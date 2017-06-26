Как это будет по-фински?

Россияне нечасто рассматривают Финляндию как направление для полноценного отдыха. Исключение, пожалуй, составляют лишь петербуржцы, которые проводят в соседней стране уик-энды, зимние праздники и даже ездят туда за покупками. «Лента.ру» рассказывает, почему Финляндия заслуживает более пристального внимания российских путешественников.

Зайцы, орлы и куропатки

Финляндия — это северная, очень малолюдная (особенно на взгляд москвича или петербуржца) страна с большим количеством воды и лесов. «Страна тысячи озер», как пишут в местных туристических буклетах. В регионе Большого Хельсинки, куда входит Хельсинки и прилегающие к нему города Эспоо и Вантаа, живет около 1,4 миллиона человек.

Плотной городской застройки, если не говорить о центре города, здесь не встретишь: между небольшими жилыми районами всегда будут островки дикого леса с выступающими тут и там гранитными скалами, покрытыми пятнистым мхом. В перелесках можно встретить зайцев, оленей, лосей, белок, сотни видов птиц и некоторое количество змей. Последние часто встречаются летом на пригреве, на залитых солнцем полянах, так что лучше смотреть под ноги.

Зайцы наглые и непуганые. Бывая в гостях у живущих в Эспоо родственников, я регулярно встречаю крупного зайца, задумчиво бродящего между домами и весьма неторопливо ковыляющего прочь, когда он замечает человеческое внимание. Весной и осенью через Финляндию летят сотни тысяч перелетных птиц. В мае можно твердо рассчитывать на встречу со стаей канадских гусей в любом из больших парков у воды, где стаи останавливаются на несколько дней, чтобы отдохнуть перед дальнейшим перелетом.

Ягоды и грибы для всех

Природа южной Финляндии очень похожа на природу российской средней полосы. Те же березы, ели и сосны до неба, те же плюс 15-20 градусов и частые дожди летом. Ландыши, черемуха и сирень в конце весны. Летом земляника, потом черника и грибы. По местным законам, любой человек имеет право собирать ягоды и грибы в любом лесу, сколько ему будет угодно. Поэтому в сезон черники в национальный природный парк Нууксио люди с ведрами приезжают целыми семьями.

С конца мая начинаются белые ночи. В начале июня в Хельсинки в полночь на улице можно читать, а в три утра под оглушительные птичьи трели начинается полноценный рассвет. Зато зимой, которая начинается уже в конце октября, на улице почти круглосуточно темно, и все жители страны, от новорожденных младенцев до стариков, ежедневно принимают дозу витамина D, чтобы восполнить недостаток солнечного света.

Это схожесть с Россией делает путешествие в Финляндию чем-то похожим на путешествие во времени: гуляя по местным тропинкам, словно оказываешься в подмосковном лесу образца 1979 года, еще незамусоренном и незастроенном, по которому шел в далеком детстве вместе с дедушкой на дачу — в том лесу, о котором в мультфильме того времени пели крокодил Гена с Чебурашкой:

А в Подмосковье водятся лещи

Водятся грибы, ягоды, цветы.

Лучше места даже не ищи,

Только время зря потратишь ты!

Бесплатный транспорт для родителей с детьми

Схема метро в Хельсинки проста и напоминает двузубую вилку, значительная часть маршрутов идет по земле. Кроме метро, в Большом Хельсинки есть электрички, автобусы и трамваи.

Путешественникам на заметку: любой взрослый может пользоваться общественным транспортом в Хельсинки бесплатно, если он сопровождает ребенка в детской коляске. При этом ребенок в слинге или на руках права бесплатного проезда для сопровождающего взрослого не дает. Если вы катите коляску с ребенком (сидящим в ней или лежащим, неважно), то контролеры ни в метро, ни в автобусе, ни в электричке, ни в трамвае, ни на пароме в сторону городской крепости Суоменлинна к вам даже не подойдут. Это правило распространяется на всех — и граждан, и туристов.

Все платформы, метро, поезда, автобусы и вообще любые входы всегда имеют лифты или пандус для заезда с колясками. Исключение составляют несколько трамваев и вагонов поездов старого образца. Они редко встречаются, и на них крупными буквами написано, что они не приспособлены для колясочников (в случае с электричкой на поезде будет стоять знак Х).

