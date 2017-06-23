Выгребная драма

На днях стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) пригрозила оштрафовать Литву за привычку граждан республики справлять нужду в уличных туалетах. Недовольство ЕК вызвал тот факт, что 28 процентов жителей страны не подключены к централизованной системе водоотведения. Теперь власти пытаются срочно решить эту проблему, стращая население штрафами. «Лента.ру» разбиралась, как маленькая прибалтийская страна пытается справиться с туалетной проблемой.

Будем карать штрафами!

Брюссельские чиновники обратили внимание на тот факт, что в Литве воду по водопроводу получают лишь 80 процентов населения, а к централизованной системе водоотведения подключены и того меньше — только 72 процента всех жителей страны (вместо 98 процентов, положенных по законам Евросоюза). Из-за этого значительная часть граждан республики вынуждена справлять нужду в том, что деликатно называется «уличными туалетами». По мнению членов Еврокомиссии, популярные в литовской глубинке деревенские сортиры могут вредить окружающей среде, так как отходы в них не перерабатываются. Решить вопрос Брюссель намерен, если потребуется, денежными санкциями, тем более что опыт уже есть: за подобное нарушение ЕК уже оштрафовала высокоцивилизованный Люксембург на два миллиона евро.

Представитель литовского министерства охраны окружающей среды Агне Кнежайте-Гофмане признала, что процедура в отношении страны начата из-за нарушения директивы ЕС, предписывающей, что в населенных пунктах, где проживают более двух тысяч человек, должны действовать система централизованной поставки воды и центральная канализация. Государство обязано обеспечить пользование этой инфраструктурой 100 процентам жителей, но в Литве этот показатель значительно ниже. Впрочем, пресс-секретарь представительства Еврокомиссии в Литве Гедрюс Судикас сказал, что, возможно, штрафа удастся избежать, если Литва в короткие сроки сумеет закрыть «туалетный вопрос». «ЕК обяжет в определенные сроки добиться нужного результата и обратится в суд, возможно назначение санкций. Однако Еврокомиссия старается решать проблему применения законов ЕС путем конструктивного диалога, поэтому в большинстве случаев государства выполняют свои обязательства до обращения ЕК в суд», — пояснил Судикас.

Евробюрократы настаивают, что характерного вида «домики», обычные для частного сектора, должны навсегда исчезнуть, равно как и деревянные или кирпичные сарайчики типа «М» и «Ж» на автовокзалах, железнодорожных станциях и в других местах скопления людей. Вместо ям требуется возвести отвечающие всем требованиям современности сооружения с писсуарами, кабинками для унитазов и умывальниками. Согласно рекомендациям ЕК, современные туалеты должны быть также приспособлены к нуждам людей с ограниченными возможностями.

Еврокомиссия пригрозила оштрафовать Литву за то, что граждане республики справляют нужду в уличных туалетах Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Как отмечают местные эксперты, в какие именно суммы выльется «туалетная инициатива» Брюсселя для среднестатистического литовского налогоплательщика, пока неизвестно, но, без сомнений, она облегчит ему карман. При этом в правительстве склонны переложить вину за ситуацию на самих жителей, якобы не желающих переходить на цивилизованные способы справления нужды. «Несмотря на то что инфраструктура создана и у населения была возможность подключиться к системе поставок воды и центральной канализации, число жителей, получающих эти услуги, увеличилось незначительно», — указывается в правительственном постановлении. Представитель крупнейшего в государстве поставщика воды Vilniaus vandenys Антанас Бубнялис тоже считает, что многие литовцы злонамеренно не желают ничего менять в своем интимном быту. «Жители уже оборудовали индивидуальные скважины, поэтому не хотят подключаться к центральной канализации. А часть населения вообще привыкла жить дома без воды и канализации или не может инвестировать в улучшение качества жизни — они пользуются водой из колонок и уличными туалетами», — отмечает Бубнялис.

Министерство окружающей среды Литвы предупредило, что намерено в скором времени выпустить закон, обязывающий граждан подключиться к системе водоотведения. Нарушителей станут финансово карать. «Планируется, что если жители не подключатся к условленному сроку, им сначала дадут время на подключение, а если они и после этого не подключатся, их ждет штраф», — пригрозила Кнежайте-Гофмане. Впрочем, по ее словам, пока размер штрафов еще не определен. Также правительство настаивает, что отныне поставщики обязаны подводить водопроводные коммуникации непосредственно до жилья, а не только до участка, как это было до сих пор. По предварительным данным, на выполнение этой директивы во всех городах Литвы потребуется около 100 миллионов евро. Министерство охраны окружающей среды пообещало, что будет искать возможность использовать для этих нужд деньги ЕС.

Кто виноват и что делать

Известия о грозящих санкциях вызвали гнев литовцев. Люди изливают возмущение в социальных сетях и комментариях на новостных порталах.

«Что же это делается, граждане-товарищи, да разве за такую свободу мы боролись? Теперь без указивки Брюсселя и нужду справить не моги? Провести канализацию к уединенному хутору — это же золотой домик получится. За чей счет банкет, позвольте полюбопытствовать?»

«А как быть в деревнях, где канализации не существовало никогда? Есть один выход. Пусть правительство за счет денег ЕС бесплатно заменит все деревенские туалеты на биотуалеты. Это будет дешевле, чем платить штрафы. Но нашим политикам это не подойдет, им денег жалко, ведь себе не останется…»

В Литве воду по водопроводу получают лишь 80 процентов населения, а к централизованной системе водоотведения подключены 72 процента жителей страны Фото: Globallookpress.com

Некоторые вспомнили, как в декабре прошлого года в Вильнюсе из-за аварии в системе городской канализации пришлось объявлять чрезвычайное положение. Тогда из-за прорыва трубы на одной улице провалился грунт, и 20 тысяч кубометров сточных вод попали в реку Нерис. «Зимняя авария показала, что в столице вся канализация сгнила. Вильнюс и Нерис могут утонуть в нечистотах. И кто на это даст денег?» — вопрошают литовцы.

