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«Мужики, не увозите детей»

Как провели День семьи, любви и верности на родине Февронии в Рязанской области

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Фото: Юрий Васильев

День Петра и Февронии Муромских, также известный как праздник семьи, любви и верности, в нынешнем году прошел девятый раз. Отмечали его и в деревне Ласково Рязанской области, где князь Петр встретил дочь бортника Февронию. Об этом и многом другом «Ленте.ру» рассказал и.о. губернатора Рязанской области Николай Любимов.

«Отверстые небеса — знак милости Господней», — уверяет митрополит Рязанский и Михайловский Марк собравшихся в деревне Ласково, неподалеку от Рязани. Стяжать милость под дождем — а именно о нем говорил владыка Марк — в День семьи, любви и верности приехали около двухсот человек. Ну и сельчан несколько десятков.

День святых Петра и Февронии в селе отмечается давно: сама Феврония родилась как раз в Ласково, в семье бортника — пчеловода-древолаза. Отсюда и замуж за князя Петра Муромского пошла — «тут недалеко, в Солотчинском монастыре и обвенчались», добавляют местные. Обычно празднования дня Петра и Февронии на Рязанщине уровнем родины героини и ограничивались. В этом году, однако — и продолжение в Рязани, и федеральные гости прямо в Ласково.

«И Европа, и США, как бы они ни скрипели, принимают наши традиционные семейные ценности», — говорит, открывая закладной камень памятника Петру и Февронии, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Полпред приехал ненадолго — ему двигаться дальше, во Владимирскую область. В Муроме, как всегда — основные торжества, главный концерт с прямой трансляцией. В присутствии Светланы и Дмитрия Медведевых: супруга премьер-министра многое сделала для того, чтобы День любви, семьи и верности уже девять лет праздновался в российском масштабе.

«Уверен, что в Муроме все и в этом году пройдет достойно, — говорит Николай Любимов, и.о. губернатора Рязанской области. — Просто у нас для того, чтобы считать праздник Петра и Февронии особым, есть еще и исторические основания. В конце концов, князь Петр нашел жену не у себя, а у нас!»

«Черный ворог, крылатый змей», — сообщают со сцены, где началось представление: дождь дождем, но над сценой есть навес, да и люди все же собрались. Черная фигура появляется под музыку Вивальди — «Зима» из «Времен года», в жесткой электронной обработке. Через некоторое время все заканчивается хорошо.

Сойти с флагмана

«У двух чудесных семей всегда есть о чем пообщаться», — разносится над Соборной площадью Рязани. Николай и Оксана Любимовы действительно о чем-то беседуют с Евгением и Лидией Кукушкиными: он— председатель колхоза в Старожиловском районе, она — учитель математики, золотую свадьбу сыграют в конце августа. «Просто мы его поблагодарили за то, что о нас вспомнили», — говорит Лидия, передавая мужу ромашки и памятный знак.

«Чтобы так широко отмечать — здесь это в первый раз», — оценивает размах празднеств Любимов. В честь Дня семьи, любви и верности он только что наградил чету Кукушкиных и еще десять почтенных пар со стажем от серебряного до железного (Иван и Валентина Губичи, директор комбината бытового обслуживания и педагог, вместе — 65 лет).

Людей не так много: дождь усиливается. Разнообразный товар в палатках под плакатами «Сделано с любовью на родине Февронии» — поговорка «В Рязани грибы с глазами» не отражена, в остальном же сувенирный и аграрный ассортимент отменный — укутан полиэтиленом. Впрочем, Николая Любимова это не смущает: «Часть торжеств мы прямо сейчас переносим с площади в библиотеку имени Горького. Там хороший зал, большой, теплый. Зачем людям мокнуть?»

На нынешнюю должность Любимов был назначен в феврале — из депутатов Госдумы, где парламентарий провел менее полугода. Куда интереснее предыдущая карьера Николая Викторовича: сплошь родная ему Калужская область. Полтора десятка лет работы в модельном регионе — флагмане всего что можно, лидере всех рейтингов, инвестиционном маяке и пр.

В середине 2000-х Любимов возглавил министерство экономики Калужской области. Три года был мэром Калуги. Из муниципалитета ушел в вице-губернаторы, а потом — в председатели областного ЗАКСа. Все ветви и ответвления власти, кроме судебной. В Рязани Николай Викторович бывал разве что проездом. Тем легче сравнить один близкий к Москве регион с другим — пока что не столь успешным.

