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«Нам хватает всего, только работай»

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников о новых крышах и жизни по закону

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Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

«Лента.ру» завершает серию материалов об исполняющих обязанности руководителей регионов — тех, кто получил назначения в 2016-2017 годах и пойдет на выборы 10 сентября. Разговор с Дмитрием Овсянниковым начался на крыше одной из сотен многоэтажек, включенных в программу капитального ремонта, которая началась в Севастополе в конце 2016 года впервые за многие годы. Глава Севастополя рассказал о том, как преодолеть инфраструктурный разрыв с остальной Россией и о том, что может ей предложить город федерального значения.

«Осенние цветы не зацвели еще», — показывает Карина Штапенко небольшой палисадник у первого подъезда дома 19 по улице Менжинского, что в Инкермане — десятитысячном внутригородском муниципальном образовании в составе Севастополя. «Пройдет время — будут дубки и хризантемы».

Карина Кароевна, некогда работавшая на приборостроительном заводе (его давно нет) — старшая по пятиэтажке, построенной в 1963 году. Палисадник высаживала сама три года назад: «Я его посвятила событиям воссоединения с Россией». В этом году во двор пришли ремонтники — программа благоустройства. По словам Штапенко, ремонтники начали все измерять, думать, а потом принялись корчевать бордюры во дворе.

Палисадник, также окруженный бордюрами, оказался под угрозой. «Я пришла к ним и попросила этого не делать, — вспоминает Штапенко. — Ко мне прислушались и перестали. И соседи попросили, чтобы бордюры не трогали. Там тоже корчевать не стали, записали пожелания по благоустройству и скоро начнут работать. Вот, крышу нам новую уже сделали — никогда ее не ремонтировали вообще».

«Вы осторожно, — предупреждает Дмитрий Овсянников, более года назад назначенный врио губернатора Севастополя, забираясь на свежеотремонтированную крышу: «Попрыгать по ней в принципе можно, подрядчик гарантирует. Только не свалитесь, пожалуйста».

С крыши лучше всего оценить кровлю соседних пятиэтажек. Скорее всего, жители верхних этажей в дождь маневрируют между тазиками на полах — так же, как это долгие годы делали жильцы дома 19. Под ремонт в Севастополе только в этом году попало более 400 многоквартирных домов: крыши, фасады, водопроводы, новые лифты. А кое-где и фундамент.

«Десятилетиями ремонта не было, — описывает врио губернатора коммунальное наследие. — Ну ладно, будем нагонять».

«К нам приезжают за событиями»

«Помимо прочего, я занимался регионами повышенного внимания — Калининград, Северный Кавказ, Дальний Восток, отчасти Арктика, — описывает Овсянников работу на предыдущей должности замминистра промышленности и торговли РФ. — И, разумеется, Крым и Севастополь».

Еще в Минпромторге России Овсянников создавал и выстраивал систему кураторства севастопольских предприятий — не только государством, но и со стороны системообразующих госкорпораций. «Такое дружеское плечо, — объясняет он. — Получение лицензий, заказов, оборотных средств… денег на зарплату, наконец — во всем этом требовалась помощь. Она была налажена».

До Минпромторга Овсянников сам работал в промышленности — в руководстве крупнейших предприятий атомной отрасли и газотурбинного двигателестроения: Чепецкого механического завода и Пермского моторного завода. Этому предшествовал опыт работы в Администрации президента России — аппарате полпреда президента в Приволжском федеральном округе: — федеральным инспектором по Кировской области и Удмуртской Республике. Туда попал практически сразу после университета, опять-таки из промышленности — через кадровый конкурс, который как новацию в подборе управленцев, провел один из первых президентских полпредов Сергей Кириенко.

«На предприятиях работал и на рядовых должностях, и на руководящих. Очень неплохое понимание того, что происходит на земле, — суммирует опыт Овсянников. — Работая в полпредстве и в Минпромторге, понимаешь, как устроены субъекты РФ, как искать лучшие практики, стратегии. Просто узнаешь коллег-губернаторов. Теперь взаимодействовать гораздо легче».

«Есть различия, есть общее, — характеризует Дмитрий Овсянников взаимодействие с непосредственными соседями — Республикой Крым. — Энергосетевой комплекс общий, экономические связи сильные». Ну и туристические потоки, разумеется — «в Крым приезжают купаться, а к нам — за событиями».

Для описания разницы врио губернатора прибегает к понятиям «турист десяти дней» и «турист одного дня»: «Первый показатель в Севастополе стабилен: 320-350 тысяч человек в год. А вот второй растет и уже приближается к миллиону. Достопримечательности, военно-исторические, патриотические объекты — все это привлекает к нам людей».

