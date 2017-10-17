«Хватит проституток, Чехова давай!»

Сегодня модно гулять по столице в сопровождении гида. Однако такие прогулки не всем по карману. Чтобы эту несправедливость исправить, профессиональные гиды знакомят всех желающих с Москвой совершенно бесплатно. Об одном из таких общественных проектов — экскурсионном бюро «Гуляем по Москве» — «Лента.ру» рассказывает в продолжение рубрики «Страна добрых дел».

Москва колбасная

— Вот, взгляните на это здание. Это один из сохранившихся корпусов знаменитой некогда колбасной фабрики Николая Григорьевича Григорьева, — показывает на трехэтажное здание из красного кирпича экскурсовод Евгений Степанов. — Николай Григорьевич Григорьев слыл колбасным королем Москвы. Выходец из крестьян, в шестнадцать лет он торговал вразнос пирожками в Охотном Ряду. Затем открыл небольшой колбасный цех. В Москве тогда своих колбас готовили мало, в основном их привозили из Углича, Коломны, Серпухова. Так что дело оказалось прибыльным. Николай Григорьевич быстро поднялся, женился на дочери своего бывшего хозяина, а на приданое жены купил в 1872 году на Ордынке неработающий колбасный завод, который переоборудовал по новейшему слову техники…

Экскурсовод Евгений Степанов

Хмурое субботнее утро. Накрапывает дождь. Ветер метет по 2-му Кадашевскому переулку опавшие листья. Наша группа, пришедшая на пешеходную экскурсию по Замоскворечью, останавливается у владения №3. Сейчас здесь идет стройка. Старые фабричные корпуса уже снесены, но за строительным забором и стрелами подъемных кранов все еще сопротивляется разрушению главный корпус «Фабрики колбасно-гастрономических изделий Н.Г. Григорьева», одного из самых больших колбасных заводов дореволюционной России. Подняв повыше телефоны, экскурсанты фотографируют остатки былого великолепия: старые, в трещинах стены, галерею и арочное окно под самой крышей.

— Надо же, до Григорьева в Москве своих колбас не было, — удивляется кудрявая девушка в черной дубленке. И добавляет, обращаясь к подругам: — Я у Евгения на экскурсии уже третий раз. Он всегда рассказывает что-нибудь интересное.

Гуляем за чаевые

«Гуляем по Москве» — новый экскурсионный проект. Он появился всего полтора года назад, однако уже стал популярным у жителей города. В рамках этого проекта профессиональные московские гиды — историки, краеведы, журналисты, искусствоведы — водят всех желающих по московским улицам, рассказывая об их истории, достопримечательностях, судьбах и тайнах. Причем делают это совершенно бесплатно.

— Москва — удивительный город, здесь сердце может петь, а песня — плыть, — говорит вдохновитель и создатель проекта Евгений Степанов. — Между тем тысячи людей, живущих в Москве, ее совсем не видят. Они живут в спальных районах, большую часть времени проводят на работе, остальное — в дороге между работой и домом. Главная задача проекта — открыть людям этот город, помочь его полюбить.

Когда гид работает только за чаевые, его гонорар напрямую зависит от того, насколько он выложился на прогулке, насколько людям понравился его рассказ Фото: Алсу Гузаирова

Евгений знает, о чем говорит. Худой, подвижный, с черными лукавыми глазами, в Москву он приехал из Чебоксар. Работал тележурналистом, затем в пресс-службе музея-заповедника Коломенское. И всегда любил наш город.

— Я ходил по улицам, и мне порой казалось, что здания разговаривают со мной, рассказывают свои истории, — говорит Евгений. — И я подумал: я ведь могу рассказать эти истории людям. Окончил курсы подготовки гидов и получил аккредитацию, а с ней и право водить экскурсии по столице.

Что же касается нового для Москвы бесплатного формата этих прогулок —

Евгений подсмотрел его в Германии, где короткое время учился.

