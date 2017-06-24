Возвращение легенды

Госкорпорация «Ростех» приняла решение возродить легендарное предприятие по производству акустического оборудования «Октава». Именно в тульский микрофон Юрий Гагарин сказал легендарное «Поехали!», а сейчас им активно пользуются для записи культовые исполнители уровня Radiohead. «Лента.ру» рассказывает историю российского предприятия, сумевшего очаровать лучших музыкантов мира.

Рождение легенды

Тульское предприятие «Октава» появилось в конце 1920-х годов. Именно тогда радиолюбители со всей Тульской губернии из Общества друзей радио решили открыть мастерскую, которая занималась бы изготовлением деталей для их любимых приемников. Она располагалась в здании Педагогического техникума на углу улиц Фридриха Энгельса и Советской, балконы которого до сих пор держат на плечах могучие атланты. Сама мастерская даже успела попасть на полотно тульского художника Щепакина.

Начав с производства конденсаторов, контактных клемм переключателей и других комплектующих, тульское производство в довольно короткие сроки по масштабам стало напоминать настоящий завод. Это объяснялось как большим спросом на детали в свете радиофикации Советской России, так и высоким уровнем тульских умельцев. В результате было принято решение расширить производство за счет пустующих в Туле площадей. Тогда же мастерскую преобразовали в фабрику «Радиодеталь».

К 1929 году на фабрике работали более ста человек, и «Радиодеталь» обеспечивала комплектующими более 52 городов Советского Союза. Помимо производства туляки начали заниматься и созданием собственных разработок: так появились трансляционный усилитель УЭ-3 на экранированных лампах, щит для зарядки аккумуляторов, конденсаторы переменной емкости «Коминтерн» и «Казахстан» и волномер.

Фото: «Октава» На производстве микрофонов «Октава»

В 1931 году завод переехал на территорию между улицей Фридриха Энгельса и Центральным переулком, где находится и сейчас. Тогда же «Радиодеталь» превратилась в «Радиозавод №7 НКПиТ». За аббревиатурой скрывалась его ведомственная принадлежность — производство напрямую контролировал Народный комиссариат почт и телеграфов СССР. Помимо передовых разработок, связанных с радиоприемниками, завод вскоре стал единственным предприятием в СССР, выпускающим акустическую аппаратуру. Например, именно в Туле разработали 100-ваттный динамик, который установили в Москве накануне празднования Первомая в 1937 году.

Накануне 1940 года завод начал окончательно специализироваться на производстве акустической техники. В Туле в кратчайшие сроки были разработаны ленточные микрофоны, а в ходе Великой Отечественной войны предприятие снабжало фронт и тыл рупорами и громкоговорителями.

После войны в Туле наладили производство речевых динамических микрофонов, которые положили конец эпохе применявшихся для записывания звука угольных аналогов. Спустя некоторое время на заводе появился отдельный цех, где и создавались микрофоны, выпуск которых превысил миллион образцов в год.

По-настоящему заслуги тульских мастеров признали после участия во Всемирной промышленной выставке в Брюсселе в 1958 году. Мало того что именно там на образцах появился впервые фирменный знак «Октава», так и европейцы отметили советских мастеров почетным дипломом.

К началу 1960-х годов в Туле уже выпускались наиболее современные микрофоны, а также целый ряд изделий на основе ферротранзисторных ячеек. На пике развития производства завод обеспечивал рабочими местами восемь тысяч человек. Именно в микрофон Октавы Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!»

Фото: РИА Новости Сергей Королев перед стартом первого пилотируемого космического корабля «Восток-1»

Спустя несколько лет завод прирос не только новыми площадями, собственным конструкторским бюро, но и целой линейкой микрофонов и сопутствующих им систем. Это позволило к концу 1970-х наладить производство электретных микрофонов, которые превосходили все существующие за рубежом аналоги. Тогда же в Туле наладили и создание слуховых аппаратов.

А в 1978 году завод был преобразован в ОКБ «Октава». Тогда же на новый уровень вышло сотрудничество с учеными из ленинградского ВНИИ радиовещательного приема и акустики. Благодаря этому удалось достичь прогресса в создании стабильных электретов, а как следствие — и наладить выпуск совершенно недостижимой по уровню и качеству продукции. Это не прошло незамеченным, и завод в 1990 году наградили премией Совета Министров СССР в области науки и техники.

Зазвучит по-новому

В 1990-е производство вышло на новый уровень: в Туле освоили новую серию профессиональных динамических, электретных и конденсаторных микрофонов. Многие из них экспортируются в Европу и в США. Несмотря на ухудшавшиеся по разным причинам показатели, «Октава» до сих пор экспортирует более двух тысяч студийных микрофонов в месяц!

Наглядным примером популярности и качества «Октавы» является как минимум тот факт, что при записи культового альбома Radiohead OK Computer для партии ударных использовалась именно Октава МК-012. Но на одной группе Тома Йорка примеры не заканчиваются: легендарным микрофоном пользовались U2, Sting, Iron Maiden и многие другие культовые зарубежные и отечественные исполнители.

Фото: radiohead.com Том Йорк во время записи альбома Radiohead OK Conputer

К сожалению, сейчас тульское предприятие находится в плачевном состоянии: износ оборудования составляет до 90 процентов, при том что его средний возраст — более 30 лет, а загрузка не превышает 15 процентов. Но госкорпорация «Ростех» намерена не просто восстановить легендарное предприятие, но и вдохнуть в него новую жизнь — ведь «Октава» и сейчас является единственным в России разработчиком и производителем уникального электроакустического оборудования.

Оформленные весной 2017 года планы по восстановлению предприятия реализуются «Ростехом» уже сейчас. По словам директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, до 2020 года на комплексное обновление предприятия будет суммарно привлечено более 700 миллионов рублей инвестиций. Помимо этого, будут решены проблемы с отсутствием новых продуктов и сокращением каналов сбыта, при этом функции маркетинга и продаж на предприятии не существует.

Фото: «Октава» Студийный микрофон «Октава»

Кроме того, на базе имущественного комплекса «Октавы» в центре Тулы будет создан творческий индустриальный кластер. Это означает, что вредное гальваническое производство переведут на окраину города, а основное производство останется на своем историческом месте.

На территории кластера будут располагаться Высшая техническая школа, музей станкостроения, офисы институтов развития, общественные пространства и легендарный завод.