«Много чего пошло в стройку»

«Впервые за 25 лет власти занимаются не "разделом" береговых линий, а созданием объектов для комфортной жизни», — говорит Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ. Толстой вместе с Дмитрием Овсянниковым стоит на футбольном поле: на улице Симонка в Севастополе заканчивается спортивная стройка почти на 45 миллионов рублей. Срок завершения контракта — середина сентября. «Но надо будет подождать еще 15-20 лет, — предупреждает вице-спикер. — Чтобы ребята, которые вырастут на этом стадионе, отлупили мадридский «Реал». В нашем с Дмитрием Владимировичем присутствии на трибунах».

Перспектива понятна. Осталось выяснить, насколько сам Севастополь, по оценкам руководства города, завершил переходный период интеграции в Россию.

«Первая задача — влиться в правовое пространство Российской Федерации, — говорит Дмитрий Овсянников. — Она была полностью выполнена. Вторая — обеспечить интеграцию в экономическое пространство страны. Установление максимальных хозяйственных связей, поддержка предприятий, экономических агентов». Здесь, подчеркивает врио губернатора, свою роль сыграли и режим свободной экономической зоны, взаимодействие с крупнейшими компаниями из других регионов.

«А вот с точки зрения приведения инфраструктуры Севастополя как минимум к уровню остальных субъектов Федерации — в этом направлении нам еще предстоит многое сделать», — говорит Овсянников.

— При том, что инфраструктура во многих субъектах оставляет желать лучшего?

«Это да, — соглашается Овсянников. — Но если брать среднюю температуру по больнице… Уровень оснащенности тех же медицинских учреждений — работать нам и работать. Состояние коммунальных объектов — ужасающая ситуация по очистке сточных вод. Качество дорог — только 46 процентов соответствуют ГОСТу. Собственно, на это направлена и федеральная целевая программа, и стратегия развития Севастополя, которую мы недавно утвердили».

Среди первоочередных проектов масштабного благоустройства города — парки и скверы (запланировано более семи десятков), учреждения культуры, детские сады, те же дороги. «Целый год потратили на проектирование очистных сооружений — сейчас будем строить: семь с половиной миллиардов, крупнейший проект. Выходим на строительство четырехполосной дороги в Камышовую бухту, что существенно разгрузит этот район Севастополя. Еще 1,6 миллиарда, — описывает врио губернатора ближайшую перспективу Севастополя. — Больница скорой помощи… Много чего пошло в стройку, реально».

Срок пусть не полной, но значительной инфраструктурной интеграции — 2020 год; так записано в городской стратегии. «Темп капремонта — 70 километров дорог в год. Сегодня очередь в детские сады — 11 с половиной тысяч человек, — выдает показатели Овсянников. — Но очередь на места для детей от трех до семи лет — 4 300 — мы устраним в течение года. Выйдем на полную газификацию Севастополя. И, разумеется, благоустройство дворов, где люди проводят очень много времени».

«Изволь соблюдать параметры»

«По плану тут две комнаты, — объясняет севастопольский риелтор Надежда. — А так — видите? Пять». Чудеса метража сталинской трехэтажки в самом центре Севастополя — за счет капитальных пристроек, появившихся до 2014 года. Разумеется, не вполне законным путем.

В администрации Севастополя, когда речь заходит о жилье, обращают внимание не только на самостийное строительство в старом фонде — а пристроек, подобных той, на которую указала Надежда, в городе многие десятки, если не сотни, — но и на то, что построено законно и совсем недавно. «На Украине строили на основании проектной декларации — проще говоря, намерения построить дом как такового, — говорит Дмитрий Овсянников. — Во время строительства проект меняется, стройка идет с отклонениями. На выходе — многочисленные нарушения нормативов и требований. Другие стройматериалы, не та этажность, пошло-поехало…»

В России же, напоминает и.о. губернатора, строят не по декларациям, а по утвержденному проекту: «Проект согласован, одобрен — изволь соблюсти все параметры на каждом этапе под контролем Госстройнадзора».

Дмитрий Овсянников признает: дома, строительство которых начато еще по украинским правилам, город вынужден принимать. «Но новые стройки идут и будут идти как положено, — уверяет он. — Мы приучим застройщиков жить по российским регламентам и нормативам. Для этого приняли жесткие городские нормы — по озеленению, парковочным местам и так далее. Чтобы в Севастополе не городили каменные гетто».