— В Берлине, как, впрочем, и во всех европейских столицах, есть так называемые free tours. Гид знакомит посетителей с историческим центром города, а в конце прогулки слушатели благодарят его чаевыми. Кто сколько даст.

Идея экскурсий чаевых Евгению очень понравилась. Правда, сначала он был не уверен, приживется ли такая практика в Москве — у нас давать на чай принято разве что в ресторанах. Однако посетители маршрутов «Гуляем по Москве» Евгения поняли. Дело пошло. Сейчас в арсенале проекта около ста экскурсий. В зависимости от сезона и дня недели гиды проводят от 10 до 15 экскурсий в день, на которые собирается по полсотни человек.

Иван Васильевич и галдарейки

— Заречье, Всполье, Загородье, Великий Луг — как только не назывался этот район в древности. Когда-то к югу от Москвы тянулись болота и заливные луга. Место было низкое, и район за Москвой-рекой считался дешевым. Здесь селились стрельцы, кузнецы, перевозчики, иноземцы. Ситуация изменилась лишь в XIX веке: в Замоскворечье хлынули богатые купцы, промышленники и фабриканты. Район сразу стал престижным, — звучит над собравшимися голос Евгения, усиленный микрофоном.

Экскурсия, на которую я попала, называется «Сорок сороков купеческого Замоскворечья». Она начинается на улице Бахрушина, а заканчивается в Лаврушинском переулке. За два с небольшим часа мы обходим все главные достопримечательности этих мест: храм Св. Николы в Толмачах; огромные городские владения купца Василия Варгина, главного поставщика сукна в русскую армию в 1812 году; изящный и строгий, построенный архитектором Шехтелем доходный дом меховщика Ильи Гальперина, в нижнем этаже которого и по сей день работает меховой салон; приют для вдов и сирот русских художников, который был выстроен в 1912 году в Лаврушинском переулке по завещанию купца и мецената Павла Третьякова.

Двухэтажная Москва, дворики и переулки. Золотые купола церквей, первыми подхватывавшие звон Кремлевских храмов. Именитые купеческие семьи Демидовых, Бахрушиных, Морозовых, Долговых и Григорьевых. Неспешное течение повседневной патриархальной жизни.

— Своей красотой Москва обязана старине. Отнимите у Москвы старину — и она сделается одним из самых безобразных русских городов, — цитирует во время одной из остановок Евгений слова архитектора Алексея Щусева.

Впрочем, одними рассказами о купцах и меценатах Евгений не ограничивается. Сорок сороков — эта вся пестрота и эклектика Замоскворечья. На Новокузнецкой, например, мы останавливаемся у «пьяного» дома постройки 1970-х годов. Именно с его балкона в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Иван Грозный глядел на Москву и радовался: «Лепота!» И видел при этом Новый Арбат.

На создание хорошего тематического маршрута иногда уходит до полугода Фото: Алсу Гузаирова

На месте бывшего трактира на Пятницкой Евгений рассказывает о правилах русского винопития: в кабаке можно было заказать целое ведро водки, а вот в трактирах наливали только чарками и только с закуской.

В одном из соседних двориков мы рассматриваем дом с «галдарейками» — так называли москвичи галереи на вторых этажах зданий, в которых сдавались квартиры в наем. Отдельного входа на «галдарейки» не было. Жильцы лазили в комнаты с улицы по приставным лестницам. Это было неудобно, зато очень выручало в периоды эпидемий: первый этаж было легко изолировать от второго.

