Бывший СССР
 
Последние новости
Роскомнадзор отверг утверждения о желании получить доступ к перепискам Telegram
Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции
Глава «Роснефти» рассказал о путях повышения эффективности процессов добычи
Сборные Англии и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок
В сети пожаловались на самые худшие подарки от родственников и бывших
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Под Ставрополем в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек
Популярные новости
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Сборные Англии и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок
Американку пристыдили за откровенный купальник
В сети пожаловались на самые худшие подарки от родственников и бывших
В Великобритании уволили пришедшую на работу без лифчика барменшу
ЕС отказался выдать Еврокомиссии мандат на переговоры по «Северному потоку-2»

«Навязанная» резня

20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ратушенко / РИА Новости

Ровно 20 лет назад, 27 июня 1997 года в Кремле правительство Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция подписали соглашение о мире. Так официально была завершена гражданская война в бывшей советской республике. Правильнее было бы назвать ее резней, потому что плохо обученные отряды вчера еще мирных граждан вымещали злобу на населении, зачастую на женщинах, стариках и детях. Рецидивы вооруженного конфликта случались и годы спустя, а по уровню жизни страна не дотягивает даже до небогатых соседей. Как начиналась и чем закончилась гражданская война в Таджикистане, вспоминает «Лента.ру».

Площадь Мучеников

События в Таджикистане развивались точно по тому же сценарию, что и в остальном СССР. В 1989-1990 годах, задолго до всяких цветных революций и майданов, по столицам союзных республик прокатилась волна гражданских волнений: Баку, Тбилиси, Вильнюс...

В феврале 1990 года на центральной площади столицы Душанбе собралась толпа, требовавшая от партийного руководства разъяснений по поводу слухов — якобы в новостройках столицы Таджикской ССР намеревались расселить беженцев из Нагорного Карабаха. Началась стрельба. Затем последовали погромы, в которых пострадало нетаджикское население, и в город вошли войска. Объявили комендантский час. В результате столкновений погибли 25 (по другим данным — 26) человек. Кто за этим стоял, участники и очевидцы спорят до сих пор. Якобы все было инспирировано КГБ и партией — то ли из Душанбе, то ли из Москвы. Площадь, на которой проводился митинг, получила название Шахидон (площадь Мучеников).

«Помню сожженные автобусы напротив ЦК, ограбленные магазины рядом с ЦУМом. Тогда до нас дошли слухи, что в городе неизвестными людьми были задержаны и пострижены девушки в европейской одежде, будто девушек без платков избивают», — вспоминала свидетельница событий.

Есть у революции начало

После этого жизнь в маленькой республике пошла кувырком. Автоматически избранный в 1990 году в президенты первый секретарь компартии Кахар Махкамов ушел в отставку в 1991-м. Исполняющий обязанности президента Кадриддин Аслонов в сентябре того же года успел запретить компартию, перед тем как его в ноябре сменил победивший на выборах Рахмон Набиев. Оппозиция отказалась признать результаты голосования. Митинги в Душанбе практически не прекращались — причем массовые демонстрации устраивали как противники власти, так и сторонники. Однажды митингующие даже взяли в заложники депутатов Верховного Совета.

Под лозунгами борьбы с партократией разворачивалась схватка за власть — члены гармского и памирского кланов пытались выбить из правительственных кабинетов выходцев из Куляба и Худжанда (Ленинабада), традиционно занимавших руководящие посты в республике. Собственно, между кланами и велась потом гражданская война. Оппозиционные кланы были представлены среди интеллигенции и духовенства, что породило странный альянс демократов и исламистов, провластные пытались отстоять сложившийся порядок вещей.

Весной 1992-го президент Набиев попытался сформировать так называемое правительство национального примирения, но государственная машина уже была полностью разрушена, и все его усилия ни к чему не привели. В сентябре Набиев хотел бежать из Душанбе в Худжанд — ему не позволили выехать и заставили отказаться от поста президента. Начались бои. Именно тогда ненадолго взошла звезда главного героя гражданской войны Сангака Сафарова. «Бобо Сангак» (дедушка Сангак) возглавил «Народный фронт» — сторонников восстановления конституционного строя в республике, воевавших против исламистской оппозиции. В прошлом криминальный авторитет Сангак Сафаров, превратившись в полевого командира, на какое-то время стал первым лицом в республике, не занимая никаких официальных постов. Погиб он при странных обстоятельствах в 1993 году. Большинство командиров и лидеров обеих сторон ушли из жизни именно так, что приходится гадать о причинах их скоропостижной смерти.

«Вырезали семьями и аулами»

В ноябре 1993 года собирается примирительная сессия Верховного Совета республики. Полномочия главы республики получает земляк дедушки Сангака — Эмомали Рахмонов, будущий президент Таджикистана Рахмон. Республика тем временем окончательно погрузилась в хаос — шла резня мирного населения. «Народный фронт» получил поддержку извне — от дислоцированной в республике российской 201-й дивизии и 15-й бригады спецназа, которая после распада СССР отошла Ташкенту.