«Вариантов нет — все только по закону»

Достаточно громким выдалось обсуждение нового генерального плана развития Севастополя. Хотя бы потому, что опыта общественных слушаний по таким вопросам в городе ранее не было. «Мы сделали процесс обсуждения генплана максимально публичным, — подчеркивает Дмитрий Овсянников. — Я напомню, что предыдущий генплан Севастополя принимался в 2005 году, и у жителей никто ничего не спрашивал. А мы — спросили. Целесообразно, осознанно, чтобы не ставить людей перед фактом, как 12 лет назад».

В результате собрано более девяти тысяч предложений, еще две тысячи поступило позже — письмами в администрацию. «Протокол комиссии — 426 страниц, более 80 процентов замечаний устранены, — сообщает Овсянников. — Все принятые решения по изменениям зон участков направлены на доработку исполнителю. Он доработает, и мы повторно — и так же публично — их обсудим».

Чему научил Дмитрия Овсянникова диалог по генплану? «Мы увидели новые проблемы, требующие решения, — говорит врио губернатора. — К примеру, необходим полный учет прав собственности земельных участков — прежде всего, в садовых товариществах. Пока мы этого не сделаем, нам сложно будет объяснять и доказывать, что генплан владельцам этим участков не угрожает».

Сложнее придется тем, кто еще при Украине незаконно получил землю в лесах и заповедниках: «Только по заповедной зоне в Ласпи мы подали две тысячи исков, — констатирует Дмитрий Владимирович. — Другого выхода нет, есть закон».

Для тех же, кто получил землю законно, но по тем или иным причинам до сих пор не оформил документы, есть приятные новости. «Буквально в этот четверг приняли постановление правительства Севастополя — Минэк России нас поддержал, — которое разрешает использовать украинские координаты границ земельных участков в российской системе кадастра. Это значит, что владельцы более чем 54 тысяч участков будут избавлены от необходимости тратить от 7 до 35 тысяч рублей на повторное установление границ участков и нескольких месяцев на ожидание документов — Севреестр просто признает их права на основе имеющихся данных», — говорит Дмитрий Овсянников.

«Мне удалось договориться с Чалым»

Среди перспективных проектов Дмитрий Овсянников особенно выделяет EnergyNet, в корне реформирующий подход к городской электроэнергетике. «Этот проект интегрирован в стратегию развития города, — подчеркивает врио губернатора Севастополя. — Прежде всего, будут реализованы пилотные участки в четырех районах — отработка технических и организационных решений. Когда будут предъявлены результаты, можно будет говорить о полной модернизации электросетей города. Есть инвестор — «Россети», есть соглашение о намерениях вложить в модернизацию севастопольского энергохозяйства от двух до семи миллиардов рублей».

Кроме того, обещает Овсянников, на базе Севастопольского госуниверситета будет создано «сильнейшее направление» по подготовке специалистов-энергетиков для всей России. «Поверьте, износ энергосетей — гигантский, потребность в новых технических решениях — гигантская, — подчеркивает он. — И экономия от этих решений — опять же, гигантская». На просьбу уточнить экономию Овсянников отвечает: «Несколько лет можно не поднимать тарифы на электричество. При полной модернизации и повышении уровня безопасности».

Тут надо пояснить, что проектом EnergyNet в Севастополе занимается Алексей Чалый — ни в Севастополе, ни за его пределами в особых представлениях не нуждающийся. Достаточно широко известно также и о противостоянии предыдущего городского руководства и Чалого — депутата законодательного собрания Севастополя, до недавнего времени главы законодательного собрания города. Среди причин конфликта — разные взгляды на EnergyNet и его потенциал.

Судя по всему, разногласия — в прошлом. «Не хочу тратить время на недомолвки, разногласия и прочую ерунду, — формулирует врио губернатора. — Правительство и законодательное собрание равно заинтересованы в развитии города. Поэтому конструктивно работаем с депутатами. Нам вместе предстоит сделать очень и очень многое».

***
«Хватает абсолютно всего, — отвечает Дмитрий Овсянников на вопрос о деньгах и прочих ресурсах. — Только работай».

Вопрос, как всегда, в сроках. «Президент во время последнего визита спрашивал меня, можно ли взять темп выше на таком-то либо таком-то участке, — вспоминает врио губернатора. — Где можно — я говорю да, прошу дополнительные ресурсы, отвечаю за результат. Если нет, то говорю честно. Выйдем на постоянный темп 70 километров дорог в год — будем строить больше. Выйду на темп сдачи 3-5 детских садов в год — буду строить больше. В целом, построим 20 детсадов, 11 школ, в точности по стратегии... Доверие к нам огромное, главное — оправдать».

Юрий Васильев (Севастополь — Москва)

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