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Миллениалы в бегах

Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей

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Фото: Alex Khaki Vance / Flickr

Согласно свежим данным «Левада-Центра», значительное количество молодых россиян подумывают о том, чтобы покинуть родину: потенциальных эмигрантов среди миллениалов намного больше, чем в поколении их родителей. «Лента.ру» разобралась, почему молодым людям не сидится дома, и выяснила, куда лучше направиться, если вы молоды душой и по паспорту, а душа просит перемен.

Как сообщают российские социологи, около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет подумывают о переезде в другую страну. В группе респондентов в возрасте от 25 до 39 лет об этом размышляет примерно каждый пятый (21 процент опрошенных).

Цифры внушительные, но не стоит искать причину эмигрантских настроений исключительно в социальных и экономических сложностях.

Эксперты американского портала Netspick полагают, что во всем мире поколению миллениалов свойственны легкое отношение к переездам, большая требовательность к качеству жизни и среде обитания.

Принцип предыдущих поколений — где родился, там и пригодился, — для миллениалов не работает. Молодые люди морально готовы переезжать в поисках места, которое будет соответствовать их ценностям.

Для миллениалов особенно важны такие аспекты, как экология, хорошие условия для ведения бизнеса и возможность найти работу по вкусу, разумная стоимость жизни, развитость интернет-технологий, продуманная сеть общественного транспорта, эффективное здравоохранение, насыщенная событиями культурная жизнь, либеральные ценности (терпимость к ЛГБТ и мигрантам, гендерное равенство). Ради смеха (но только частично в шутку) в важные характеристики идеальной среды специалисты Netspick включили такие пункты, как наличие в городе магазинов Apple и приличного пива.

Осталось только выяснить, где объективно комфортнее жить молодым. Для этого в Netspick составили рейтинг лучших городов для миллениалов. «Лента.ру» приводит первую десятку из топ-100.

№10 — Ванкувер, Канада

Ванкувер получил наиболее высокие очки от исследователей за гендерное равенство, обилие развлечений на открытом воздухе (в частности, любимых миллениалами фестивалей).

С чем оказалось слабовато, так это с доступностью недвижимости (цены на жилье очень высоки) и с ночной жизнью. Последнее не так незначительно, как может показаться: миллениалы много работают, но при этом для них важно выпустить пар и оторваться на полную катушку.

№9 — Париж, Франция

Специалисты сочли, что жить в туристическом месте очень приятно: делающие фото и восторгающиеся красотами приезжие наполняют сердца местных гордостью и не дают им забыть, что их город прекрасен.

Кроме того, французская столица получила высокие баллы за медицинский сервис. Оценивая его качество, эффективность и доступность, в Netspick опирались на данные Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно составляет соответствующие рейтинги.

№8 — Кельн, Германия

Высокую позицию в рейтинге немецкому городу обеспечили впечатляющие баллы за хорошо развитый городской транспорт, дружелюбие к ЛГБТ и равное отношение к представителям обоего пола. Отношение к гей-сообществу оценивалось по данным ежегодного доклада Rainbow Europe, составляемого организацией ILGA.

№7 — Лион, Франция

Как и Париж, Лион похвалили за отличное здравоохранение. Также в городе хорошие возможности для спорта и фитнеса, развитая система общественного траспорта.

№6 — Барселона, Испания

Испанская система здравоохранения считается одной из самых эффективных в мире, и значительная часть лучших медучреждений страны находится в Барселоне.

Как и Париж, столица Каталонии — туристический город, в котором всегда есть что посмотреть и куда пойти (включая любимые миллениалами фестивали и ночные заведения).

№5 — Антверпен, Бельгия

Антверпен набрал 8,3 балла из 10 возможных за скорость интернет-соединения. Жизненно важный пункт для молодых людей, многие из которых предпочитают работать удаленно и нуждаются в идеально функционирующем мобильном офисе.

№4 — Лиссабон, Португалия

Как выяснилось, это одна из немногих европейских столиц, способных похвалиться вкусной едой, отличными ресторанами и кафе. Пустяк? Только не для миллениалов, которые стремятся вести здоровый образ жизни, выбирают натуральные продукты, но вместе с тем любят хорошо поесть.

№3 — Мюнхен, Германия

По данным Netspick, баварская столица благосклонна к стартапам всех мастей. Кроме того, здесь легко найти работу специалистам.

№2 — Берлин, Германия

Столица Германии славится обилием культурных развлечений и ночной жизнью.

Как в большинстве немецких городов, в Берлине легко перемещаться без машины: городской транспорт работает как часы, созданы необходимые удобства для велосипедистов.

№1 — Амстердам, Нидерланды

Эксперты описали миллениалов как людей с широкими взглядами. Важное место в системе ценностей молодежи занимает отношение к ЛГБТ, а Амстердам — безусловный лидер в данном вопросе: это самый дружелюбный к геям город. Также в голландской столице толерантны к иммигрантам и чтят гендерное равенство.

Разумеется, у Амстердама масса других достоинств: здесь легко жить, не имея машины, здесь благоприятная среда для создания и ведения бизнеса, много дневных и ночных развлечений, устойчивое интернет-соединение.

…Конечно, это далеко не все города, открытые для молодых. С полным списком можно ознакомиться на сайте Netspick. Увы, ни одного российского города в топ-листе не оказалось.

Юлия Верби

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