Корреспондент литовского портала BaltNews.lt Денис Кишиневский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что Еврокомиссия, угрожая штрафами из-за уличных туалетов, делает упор на защиту окружающей среды, но суть проблемы гораздо глубже: «Невозможность подключить почти треть населения к нормальной системе водоотведения говорит об уровне развития страны. Увы, исходя из имеющихся данных можно сделать вывод, что он не очень высокий. Сама ситуация для Литвы весьма поучительная. Наши власти постоянно рассуждают о важности вступления в Евросоюз, о европейских ценностях, о необходимости ухода от "совкового мышления", но на деле ничего не происходит».

Намекая на то, что официальный Вильнюс постоянно выражает озабоченность отсутствием демократии в разных странах, не принадлежащих к западному блоку, журналист приводит слова героя повести «Собачье сердце» профессора Преображенского: «Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев».

«Такая же ситуация и у нас. Сейчас в Литве проводят масштабную реновацию старых домов, но на ситуацию с туалетами и канализацией внимания не обращают. Хотя гораздо важнее было бы озаботиться не покраской фасадов, а проведением воды в многочисленные дома. Об этом не так давно говорил бывший президент Роландас Паксас», — отмечает Кишиневский.

Депутат Вильнюсского горсовета Ромуальда Пошевецкая в разговоре с «Лентой.ру» постаралась разобрать проблему детально: «ЕК в очередной раз пригрозила Литве пальцем из-за уличных туалетов. И даже пообещала огромные штрафы. Все заахали, заохали: как же так, XXI век — и выгребные ямы! Позор Литве! Поползли слухи, что жителей домов с таким уличным безобразием будут штрафовать, как будто они эти туалеты поставили не из соображений экономии, а в качестве раритета или ностальгии по старым временам». Пошевецкая призвала выделить в вопросе два аспекта: уличные удобства в городе и в сельской местности.

«В домах на окраине Вильнюса жильцы 25 квартир воду берут из большого общего колодца» Фото: Globallookpress.com

«Вот если рядом с высотным и современным зданием Вильнюсского муниципалитета находится район под местным названием "Шанхай", где ютятся деревянные дома с печным отоплением, водой в колонке и нужником на улице, — это, согласитесь, позор. И штрафовать за это нужно не жителей, у которых нет средств и возможности присоединиться к центральной канализации и водопроводу, а городские власти, которые наблюдают эту "сельскую идиллию" из окон своих кабинетов и ничего не делают. Приходилось мне бывать и в многоквартирных домах на окраине Вильнюса, где жильцы 25 квартир воду берут из большого общего колодца, а нужду справляют на улице в большом нужнике на пять персон. Пройти мимо этого "чуда цивилизации" иначе как с зажатым, пардон, носом, невозможно. Сколько ни бились, сколько ни писали во все инстанции, но воз и ныне там: провести водопровод и канализацию у властей нет денег. Поэтому, считаю, презрительно кивать на этих людей, что они не умеют жить, и взваливать на них решение проблемы — безнравственно», — говорит депутат.

Нужна ли канализация опустевшим деревенькам?

Пошевецкая затронула и ситуацию с быстрорастущими кварталами частных домов в черте или за чертой столицы. По ее словам, такие кварталы также нередко находятся вдали от центральных трубопроводов, но оборудованы автономными местными канализациями, которые не причиняют вреда окружающей среде, так как регулярно чистятся. «Есть ли смысл их присоединять к центральной канализации и водопроводу? Хорошо, если трубы проходят рядом с домами. А если это бывшие садовые товарищества, которые еще недавно в черту города не входили?» — задается вопросом собеседница. Что касается сельской местности, то, по мнению Пошевецкой, даже чиновники из ЕС прекрасно понимают, что в маленькие населенные пункты, где основную часть жителей составляют пенсионеры, никто протягивать трубы не будет. «Централизованная система водоснабжения и канализации должна действовать в населенных пунктах, где проживает свыше 2000 человек. Именно их государство должно обеспечить нужной инфраструктурой. Но, видимо, ЕК не осознает, что литовская провинция обескровлена эмиграцией», — полагает политик.

Местные депутаты считают, что в опустевших деревеньках никто не будет заменять выгребные ямы дорогостоящей системой местной канализации Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Действительно, Литва сегодня — один из лидеров ЕС по оттоку населения. Согласно данным, представленным в апрельском отчете премьер-министра Саулюса Сквернялиса, только в прошлом году из Литвы эмигрировали 50 333 жителя, что на 5800 человек больше, чем в 2015 году, и почти на 14 тысяч больше, чем в 2014-м. Всего же за четверть века население страны сократилось почти на 900 тысяч человек и составляет нынче чуть более 2,8 миллиона. «Часть территории Литвы по малонаселенности уже напоминает пустыню Сахару, где на квадратный километр приходится от двух до пяти человек. Сейчас малонаселенные территории составляют 45 процентов площади страны», — отмечает старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас. По его словам, в Литве 22 района из 57 можно назвать малонаселенными, в то время как в 2001 году их насчитывалось семь.

«Неужели Брюссель не понимает, что в опустевших деревеньках с перекошенными деревянными развалюхами никто не будет простые выгребные ямы заменять дорогостоящей системой местной канализации стоимостью около трех тысяч евро? Или, может, ЕС расщедрится и подарит в каждый такой дом биотуалет?» — недоумевает Пошевецкая. Но на подобный «аттракцион щедрости» со стороны ЕС Литве, по ее мнению, рассчитывать все же особо не стоит.