвующих в фудшеринге, становится все больше, и у активистов движения появилась идея устраивать бесплатные обеды.

Раздача еды у метро «Борисово» Фото: Петр Каменченко

Мысль эта пришла на ум волонтеру Инне Калиновской. Инна — взрослая уже женщина, работает руководителем отдела косметики в интернет-магазине. Еще лет пять назад, услышав впервые о фудшеринге, она решила поставить эксперимент и месяц прожила в Москве, не покупая продуктов. Она договорилась с магазином «Овощи-фрукты» и мясной лавкой по соседству и стала забирать у них остатки. Был конец лета, продуктов было много. Инна варила абрикосовое варенье, закатывала помидоры и огурцы, жарила котлеты. А ее кот всем своим видом показывал, что таких вкусных мясных обрезков он в жизни не ел…

Бесплатными обедами Инна кормит всех желающих с августа этого года. Каждую субботу поздно ночью она забирает продукты из сотрудничающих с «Фудшерингом» кафе и столовых, раскладывает их по порциям, а в воскресенье, ровно в 14:00, приносит в беседку в Борисовском парке. До 15:00 можно подойти и свободно взять еду.

Материалы по теме Страна добрых дел Благотворительность расширяет горизонты возможностей

— Однажды мы сделали бутерброды с красной и черной икрой. Было столько шума! — рассказывает Инна. — В интернете написали, что мы кормим бомжей деликатесами. Неправда! Во-первых, икра была белковая. А во-вторых, бомжей среди наших гостей нет. На этих обедах я познакомилась, например, с парой спортсменов, двумя актерами и одним писателем, который собирал материал для книги.

Вот и в прошлое воскресенье на лавочках у беседки собралось человек десять: старушка с большой сумкой на колесиках, супруги-велосипедисты, одинокая с виду женщина в черных очках, школьник лет пятнадцати. Оказалось, они все уже знакомы друг с другом и приходят сюда постоянно.

— Мы с Ромой живем в Новокосино, у нас там парка нет, поэтому ездим сюда гулять, — рассказывает женщина с мальчиком лет десяти. — Здесь красиво, много детских площадок. А теперь еще и пообедать можно. Еда вкусная, разнообразная. Нам очень нравится.

— Фудшеринг — очень нужное дело, особенно в наше непростое время, — пускается в рассуждения мужчина в черной шапочке и пальто, ловко орудуя вилкой. — Делясь едой, люди учатся доверять друг другу, быть солидарными. А потом — оказался человек на мели, но он знает, что есть люди, которые накормят его, и сделают это с душой. Это очень поддерживает, возвращает веру в себя.

Я тоже взяла себе чаю и яблочного пирога. Пирог был сладкий, а чай — горячий. То что нужно в холодный осенний день. И я подумала: фудшеринг — это не только когда люди делятся едой, это когда они делятся позитивом.