Генерал-майор Александр Чубаров, служивший в те годы в 15-й бригаде, вспоминал, что уже первые столкновения в городе Курган-Тюбе отличались крайним ожесточением. «Я своими глазами видел груды растерзанных трупов. Причем вырезали, не глядя на пол и возраст. Женщин любого возраста насиловали, резали, трупы бросали в арыки. Детей тоже не миловали. Короче, вырезали семьями и аулами. Я видел в одном городе бассейн, заполненный телами. Там насчитали более трехсот пятидесяти трупов. Я видел останки мертвых, которых после убийства расчленяли, обливали соляркой и сжигали, а части тел специально разбрасывали по разным районам городов», — рассказывал он.

Когда «Народный фронт» выбил противников из Душанбе, в городе развернулись облавы на гармцев и кулябцев. Никто, конечно, не интересовался, участвовали ли подвернувшиеся под руку люди в боевых действиях. «В соседнем доме тогда, помню, учителя забрали вместе с сыновьями прямо на улице, когда они выбивали паласы, а утром привезли и выбросили там же их тела. Сначала в школе меня пытались пырнуть ножом местные хулиганы, но после этих двух случаев нас с братишкой родители решили отправить в Россию к тетке», — делилась воспоминаниями о жизни в Душанбе Зебо Таджибаева.

Из полевых командиров — в генералы

К 1997-му марафон длящихся три года переговоров все-таки привел к результату — 27 июня в Кремле между официальным Душанбе и Объединенной таджикской оппозицией было подписано мирное соглашение. Сегодня в республике эта дата отмечается как День национального единства. Представители оппозиции по квоте вошли в правительство, боевики и полевые командиры были включены в состав армии. Очередной договор о разделе власти не принес сразу мира и благополучия гражданам республики. «Когда в 97-м подписали соглашение, нам это еще мало что говорило. На улицах по-прежнему царствовали боевики. Хорошо помню беспредел, когда девчонок запихивали в машины, иногда прямо на глазах родных», — рассказывала о начале «мирной» жизни Таджибаева.

Но рецидивы гражданской войны случались. Уже летом 1997-го полковник Махмуд Худойбердыев двинул свою бригаду на Душанбе, мятежного комбрига останавливали артиллерией. В ноябре 1998-го Худойбердыев поднял мятеж уже в Худжанде. Выступление удалось подавить, полковник бежал из республики. До 2011 года силовики ловили полевого командира Мулло Абдулло. Прежде чем его уничтожили неподалеку от Душанбе, он успел в 2010-м в ходе вооруженной вылазки убить 27 военнослужащих. В сентябре 2015-го силы правопорядка ликвидировали мятежного генерала Абдухалиму Назарзоду. Что произошло на самом деле, из противоречивых заявлений правительства понять сложно, но хорошо известно, что в годы гражданской войны генерал был полевым командиром. Его тогда знали как Ходжи Халима. Мундир правительственной армии он надел в качестве представителя оппозиции — по квоте.

В том же году власти прекратили деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана — последней в легальном поле политической организации оппозиции. Покончено ли с гражданской войной после этого? Вряд ли. В 2016-м президент Рахмон заявил, что война в республике была навязана его политическими противниками. В марте 2017-го Международный центр по борьбе с терроризмом из Нидерландов подсчитал, что выходцы из республики возглавили список боевиков-смертников запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ).

Самый высокий флагшток

Таджикистан продолжает удерживать звание одной из самых беднейших в мире стран. Согласно опубликованному изданием Global Finance в марте 2017-го рейтингу финансового благополучия стран мира, Таджикистан занял 157-е место среди 189 государств. «Наша республика оказалась среди 33 беднейших стран, в основном из африканского континента», — безжалостно прокомментировали это «достижение» таджикские журналисты. То есть из Средней Азии в результате гражданской войны страна провалилась... в Африку. При этом в республике осталось исламистское подполье, поддерживающее связи с единомышленниками «за речкой» — в Афганистане.

Ахмед Сейидов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Таджикистане двое соратников мятежного генерала получили пожизненные сроки
Президент Таджикистана припомнил начало гражданской войны в стране
В Таджикистане сына лидера запрещенной партии обвинили в финансировании мятежа
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0319 июня
Участники акции «Спаси свой язык» в Киеве

Проглотили язык

Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
20:3826 июня

Порошенко рассказал о понимании украинцами счастья

17:2126 июня

МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за высказываний о «Славянском братстве»

22:1124 июня

Депутат Киевского областного совета погиб в ДТП

Бывший СССР00:0324 июня

А теперь сохатый!