«Порадовал богатый потенциал. Прежде всего люди с хорошим образованием, которое они получают прямо здесь, — оценивает резервы и ресурсы и.о. губернатора. — Далее: куча заводских площадок, на которые можно привлечь производства. Например, радиотехнический завод — там явные избыточные площади. Ну и, конечно, прелестнейшие места. Для туризма — самое то».

Огорчает Николая Любимова отсутствие инициативы со стороны коллег — «хоть я и очень стараюсь ее от них добиться». «Могут же мне подсказать, как что лучше сделать — тут, там. Как лучше тот же туризм развить, где конкретные точки приложения усилий… Побаиваются. Не меня побаиваются даже — а просто говорить об этих вещах». При том, что старый аппаратный принцип «всякая инициатива наказуема исполнением» у Николая Любимова не в ходу.

«Экономика не загружена. Инфраструктура проблемная: дороги, теплосети — тысячи километров, водоснабжение… Не во всех районных центрах стоят физкультурно-оздоровительные комплексы — а ведь это очень сильно сказывается на оттоке людей», — продолжает перечислять огорчительное и.о. главы региона.

Из списка вызовов

Мэрию Калуги Николай Любимов принял десять лет назад. «И первая мысль тогда была: “Попал”, — вспоминает он. — Сейчас, конечно, опыта побольше. Так что гораздо больше интереса, чем всего остального, — справлюсь, не справлюсь. Ну, справиться в любом случае необходимо».

Справляться, помимо общих проблем, приходится много с чем. Вот, например, «транспортная война» в Рязани. Городские власти настаивают на том, чтобы водители маршруток установили ГЛОНАСС и электронные валидаторы. Уклоняющимся от дополнительных расходов могут не выдать маршрутные карты, необходимые для работы на городских улицах. Локальная конкурентная война, которая, если так пойдет дело, вполне может привлечь внимание антимонопольных органов. Следственные, впрочем, уже заинтересовались: против Андрея Каплинского, главы управления транспорта Рязани, возбуждено дело — воспрепятствование предпринимательской деятельности.

«Хочу, чтобы вы понимали: я городом не управляю», — заявил Николай Любимов на недавней пресс-конференции. Звучит в полном согласии с законодательством. По факту же — все равно проверка на прочность и умение разрешать конфликты в региональной столице. Причем в сфере, реально касающейся всех.

Из старых споров — очистные сооружения Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Выбросы РНПК — сероводород и прочее — давно стали поводом для жалоб от жителей рязанского микрорайона Дашково-Песочня; вместе с теми, кто живет в прилегающих деревнях и поселках — под сто тысяч человек. Сроки реконструкции за минувшие годы назывались разные. Ясность, однако, есть лишь в том, что предыдущей администрации договориться о чем-то конкретном с «Роснефтью» — владельцами РНПК — в этом вопросе не удалось. Точку в любом случае ставить придется следующему губернатору, уже без и.о. — как бы его ни звали...

«Это называется тестовые задания», — поправляет Николай Любимов корреспондента «Ленты.ру». Вопрос — о так называемом «экзамене на губернатора», который с недавних пор проходят почти все нынешние и.о. — претенденты на высшие посты в регионах. «Стресс о-го-го, отвечать надо быстро. Точно помню немногое».

Чуть позже Любимов все же вспоминает точный ответ — на вопрос «лучшее из сделанного вами за жизнь»: «Мои дети». «Во-первых, это правильно. Во-вторых, видимо, чувство юмора в стрессовой ситуации там ценится не меньше всего остального, — резюмирует Любимов. — Ну и остальное, вроде бы, устроило».

* * *
«Вы извините, что я спиной к вам стою», — обращается и.о. губернатора к тем, кто пришел на площадь.

Дождь на какое-то время унялся. Люди стягиваются на Соборную — полюбоваться на сцену, где стоят 18 молодых пар, только что услышавших от ведущих церемонии «объявляем вас мужем и женой». Любимов, став лицом к молодоженам, желает им любви — «чтобы она у вас всегда в семьях была», верности — «чтобы любовь к этому подвигала».

«И мужики, пожалуйста, не увозите своих детей из Рязани, — заканчивает поздравление Николай Любимов. — Я своих сюда уже привез».

Рязань — Москва

Юрий Васильев

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