Хельсинки входит в топ-10 наиболее удобных для жизни городов мира Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Удобство жизни и соцподдержка

Год от года Хельсинки входит в топ-10 наиболее удобных для жизни городов мира — в 2016 году финская столица оказалась на 9-м месте в этом списке, в основном состоящем из канадских и австралийских городов. Но в Хельсинки действительно удобно жить, городская управа словно пытается компенсировать бытовыми удобствами тот дискомфорт, который причиняет местная погода. Тут чистый воздух и множество парков. Очень безопасно — Финляндия одна из самых безопасных стран мира.

Кроме того, Хельсинки — одно из лучших мест в мире по удобству жизни для семей с детьми. Здесь множество прекрасных детских площадок, в том числе крупных. В Леппавааре, в 15 минутах езды электричкой от главного вокзала Хельсинки, находится не только самый крупный в северной Скандинавии торговый центр Селло, но и одна из лучших детских игровых площадок в стране, построенная компанией Angry Birds. Летом на крупных игровых площадках в Хельсинки детей бесплатно обеспечивают едой.

Единственное, что по-настоящему плохо и не поддается улучшению в Финляндии, — зима. Финны пытаются скрасить долгие холода сауной, которая есть в каждом финском доме (обычно в подвале, бесплатная для жильцов дома), но солнце и тепло ничем не заменишь.

Понаехали

Во всей Финляндии, по последним данным, живет около семи миллионов человек, из которых пять являются гражданами, а еще два имеют законное право на пребывание в стране в связи с учебой, работой, беженством или на других основаниях. Поэтому на улицах Хельсинки можно встретить и чернокожих, и арабов, и азиатов, и, конечно, русских. Хотя последних не так легко отличить от местных жителей, если они не заговорят между собой по-русски. Иммиграция в Финляндию со всего мира началась не вчера, поэтому уже успело вырасти поколение новых финских граждан от родителей-иностранцев. Стайка чернокожих девушек, оживленно беседующих между собой по-фински — обычное явление.

Огромная доля студентов в местных университетах является иностранцами, потому что до прошлого года высшее образование для иностранных граждан в Финляндии было бесплатным. В настоящее время местный диплом бакалавра с обучением на английском языке обойдется, в зависимости от выбранной специальности, в три-восемь тысяч евро в год.

Студенты имеют право устраиваться на работу, чтобы покрыть расходы, однако стоит учитывать, что найти неквалифицированную работу без знания языка в Финляндии очень сложно, так что лучше не рассчитывать на работу в McDonalds.

Национальный характер

Финны вежливы, но необщительны. При этом у финнов принято помогать друг другу — в местном климате без помощи соседей не выжить. По местным законам, нельзя оставить без помощи человека зимой — если вы видите зимой на улице лежащего человека, вы обязаны подойти к нему и вызвать полицию или попробовать довести его до теплого помещения. Скорее всего, такой человек окажется болен, а не пьян, — хотя финны действительно имеют проблемы с алкоголем и очень любят выпить, они все-таки не напиваются до такой степени, чтобы валяться по улицам. Похоже, они попросту слишком здоровые для этого. А может быть, все дело в том, что ночные клубы и бары в Хельсинки закрываются очень рано — около часа ночи.

Неожиданным качеством финского характера при ближайшем знакомстве оказалось то, что финны — люди весьма беспечные даже в плане выполнения своих профессиональных обязанностей. То есть рано или поздно они все сделают, но вполне могут затянуть, забыть или сделать что-нибудь не слишком четко — «на авось».

Помню, в первый раз в Финляндии я оказалась пять лет назад, когда Хельсинки был выбран «столицей мирового городского дизайна». Мы приехали в город с пресс-туром, и в составе группы были журналисты из разных стран: Англии, Норвегии, Франции, Голландии, Дании, России. За полгода до этого мы примерно в том же составе были в пресс-туре в Швеции, и разница в подходе к делу со стороны организаторов бросалась в глаза. У шведов все было распланировано чуть ли не по минутам, каждый участник тура имел подробный план со всеми адресами и контактами, каждый день этот план обновлялся по почте, помимо того что за ужином всем вручались отдельные памятки. За недельный тур не было ни одной накладки.