Как лоси взяли Ригу
18:5026 июня

Тимошенко назвала возможный срок распада Украины

15:1126 июня

Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для решения конфликта в Донбассе

11:0723 июня

В Киеве рассказали о главной теме переговоров Порошенко и Трампа

Бывший СССР00:1123 июня

Выгребная драма

Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
16:0026 июня

Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение

13:1526 июня

Порошенко пообещал скорое возвращение в Крым украинских флагов

09:5823 июня

В центре Киева зарезали начальника разведки 54-й мехбригады ВСУ

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Михаил Лабковский: «Язык без мата, как борщ без томата»
О намерении депутатов повсеместно запретить нецензурную брань
Такие родные
От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
Росприроднадзор собрался опечатать свалку в Балашихе
Под Ставрополем в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек
«Просыпаешься, а рядом с тобой уже труп»
Воспоминания и утраченные иллюзии в историях пациентов реабилитационного центра
В Неве выловили тело пропавшего несколько дней назад 13-летнего подростка
Все материалы
Мир
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы урегулирования в Сирии
Прокурор Бразилии обвинил Темера в коррупции
Трамп назвал победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу
Трамп допустил возможность «вмешательства» России в выборы в США
Все материалы
Бывший СССР
«Навязанная» резня
20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
Порошенко рассказал о понимании украинцами счастья
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
МИД Белоруссии вызвал посла Украины из-за высказываний о «Славянском братстве»
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Порошенко допустил появление «формулы Макрона» для решения конфликта в Донбассе
Макрон приписал Анне Ярославне украинское происхождение
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоПоток ненависти
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
Госдума обвинила торговые сети в росте цен
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
ЕС отказался выдать Еврокомиссии мандат на переговоры по «Северному потоку-2»
Минимальный набор продуктов в России резко подорожал
Глава национализированного Украиной Приватбанка попросился в отставку
Курс доллара упал ниже 59 рублей
Все материалы
Бизнес
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
«Роснефть» поставила задачу стать третьей компанией в мире по добыче газа
Глава «Роснефти» рассказал о путях повышения эффективности процессов добычи
ФАС возбудила дела против «Му-му» и Burger King из-за высоких цен в аэропортах
Арестованы акции дочерних структур АФК «Система»
Казахстан отказался пускать на свои железные дороги инновационные вагоны РЖД
Все материалы
Силовые структуры
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Наркодилер сбежал от московских полицейских через окно
«Юрий Долгорукий» успешно отстрелялся «Булавой» по Камчатке
Анатомия дурмана
Как эволюционировала наркоторговля в России
Великобритания отправила на испытания новый авианосец
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Рыбку жалко
Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Найдены самые древние египетские иероглифы
Эксперты оценили стоимость Большого Барьерного рифа
Раскрыта причина аномального поведения Урана
Все материалы
Спорт
Из Казани в Саратов
Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Грустный месседж
Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина
Марадона назвал себя фанатом Путина
Сборные Англии и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок
Вратари сборных России по гандболу записали видео в поддержку Акинфеева
Халк повторил «месседж» Кокорина и Дзюбы после забитого мяча
Все материалы
Культура
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
Стартовал второй этап выборов президента «Нашествия»
В новых сериях «Простоквашино» покажут современные реалии
Сирийскую певицу Насри задержали в ливанском аэропорту с кокаином в косметичке
В театре Вахтангова опровергли сообщение о переломе позвоночника у Этуша
Все материалы
Интернет и СМИ
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
Роскомнадзор отверг утверждения о желании получить доступ к перепискам Telegram
Очень темные дела
В сети появилась инструкция по обходу блокировки Telegram в России
В сети пожаловались на самые худшие подарки от родственников и бывших
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Дуров обвинил ФСБ в спекуляции на теме теракта в Петербурге
Все материалы
Ценности
Кадр из телесериала «Сэр Фрэнсис Дрейк» (Великобритания, 1961)«Дабы не ослепила нас красота Ее Величества»
Эксперимент адмирала Дрейка по сохранению зрения команды
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску
Японские дизайнеры превратили людей в миньонов
Elisabetta Franchi оденет женщин в спортивные боди
В России отметили ажиотажный спрос на автомобили Jaguar
G-Shock устроил «пацанскую» тусовку в ДК ЗИЛ
Все материалы
Путешествия
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Пассажирский самолет вернулся в Манчестер из-за отломившейся части крыла
Четырех российских туристов в тяжелом состоянии вывезли из Турции на самолете
Абу-Даби привлечет туристов с помощью «Маши и Медведя»
Норвежцы начали сбор денег на починку каменного «пениса тролля»
Все материалы
Из жизни
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Американку пристыдили за откровенный купальник
Бритни Спирс изобразила танцовщицу балета на пляже Таиланда
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
В Великобритании уволили пришедшую на работу без лифчика барменшу
Все материалы
Кто сделал первый кроссовер в мире
Вопрос – один, ответов – минимум семь. Кто же был первым?
Все... сошли с ума
Как в Баку прошла одна из лучших гонок в истории Формулы-1
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
В Канаде нашли Porsche 911 с пробегом 1,2 миллиона километров
BMW представила X3 нового поколения
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado почти не изменится внешне
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы