«Навязанная» резня

Ровно 20 лет назад, 27 июня 1997 года в Кремле правительство Таджикистана и Объединенная таджикская оппозиция подписали соглашение о мире. Так официально была завершена гражданская война в бывшей советской республике. Правильнее было бы назвать ее резней, потому что плохо обученные отряды вчера еще мирных граждан вымещали злобу на населении, зачастую на женщинах, стариках и детях. Рецидивы вооруженного конфликта случались и годы спустя, а по уровню жизни страна не дотягивает даже до небогатых соседей. Как начиналась и чем закончилась гражданская война в Таджикистане, вспоминает «Лента.ру».

Площадь Мучеников

События в Таджикистане развивались точно по тому же сценарию, что и в остальном СССР. В 1989-1990 годах, задолго до всяких цветных революций и майданов, по столицам союзных республик прокатилась волна гражданских волнений: Баку, Тбилиси, Вильнюс...

Материалы по теме Боевой настрой Как отразится ликвидация исламской оппозиции на Таджикистане

В феврале 1990 года на центральной площади столицы Душанбе собралась толпа, требовавшая от партийного руководства разъяснений по поводу слухов — якобы в новостройках столицы Таджикской ССР намеревались расселить беженцев из Нагорного Карабаха. Началась стрельба. Затем последовали погромы, в которых пострадало нетаджикское население, и в город вошли войска. Объявили комендантский час. В результате столкновений погибли 25 (по другим данным — 26) человек. Кто за этим стоял, участники и очевидцы спорят до сих пор. Якобы все было инспирировано КГБ и партией — то ли из Душанбе, то ли из Москвы. Площадь, на которой проводился митинг, получила название Шахидон (площадь Мучеников).

«Помню сожженные автобусы напротив ЦК, ограбленные магазины рядом с ЦУМом. Тогда до нас дошли слухи, что в городе неизвестными людьми были задержаны и пострижены девушки в европейской одежде, будто девушек без платков избивают», — вспоминала свидетельница событий.

С февраля 1990-го в центре Душанбе волной пошла череда митингов Фото: Ратушенко / РИА Новости

Есть у революции начало

После этого жизнь в маленькой республике пошла кувырком. Автоматически избранный в 1990 году в президенты первый секретарь компартии Кахар Махкамов ушел в отставку в 1991-м. Исполняющий обязанности президента Кадриддин Аслонов в сентябре того же года успел запретить компартию, перед тем как его в ноябре сменил победивший на выборах Рахмон Набиев. Оппозиция отказалась признать результаты голосования. Митинги в Душанбе практически не прекращались — причем массовые демонстрации устраивали как противники власти, так и сторонники. Однажды митингующие даже взяли в заложники депутатов Верховного Совета.

Под лозунгами борьбы с партократией разворачивалась схватка за власть — члены гармского и памирского кланов пытались выбить из правительственных кабинетов выходцев из Куляба и Худжанда (Ленинабада), традиционно занимавших руководящие посты в республике. Собственно, между кланами и велась потом гражданская война. Оппозиционные кланы были представлены среди интеллигенции и духовенства, что породило странный альянс демократов и исламистов, провластные пытались отстоять сложившийся порядок вещей.

Весной 1992-го президент Набиев попытался сформировать так называемое правительство национального примирения, но государственная машина уже была полностью разрушена, и все его усилия ни к чему не привели. В сентябре Набиев хотел бежать из Душанбе в Худжанд — ему не позволили выехать и заставили отказаться от поста президента. Начались бои. Именно тогда ненадолго взошла звезда главного героя гражданской войны Сангака Сафарова. «Бобо Сангак» (дедушка Сангак) возглавил «Народный фронт» — сторонников восстановления конституционного строя в республике, воевавших против исламистской оппозиции. В прошлом криминальный авторитет Сангак Сафаров, превратившись в полевого командира, на какое-то время стал первым лицом в республике, не занимая никаких официальных постов. Погиб он при странных обстоятельствах в 1993 году. Большинство командиров и лидеров обеих сторон ушли из жизни именно так, что приходится гадать о причинах их скоропостижной смерти.

«Вырезали семьями и аулами»

В ноябре 1993 года собирается примирительная сессия Верховного Совета республики. Полномочия главы республики получает земляк дедушки Сангака — Эмомали Рахмонов, будущий президент Таджикистана Рахмон. Республика тем временем окончательно погрузилась в хаос — шла резня мирного населения. «Народный фронт» получил поддержку извне — от дислоцированной в республике российской 201-й дивизии и 15-й бригады спецназа, которая после распада СССР отошла Ташкенту.

Боевые действия отличались ожесточением с обеих сторон Фото: Р. Мангасарян / РИА Новости

Генерал-майор Александр Чубаров, служивший в те годы в 15-й бригаде, вспоминал, что уже первые столкновения в городе Курган-Тюбе отличались крайним ожесточением. «Я своими глазами видел груды растерзанных трупов. Причем вырезали, не глядя на пол и возраст. Женщин любого возраста насиловали, резали, трупы бросали в арыки. Детей тоже не миловали. Короче, вырезали семьями и аулами. Я видел в одном городе бассейн, заполненный телами. Там насчитали более трехсот пятидесяти трупов. Я видел останки мертвых, которых после убийства расчленяли, обливали соляркой и сжигали, а части тел специально разбрасывали по разным районам городов», — рассказывал он.

Когда «Народный фронт» выбил противников из Душанбе, в городе развернулись облавы на гармцев и кулябцев. Никто, конечно, не интересовался, участвовали ли подвернувшиеся под руку люди в боевых действиях. «В соседнем доме тогда, помню, учителя забрали вместе с сыновьями прямо на улице, когда они выбивали паласы, а утром привезли и выбросили там же их тела. Сначала в школе меня пытались пырнуть ножом местные хулиганы, но после этих двух случаев нас с братишкой родители решили отправить в Россию к тетке», — делилась воспоминаниями о жизни в Душанбе Зебо Таджибаева.

Из полевых командиров — в генералы

К 1997-му марафон длящихся три года переговоров все-таки привел к результату — 27 июня в Кремле между официальным Душанбе и Объединенной таджикской оппозицией было подписано мирное соглашение. Сегодня в республике эта дата отмечается как День национального единства. Представители оппозиции по квоте вошли в правительство, боевики и полевые командиры были включены в состав армии. Очередной договор о разделе власти не принес сразу мира и благополучия гражданам республики. «Когда в 97-м подписали соглашение, нам это еще мало что говорило. На улицах по-прежнему царствовали боевики. Хорошо помню беспредел, когда девчонок запихивали в машины, иногда прямо на глазах родных», — рассказывала о начале «мирной» жизни Таджибаева.

В 1992 году Эмомали Рахмонов получил полномочия главы республики — позднее он стал президентом Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Но рецидивы гражданской войны случались. Уже летом 1997-го полковник Махмуд Худойбердыев двинул свою бригаду на Душанбе, мятежного комбрига останавливали артиллерией. В ноябре 1998-го Худойбердыев поднял мятеж уже в Худжанде. Выступление удалось подавить, полковник бежал из республики. До 2011 года силовики ловили полевого командира Мулло Абдулло. Прежде чем его уничтожили неподалеку от Душанбе, он успел в 2010-м в ходе вооруженной вылазки убить 27 военнослужащих. В сентябре 2015-го силы правопорядка ликвидировали мятежного генерала Абдухалиму Назарзоду. Что произошло на самом деле, из противоречивых заявлений правительства понять сложно, но хорошо известно, что в годы гражданской войны генерал был полевым командиром. Его тогда знали как Ходжи Халима. Мундир правительственной армии он надел в качестве представителя оппозиции — по квоте.

Материалы по теме Аз есмь Рахмон Таджикистану предрекли гражданскую войну из-за бессрочного правления президента

В том же году власти прекратили деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана — последней в легальном поле политической организации оппозиции. Покончено ли с гражданской войной после этого? Вряд ли. В 2016-м президент Рахмон заявил, что война в республике была навязана его политическими противниками. В марте 2017-го Международный центр по борьбе с терроризмом из Нидерландов подсчитал, что выходцы из республики возглавили список боевиков-смертников запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ).

Самый высокий флагшток

Таджикистан продолжает удерживать звание одной из самых беднейших в мире стран. Согласно опубликованному изданием Global Finance в марте 2017-го рейтингу финансового благополучия стран мира, Таджикистан занял 157-е место среди 189 государств. «Наша республика оказалась среди 33 беднейших стран, в основном из африканского континента», — безжалостно прокомментировали это «достижение» таджикские журналисты. То есть из Средней Азии в результате гражданской войны страна провалилась... в Африку. При этом в республике осталось исламистское подполье, поддерживающее связи с единомышленниками «за речкой» — в Афганистане.