В Финляндии в первый же день ответственная за тур девушка отправила меня с американской журналисткой в сторону отеля в одиночку, просто указав рукой направление, — мы, конечно же, заблудились и в какой-то момент были вынуждены тащить на себе по лестнице свои велосипеды (выданные нам организаторами раньше). На третий день организаторы увезли с утра часть группы на экскурсию, забыв вторую часть в отеле. Это очень похоже на финнов, которые склонны рассчитывать на то, что все вокруг взрослые люди и должны сами о себе позаботиться, приходить заранее и стараться не потеряться. Но абсолютно невозможно, чтобы подобное случилось в поездке, организованной шведами.

Когда мы обсуждали эту особенность финского характера с друзьями, живущими в Эстонии, они сказали, что даже эстонцы, несмотря на общий язык и, видимо, общие с финнами корни, куда более организованные и четкие.

Крытый рынок — обязательная к посещению достопримечательность города Фото: Alejandro / Flickr 1 /2

Достопримечательности

Туристы часто едут в Финляндию только ради отдыха на природе или шопинга. Действительно, по богатству музеев и архитектурных красот Хельсинки не сравнится с такими городами, как, скажем, Санкт-Петербург. Однако тут есть свои интересные, очень финские (а также шведские, потому что когда-то Финляндия была шведской землей) по духу места, которые безусловно стоят визита, если человек хочет лучше понять Финляндию.

Это бульвар Эспланада в Хельсинки, выводящий к набережной, откуда уходят рейсовые и туристические кораблики и где находится открытый рынок (с левой стороны) и старый крытый рынок (справа). С набережной можно отплыть в бывшую шведскую крепость Суоменлинна, находящуюся на острове у выхода в Балтийское море — мимо нее проходит маршрут паромов, курсирующих между Хельсинки и Таллином или Стокгольмом, а также круизных кораблей, идущих в Санкт-Петербург.

На площади Камппи в центре города стоит деревянная, похожая на странного вида сауну «церковь тишины» — место, куда можно зайти и посидеть в молчании. По адресу Lutherinkatu, 3, находится еще одно оригинальное строение — «церковь камней».

Богатого декора в стиле южноевропейских городов ожидать от финских зданий нельзя, основной архитектурный стиль тут — стоический скандинавский минимализм, в духе местной природы.

От центрального вокзала на трамваях: 3B, 3T, 4, 4T, 7A, 7B и 10 можно доехать до памятника лучшему финскому композитору Сибелиусу (остановка Töölön Halli)‎. Сам памятник сварен из труб и «звучит» на ветру, вокруг разбит парк.

Материалы по теме Галопом по Северным Европам Как вместить поездку по нескольким столицам региона в формат длинных выходных

В пригороде Хельсинки находится усадьба Трескенда, принадлежавшая знаменитой красавице пушкинских времен Авроре Карамзиной, финской шведке по происхождению. Первым браком Аврора была замужем за русским миллионером Демидовым (вторым браком — за старшим сыном писателя Карамзина). Так что когда она однажды устроила в усадьбе празднование, на которое пригласила российского императора Александра II, все было сделано с размахом. С Урала привезли деревья и зверей, а для его императорского величества был выстроен отдельный туалет, обитый изнутри шелком. Возможно, именно во время званого ужина в своем поместье Аврора уговорила Александра дать Финляндии права автономного княжества.

Аврора Карамзина — одна из первых финских благотворительниц. Именно она стояла у истоков того, что со временем вылилось в нынешнюю мощную систему социальной поддержки в Финляндии.

Другая усадьба, связанная с именем Авроры, называется Хакасалми и тоже стоит визита как образец усадебной архитектуры стиля «ампир», один из самых роскошных в Финляндии. Аврора жила в Хакасалми до своей смерти в 1902 году, в возрасте 94 лет.

В десяти минутах пешком от станции Эспоо находится самый старый каменный собор южной Финляндии, построенный в 1490 году. Росписи внутри него явно сделаны каким-то местным кузнецом Вакулой и изображают драконов, чертей и селян в одеждах по моде начала XVI века. Датируются росписи 1510 годом.

Если ехать в Хельсинки на машине, то стоит заехать в музей линии Маннергейма неподалеку от российской границы: укрепленные доты, рвы, ряды камней в половину человеческого роста… Все это в красивом сосновом лесу, где тишину нарушает только пение птиц.