Адреса государя

— А этот красивый усадебный дом — бывшие палаты Ржевского. Но не героя анекдотов, а современника Петра I, капитана лейб-гвардии Преображенского полка Василия Тимофеевича Ржевского, — Евгений подводит нас к зданию в Черниговском переулке, где сейчас располагается Международный фонд славянской письменности и культуры. И рассказывает, что в русской армии солдат набирали в разные рода войск по внешнему виду. — В гусары, например, брали кудрявых брюнетов, в Павловский полк — курносых. А в кавалергарды, личную охрану государя, блондинов двухметрового роста. Из-за этого однажды вышел курьез. Уже в начале XX века Николай II решил переодеть своих кавалергардов в форму допетровской Руси — кафтаны рынд. И лично их поблагодарить. И вот он пошел по строю, пожимая каждому руку и спрашивая имя. А в ответ услышал: Клопп, Блок, Фохт… Русские рынды сплошь оказались шведами и немцами…

«Сорок сороков купеческого Замоскворечья» — это классическая обзорная экскурсия. Главная же гордость проекта «Гуляем по Москве» — тематические прогулки по городу. В проекте сейчас работает тринадцать гидов, и у каждого есть своя тема и свой уникальный маршрут. Например, Сергей Рахманинов показывает экскурсантам «акунинскую» Москву, проходя по следам детектива Эраста Фандорина. Белла Воронова специализируется на Серебряном веке, рассказывая своим посетителям о Москве Есенина, Цветаевой, Маяковского, Шаляпина и Мейерхольда. А искусствовед Анастасия Чернышева погружает своих гостей на самое московское дно — в лабиринты злачной Хитровки, где обитали «раки», «утюги», «странники» и «волки сухого оврага».

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Евгений тоже проводит несколько тематических экскурсий. Одна из них — «Последняя любовь империи», посвященная Николаю II. Последний царь из династии Романовых мало бывал в старой столице, однако в Москве сохранилось несколько адресов, которые не просто помнят государя, но которые стали роковыми и для самого Николая, и для всей российской империи.

Маршрут «Непокоренная Москва», посвященный столице в годы Великой Отечественной, Евгений проводит от Белорусского вокзала до Пушкинской площади, рассказывая о том, где в Москве рвались фашистские бомбы, какая паника началась в городе, когда 16 октября 1941 года закрылось метро, какие песни рождались под вой сирены воздушной тревоги и как уходили на фронт выпускники образцовой школы №25 в Старопименовском переулке — Василий Сталин, Серго Берия, Владимир Микоян…

Москва для взрослых

Но самая популярная экскурсия Евгения Степанова — маршрут для взрослых «Блеск и нищета московских куртизанок», в ходе которого гости посещают такие места старой Москвы, названия которых на рубеже XIX-XX веков даже произносить было неприлично.

— На создание хорошего тематического маршрута иногда уходит до полугода. Порой мне кажется, что я пишу научную работу! — говорит Евгений. — Жизнь Москве военных лет я, например, восстанавливал по письмам и дневникам горожан. А чтобы все узнать о московских кварталах красных фонарей, читал газеты столетней давности. В них можно найти объявления о знакомствах, которые давали бульварные феи, заметки о ночных сторожах...

Многие приходят на экскурсии по нескольку раз и все записывают Фото: Алсу Гузаирова

Не обходится и без курьезов. Однажды, ведя группу по Сретенке и Цветному бульвару и рассказывая о некогда работавших здесь девушках легкого поведения, Евгений остановился у дома в Сергиевском переулке, который некогда посещали юнкера. Вдруг в доме открылось окно, в него высунулась местная жительница и прокричала: «Да хватит уже рассказывать про проституток, мы устали! Рассказывайте нам про Чехова и Перова!»

— Я так и сделал, — смеется Евгений. — Стал рассказывать, что по соседству, в Пушкаревом переулке, некогда располагался дом терпимости «Мерц», и именно сюда спускаются с Мясницкой «за развлечениями» студент-медик и студент-зодчий — герои рассказа Чехова «Припадок». А одна из здешних проституток послужила моделью художнику Василию Перову для картины «Утопленница».

Из Черниговского переулка мы попадаем в Кадаши. Останавливаемся напротив бывшей фабрики Николая Григорьевича Григорьева. Затем осматриваем храм Воскресения, благодаря белокаменной резьбе похожий на корабль, несущийся на всех парусах на восток. Дождь усиливается. Над нашей группой раскрываются зонтики. Но никто не уходит — напротив, люди только присоединяются.

Если человек устал от Москвы — значит, он устал от жизни

— Я москвичка, но Москву до недавнего времени не знала, — рассказывает девушка в рыжей шляпе и ярком шарфе, представившаяся Екатериной. — Сейчас по работе я много езжу по городу. С осени стала ходить на экскурсии. Мне нравится. Особенно я влюблена в рассказы Медеи Странадко — она жемчужина этого проекта.

— Мы любим ходить на экскурсии, причем в любую погоду! Столько нового узнаем о городе, что потом долго находимся под впечатлением, как от хорошей книги или фильма. Одна беда — Евгений так быстро ходит, что мы едва за ним успеваем, — делится впечатлениями пожилая пара.

«Я москвичка, но Москву до недавнего времени не знала«Я москвичка, но Москву до недавнего времени не знала», — рассказывает девушка в рыжей шляпе и ярком шарфе, представившаяся Екатериной. , — рассказывает девушка в рыжей шляпе и ярком шарфе, представившаяся Екатериной.

Евгений вспоминает другую пару, которая, встретившись летом на одном из его маршрутов, вскоре поженилась. А еще молодого человека, который, придя на экскурсию по Мясницкой, вдруг признался, что он потомок купца и чаеторговца Сергея Васильевича Перлова, по заказу которого был построен знаменитый магазин чая «Китайская шкатулка». В подтверждение молодой человек показал паспорт, где действительно было написано: «Сергей Перлов».

— Знаете, почему мне нравится водить экскурсии на общественных началах? — спрашивает Евгений. — На платном маршруте экскурсовод может и схалтурить: бегло рассказать о достопримечательности, провести 1,5 часа вместо двух... Деньги он уже взял. А когда гид работает только за чаевые, его гонорар напрямую зависит от того, насколько он выложился на прогулке, насколько людям понравился его рассказ.

Я свидетель: на экскурсии «Сорок сороков купеческого Замоскворечья» Евгений Степанов отработал отлично. Наша прогулка по Замоскворечью завершилась на перекрестке Лаврушинского и Большого Толмачевского переулка, у чугунной решетки особняка Аммоса Демидова и Дома писателей — того самого, окна которого била в романе Булгакова разъяренная Маргарита. Гости дружно поблагодарили Евгения аплодисментами. Многие дали на чай: кто 100 рублей, кто 200. Чуть позже Евгений рассказал, что на его экскурсии часто ходит один молодой человек, который каждый раз оставляет на чай ровно 16 рублей.

Как бы то ни было, деньги для проекта «Гуляем по Москве» совсем не лишние. На них организаторы поддерживают сайт, оплачивают работу администратора, продвигают проект в соцсетях, арендуют транспорт для автобусных экскурсий. К тому же проект постоянно развивается. Летом, например, специально к чемпионату мира по футболу-2018 Евгений хочет запустить серию экскурсий на английском языке. В планах также разработать автобусные маршруты по Золотому кольцу — Сергиев-Посад, Ярославль, Кострома, Суздаль…

— Когда я только приехал в Москву — думал, что город не примет меня, и я вернусь обратно в Чебоксары, — говорит Евгений, снимая микрофон и разглядывая промокшие ботинки. — А прошлым летом, возвращаясь пешком поздним вечером от храма Христа Спасителя домой в Замоскворечье, я вдруг почувствовал, что столица ответила мне взаимностью. Поэтому сейчас, когда я слышу от приятельниц «Я устала от Москвы!», спрашиваю: что значит — устала? В этом городе столько интересного — история, архитектура, театры, клубы, выставки, рестораны, учеба, работа, развлечения, друзья… Если человек устал от Москвы — значит, он устал от жизни. Потому что Москва — это и есть жизнь.